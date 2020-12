V75 Julebonanza sparkes i gang - du kan vinne enorme 16 millioner

Ekstremt vrien og spennende V75-omgang! Dette gir trolig storcash! Vi jakter med en V75-banker som imponerte veldig sist...

Sendingen starter klokken 17.00 / V75-1 er i gang klokken 19.30



Mantorp innleder V75 Julebonanza med en svært vrien og spennende omgang onsdag klokken 19.30. Vi blir veldig overrasket om ikke dette gir ekstremt solid betalt. Vår banker kommer ut i finalen, og der står 8 Eros Zola alene. Er en topphest i grunnlaget, den har en spennende fremtid, og den imponerte altså noe enormt sist. ALL IN!

Ta rygg på følgende:



V75-1 : 1 Monfalcone – Var smellfin etter en liten pause sist, og gikk helpigg i mål uten å få helt fritt frem. Er dessverre kun middels ut fra start, og sporet er derfor noe sjansebetont. Møter riktig motstand, distansen takler den bedre enn de fleste, og blir den bare ikke fast så duger den svært godt. SPILLES! 2 All Star – Er en meget god hest i grunnlaget, og den kommer her ut i regi Roger Malmqvist. Har trent 16/1600m, og rapportene er fine. Får stå som en klar outsider direkte. 8 Sign Me Up Too – Kom ut etter et lengre avbrekk sist, og den så veldig fin ut som fastlåst. Er trolig ytterligere forbedret her, og den må tas på alvor. Med på bongen blir også 7 Hierro Boko, 9 Vincent AS, og 5 Marschall Match.

V75-2 : 2 Homeland Pellini – Var fin etter en liten pause sist, og vant enkelt fra tet etter en avslutning i 14-fart. Er perfekt matchet inn mot denne oppgaven, den har trukket vinnerloddet i sporlottoen, og må ha en fin sjanse i dette ellers vidåpne oppgjøret. SPILLES! 9 Cassius Ima – Var meget god med sko på alle fire sist, og fikk endelig vinne et løp igjen. Står i en bra rygg fra start, den er sikret et bra opplegg, og i et løp hvor det «stinker» tempo trenger det ikke være feil å komme bakfra med sparte krefter. 8 Goodlookin’ Pepper – Fikk maks sist, og har gjort tre fine løp etter pause. Til denne starten fester man på en BIKE for første gang, og setter også på et helstengt hodelag. Dette kan løfte den mye, og vi plukker den med som en tenkbar skrell. Løpet ellers er ÅPENT, og det kan være smart å gardere bredt.

V75-3 : 14 Global Warrior – Satt i tet sist, fikk litt trykk, og ble spurtet ned av hesten som smøg med i rygg leder. Tapte ytterst knepent. Står i et perfekt spor i volten nå, den vil normalt få en fin start, og har en god sjanse mot en ikke så altfor tøff gjeng. 10 G.R.J.S Wolverine – Var i en meget bra form på samme tid i fjor, og den virker å være på vei mot den samme superformen nå. Har fått tre løp i kroppen etter en litt lengre pause, og gikk helt strålende etter grov galopp sist. Kusk i mot, men denne kan opplagt overraske med klaff på veien. En annen som er på vei mot formen er 11 L.L. Royal som gikk bra etter å ha havnet feil på det sist. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og må helt klart med om man først bruker noen hester.

V75-4 : 13 Gravity Pace – Avgjorde sikkert på en god tid sist, mens den feilet som helt «klar» nest sist. Glem heller ikke at den femte sist var enormt bra fra dødens, og ble da kun spurtet ned av en smygkjørt Kick The Dust Ås. Her møter Gravity Pace riktig motstand, og da er det en gåte for oss at den virker å bli veldig lite spilt. MÅ MED PÅ ALT! 1 Milles Goofy – Står med tre strake, og den har vært flink. Nå er det tøffere mot, men fra tet vil den naturligvis lede dette lenge. 15 Eldorado – Tapte noen lengder på startsiden sist, men var bunnsolid etterpå, og fullførte meget sterkt. Er en ganske kapabel hest for klassen, og en av de som kan vinne dette med klaff. Ellers er det også her veldig jevnt, og mange aktuelle vinnerkandidater som må med om man først velger å gardere bredt.

V75-5 : 9 Global Wizard – Blåste inn til en klink overlegen seier i billige omgivelser tredje sist, før den ble felt av banen nest sist. Sist vant den veldig enkelt fra tet, og dette er en hest i toppform. Står i et spennende smygspor her, det blir trolig et høyt oppdrevet tempo, og da skal ikke denne bli enkel å stå i mot til slutt. SPILLES! 6 Big Shot – Fikk endelig vinne sist, og den var knallgod til seier da. Her lukter det et nytt tøft opplegg, og den må være helt på topp skal den bli ropt opp. Motbudet. 1 Bacchus L.I. – Stod kaldt til sist, men spurtet likevel fint innvendig på oppløpet, og knep tredje. Tiden ble også knallgod. Innersporet kan bli en felle i kveld, men blir den bare ikke fast så kjemper den om seieren.

V75-6 : 7 Zeta Kronos – Fullførte klart godkjent bak knallgode Vikens Fingerprint sist, og er for alvor på riktig vei. Til denne starten fester man på en BIKE, og blir det bare ikke feil fra et dårlig spor bak bilen så må sjansene være fine. Vi snakker nemlig om feltes beste hest. 1 I’m A Beliver – Har fått to løp i kroppen etter pause, og er i veldig fin form. Viste 08,3 s 400m nest sist, mens den kom til mål med krefter igjen sist. Er bra fra start, den er sikret en fin innvendig reise, og med luker er den sylvass. Skreller? 5 Velegance – Gikk 11 s 800m sist, og den fullførte positivt. Er i en fantastisk bra form, den får på seg en BIKE, og her vil nok Untersteiner prøve seg på startsiden. Skal med om løpet garderes, men vi kjøper ikke at dette skal være en storfavoritt.

V75-7 : 8 Eros Zola – Dette blir HALMSTRÅET i en særdeles utfordrende V75-omgang. Er rett og slett en fryktelig god 4-åring, og den burde hatt et betydelig høyere grunnlag på konto. På Åby sist bare dundret Flemming på utvendig, og man passerte altså på 09,2/09,9. Koblet likevel enkelt grepet, og gikk 11,3 etter et slikt opplegg. Er bedre over litt lengre distanser, den er solid kuskeplusset med Adielsson, og må ha en meget god sjanse om alt går riktig for seg. Adielsson kjører trolig hardt til direkte, og ingen ønsker vel å svare denne? ALL IN! Velger man å gardere så er det 3 Bravo Santana som skal med. Den har dog vært litt småskadet siden sist, og kun fått det fint i jobbene.