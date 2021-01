V75-omgang med stort potensial fra Boden

Det er full vinter i Boden, og det betyr isbane. Vi liker disse kjøringene i Boden, og har som vanlig funnet frem mye snadder. Du blir vel med oss i jakten på flotte V75-kroner?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.





Boden står for dagens V75-omgang, og i dag gjelder en krone rekken. Det betyr at det blir litt ekstra vrient, og vi tror på flotte kroner til de med riktig V75-rekke. 5 Gladys Knight (V75-2) er den beste bankeren i omgangen, og vi må bare tro MYE på tet og slutt. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 5 Marciano – Er noe variabel, men veldig bra de gangene den har dagen. Så smellbra ut etter pause sist, og ble da sittende bom fast som fulltanket. Blir neppe sittende fast nå, og da duger den i et løp som dette. SPILLES! Med på bongen blir naturligvis også 11 Gabian B.R. som er i superform, og som var meget tapper etter et upassende opplegg sist.

V75-2 : 5 Gladys Knight – Dundret til tet sist, og holdt klart godkjent til andre. Gikk en meget god tid, og gjør den om en slik tid her, ja, da vinner den enkelt. Er en veldig motivert favoritt. Var dessuten fin på isbane nest sist, og en slik bane er ikke et problem. SPILLES! Velger man likevel å gardere så skal man passe 12 Strom Rider som fullførte godkjent mot en betydelig tøffere motstand sist. Kan fort være sjokket om favoritten ikke skulle prestere på topp.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-3 : 1 Jervjenta – Dukket opp etter et par mnd pause sist, og varslet vinnerform direkte. Feilet når den fikk press på første bortre, og tapte mye. Kom voldsomt tilbake før den slo på en ny galopp i den siste svingen. Etter den siste galoppen gikk den meget sterkt i kulissene, og hadde full fart over mål. Er fort ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, og vi er klart inne på at den kan lede dette rundt om.

V75-4 : 15 Gun De Chanlecy – Gjorde et helt spinnvilt løp mellom galoppene sist, og den hadde faktisk travet rundt 14,4/2140ma uten den siste galoppen. Vær dog litt OBS på at den fikk seg en «tømmer» der, og slike løp kan påvirke en hest negativt. Var knallfin på isbane nest sist, og den trives på isen. Vinner om den leverer på sitt beste, og den skal stå først på ranken. 5 Boston Flip – Dette kan være skrellen. Gikk med punktert hjul i 2200m sist, men fullførte likevel meget bra mot vel så gode hester som den møter nå. Er ikke veldig hard i skallen sin, men med litt hjelp på veien så har den form til å overraske. OBS!

V75-5 : 2 Maxi – Fikk aldri skikkelig fritt frem sist, og kom til mål med litt krefter igjen. Nå er motstanden billigere, distansen passer bedre, og dette kan dreie seg om tidlig tet og slutt. 3 Pretty Boy Floyd – Er egentlig ikke så verst på sitt beste, og den skal bli spennende å se første gang ut for sin nye trener. Er fikset på, og vi plukker den tidlig med på våre bonger.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-6 : 1 Callela Leonard – Gjør nesten bare fine løp, og kommer med bra form til denne starten. Er dessuten god i fra start, og fra dette sporet er den sikret et fint opplegg. Blir den bare ikke fast så duger den normalt svært godt, og må med på alt av seriøse bonger.

V75-7 : 11 Bottnas Easy Cash – Åpen finale, og her kan det være smart å gardere bredt. Vår ide er i toppform, og det er merkelig at den virker å gå veldig under radaren. Gikk PIGG i mål etter altfor sene luker sist, og vi likte den virkelig da. Elsker dessuten vinterbane, og med litt flyt på veien så duger den godt. MÅ MED PÅ ALT!