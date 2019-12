V75 Julebonanza inntar Momarken

Fredag 3. juledag er det klart for V75 Julebonanza på Momarken.

Her ser du fredagens V75-omgang fra Momarken, sendingen starter kl 17.00:







V75 Julebonanza står på for fullt og fredag 3. juledag er det Momarken som er vertskap. Det er en av to norske baner som skal arrangere V75 Julebonanza. Mandag 30 er det Bjerke som er vertskap. På Momarken er det spillestopp i V75 kl 19.30. Her er det 14 millioner i premiepotten og 10 millioner til norsk alenevinner.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Herlig V65-systemklaff på Bjerke 2. juledag

Min V65-banker 11 Fox Dragon gjorde jobben og vant V65-6 på Bjerke 2. juledag. Kjempeskrellen 1 Ejo Blesa (V65-4) var kun krysset på 1,8 prosent, men var med på systemspillet på Eksperten (fire andeler a kr 995). Det systemet satt klokkerent og betalte tilbake flotte 28 136 kr.

Strålende V5-klaff på Bjerke 2. juledag

Også i V5-spillet ble det flott utbetaling. Her ble det fullklaff for ett av andelslagene på Eksperten (fire andeler a kr 300). 5 rette betalte flotte 22 498 kr i V5-utbetaling og det ble flott avkastning for fire andelskjøpere.

Da rettet vi blikket mot kveldens V75 Julebonanza på Momarken. Spillemessig er det slett ingen lettløst omgang og det er skrellpotensial i flere av løpene. Jeg må bruke to bankere og min hovedbanker kommer ut i V75-4.

Voldsom utvikling i det siste

Det løpet er tradisjonsrike Kaare Krosbys minneløp, et løp for 3- og 4-årige kaldblodshester. 11 Fantomet er kun tre år, men er likevel belastet med 40 meter tillegg. Det tror jeg betyr lite, Romtveit-traveren har hatt en voldsom utvikling de siste månedene og var strålende i seiersløpet på Bjerke sist. Da var det sprint, fredag er det 2100 meter og er trolig en enda bedre distanse. Velkjørende Tom Erik Solberg kusker som vanlig. 11 Fantomet blir min hovedbanker i V75 og bankerspilles også i V5-spillet.

V75-4/V5-2: A: 11 B: 12-3-6 C: 10-4-9-7-15-5-1-8-2-14-13

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Topp sjanse for U.R. Amazing

Min andre V75-banker kommer ut i V75-3 og det handler om 4 U.R. Amazing. Den tyskfødte vallaken vant direkte i norgesdebuten for Anders Lundstrøm Wolden i V75 Maraton på Momarken over 4200 meter 19. oktober. Fulgte opp med å innfri som min V75-banker på Bjerke tre uker senere. Kom så igjen ut på Bjerke, men galopperte da med seierssjanse midt på oppløpet. Er blitt fikset på etter det løpet, men trener stårlende og står nydelig til i fjerdespor bak bilen. Støter på noen formsterke konkurrenter, men skal ha en ypperlig vinnersjanse. 4 U.R. Amazing i V75-3 blir min andre V75-banker på Momarken fredag kveld.

Rangering V75-3/V5-1: A: 4 B: 2-7 C: 10-8-9-12-3-5-1-6-11

V75-1/V4-3 - Thor Østbys minneløp - Kaldblodshester. 1640 meter voltestart

Tradisjonsrike Thor Østbys minneløp innleder fredagens V75-omgang på Momarken og her markerer jeg fire hester på samtlige V75-forslag.

Hamre-duoen 6 Troll Solen og 8 Ingbest er begge belastet med 20 meter tillegg, men blir likevel klar favorittduo. 6 Troll Solen har hatt en formidabel sesong og sprunget inn 869 970 kr og vunnet sju løp. Innfridde som storfavoritt i V75 sist, da etter ledelse hele veien. Nå er volte, sprint og tillegg, og da er det litt mer sjanseartet. Motivert favoritt, men ingen banker. Stallkompis 8 Ingbest slikket ryggen til Troll Solen hele veien sist og fikk også sjansen mot mål, men var i realiteteten sjanseløs. Sprint er en klar fordel for Ingbest som kan vinne dette.

Fra strek betaler jeg både for 1 Valle Mattis og 3 Ådne Odin. Valle Mattis var tredje i seiersløpet til Troll Solen sist på Bjerke fra likestart. Nå står han 20 meter foran og sprint er neppe noe minus. 3 Ådne Odin var flott vinner på Färjestad nest sist, men ikke like god på Bergsåker sist. Fungerer seksåringen optimalt kan han kanskje overraske i V75-1.

Rangering V75-1/V4-3: A: 6 B: 8-1-3 C: 5-7-2-4-9-10

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V75-2/V4-4 - Varmblodshester. 2140 meter autostart.

Fem hester på de mellomstore V75-forslagene og sju hester på det største blir min løsning på V75-2. I dette løpet blir trolig 11 Aft Galley ganske stor favoritt. Fireårsvallaken debuterer i regi Frode Hamre etter å ha blitt hentet fra Stefan Melander. Har brukbare meritter fra Sverige, men hemmes av et dårlig startspor og er langtfra fra noen sikker vinner her.

3 Montego Bay var tilbake som en vinner på Momarken i et V65-løp for snaue tre uker siden. Var storfavoritt i det løpet, og vant greit uten å imponere veldig. Det løpet har sikket gjort godt og er Søvik-traveren tilbake på nivået han viste i flere løp tidligere i år, kan det være snakk om ledelse hele veien her. 1 Ajax Miguain kjørte seg tidlig til tet sist og da trodde mange at løpet var kjørt. Men ble tatt ned av smygkjørte Fougeux mot mål og burde vel strengt tatt vunnet det løpet. Uansett skal vallaken tidlig på her.

6 Easy Winner er en tråring med bra kapasitet. Har gjort sine to siste løp på Åby og gjort fine løp der. Fra sjettespor bak bilen er det litt sjanseartet, men klaffer det med posisjonene underveis, er det en vinnerkandidat. 9 Grand Commander blir ikke mye spilt, men hesten var ikke langt bak Montego Bay sist etter sene luker. Spennende smygspor på Killingmo-traveren her. På det aller største V75-forslaget betaler jeg også 2 New Yankee som står svært spennende til og 10 Chuck Yeager som var meget forbedret sist.

Rangering V75-2/V4-4: A: 11 B: 3-1-6-9-2-10 C: 4-7-5-8-12

V75-5/V5-3 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2140 meter autostart.

Tre hester på samtlige V75-forslag er min løsning på dette hoppeløpet. 3 Given har hevet seg de siste månedene og fra et perfekt tredjespor bak bilen, må det være bra tetsjanse for Hamre-traveren. Given er et klart førstevalg for meg og en mulig bankerkandidat.

2 Denali er den klare nestfavoritten. Mikkelborg-hoppa holder knallform og spurtet strålende til fjerde sist, i tøffere omgivelser enn hun møter fredag. Ikke blant de kjappeste fra start, men desto tøffere til slutt. 5 Golden Indra er en svenskegjest som kommer fra seier på Mantorp og ellers vist flott form i det siste. Står fint inne i løpet pengemessig og er den klare tredjehesten i dette løpet.

Rangering V75-5/V5-3: A: 3 B: 2-5 C: 9-6-1-4-11-8-10-7

V75-6/V5-4/DD-1 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2140 meter autostart.

I likhet med V75-5 er V75-6 et hoppeløp for varmblodshester, men i dette løpet har hoppene litt mer penger på konto.

5 Mira Prawo var lysende på Bjerke nest sist da hun innfridde som min V75-banker etter ledelse fra start til mål. Sist stod hoppa i bakspor og fikk et håpløst løp underveis. Det var i Drammen forrige lørdag og kun seks dager siden. Fredag er det perfekte forutsetninger med femtespor bak bilen og god tetsjanse. Jeg spiller 5 Mira Prawo som min DD-banker.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

6 Katie Mae er første gardering i V75. Hun er tilbake etter en drøy måneds pause, men viste flott form før pausen. Motstandsmessig ser det bra ut. 8 Velvatter var kanongod i seiersløpet på Bjerke for drøye snaue 14 dager siden. Fra dødens lenset Hamre-hesten unna til flott seier. Åttendespor nå og det er alltid sjanseartet. 3 Lady Lara er kjapp i vei og kan trolig svare ut Mira Prawo. Så får vi se om Vidar Hop velger å sitte foran siden det er 2100 meter. Jeg tar uansett Søvik-hoppa med på gardering.

På det største V75-forslaget betaler jeg også for 11 Miracle Tile til tross for at hun har tapt sportrekningen. Formen er uansett solid og med maks klaff kan det gå.

Rangering V75-6/V5-4/DD-1: A: 5 B: 6-8-3-11 C: 9-1-12-2-4-7-10

V75-7/V5-5/DD-2 - Varmblodshester. 2640 meter voltestart.

Tradisjonsrike AJF Haneborg-løpet avrunder fredagens V75-omgang og her vrimler det av seierskandidater. Så mange at jeg betaler for hhv åtte og ni hester på de to største V75-forslagene.

2 Eldorado Graciuex får stor tillit av spillerne, til tross for at han regelrett ble slått av Selma's Revenue som stor favoritt i V75 på Bjerke for drøye to uker siden. Det var litt skuffende og motstanden er ganske tøff også i dette løpet. Jeg setter hesten først, men tyr altså til mange garderinger. 4 Loveyou Hangover måtte nøye seg med andreplass bak en meget opplagt Welcome sist på Biri, men gjorde ikke noe dårlig løp. Andrevalget.

Kapasitetshesten 14 S.K.'s Mystic Titan gjør sin første start i regi Kjetil Helgestad. Står på 60 meter tillegg, og har en tøff oppgave foran seg, men det kan gå med flyt underveis. 7 Bravo Revansch med tre strake seire i regi Morten M. Ottersen, men møter klart skjerpet motstand nå. Strekhestene 3 Ciku Brogård og 1 Donato Gilbak blir ikke mye betrodd, men begge har flotte utgangsposisjoner på strek og tas med på de to største V75-forslagene. Det gjør også kapable 6 Frick til tross for halvgode rapporter. 13 Gogo Hall blir endel spilt, men har en steintøff oppgave foran seg fra 40 meters tillegg på gode strekhester.

10 Knight Rider har heller ingen enkel oppgave fra 20 meter tillegg, men er klart bedre enn raden og får plass på det aller største V75-forslaget.

V75-7/V5-5/DD-2: A: 2 B: 4-14-7-3-1-6-13 C: 10-12-11-9-8-5