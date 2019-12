V75 Julebonanza fra danske Charlottenlund

V75 Julebonanza ruller videre. Søndag er det duket for en feiende flott V75-omgang på danske Charlottenlund.

Søndag ruller Julebonanzaen videre og nå skal vi til Danmarks storstue Charlottenlund. Her venter 14 millioner i premiepotten og spillestopp er kl 15.00. Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg er tipsansvarlig og derfor skrives tipsene og analysene på dansk.

Stor V75-dag fra Charlottenlund Travbane

Der er V75 fra Lunden denne søndag og dette med stor fokus fra ind- og udland. Der er godt med heste i løbene og mange har matchet deres heste mod denne store løbsdag. Husk når I skal spille med til danske løb, at man gratis kan finde alt med kommentarer fra staldene, tipsgennemgang, programmer og meget mere på: www.fasttrackracing.dk

Bankerne:

4 Dempsey Cloc i V75-5 har imponeret efter en længere skadespause og står perfekt til denne gang. Kan åbne fra start og er stærk, så det er givet bare fremad fra start fra Steen Juul. Jeg tror måske at 1 Dynamic Dancer svarer føringen, men slipper til Dempsey Cloc. Uanset hvad er Dempsey Cloc et godt bud som V75-banker som i øvrigt også Slide So Easy er i V76-6.

Luringen:

8 Dellis i V75-2 er en stærk reel hoppe som galopperede mystisk sidst på Jägersro, men det kan hun gøre. Uden galop rækker hun langt og jeg talte med Birger Jørgensen om Dellis og kan høre han tror på en god præstation uden galop.

V75-1/V4-1:

To heste er måske en ”lås” her? 6 Princess S W fungerer godt i øjeblikket og jagter endnu en sejr. Har set stærk ud og kæmper hele vejen til mål, selvom den ikke vinder løbene overlegent. God chance og mon ikke taktikken fra Peter Untersteiner bliver offensiv? 3 Frances Yoda galopperede fra start senest, men meldes klar til en god præstation og har været super fin i danske starter. Lynhurtig fra start og stryger sikkert til spids. Disse to blir også vår dobbeltbanker i V4, dette løpet er V4-4.



7 Ofelia O E virker til at have god form, men slår vel næppe normalt ikke staldkammeraten Princess S W. Med rette rygløb er Ofelia O E tredjehesten i løbet.

V75-2:

Meget åbent løb og brug for godt med garderinger. 7 Ever So Clever har imponeret for Jeppe Juel der taler varmt om hoppen, men hun er trods alt kun en 3-åring som møder ældre og mere rutinerede konkurrenter. Kan dog vinde. Det samme kan 8 Dellis hvis hun undgår galop. Har kapacitet og bliver spændende at følge. 10 Livi Lady og 12 Umbra er par interessante heste fra samme stald, og begge heste står fint til trods 40 meters tillæg. 5 Elvira M er en fin hest som bliver spændende, og så er der klasse på heste som 11 Chloe og 9 Beautiful Kiss. Godt med garderinger i V75 anbefales.

V75-3/V5-1:

Jeg tror meget på 12 Capture, der har absolut topform. Vandt en flot sejr sidst den startede på Lunden og gik fremragende i V75 senest. Var meget uheldig hele løbet, men sluttede forrygende af ude i banen. Dårligt spor, men kommer der fart på løbet, tror jeg Capture kan runde til sejr! 4 Gambit Brodde er dog en fin chance, men skuffede fra spids senest, hvor den fik dæmpet til 1.16-fart de første 1000 meter. Præsterer hesten som normalt er den en vinderchance.

Det samme er 2 Armani Hyrdehøj der bare fortsætter med at levere. Skal have et rygløb og gemmes, men er så meget speedig. Topform er der på 1 Diamond Is Rough som vandt fra spids senest og fra dette spor får et godt løb.

V75-4/V5-2:

Igen et løb med mange muligheder. Fra svært spor bliver 11 Don Cash et forsigtigt vindertip. Hesten var imponerende i forrige start trods et hårdt løb og var bare overlegen, men vandt sidst fra spids uden at være som bedst. Har stor kapacitet, men fik ikke vist det i det norske Derby, hvor den var syg. 2 Cutty Sark har topform og godt kapacitet, så fra godt spor bliver den spændende, akkurat som 1 Harley Boko som var fin efter hårdt løb sidst og trives i spids. 7 Bette Nock har god kapacitet og render altid med topchance, men hvor havner den fra spor 7? Både 4 Barbaresco V M og 3 Leading Tile er andre chance og begge har fine startspor.

V75-5/V5-3:

Mon ikke 4 Dempsey Cloc ordner denne opgave? Der er klasse i hesten som har imponeret efter sin lange skadespause. Kan selv skabe løbet og køres givet som den plejer fremad. Måske kan den overtage, men uanset hvor den havner vinder den vel løbet? Den ene av to V75-bankere.

6 Dario Sotto har også imponeret og leveret flotte præstationer. Den rundede til let sejr efter en imponerende afslutning senest og fortsætter fremgangen. 12 Macro Star er en kæmpe stor hest som Flemming Jensen kender fra tidligere, da han selv har trænet den. Den har styrke, men sporet trækker ned. Typisk outsider. De tre inderste 1 Dynamic Dancer, 2 Es Trenc og 3 Fivie Barosso er alle hurtige fra start og med fin form, så de er de næste chancer.

V75-6/V5-4/DD-1:

Nu må 10 Slide So Easy være klar til at vinde igen! Hesten imponerede på Yonkers med flot andenplads og tjente mange penge der. Har siden fulgt op med stærke præstationer i V75 de sidste starter. Har igen-igen dårligt startspor, men kommer denne gang uden sko som er en fordel. Har så meget fart og passer på distancen, at den burde runde til sejr. 10 Slide So Easy blir også min V5 og DD-banker.



Hvis man vil gardere er det 12 Balfour som så meget fin ud sidst i comeback og faktisk var uheldig til slut. Hang godt med og med løb i kroppen meget interessant. Skulle også efter planen komme uden sko, men fra dårligt spor.

V75-7/V5-5/DD-2:

Her lurer en overraskelse, da indersporet kan drille 1 Magic Happens. Det er klart at løser det sig kan hesten vinde, da den er god og kommer med rigtig fin form. Vandt en flot sejr senest og er forhåndsfavoritten, men hvad med sporet? 5 Cantona Mearas var uden chance mod Magic Happens senest, men var uheldig og kom først sent fri. Så meget fin ud og har topform. Meget interessant her! 2 Trophy Spring åbner hurtigt fra start og ser ud til at få et godt løb fremme i feltet. Formen er på top og chancen er god. Klasse har 9 Barolo og mon ikke det denne gang løser sig bedre? Man skal aldrig glemme Flemming Jensens heste på opgaver som disse med V75.

Jeg tror 7 Twigs Briard er bedre end man lige kan se og mange tror, så skulle den få lidt held på vejen er den ikke uden chance.