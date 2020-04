V75 med Disco i hovedrollen

Knallfin V75-omgang fra Halmstad! Bankeren matches mot Elitloppet! Knallgod hest går aldeles under radaren! Nye oppdaterte V75-vurderinger er klare! Du tar vel rygg, og blir med oss i jakten på en saftig V75-opptur?

I går omsatte superomgangen på Romme 161 447 286, og det ble også milliongevinst til dem som greide å løse V75-rebusen da. Ekstremt mye fokus var rettet mot den omgangen, og spillerne har nok ikke lagt ned samme jobb i dagens omgang. Akkurat det har vi tenkt å utnytte, og har lagt ned en solid jobb med disse løpene! Bankeren i omgangen kommer ut i V75-6, og vi spekulerer ikke mot 4 Disco Volante som ser helt utrolig bra ut for tiden. Tet og slutt! Ta rygg på følgende:



V75-1 : 1 Samson – Når denne først slepper seg skikkelig, ja, da kan den bli fryktelig god! Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var bunnsolid i nederlaget mot knallgode Forever Melon sist. Var ikke mye slått, og på klokken stod det 11,8 s 800m. Går og bryter i løpene, og den hadde vunnet uten det tullet sist. PASSES! 7 Power Lane – Har vært klink overlegen to ganger på rappen, og det er liten tvil om at dette er et talent. Har stor fart i kroppen sin, så får vi se hvordan det går når den her møter tøffere motstand. 6 Kattis J. Boko – Gikk sterkt i kulissene etter galopp sist, og er en hoppe under utvikling. Galoppen i det nevnte løpet må Goop ta på sin kappe. Trenger ikke å være borte med litt klaff.

V75-2 : 3 Benjamin S.H. – Er en 4-åring som vi liker, og en hest som er betydelig bedre enn hva flere tror. Hadde faktisk kun 3,1% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er galskap mot det som er en av de soleklart beste hestene i feltet. I årsdebuten sist havnet den utvendig leder, og var på vei til å fullføre strålende da galoppen kom på oppløpet. Det viste seg at den var litt øm i beintøyet, og slikt er ikke uvanlig på hester som årsdebuterer etter mye god og hard vintertrening. Nå er den behandlet før dette løpet, og det har nok gjort veldig godt. I et forsøk til Svenskt Trav-Kriterium femte sist så satt den i tredje innvendig, ble så grovt hindret på siste bortre, men leverte et fantastisk oppløp og var lekker i målgangen. Da var den ute mot mye bedre hester enn dette… Må bare prøves fra et nydelig spor bak bilen nå! 12 Cassiopeia – Har overlydsfart i kroppen sin, og med tempo blir den livsfarlig. Debuterer for Westergaard, og vi liker Goop opp som gjestekusk. Motbudet!

V75-3 : 13 Matteo – Har vist en veldig bra innstilling, og den kriger helt til man har passert mål. Har vunnet 4 av 5, men oppgaven som venter nå er ikke spesielt enkel. Banen i Halmstad er LYNRASK, og det skal ikke bli mye feil på veien før denne er i trøbbel. Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke fra denne utgangsposisjonen. 9 Eastandwest – Er egentlig veldig bra, men den har det med å røre det til for seg. Pleier å varme opp i en meget bra stil før løpene, men spenner seg når det blir alvor, og da kommer galoppene. Kommer nå ut etter at vintertreningen er gjort unna, og feilfritt er den med garanti på foto. 4 Digital Crunch – Gikk flere fine løp i fjor, men har enda ikke fått vinne. Kommer nå ut i regi Hanna Lähdekorpi, og dette er en hestejente som vet hva hun holder på med. Får stå som en stor outsider direkte! 11 Go For Fun – Hadde ikke marginene med seg sist, men så OK ut i kulissene. Holder bra form, og kan vinne med flyt.

V75-4 : 1 Devs Drago – Renner fort unna fra tet, og har en stor sjanse å lede dette løpet rundt om. Vant veldig enkelt etter en avslutning i 13-fart sist, og var ikke tom over mål. Har vunnet stayerløp ved et par anledninger tidligere, og har ikke problemer med distansen. På en lynrask bane så kan den umulig bli enkel å fange. 12 Chablis D.K. – Er hesten som kan greie det, og hesten som skal med om favoritten garderes. Avgjorde enkelt sist, og på klokken stod det 12,7 s 700m med krefter igjen. Er en skikkelig tøffing med herlig innstilling, og skulle det bli tempo her, ja, da er denne blytung i sluttrunden. Det soleklare motbudet!

V75-5 : 3 Afrodite Miguan – Er MYE bedre enn raden, og husk også på at denne har vært ganske tøft matchet i hardere selskap enn dette. Satt bom fast over mål som fulltanket sist, og er altså ordentlig formsterk. Er kjapp fra start, kusken er offensiv, og dette ser utrolig riktig ut på forhånd. SPILLES! 5 Happy Celebration – Dukker opp etter et lengre avbrekk, og debuterer altså for Peter Untersteiner. Har tidligere vært en OK hest, så får vi se hvor mye Untersteiner har greid å løfte den. Blir rigget til med skoløs balanse samt en BIKE direkte. Motbudet.

V75-6 : 4 Disco Volante – Har et gaveløp foran seg, og er naturligvis dagens i særklasse beste banker. Var nesten uvirkelig god sist når den gikk 10,9/2140ma. Jogger enkelt til tet her, distansen er den riktige, og den taper ikke dette løpet om den er frisk for dagen. ALL IN! 9 Osterc – Har en utrolig toppfart i kroppen sin, og hadde vist ca 06 s 400m om den ikke hadde feilet kort før mål sist. Skal bli spennende å se i hendene til Björn Goop nå, og det er denne hesten som skal med om man spekulerer mot Disco Volante.

V75-7 : 2 Galewindsonthepath – Var under pari sist, og selv om den gikk 13,7 så kan den bedre. Gangen før var den helt strålende fra dødens, og var da virkelig stor i nederlaget. Tredje sist avsluttet den sterkt, og kom til mål med litt krefter igjen (11,8 s 800m). Er kjapp i vei, den står i et bra spor, og kan vinne dette fra tet/rygg leder om den er tilbake på sitt beste. PASSES! 3 Bring Me Bajern – Var det knallgode rapporter på når den kom ut etter pause nest sist, og det har altså blitt to strake seire. Til denne starten rykker man skoene bak, og fester også på en BIKE. Er grunnkapabel, og må naturligvis med på alt fra et nydelig spor.