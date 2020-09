V75-jackpot med Abrakadabra

Bjerke er tilbake med V75 Bonus i kveld. Det er jackpot og 728 201 kr ekstra i sjuerpotten.

Det er en forrykkende onsdag vi har foran oss. Onsdag kveld er det jackpot i V75 Bonus på Bjerke og 728 201 kr ekstra i sjuerpotten og V86 med Dobbel Jackpot på Solvalla/Åby med formidable 23 475 472 SEK ekstra i åtterpotten. Før vi kommer så langt, er det som vanlig galopplunsj med V4 og V5 når det er snakk om onsdager.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om kveldens V75-omgang på Bjerke. Grunnet V86 Super Days har det faktisk ikke vært V75-omgang på ukedagene på Bjerke siden tirsdag 18. august. Den dagen ble det favorittpreget og ingen utbetaling for 5 rette. Ergo er det jackpot på Bjerke i kveld og 728 201 kr ekstra i sjuerpotten. Merk ellers at det er 10 løp på Bjerke i kveld og ekstra V4-omgang som starter allerede kl 18.10.

Men her skal vi konsentrere oss om V75 og jeg lanserer to bankere i omgangen. Min hovedbanker kommer ut i V75-6/DD-1.

Det handler om seiersvante 5 Abrakadabra. Femårsvallaken ble tung favoritt i sitt siste løp, som var V75-7 på Bjerke 18. august. Måtte gå den tunge veien i dødens da, men vant likevel helenket. Det var vallakens tredje seier på kun seks starter i år. I kveld er det femtespor bak bilen, hesten er mer enn middels fra start og det meste tyder på at Åsbjørn Tengsareid kjører seg tidlig til tet. Uansett skal det være topp vinnersjanse. 5 Abrakadabra blir den ene av mine to V75-bankere i kveld og bankerspilles også i DD-spillet og i V5-spillet.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 5 B: 4-3 C: 2-10-6-7-8-1-9

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Billig løp for Hamres treåring

Min andre V75-banker i kveld, kommer ut allerede i V75-1. 5 Cordially har en veldig passende oppgave foran seg og trener og kusk Frode Hamre, er da også stor optimist. Har gjort tre av fire starter i Sverige og vant overbevisende på Solvalla tredje sist. Var ute i et bra løp på Bjerke nest sist og avsluttet da storveis til tredje. Konkurrentene skremmer ikke i V75-1 og det må være en flott vinnersjanse og denne treåringen. 5 Cordially blir min andre V75-banker på Bjerke i kveld og bankerspilles også i V4-spillet.

Rangering V75-1/V4-3: A: 5 B: 2-7-8 C: 3-1-9-4-10-6

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-2/V4-4 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Åsbjørn Tengsareid er en seiersvant kusk på V75-onsdagene og han har ikke bare vinnersjanse med Abrakadabra i kveld. I V75-2 skal han kuske den klare favoritten 4 Kap Svein. Det er en kapabel treåring som ikke er stø på beina. Tre av fem starter har endt med disk, de to gangene hesten har travet feilfritt har det blitt seier og andreplass. Kap Svein er en motivert favoritt i V75-2.

7 Briskeby Bragden er første motbud. Også dette er en usikker hest, men på Klosterskogen torsdag holdt han seg til trav og da ble også overlegen seier. Karrierens første. Står spennende til i springspor på strek i kveld og kan legge på til to strake. 10 Navaras Bjørn stå med to seire på sine tre siste starter og er under rivende utvikling. 20 meter tillegg på min favorittduo i kveld, men feilfritt er han med i seierskampen. 1 Ylajali var toer i seiersløpet til Navaras Bjørn sist, men står 20 meter bedre til i kveld. Har kanskje ikke kapasiteten til mine favoritter, men favoriseres av et fint startspor på strek.

Jeg tar med ytterligere noen hester på de større V75-forslagene. 5 Valle Gyda var tredje i seiersløpet til Navaras Bjørn sist, men står 20 meter bedre til enn denne i kveld og har kapasitet til å vinne et slikt løp. 6 Arne Martin skuffet litt sist, etter å ha innledet karrieren med en første- og en andreplass. Tilbake til de taktene kan Gravdal-hesten være med i kveld. 8 Spang Sirius blir endel spilt, men er ikke den enkleste å lure først i mål. Helt ute på kanten betaler jeg også for 11 Dotterud Stjerna. Sagholen-hoppa viser fart og kan kanskje vinne, om de heteste vinnerkandidatene roter seg bort.

V75-2/V4-4: A: 4 B: 7-10-1-5-6-8 C: 11-9-13-2-3-12-14

V75-3 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Frode Hamre har etterhvert fått en del kaldblodshester inn på sin kvalitetsfylte stall. Seneste tilskudd på den stammen, er fireårshoppa 2 Ejo Rappa som gikk en svett opphenting etter startgalopp i Hamre-debuten på Sørlandets travpark forrige søndag. Står flott til på strek i kveld og tramper denne dama feilfritt, kan V75-3 være kjørt. Ikke glem at Ejo Rappa fjerde sist, var knepent slått av Kinge Svarten på Biri.

Jeg hadde litt feeling for 1 Monster Merete i hendene på Dag-Sveinung Dalen sist fredag på Biri. Men da måtte Dalen via tredjespor i siste sving, og treårshoppa til Merete Viksås holdt mest farten til mål. I kveld blir det innerspor hele veien og der trives hun nok best. Står sammen med 2 Ejo Rappa som den eneste på strek og trolig kommer seierskampen til å stå mellom disse to i dette løpet.

Jeg velger likevel å ta med meg stabile 3 Laeskog Raija på samtlige V75-forslag. Burde strengt tatt vunnet sist på Momarken, men går ned en klasse i kveld og kan vinne om alt klaffer. På det aller største V75-forslaget, markerer jeg også for storoutsideren 9 Borkflya. Hun gjør faktisk årsdebut, men fartsmessig er hun blant de beste i feltet. Åsbjørn Tengsareid får sjansen som kusk i kveld og det er spennende.

Rangering V75-3: A: 2 B: 1-3-9 C: 4-6-7-8-5-11-10

V75-4/V5-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart. Stengt på 600 poeng.

Til tross for at dette løpet, er stengt på maks 600 startpoeng, er det bra klasse på løpet.

5 Mira Prawo er den beste hesten og varslet også form så det holder i sin siste start. Etter sene luker spurtet Gravdal-hoppa frenetisk til andreplass bak favoritten Park View. Har et fint startspor i kveld og får hun sitte i rygger underveis, er det bra vinnersjanse. 4 Lady Lara er på tetjakt og lykkes Vidar Hop å komme seg foran med frontrunneren, kan Søvik-hoppa bli lei å fange.

6 Encore Un Sisu måtte travee utvendig for en meget opplagt Ilenna Bonanza sist på Bjerke. Det tok litt imot mot mål, men Hamre-hoppa holdt flott til tredje. Med litt mer klaff på løpsopplegget i kveld, kan årets femte seier komme i kveld.

Det er litt halvskummelt dette løpet og på de to største V75-forslagene, betaler jeg også fo formsterke 3 Zoot Va Bene (flott startspor i kveld og sprint er yndlingsdistansen), samt 11 Super Strong (som skuffet litt sist, men blir det voldsomt tempo underveis, kan Søvik-hesten komme inn i matchen).

Rangering V75-4/V5-1: A: 5 B: 4-6-3-11 C: 9-12-2-10-7-8

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-5/V5-2 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Et veldig fint sprintløp for kaldblodshester i grunnlag under 410 000 kr venter i V75-5.

Fartsfylte 3 Makita er en motivert favoritt. Normalt er det lett å tenke at en hest som Makita er best på sprint, men fakta er at hoppa går sitt første sprintløp for året i kveld. Vant over 2600 meter sist og har vunnet fire av sine fem starter i år. God vinnersjanse også i kveld.

Men møter et par meget formsterke hester og jeg velger å gardere. 4 Valle Grom spurtet strålende til tredje bak Finnskog Nox og Ramstad Balder sist og var knallgod vinner av et V75-løp på Biri tredje sist. Seiersmaskinen 5 Birk Faks var endelig tilbake som en vinner igjen sist og det var faktisk hestens sjuende årsseier. De to hestene skal nok gi Makita en match om seieren i kveld.

Helt ute på kanten tar jeg også med 1 Kolbu Kæsj på det største V75-forslaget. Står interessant til i innerspor i kveld, og kommer til å få et fint løp underveis. Ikke helt utenkelig at formkusk Stensen, kan snyte favorittrioen for seieren dersom det løser maksimalt.

Rangering V75-5/V5-2: A: 3 B: 4-5-1 C: 2-10-11-12-8-7-6-9

V75-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Som vanlig er det en flott V75-finale på disse onsdagens på Bjerke. Jeg står på seks hester på de to største V75-forslagene.

Uberegnelige 1 Frøyu Petter pådrar seg et tungt favorittstempel. Hesten overrasket nok mange ved å gå til mål så det suste på Klosterskogen nest sist i et løp over 2100 meter. Skuffet sist, men da var det 3140 meter. I kveld er det sprint og førstespor, det er nær perfekte forutsetninger for denne. Han skal stå som favoritt, men er ingen banker for meg, da han har agert veldig ujevnt i det siste.

4 Alsaker Pumbaa er en annen hest, det ikke er så lett å regne på. Men toppnivået er høyt og hesten var meget solid fra dødens sist på Klosterskogen. 6 Tyri Loke er i ferd med å bli spillernes mareritt. Sjokkvant i V75 på Bjerke i midten av juli og sjokkvant i V75-3 på Sørlandets travpark sist lørdag. I mellom disse sjokkseirene, har Flåten-hesten to ganger stoppet fra tet.

Det kan bli tempo i dette løpet i kveld og da er flere av hestene fra bakspor aktuelle. 12 Stumne Fyr har varslet oppadgående form i det siste og var sterk tredje i Bergen sist. Sprint er ikke yndlingsdistansen, men blir det trøtte bein på innerfila mot mål. favoriserer det hester som kommer uti banen. Det gjelder også for variable 11 Sprett Odin som også kan spurte solid med riktig reise underveis. 7 Stensvik Martin måtte gi tapt for en svært opplagt Emil Mollyn sist. Men hesten har form og kommer han inn i løpet, fra et sjanseartet sjuendespor bak bilen, er det ikke utenkelig at det kan bli seier.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 1 B: 4-6-12-11-7 C: 2-8-9-3-5