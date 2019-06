Willa rir V65-bankeren på Øvrevoll

En fornøyd Willa Schou etter at hun vant med My Cup Of Tea under Derbysøndagen i fjor. Torsdag blir ekviapasjen Nettavisens V65-banker på Øvrevoll. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en meget hektisk torsdag vi har foran oss med trav både fra tidlig formiddag til sent på kveld og galopp fra Øvrevoll. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Axevalla. Her er det spillestopp kl 12.20. Litt senere er det så klart for V4-lunsj i Drammen, her er det spillestopp kl 14.00. Torsdag kveld er det så V65-omgang på Øvrevoll med spillestopp kl 18.30, og deretter er det V65-omgang på Bergen travpark med spillestopp kl 19.35. I Sverige er det midtsommerhelg og det betyr at det også er V64-omgang fra Dannero med spillestopp så sent som kl 21.06.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om Øvrevoll. Her er det spillestopp i V65 kl 18.30, mens V4-spillet som innledes i V65-3 har spillestopp kl 19.20. Våre galoppeksperter leverte solide tips til Jägersro onsdag og det ble fullklaff både i V4 og V5.

Heldekk i riktig løp i V4

I V4-spillet helgarderte våre eksperter V4-3 der omgangens aller største favoritt var. Det viste seg helt korrekt. 9. valget 5 Mystic Town vant. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 936 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 673 kr.

Enda bedre i V5

Også i V5 ble det fullklaff. 5 Mystic Town skrellvant også i V5, her var det V5-1. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 936 satt klokkerent. I V5 ble utbetalingen flotte 5 863 kr.

En god kopp te

Torsdag satser vi på 3 My Cup of Tea i V65-3 som vår V65-banker. Hun elsker Øvrevolls gress, hvor det ble tre seire i fjor. I årets eneste start på gresset ble det en lett seier foran stallvenninnen Queen of Skara, og lørdag bekreftet My Cup of Tea formen på Strømsholm. Lå avventende til det var igjen og blåste forbi til seier med seks lengder. Har ikke fått tillegg for den seieren, og Norges beste amatørrytter de to siste årene, Willa Schou, sitter på ryggen. Willa vant for øvrig med My Cup of Tea på Derbydagen på Øvrevoll i fjor. 3 My Cup of Tea bankerspilles også i V4-spillet.



Vi går også tynt i V65-2. Duoen 2 Buckyboy og 6 Bosmann har levert flotte innsatser i sine siste starter. Buckyboy avsluttet sterkt til annen bak Topas Royal, som er en av årgangstoppene. Han slo da Nathless, som er satt til formtall 78. Bosmann var ikke langt bak stallkameraten St Paul de Vence i sin Øvrevoll-debut, også en flott prestasjon. Går disse to like bra denne gang, må de øvrige forbedre seg en hel del for å slå vår duo. Vi står på disse to i V65-2.

I V65-1 har 3 Final Experiment en veldig fin oppgave, men vi tør ikke stole helt på en hest med en seier på 31 starter og spesielt 2 Fort er et klart motbud. De tre siste løpene i V65 som også er V4-løp er veldig åpne.

Det er Damenes aften på Øvrevoll torsdag. Etter løpene er det konsert med ABBA-inspirert musikk. Kanskje blir det "Money-Money-Money" som blir passende utover kvelden?