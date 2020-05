V65Xpress med veien til Elitloppet

To hester har muligheten å kvalifisere seg til Elitloppet i kveld! Knallfin V65Xpress-omgang, og med løp av skyhøy kvalitet. Husk at du kan se løpene gratis hos oss.

Lerum med DD-FEST 11.mai - S.T.C.C. Faksen innfridde som en godbit!

På Romme denne mandagen ble DD ranket ut på en rekke. Oddsen ble faktisk knallfine 20,20, og grunnen for det var vår godbit i omgangen. Vi hadde nemlig SOLID tro på 9-oddseren S.T.C.C. Faksen i DD-1, og serverte følgende info på den:

V64-5 : 6 S.T.C.C. Faksen – Er feltes i særklasse beste hest, og uten noe tull underveis må sjansene være store. Den så enorm ut i kulissene etter galopp tredje sist, den feilet med MYE krefter igjen nest sist, og spurtet som en virvelvind etter galopp sist. Da hadde faktisk vi 20,6 s 400m på den. Skal egentlig ikke være så usikker som dette, den har overlydsfart i kroppen sin, og må naturligvis tas på alvor i omgivelser som dette. Slår til som en skikkelig godbit?

Flotte gevinster i V65 på Jarlsberg søndag 10. mai

Det ble flott treff for Leirvågs største V65-forslag (innl. pris kr 1 890 kr) i V65-spillet på Jarlsberg søndag kveld. Storfavoritten 5 Elegant Ima innfridde som banker i V65-1, men både 1 Kjennesgodtut (57,5 prosent) og 7 Moe Tyr (56,4 prosent) sviktet i sine respektive løp. Dermed ble det flotte 13 801 kr i utbetaling. Totalt ble det klaff for seks andelslag på Eksperten.

Lerum med knallsterke V75-vurderinger! Kr.240 ble til Kr.12 708!

Det ble servert mildt sagt solide tips i søndagens V75-omgang fra Vaggeryd. Bankeren, Perfect Gede (2-valg), vant som ventet enkelt fra tet. Smevikens Cruiser (4,4%) sjokket i finalen, men på vår rank stod den først, og solid info ble gitt. Den MINSTE V75-BONGEN til undertegnede på Kr.240 suste inn, og betalte ut solide Kr.12 708!



På Eksperten ble det fullklaff for totalt 32 av undertegnedes andelslag, mens vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på 14 av sine andelslag (samtlige). Prisen på andelslagene var fra Kr.500 (4 andeler a Kr.125 /10 andeler a Kr.50) og helt opp til Kr.4 000 (4 andeler a Kr.1 000/20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.13 695 til Kr.16 198 hver seg.

Totalt ble Kr.640 715 innspilt på disse 46 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V75-løpene fra Vaggeryd var Kr.67 176.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







Se onsdagens V65/V65 Xpress. Sendingen starter kl 15.30:

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Det er SKYHØY kvalitet på kveldens V65Xpress-omgang, og vi skal altså få se to hester kvalifisere seg for Elitloppet. Husk at V65Xpress er unnagjort på kun en time, og all spenningen skjer fra klokken 2030 til klokken 2130. Kveldens beste banker dukker opp på Solvalla (V65-4), og vi spekulerer ikke mot 3 Hell Bent For AM etter å ha sett den i Melander-debuten sist. La inn 09,3 s 800m, og vant utrolig enkelt. Vinner igjen om den leverer på en tilsvarende måte. Ta rygg på følgende:

V65-1 : 10 Burning Man – Petri Puro har som vanlig en vanvittig sterk form på hestene sine (48% seire i 2020), og kommer altså ut med denne vinnerhesten etter pause. Rapportene går i dur, den har vunnet 3 av 4 starter over denne distansen, og har normalt en veldig stor sjanse. Et lite felt gjør at tilleggene betyr mindre, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på denne favoritten.

6 Chablis DK – Avslutter alltid bra, og gjorde også det i nederlaget sist. Elsker langløp, vil normalt bare bli bedre og bedre utover i sesongen, og er det opplagte motbudet. 9 Panamera – Har slitt litt med en hov, men rapporteres nå å trene bra igjen. Har vist 16,5/2000m i jobb, og man er fornøyd med den. Distansen er kun et pluss, og den skal med om man velger å spekulere mot favorittene. 1 Segie Phefirst – Er en knallgod stayer som er ordentlig bra når den leverer som best. Kommer ut etter pause, og formen er derfor noe usikker. På sitt beste er denne fakta såpass god at den kan skrelle.

Vår rangering : A : 10 B : 6-9-1 C : 4-2-7-5

V65-2 : 1 Milliondollarrhyme – Vinneren her får en plass til Elitloppet, og da er det viktig å huske på at både 5 Attraversiamo samt 8 Elian Web allerede har fått en plass… Ergo så blir de neppe veldig hardt kjørt i dette løpet. Vår ide var svak sist, men hadde da ikke fått gjort i fra seg under hele dagen, og det er klart at da er det ikke enkelt å prestere. I årsdebuten var den helt strålende, og fullførte da råsterkt (08,4 s 800m). Er normalt lynrask fra start, og den blir neppe enkel å plukke ned om den forsvarer sitt innerspor. 2 Velvet Gio – Er knallgod, og denne tåler å gå utvendig leder. Var svært tapper i nederlaget nest sist, mens den gikk HELPIGG i mål nå sist. Så da utrolig bra ut med masse krefter igjen, og på klokken stod det 07,6 s 800m. Vår feeling er at denne vil gjøre et pangløp i kveld, og skal derfor med på alt! Disse to hestene skiller seg ganske klart ut i et løp hvor ingen er 100% sjanseløse.

Vår rangering : A : 1-2 B : 8-5-3 C : 4-7-6

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 9 Buffon Z.S. – Spurtet bra i debuten for Riordan, og på klokken stod det 13,3 s 800m med tilsynelatende mye krefter igjen. Er en sterk hest så distansen i kveld ser vi på kun som et pluss. Skal normalt ha gått en god del frem med dette løpet i kroppen, i kveld fester man på en BIKE, og fra et ypperlig smygspor kan dette bli dønn riktig. Spurter ned alt?



1 Billions – Var ikke på topp sist selv om den viste 12,1 s 800m. Var knallgod etter et tøft opplegg gangen før, og dette er en 3-åring med bra kapasitet. Innersporet kan bli en felle, men blir den bare ikke fast så duger den. Motbudet. 3 Kuyt F. Boko – Blir hardt betrodd, og vant altså Breeders Course i fjor. Vi ble dog ikke veldig imponert av den da, og er derfor spent på den før årsdebuten. Vår outsider. 4 Philosopher – Feilet med litt krefter igjen i den siste svingen sist, og dette er også en veldig bra 3-åring. Nå skal man feste på en BIKE, så får vi se om den kommer seg rundt uten galopp da. Vi likte ikke denne galoppen sist, og er litt tvilende til at BIKE er det optimale. 2 Florist – Kom til mål med litt krefter igjen sist, og er nyttig/flink. Smyger med til en trippelplass i møtet med hingster og vallaker?

Vår rangering : A : 9 B : 1-3-4-2 C : 7-8-5-6

V65-4 : 3 Hell Bent For AM – La enkelt inn 09,3 s 800m sist, og vant veldig lett fra tet da. Som type tror vi denne har gått MYE frem med det løpet i kroppen, og den kan bli ordentlig bra når man begynner å lette den i balansen. Burde få gratis tet her, og siden er dette løpet over om den leverer som sist. Motivert storfavoritt.



5 Natorp Bo – Var lekker når den avsluttet i 10-fart nest sist, mens det ble delvis feil sist. Vi holder denne høyt på ren kapasitet, og det er den første som skal med om favoritten garderes. 9 Fire N’Fury – Plukket ned en såpass god hest som Halo AM fra dødens sist, og utvikler seg ordentlig bra. Er meldt skoløs og med BIKE i kveld, så får vi nesten bare se hvordan det blir. Melander har det nemlig med å endre slike ting. Outsideren. 6 Benito Roc – Etter å ha slitt med formen er det nå full form hos Stall Goop. Rundt denne nykommeren er det OK rapporter, men vi vil gjerne se den i et løp før vi ranker den høyere opp. 10 Dollar Doc – Er den veldig bra grunnkapasitet i, og med et høyt oppdrevet tempo er den ikke ueffen. Var ikke helt optimal i balansen sist, og endringer vil bli gjort til denne starten. Skal med om man først begynner å spekulere.

Vår rangering : A : 3 B : 5-9-6-10 C : 2-8-7-1-4

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 6 Prapai R. – Er VELDIG på riktig vei i regi Bo Westergaard, og spillbar i et løp som dette. Den fullførte fint første gang ut for Bo nest sist, men var fortsatt noe tung. Sist løste den enormt fra start, trykket seg til tet, men satt deretter i tredje innvendig. Spurtet bra etter litt hinder, og var smellgod toer bak en formtoppet Indra’s Secret. Det var altså over 2640ma, og vi har hele tiden holdt dette for å være en hest som er best på sprint… Kommer nå ut på sin beste distanse, og den vil gjøre et toppløp i kveld. OBS! 1 Hindy Heikant – Havnet utvendig leder sist, og var god toer på en fin tid. Skal være betydelig bedre enn en såpass bra hest som Inez Alki, det ryktes om at den i hvertfall går 11, og blir den bare ikke fast så duger den naturligvis her. Motbudet, og et dobbelt a-valg.



3 Zanzibar Effe – Greide ikke å fullføre sist, men det er heller ikke slike løp denne skal ha. Får den ryggløpet sitt så er den giftig, og aldri ufarlig. 4 Sobel Jasmine – Stallformen til Untersteiner er SVAK, dette vil dog naturligvis bedre seg, men inntil den gjør det så er vi forsiktig med hestene fra hans stall. Sobel Jasmine har egentlig en fin oppgave foran seg her, og skal med på gardering. 8 Virgin Maiden – Er god nok, men også Conrad Lugauer sliter med en elendig stallform, og vi ranker derfor denne litt ut selv om den er god nok i massevis.

Vår rangering : A : 6-1 B : 3-4-8 C : 5-9-10-7-2

V65-6 : 2 Sorbet – Vinneren her får en plass i Elitloppet, og av disse er allerede 5 Vivid Wise AS klar. Vår ide leverte en blendende årsdebut tredje sist, var ikke like god nest sist, men likte ikke helt en upassende bane da. Sist gikk den 08,1 s 800m, men da var det vrient å hente mye i det som ble et veldig bløffløp. Kommer her ut på en bane som vil passe perfekt, i kveld vil det bli kjørt, og fra et nydelig spor plasseres den først. 1 Next Direction – Har levert to knallsterke løp i år, og det etter veldig upassende opplegg. Er nemlig best når den får smyge med, eller eventuelt gå i tet. I kveld kan det bli tet, og på en lynrask bane blir den neppe enkel å fange. DOBBELT A-VALG.



5 Vivid Wise AS – Vant Grand Criterium De Vitesse på en enkel måte sist, og ble deretter invitert til Elitloppet. Da stod hesten hos Gocciadoro, mens den for en kort tid siden ble flyttet til Goop. Vi er usikre på hvor tøft Goop vil kjøre med denne i kveld da det kommer et langt viktigere løp om bare noen uker. Vi nøyer oss derfor med å plassere den på outsiderplassen. 4 Une Etoile Gar – Nurmos uttalte i fjor at denne skulle gå 08 i 2020, og det er en knallgod hoppe. Nurmos har ALLTID hestene sine «i overkant» klare etter opphold, og vi forventer en sterk innsats av denne flyvemaskinen i kveld. Skal med om løpet garderes.

3 Shocking Superman – Var fin i årsdebuten, mens det ble feil sist. Er svært bra på sitt beste, og den skal bli spennende å se i hendene til Magnus Djuse. Er god nok, og også denne må med om man først begynner å gardere. 6 Lexus Dream – Er en av de raskeste hestene vi kjenner, og den blir garantert fyrt avgårde fra start. Er en ordentlig god sprinter, men er den virkelig god nok til å slå en såpass tøff motstand som dette?

Vår rangering : A : 2-1 B : 5-4-3-6 C : 7-8