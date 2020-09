V75-lørdag med Gulljackpot

Bjerke byr på en strålende Klasseløpshelg. Lørdag er det V75 med Gulljackpot.

En vidunderlig Bjerkehelg står foran oss. Både lørdag og søndag er det Klasseløpsfinaler som står for tur. Gledelig nok har Det Norske Travselskap valgt å dele opp storløpene. De fire Hoppefinalene går lørdag, mens de fire åpne klassene går søndag. Det betyr at både Hoppekriteriet for varmblods og kaldblods og Hoppederby for kaldblods og varmblods avvikles lørdag. Og alle fire løpene er naturligvis innenfor V75-rammen. Det er i tillegg Gulljackpot i lørdagens V75.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Jeg spiller med kun en banker og den bankeren kommer ut i Hoppekriteriet for varmblods som er V75-3.

Mer laurbær for stall Gundersen

Geir Vegard Gundersen og hans meget kvalitetsfylte stall står med sju klassiske seire før Klasseløpshelgen. De står med to seire i Hoppekriteriet for varmblods, en seier i Hoppederby og hele fire seire i Derby. De er godt forspent også denne helgen. Den aller beste vinnersjansen på forhånd er det uten tvil 1 Global Bred To Win som har i Hoppekriteriet. Hele 750 000 kr ventet vinneren av løpet. Fem starter har gitt fire seire og hun imponerte stort i sin kvalifisering. Har vist seg lynrask fra start og alt tyder på at den toppstammede hoppa leder hele veien. Magnus Teien Gundersen er en mann til å stole på i slike storløp. 2 Global Bred To Win blir min V75-banker på Bjerke lørdag og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-3/V5-5: A: 1 B: 2-3-5-4 C: 9-6-10-8-12-7-11

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-1/V5-3 - Hoppe-Kriteriet. Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Om stall Gundersen er dominerende i varmblodsklassen, kan de likevel ikke måle seg med dominansen som stall Øystein Tjomsland har i kaldblodsklassen. Tjomsland har favoritten i alle de fire klassiske løpene for kaldblodshestene. Den "svakeste" favoritten har Tjomsland i Hoppekriteriet.

2 Malifika er dog en kanongod hoppa og en motivert favoritt i V75-1. Malifika var den kvalifiseringsvinneren som imponerte mest og var brenngod da. Tapte for 3 Hopp Karoline i det svenske Kriterietstoet. Lørdag kan det være dags for revansje. Nevnte 3 Hopp Karoline gjorde sin plikt i sin kvalifisering, men i følge trener og kusk Ole Johan Østre, savnet hun pisken i kvaliken. Derfor setter Østre på draskylapper til lørdagens finale.

Disse to skiller seg litt i V75-1, men jeg tar med ytterligere to hester på det største V75-forslaget. 10 Føynland Anna gikk utvendig for Hopp Karoline hele veien i sin kvalifisering, og var kun hals bak. Tjomsland-hoppa kan vinne finalen om det klaffer på veien. Oppkomlingen 1 April Faxa tok en enkel seier fra tet i sin kvalifisering, men det var samtidig det svakeste kvalifiseringsløpet. Fra førstespor er hoppa garantert et fint løp og kanskje er hun også god nok til å vinne, om det klaffer maksimalt. Det er vanskelig å se for seg at noen andre kan vinne Hoppekriteriet og stikke av med 500 000 kr.

Rangering V75-1/V5-3: A: 2 B: 3-10-1 C: 9-7-6-5-8-12-11-4

V75-5/V4-2 - Hoppederby. Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Velvoksne 750 000 kr venter vinneren av Hoppederby for kaldblodshester og Øystein Tjomsland med seg fire hester og det er også de mest betrodde. Jeg tror på total Tjomsland-dominans og tar med hele kvartetten på samtlige V75-forslag.

3 Ness Tjo Fryd har vist en enorm utvikling i regi Tjomsland og gjorde et gnistrende kvalifiseringsløp. Blir spillefavoritten i løpet og det er en motivert favoritt. Sjefen sjøl setter seg opp bak 4 Brenne Berna som allerede har sprunget inn over 700 000 kr. Klarte ikke å ta ned Ness Tjo Fryd i sin kvalifisering, men var kanongod toer. 5 Norheim Borka vant det svenske Hoppederbyet for en tre uker siden og utstyres med storløpsgrossist Ørjan Kihlström. Kunne ikke gå i nærkamp med Sjø Stjerna i sin kvalifisering, men er nok peppet ekstra til finalen.

Nevnte 1 Sjø Stjerna vant såre enkelt fra tet i sin kvalifisering og imponerte da. Står ypperlig til i førstespor og er den fjerde vinnerkandidaten jeg seg. 2 Dronning Af Sola og 9 Briskeby Anna gjorde opp om seieren i sitt kvalifiseringsløp og begge gjorde gode løp. Jeg tror likevel ikke de er gode nok til å matche Tjomslands kvartett.

Rangering V75-5/V4-2: A: 3 B: 4-5-1 C: 2-9-11-6-12-10-8-7

V75-7/V4-4/DD-2 - Hoppederby. 2100 meter autostart.

Hele 1 million kroner ventet vinneren av Hoppederby for varmblods som avslutter lørdagens V75-omgang.

Årgangsenerne 1 Another Creation og 4 Lucky Queen Soa får stor tillit hos spillerne, men jeg er ikke helt sikker på at en av disse vinner.

Jeg setter 1 Another Creation først på min rangering, selv om hun risikerer å bli overflydd av Lucky Queen Soa. Vant lett fra tet i sin kvalifisering og er normalt enda et strå hvassere lørdag. 4 Lucky Queen Soa overfløy Another Creation i Biris hoppeavdeling tidligere i sommer, men klarte likevel ikke å vinne. Har vunnet sju av ni løp i år, men er sårbar for press og høyt tempo underveis, og lørdag er det opp til virkelig bevis.

9 Lifestile var blant de beste treårshoppene i fjor, men innledet fireårssesongen under pari. De to siste seiersløpene har vært meget solide og nest sist tok hun ned tetløpende Lucky Queen Soa. Lifestile kan være vinneren sammen med Geir Vegard Gundersen. 5 H.M. Lovely Comers var kanongod toer fra dødens på Another Creation i sin kvalifisering. Vinner ikke dette fra dødens, unngår Tom Erik Solberg den posisjoneen, kan han sitte på vinneren.

De som jakter dypt noterer seg at 10 Amazing Street er på vei opp i form og blir det villmannskjøring, er det ikke helt utenkelig at Tengsareid sitter bak vinneren.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 1 B: 4-9-5 C: 10-2-3-6-12-7-11-8

V75-2/V5-4 - Hoppecupen. Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Fem hester på de fleste V75-forslagene blir min løsning i dette hoppeløpet, der jeg prøver meg på en frekkis som favoritt.

2 Smedtulla er ikke spesielt stø på beina, men kapasitet finnes så det holder. Galopperte som trolig vinner ut mot oppløpet på Bjerke sist, i sitt første løp etter to måneders pause. Møter ingen kanoner lørdag og Anette Frønes jakter en ny overraskende V75-seier.

11 Sundby Søss er favoritt, og det er i og for seg greit nok. Hun har alltid levert ujevnt, men toppnivået er bra. Solid toer bak Dale Anne sist, men fra ellevtespor er det alltid sjanseartet. 7 Osen Expressa er uten tvil beste hesten, men Mjølnerød-hoppa var svak i sine siste løp før pausen og har uviss form. På sitt beste, så vinner hun et slikt løp.

10 Lome Perla kom feil på det sist, men avsluttet fint og bekreftet form. Har et greit løp på papiret og kan vinne. 12 Villmira står godt inne i løpet på penger, men er vrien å vinne med. Er dog alltid med i toppen og skal kunne hevde seg bra her.

Jeg stenger løpet på disse fem og noterer at 5 Mailund Jerva er litt spilt. Synes ikke denne har levert som best i det siste og lar denne stå på venteliste.

Rangering V75-2/V5-4: A: 4 B: 11-7-10-12 C: 5-8-3-1-9-2-6

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. Bronsedivisjonen.

Det er bra klasse på dette bronsedivisjonsløpet, men jeg synes tre hester skiller seg noe ut og står på disse på samtlige V75-forslag.

1 Ourastile er den klare favoritten og lykkes Geir Vegard Gundersen å forsvare sitt innerspor, kan mye være gjort. Havnet i dødens på Åby i sin siste start og det ble for tøft. Enkel tetseier nest sist. Møter dog to andre meget formsterke konkurrenter som jeg vil ha med.

2 Independent Baby har vist voldsom utvikling i år og står med fire seire på de fem siste løpene. Rågod i seiersløpet i V75 sist på Bjerke og tåler å bli brukt underveis. Fra Trøndelag kommer seiersmaskinen 6 Looking Sharp som allerede har vunnet ti løp i år. Det er en hest som går alle distanser og hesten er også meget kvikk fra start. Opp til bevis lørdag, men jeg tror hesten er god nok.

Rangering V75-4/V4-1: A: 1 B: 2-6 C: 3-10-11-5-7-8-4-12-9

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6/V4-3/DD-1 - Trygve Diskeruds minneløp. Kaldblods. 2140 meter volte

Tradisjonsrike Trygve Diskeruds minneløp er som alltid et spillemessig godt løp.

Evighetsmaskinen 8 Ulsrud Tea jakter karrierens 89 seier. Møter klart overkommelig motstand, men skal hente 20 meter på noen gode strekhester. Skal stå som favoritt og er kanskje en mulig banker, motstanden tatt i betraktning. Jeg bruker ihvertfall 8 Ulsrud Tea som min DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

2 Søndre Jerkeld trives på Bjerke og har en fin oppgave på papiret. Gjorde et greit løp sist, er fikset på før denne starten og er første motbud. 5 Valle Mattis er på tetjakt og har vunnet denne type løp før. Formen skal være bra, selv om hesten ikke har startet på et par måneder. 11 Troll Solen lignet en klink vinner sist når Magnus Teien Gundersen kjørte seg til tet rundet fra mål, men ga seg litt mot mål da. da var distansen 3100 meter, kanskje var det upassende. Tilbake på sitt beste, er han en seierskandidat i V75-6.

Jeg stenger løpet på disse fire, all den tid 10 Lome Brage ikke har vist toppform i det siste og trener Wolden ligger da også meget lavt på forhånd.

V75-6/V4-3/DD-1: A: 8 B: 2-5-11 C: 10-7-1-9-13-4-12-3-6