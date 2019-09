Willa har V65-bankeren på Øvrevoll

Buffalo Soldier og Willa Synøve Schou har allerede vunnet løp sammen på Øvrevoll i år. Torsdag blir ekvipasjen Nettavisens V65-banker på Øvrevoll. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En særdeles innholdsrik torsdag står foran oss og Nettavisen har tips til fem ulike baner i dag. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Gotland og Visby travbane, før Drammen overtar med lunsj-V5 med spillestopp kl 13.40. Så er det V65-omgang på Øvrevoll med spillestopp kl 18.30, det er V64 fra Ørebro med spillestopp kl 19.30 og det er ikke minst V65-omgang fra Klosterskogen med spillestopp kl 19.35.

I denne artikkelen skal vi konsentrere oss om løpene på Øvrevoll. Her starter altså V65 kl 18.30, mens V4-omgangen innledes i V65-3 og har spillestopp kl 19.15. Våre galoppeksperter har hatt en strålende 2019 og onsdag ble det nye flotte gevinster på Bro Park og har sørget for en flott innledning på september.

Flotte gevinster i V4 på Bro Park onsdag 11. september

Det ble full klaff for V4-forslaget med innl.pris på kr 960 denne onsdagen. 8 Happy Honey Bee i V4-2 ble lansert som en alternativ V4-banker mot omgangens største V4-favoritt 11 Australian Open og vant da også lett. V4-utbetaling stoppet på flotte 5 634 kr.

Femsifret systemklaff i V5 på Bro Park onsdag 11. september

I V5-spillet landet utbetalingen på femsifret. Vårt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt som et skudd og utbetalingen ble fine 10 743 kr.

Solid V4-gevinst på Øvrevoll torsdag 5. september

Det ble fine penger i V4-spillet denne torsdagen. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 6 281 kr.



V5-klaff på Bro Park onsdag 4. september

Det ble bra gevinst i V5-spillet på Bro Park i går. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 900 satt klokkerent og betalte tilbake pene 5 286 kr

Vi tror på Willa

På Øvrevoll er det to amatører som totalt har dominert amatørløpene i år. Mina Haug har fem seire, og Willa Synøve Schou står med fire gevinster. De øvrige har tre til sammen, så nevnte duo fører an. Torsdag synes vi Willa har den beste sjansen på 4 Buffalo Soldier i V65-3/V4-1. Mina sitter på 8 Starstruck og kan være den verste motstanderen. Men Buffalo Soldier har en seier i år, og den kom med Willa på ryggen. Nå er det samme underlag og distanse, og det er eneste gang Willa har ridd Buffalo Soldier i år. Frykten for å spille tynt i amatørløp er etter vår mening overdrevet. Åtte førstevalg, to annetvalg og et tredjevalg på 12 løp i et V-spill forteller litt om det, kun en eneste gang har det kommet en skrell. Vi tror på på Willa Synøve Schou og 4 Buffalo Soldier som blir vår V65-banker i V65-3/V4-1. I V4-spillet tar vi oss råd til noen garderinger.



For trener Niels Petersen er torsdagen ikke blant de viktigste løpsdagene. Men han varsler om stor tro på 2 Shenanigans i V65-6/V4-4/DD-2. Fikk et dårlig opplegg sist fra spor 12, nå tror Niels på tet fra start til mål. 2 Shenanigans blir vår DD-banker.

Også i V65-4/V4-2 kan det bli Petersen. Med duoen 8 Meandyoutwo og 6 Kikki Dee er sjansen. Førstnevnte blir trolig klar favoritt og kan selvsagt vinne, men egentlig har han aldri innfridd de forventningene som er stilt. Vi tror på denne duoen, men tar også med 4 Rare Emerald på V65-forslagene.