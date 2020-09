V75-bankeren leder hele veien

Det er en strålende V75-omgang som venter på Bjerke i kveld. Vi setter vår lit til 1 Red Bar i V75-6.

Vi er vel i gang med en ny strålende trav- og galoppuke er vel i gang. Kommende lørdag er det V75 med Gulljackpot på Leangen og søndag er det ekstra internasjonal V75 på Solvalla med blant annet kvalifiseringer til Grand Prix de I'UET.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Onsdag er det som vanlig galopp til lunsj og V75 Bonus på Bjerke til kvelds. Det er Øvrevoll som er vertskap for galoppløpene onsdag, mens Bjerke byr på en høyinteressant V75-omgang onsdag kveld der det ligger store penger i luften.

Og det er nettopp Bjerke det skal handle om heretter i denne artikkelen. Jeg velger å spille med kun en banker i kveld og den bankeren står til for å lede fra start til mål i V75-6.

Perfekte forutsetninger for Red Bar

Det handler om det som blir kveldens største V75-favoritt. 1 Red Bar og Åsbjørn Tengsareid har trukket førstespor i V75-6/V5-3/DD-1 og det er optimale forutsetninger for den Anders Lundstrøm Wolden-trente sjuåringen. Var solid fjerde i langløpet over 3160 meter på Bjerke under Klasseløpssøndagen. I kveld er det 1609 meter og det hestens yndlingsdistanse. Jeg tror på tet og slutt og går all-inn. 1 Red Bar blir min V75-banker og bankerspilles også i både V5 og DD.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 1 B: 4-5-9 C: 8-2-7-6-3

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Killingmos seiersmaskin tilbake?

I likhet med Red Bar i V75-6, blir også 3 Nelson Andrea og Erik Killingmo tunge favoritter i V75-3. Hoppa har levert det ene pangløpet etter det andre i år og vunnet seks av ni starter. Strålende tilbake etter grov startgalopp nest sist til seier. Men sist ble det stive bein mot mål etter løp i dødens og da trakk Nelson Andrea seg veldig mye de siste hundre metrene. Møtte betydelig tøffere motstand da, enn hun gjorde sist. Er en en mulig bankerkandidat, men jeg dobler opp samtlige V75-forslag med 1 B.B. Solrun som endelig fikk vinne sist etter en flott avslutning.

Rangering V75-3: A: 3 B: 1 C: 5-9-10-4-8-7-6-2

V75-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Et flott spilleløp innleder kveldens V75-omgang der jeg står på seks hester på de fleste V75-forslagene.

Høykapable 1 Fløya gjør en meget interessant debut for Geir Kihle og står alene på strek. Møter bra hester, men står så spennende til at jeg setter henne først på min rangering. 3 Kuven Storm har vist forbedering i det siste og har en fin oppgave foran seg i kveld. Klaffer det med ryggene underveis, kan årets første komme i kveld.

Arve Sjoner tar turen fra Trøndelag med 9 Storm Teddy. Hesten er i form, men er litt avhengig av å få det på sine premisser. 7 Smedtulla galopperte fra seg en mulig seier nest sist og galopperte seg også vekk sist. På kapasitet er hun blant de beste. 4 Lome Perla holder sin strålende form og kan vinne. 11 Battimo var en vinner igjen første gang ut i regi Kristine Kvasnes på Biri fredag. Tøffere motstand i kveld og bakspor på 20 meter tillegg trekker ned, men jeg tar Battimo med på de fleste V75-forslagene.

Rangering V75-1: A: 1 B: 3-9-7-4-11 C: 8-2-5-6-10

V75-2 - Varmblodshopper. 2100 meter autostart.

To hester skiller seg klart ut i dette hoppeløpet og min klare favoritt heter 6 Ayita. Fireårshoppa som trenes av Kristine Kvasnes tok seg til finalen i Hoppederby, men strakk ikke til der. Ledet et V75-løp hele veien for Åsbjørn Tengsareid tredje sist på Bjerke og skal ha gode muligheter til å lede hele veien også i kveld. Ayita er en mulig bankerkandidat for de som ikke vil bruke de store favorittene.

Det er treårshoppa 7 N.Y. Embrasse Moi i mot, slik jeg leser dette løpet. Gundersens treårshoppe kvalifiserte seg til Hoppekriteriet etter en flott 3. plass i sitt forsøksheat. Strakk ikke til i finalen, men møter jo helt annen motstand i kveld.

Rangering V75-2: A: 6 B: 7 C: 1-3-4-5-9-8-2

V75-4/V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Kveldens kanskje aller beste spilleløp venter i V75-4 og jeg betaler for åtte hester på det største V75-forslaget.

5 Easy Winner blir overraskende stor favoritt med tanke på at det er mange gode hester med i løpet. Hamre-traveren kan selvfølgelig vinne. Men jeg setter dypvannsfiksen 10 Pallaton først. Vallaken er i kalasform og gjorde et råsterkt seiersløp sist. Måtte da via fjerdespor i den siste svingen, men tok seg forbi gode Ajax Miguain mot mål. Det lukter tempo i dette løpet og Pallaton går til mål alle dager i uken.

4 Starstrucked var meget solid tredje fra dødens sist. Kommer fireårshoppa seg foran i kveld, er hun en opplagt vinnerkandidat. 12 Explosive Flory har vært knallgod i to strake seiersløp fra tet. I kveld er det tolvtespor og helt andre forutsetninger, men Desserud-hoppa er så god at hun også kan vinne herfra. 2 Goldstrike B.G. står fint til i andrespor og tas med på de fleste V75-forslagene.

På det aller største V75-forslaget, tar jeg med ytterligere tre hester. 8 Ajax Miguain (er i form og tåler å bli brukt underveis), 9 Wishmaster ( bra kapasitet, duger feilfritt) og 6 Moen Thor (usikker form nå, men toppnivået er høyt).

Rangering V75-4/V5-1: A: 10 B: 5-4-12-2-8-9-6 C: 3-1-11

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-5/V5-2 - Varmblodshester. 2600 meter autostart.

Frode Hamre toner forventningene ned til sin favorittduo, men det er ingen tvil om at både 8 Brage Hindø og 4 Ghandi B.R. er klare seierskandidater i løpet, til tross for at distansen er 2640 meter. Jeg setter 8 Brage Hindø knepent foran 4 Ghandi B.R.

2 Matchplay S.S. burde kanskje holdt unna fra tet sist onsdag for sin trener Kristine Kvasnes, men ble tatt ned i en meget jevn målpassering av Tiffany Yellow. Kveldens motstand er ikke noe tøffere. Tredjevalget. 10 Vincent sleit med travet forrige onsdag og fikk maks som sjette da. Knallgod i seiersløpet nest sist på Biri og er Høitomts valg i dette løpet. Tas med på de fleste V75-forslagene.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for lite spilte 11 Forrest Beemd. Wolden-traveren er klart bedre enn raden og mot ikke altfor skarp motstand, kan han overraske.

Rangering V75-5/V5-2: A: 8 B: 4-2-10-11 C: 3-1-9-5-6

V75-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2640 meter autostart.

Et herlig fireårsløp i Veikle Balder cup avrunder kveldens V75-omgang. 13 hester stiller til start fordelt på fire ulike distanser.

13 Vestpol Loke er den beste hesten og får Øystein Tjomsland denne kapasitetstraveren feilfritt rundt, tror jeg det er vinneren. Dog er galopprisikoen ganske stor. 8 Lille Helge er den klare førsteutfordreren. Vallaken til Kjetil Helgestad er i strålende form og takler distansen veldig bra. De to hestene står alene på to av fire V75-forslag.

På de to største tar jeg også med oppkomlingen 7 Aske Eira. Denne har vist rivende utvikling i det siste og var meget solid i seiersløpet sist. 9 Brenne Røn innfridde som storfavoritt forrige onsdag, men det var såvidt båten bar. Ble da kjørt i tet, i kveld blir det garantert ryggløp. Klaffer det optimalt underveis, kan Weberg-traveren vinne igjen.

V75-7/V5-4/DD-2: A: 13 B: 8-7-9 C: 4-12-10-3-11-2-1-6-5