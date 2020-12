V75 Julebonanza fra Ålborg

V75 Julebonanzaen fortsetter, og i kveld skal vi til Danmark og Ålborg. En ny knallfin omgang venter, og vi går for gull! Du blir vel med oss i jakten på storcashen?

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills samarbeidspartner SNOKEN.



Lerum med V75-systemfullklaff på Umåker 25. desember

Undertegnede kom ikke til mål på de flate bongene denne fredagen, men ALT av systemer satt (fire andeler a Kr.1 495, fire andeler a Kr.1 000, ti andeler a Kr.400, tyve andeler a Kr.200, og 20 andeler a Kr.300). Disse systemene betalte ut fra Kr.11 913 til Kr.12 057,-. En siste info bong (fire andeler a Kr.750 ) satt også som den skulle, og den betalte ut Kr.12 864,-.

I V4-spillet til samme bane suste de fleste V4-bongene inn, og prisene var fra Kr.500 (fire andeler a Kr.125) til Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300). Disse betalte ut Kr.4 243 hver seg.

Sendingen starter klokken 17.00 / V75-1 er i gang klokken 19.30



V75-1 : 7 COLD CASH gjorde debut senast i sin nya regi Flemming Jensen och detta slutade med en seger i imponerade stil. Trots en tuff slutrunda i spåren visade han sig bara bäst och med loppet i kroppen lär han vara ytterligare förbättrad. Han har dock varit sjuk efter senast och man är lite orolig över voltstarten. Bra chans om han fungerar men uppladdningen har inte varit som bäst och jag väljer att gardera. 11 ONCEFORALL FACE spurtade vasst senast som trea och han är van vid helt annat motstånd än detta. Står med tuffa tillägg men skulle han sitta i klinch med resten in på slutrundan blir han inte lätt att stå emot över det långa upploppet. 6 BELL MAN samt 9 MAGIC HEART är två roliga skrällar som man ska passa!

V75-2 : Här väljer jag att spika Flemming Jensens 4 AROS LINE som jag är helt inne på spårar detta från start till mål. Han kommer med toppform inför detta och han såg mycket fin ut senast som fastlåst i rygg på ledaren. Hittar han till ledningen lär Jensen få bestämma tempot efter eget behag och då blir han mycket svårslagen i detta gäng. Hela vägen!

V75-3 : Obesegrade 4 DOWN TOWN GIRL blir klar favorit och det kan mycket väl vara så enkelt att hon spårar detta från start till mål. Hon vann enkelt senast från ledningen och såg fin ut. Hon är dock väldigt orutinerad och möter betydligt bättre hästar denna gång än tidigare. Man har haft lite problem med henne efter senast och man har inte kunnat träna som man velat. Inte klockrena rapporter och jag väljer att gardera!

V75-4 : 9 HUNTER DRAGON kommer med en imponerade rad och formen är mycket bra. Senast galopperade han i första sväng men återkom starkt som tvåa och jag blev imponerad. Många av motståndarna har respekt för honom och detta är rätt favorit i detta lopp. 7 ELDON NEERGÅRD kommer med två raka segrar och har toppform. Snabb ut och det finns i leken att Michael Lønborg kan nå ledningen, då blir han inte lätt att slå.

"Han känns jättefin för dagen och insatserna på slutet har varit bra. Näst senast tävlade han barfota och tanken är att köra så denna gång ifall banan är bra. Jag tycker han är en av flera som ska räknas i detta lopp", säger Ole G. Nielsen.

V75-5 : 12 DREAM KÅSGÅRD kommer med fyra raka segrar och jagar ett staket i raden. Han har imponerat på slutet och jag håller detta som bästa hästen i fältet. Flemming Jensen har fem hästar i loppet och han väljer själv att köra denna häst. Dock är läget iskallt och det är många att runda, kan bli långt fram. Loppets roliga drag är utan tvekan 5 EXPRESS A P. Han gick mycket bra på Jägersro senast och hade krafter sparade i målskjutsen. Formen är verkligen på topp och som lite spelad är han given på kupongen. Jag väljer även att betala för 2 ENFORALLE P samt 6 DEKANEN K från stall Flemming Jensen!

V75-6 : 5 TYCOON CONWAY HALL kommer med två raka segrar och mycket talar för att han tidigt återigen sitter i ledningen. Lämpligt motstånd och han kommer att leda detta lopp länge. Har dock en historik av att vara lite ojämn och jag vågar inte att lita på honom som klar favorit.

11 SLIDE SO EASY håller jag som bästa hästen i fältet och skulle Flemming Jensen komma in i matchen så fäller han många över det långa upploppet. Jag väljer även att betala för skrällen 4 WONDERBOY samt 7 PHOTO LAVEC.

V75-7 : Här hittar jag omgångens bästa spik och detta i favoriten 1 EVEN STEVEN. Han kommer med fyra raka segrar och jagar ett staket i raden. Insatserna på slutet har varit mycket bra och motståndet skrämmer inte denna gång. Jag är helt inne på att Flemming Jensen tidigt sitter i ledningen och sedan vinner detta.

"Spåret är inte optimalt och jag är inte säker på att vi håller upp ledningen. Jag får göra ett försök men oavsett hoppas jag kunna komma ut i andraspåret. Han känns fin för dagen och jag tycker att detta är min bästa chans i omgången" säger Flemming Jensen.