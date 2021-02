V75-fest på Sørlandet - du kan vinne 12 millioner kroner

Lekker V75-omgang på Sørlandet! Vi har som vanlig lagt ned MYE jobb med løpene, og byr på svært fyldige vurderinger! Du blir vel med oss i jakten på storcashen lørdag?

Sendingen begynner klokken 13.00 / V75-1 er i gang klokken 15.00



V75-omgangen denne lørdagen går på min hjemmebane Sørlandet. Det er en fantastisk flott omgang som venter, og du kan altså vinne enorme 12 millioner. Ved å klikke på denne lenken kan du kjøpe deg inn i mine V75-bonger/systemer



Sørlandet står for det STORE HØYDEPUNKTET lørdag, og det er en praktfull V75-omgang som venter fra banen i sør. Vi har ikke lagt på latsiden, og jobbet med løpene gjennom hele uken. Vi håper at våre grundige vurderinger og analyser skal gi deg et stort forsprang på resten av spillerne, og her er det bare å ta rygg! Lørdagens beste V75-banker kommer ut etter pause, men normalt skal det likevel ikke være snakk om saken. 1 Odd Herakles (V75-4) har vært i en helt egen klasse, og fra tet setter normalt Tom Erik Solberg straffesparket trygt i mål.



Sjekk ut våre fyldige analyser:



V75-1 : 5 Osen Expressa – Innledningsløpet er veldig jevnt, og det kan fort skrelle ordentlig til blant variable hopper. Vår soleklare ide er kommet inn på stallen til verdens beste kaldblodstrener, og vi gleder oss til å se Osen Expressa første gang ut for Tjomsland. Har kapasitet/fart til å jobbe rundt et felt som dette, den er nybehandlet, og noe sier oss at Tjomsland har hatt dette løpet i tankene en stund. SPILLES!



2 Børke Billie – Har en akilleshæl i startøyeblikket, og den kan røre det til for seg på startsiden. Var veldig bra før pausen, den står dønn riktig inne i dette løpet, og er naturligvis en tidlig gardering. 6 Uberg Lisa – Har utviklet seg gjennom hele karrieren, og blir stadig bedre. Avgjorde sikkert etter en sluttrunde i 27-fart sist, og gjorde ett av sine bedre løp i karrieren. Har en tøffere oppgave enn hva den tidligere har hatt på lørdag, men formhester skal man alltid være forsiktige med å undervurdere. Må med på gardering. 9 Eikjærva – Står veldig hardt inne i dette løpet, men gikk altså voldsomt mellom galoppene sist, og det tyder på form. Vi hadde faktisk 20/400m når Solberg kjørte på ordentlig etter den første galoppen. Er en naturlig gardering, selv om den altså er hardt ute nå. 10 Lome Perla – Er 20m billigere ute kontra Uberg Lisa som den møtte sist, og har i det hele tatt en veldig fin oppgave foran seg. Første omvendt i volten burde dessuten bety en god start, den står helt riktig inne i løpet, og må med på en tidlig gardering.



15 Lykkje May – Er egentlig god nok i massevis, men holder noe usikker form, og har ikke vært like god som man ønsker på slutten. Nå rapporterer Djøseland om fine jobb på den kjappe hoppen, og han har ambisjoner. Skal derfor med om man bruker noen hester utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 5 B : 2-6-9-10-15-3-13-11 C : 1-12-8-7-4-14

V75-2 : 12 Gone Dancing – Er BEST, og spurtet altså inn til en enkel seier i V75’en nest sist. Var ikke like fin sist, og opptrer variabelt. Kommer her ut i veldig overkommelige omgivelser, og distansen takler den bedre enn noen annen. Vinner trolig om den har dagen, og skal stå først på ranken. Bak denne er imidlertid løpet VIDÅPENT, og også her kan det skrelle til.



10 Loutanic – Har fin grunnkapasitet, og vi hadde litt skrelltro på den sist. Avsluttet da strålende etter et passivt opplegg, og fungerte dessuten finere enn på svært lenge. Står ikke tilbake for noen om den først har dagen, og dette er en hest som Dalen kan skrelle med. Vårt 2-valg. 8 Thai Swagger – Avgjorde sikkert sist, og gjorde det etter en avslutning i 16-fart. Har vært sparsomt startet, og den burde ha litt å hente gjennom 2021 om den får holde seg skadefri. Sporet nå trekker ned, men det betyr mindre når det skal dreie seg om stayerdistanse. Outsideren. 2 Drogba Division – Er i toppform, og fullførte klart bra fra dødens sist. Står tøft inne grunnlagsmessig nå, men det er ikke akkurat veldig mange stjerner med i dette løpet, og Drogba Divisjon i toppform fra et nydelig spor er tidlig på vår rank.



7 Herman – Gjør «BARE» gode løp, og sist ble den altså spurtet ned av Thai Swagger. Nå har den fått et løp i kroppen etter en liten pause, og på lørdag kan fort rollene være byttet om. Må naturligvis med om løpet først garderes med noen hester.

Vår rangering : A : 12 B : 10-8-2-7-4-6-11-3-5 C : 1-9

V75-3 : 8 Gonzales B.R. – Hadde en ganske tøff oppgave på Forus sist, men gjorde uansett et fullt godkjent løp til tredje. Ventes forbedret lørdag, den kommer normalt fint gjennom på startsiden, og dukker opp på foto om alt går riktig for seg. Plasseres foran 4 Glazier’s Vici som er i superform. Avgjorde ganske enkelt fra rygg leder sist, og la da inn en sluttrunde etter 14,0. Sporet nå er ikke et pluss, og vi er usikre på hvor den vil havne fra dette sporet. Motstandsmessig er det en riktig oppgave, og vi dobler opp a-gruppen.



1 Goodman B.R. – Er trolig best med et ryggløp, men her velger Simen Jessen tet, om han greier å forsvare innersporet? Spurtet voldsomt etter sene luker sist, og hadde vunnet det løpet med tidligere luker. Har fine betingelser her, og får stå som en stor outsider. 9 Frick – Avgjorde sikkert, og gjorde nok et fint løp sist. Er tøffere ute nå, og den blir kun et 4-valg for oss. Skal dog med om man først begynner å gardere dette løpet. 2 Easy Winner – Ble plukket ned av en bedre hest sist, og var ingen skam å tape for Zlatan Classic da. Håndterer forhåpentligvis sporet, den er ordentlig bra på sitt beste, og er en av flere må med om man først begynner å spekulere.



5 Income – Fikk et upassende opplegg sist, og trakk seg til slutt. Er veldig kjapp ut på volte, og fra tet/rygg leder er den skrellaktuell med «MESTER» Høitomt.

Vår rangering : A : 8-4 B : 1-9-2-5-10 C : 6-7-3

V75-4 : 1 Odd Herakles – Har vært i en helt egen klasse i over ett år nå, og det skal bli utrolig spennende å se den igjen i banen etter pause. Ifølge rapportene så fungerte den veldig fint i sitt siste jobb, her blir det tet, og hvem ønsker egentlig da å lage noe tempo på utsiden? Neppe noen… Det lukter et bløffløp, og Odd Herakles taper ikke dette om den bare er i en noenlunde form etter pause. Motivert storfavoritt. Velger man først å spekulere, og håper at Odd Herakles er satt kraftig tilbake i oppholdet, ja, da er det flere aktuelle som må med.



«Nykomlingen» i eliten, 7 Våler Nikolai, og 8 Ulsrud Tea er de to første som banker på døren, og begge de må med om man først ønsker å spekulere i jakten på storcashen.

Vår rangering : A : 1 B : 7-8-9-2 C : 5-6-3-4

V75-5 : 10 Devious – Et ganske fint hoppeløp venter, og TUNGT betrodd blir Devious etter to strake seire. Var veldig fin i begge løpene, og dette er en hoppe som har MYE ugjort i løpsbanen om den bare får holde seg hel. Det vi ikke er veldig glad i er at den ble halsoperert i vinter, og slike hester stoler vi nesten aldri fullt ut på. Plutselig får slike nemlig tilbakeslag, men skjer ikke det på lørdag så har den naturligvis en fin sjanse å runde alt. Motivert.



6 Starstrucked – Har vært veldig bra hittil i 2020, og på ren kapasitet holder vi denne svært høyt. Vant helenkelt etter en avslutning i 12-fart sist, og havner denne bare ikke feil på det så går den garantert ned mot 13,0 på distansen. Er det soleklare motbudet, og en hest som absolutt må tas på alvor.



2 Mia Vince – Har enda ikke fått vinne, men den radet opp med strålende innsatser i fjor, og det skal bli spennende å se om den utvikler seg videre i år. Er veldig spurtsterk, den står i et perfekt spor, og er løpets klare outsider. Rapportene på den etter pause er fine. 3 Sassy May – Er en annen hoppe som kommer ut etter pause, den har stor fart i kroppen sin, og har en passende oppgave foran seg. Gjervan har ikke vært på bane med den siden sist, og det gjør oss noe usikre. Er derfor kun en bitteliten outsider. 1 Secret Snap – Havnet utvendig sist, men ble så bakket ned i tredje innvendig. Var ikke helt tom etter sene luker, og ganske så positiv. Smyger med til en fin premie?

Vår rangering : A : 10 B : 6-2-3-1 C : 9-4-8-5-7

V75-6 : 8 Patent Leather – På begynnelsen av fjoråret så var denne knallgod, og vel så god som Floris Baldwin som imponerer veldig for tiden i den svenske gulldivisjonen. Mistet så formen, men er nå tilbake hos Stall Hamre, og sist var den lekker i billige omgivelser. Jogget da 14,2/2140ma med krefter igjen. Hadde vært en banker fra et bra spor, men fra dette sporet må Frode bakke den ned, og det er derfor ikke snakk om noe annet enn et førstevalg.



7 Lionel – Har hatt en fantastisk karriere, men vi kunne se i fjor at den ikke syntes det var like gøy lengre. Trenger derfor litt mer «snille» opplegg, og da blir det naturligvis sjansebetont fra dette sporet. Er behandlet i oppholdet, og vi gleder oss alltid til å se Lionel i banen. 3 Alpha Scarlet R.R. – Er ungdommen i feltet, og en 5-åring som utvikler seg skikkelig bra. Er lynrask fra start, og vi blir alt annet enn overrasket om Dalen her klemmer til fra start. Det skal ikke veldig mye til å vinne disse eliteløpene, og teten kan vise seg å være gull verdt. Løpets klare outsider.



1 Love Voice – Drar på årene, og er ikke like modig lengre. Var helt sjanseløs mot Patent Leather sist, men med et mye bedre spor nå, kan rollene være byttet om. Er variabel fra start, men kan løse når den tramper avgårde på riktig fot. Må med på gardering. 2 Pebbe Simoni – Er en ordentlig hedershest, og alltid skummel når den får smyge med. Spurtet sterkt mot bedre hester enn dette sist, og er selvskreven på bongen. Det er jevnt blant disse fem, men de skiller seg også klart ut.

Vår rangering : A : 8 B : 7-3-1-2-5-6 C : 4

V75-7 : 5 Spang Ole – En strålende finale venter, og vi plasserer vinnermaskinen Spang Ole først. Gjør bare fine løp, og vet nesten ikke hvordan det er å tape. Vi likte dog ikke at den var såpass hissig som den var sist, og er den like hissig på lørdag så kan det bli langt til mål. Nå møter den nemlig klart tøffere motstand. Suser til tet, og vil naturligvis lede lenge. 10 Sambo Ø.K. – Kommer ut etter pause, og det er veldig fine rapporter på den. Skulle Spang Ole igjen bli stri så er Sambo Ø.K. TUNG til slutt, og da skal virkelig favoritten være god for å svare. Dette løpet har nok den godeste Øksnevad ventet på, og Tengsareid er knallgod sjåfør. Motbudet. Disse to hestene skiller seg klart ut.

Vår rangering : A : 5 B : 10 C : 9-11-1-8-4-6-7-3-2

