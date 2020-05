V75-omgang på Bjerke med Gulljackpot

Bjerke byr på V75 lørdag kveld. Omgangen krydres med Gulljackpot og løpene holder skyhøy kvalitet.

Vi har en fantastisk travhelg foran oss med Elitloppshelgen på Solvalla som det soleklare høydepunktet. Solvalla byr på V75 både lørdag og søndag og selve Elitloppsfinalen går søndag kveld. I tillegg er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke lørdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp Bjerke og lørdagskveldens V75-omgang med GULLJACKPOT det heretter skal handle om i denne artikkelen. Som vanlig når landets hovedbane arrangerer V75 er det lite å utsette på den sportslige kvaliteten og det er gode løp over hele linjen. Jeg spiller kun med en banker i omgangen, den kommer ut i V75-5.

Leder hele veien

Det handler om 5 Jackson Avery og Erlend Rennesvik. Det er en seiersmaskin som har vunnet 9 av karrierens 15 starter. I fjor ble det sju seire på elleve starter, mens det i år er blitt to seire på tre starter. Årsdebuterte med å sprenge feltet i et V65-løp på Jarlsberg 19. april og landet da på 12.1/1609 meter. Ble så hardt betrodd i et løp over 2609 meter, men måtte nøye seg med tredje da. Tilbake som en vinner sist på Sørlandets travpark, også da etter å ha ledet hele veien. Lørdag er det atter sprint, det er femtespor bak bilen og svært mye tyder på at hesten leder fra start til mål. 5 Jackson Avery blir min V75-banker lørdag og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-5/V5-3: A: 5 B: 4-1 C: 8-11-10-3-6-7-9-12-7-2

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V75-1 - Kaldblodshester. Grunncupen. 2140 meter voltestart.

Et flott kaldblodsløp innleder V75-omgangen og det er ikke mange helt sjanseløse hester i dette løpet. Jeg velger likevel å stå på tre hester på samtlige V75-forslag.

Den minst spilte av dem blir min favoritt. 10 Førlands Odin har vist solid form over lang tid og var også god tredje i tøffe omgivelser i V75-6 på Bergen travpark forrige lørdag. Kom seg tidlig foran det, men tapte for to meget gode hester. Det er litt ned motstandsmessig lørdag og fra springspor på 20 meter tillegg kan hesten komme fint på det direkte. 2 Storm Jaro har gjort alt rett i regi Frode Hamre og tatt fire strake seire. Men var ikke like fin i seiersløpet sist og møter klart skjerpet motstand nå.

5 Havglimt gjorde en flott årsdebut til tredje bak gode hester på Jarlsberg. Fjorårets Kriterietoer går garantert frem med det løpet i kroppen og skal normalt duge veldig godt i slike omgivelser. Jeg tror vinneren er blant disse tre og velger å gå forholdsvis tynt i V75-1.

Rangering V75-1: A: 10 B: 2-5 C: 3-6-4-9-12-7-1-8-11

V75-2 - Varmblodshester. Grunndivisjonen. 2100 meter autostart.

Mange gode hester på farten i dette varmblodsløpet i grunndivisjonen for varmblodshester der jeg markerer for fem hester på samtlige V75-forslag.

Tøffingen 7 Tayno Destrier går fra klarhet til klarhet og står med fire seire på seks starter i år. Vant uforskammet enkelt fra dødens i et bra V65-løp på Jarlsberg sist og tåler å bli brukt underveis. Selv fra et sjanseartet sjuendespor gir jeg vallaken tipset. 11 Haley B.R. har vært kanongod i regi Trond Anderssen og la på til sin tredje strake seier på Bjerke sist. Bakspor trenger ikke være feil i et løp det lukter tempo av underveis.

5 Anders U.S. blir ganske klar spillefavoritt. Buer-hesten kommer til Bjerke med fire strake seire fra Forus, men har møtt svært billig motstand i seiersløpene. Lørdag er det opp til bevis, jeg setter favoritten inn som mitt tredjevalg. 9 Pegasus R.R. har vært meget bra i to strake seiersløp og gikk den tunge veien i seiersløpet sist. Det er jevnt mellom mine fem utvalgte og Mikkelborg-traveren kunne også vært mitt førstevalg. Til sist er det 1 Icarus B.R. som avlegger sin årsdebut. Viste litt variable takter i treårssesongen, men vant tre løp. Er god fra start og er den veldig sannsynlige tethesten. Kan lede rundt om, men møter kvalifisert motstand.

De fem hestene blir mine utvalgte i V75-2.

Rangering V75-2: A: 7 B: 11-5-9-1 C: 4-2-6-3-12-10

V75-3/V5-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart. Grunnlag u 900 000.

Et herlig løp venter i kaldblodscupen i V75-3 der 11 Professor Ø.K. får fornyet tillit av spillerne. Svek som storfavoritt på Bergen travpark forrige lørdag, og må være forbedret for å vinne lørdag. Under tvil setter jeg Djøseland-traveren først på min rangering, men jeg synes ikke hesten er en bankerkandidat.

3 Valle Grim blir første gardering. Seiersmaskinen til Vidar Rugsveen gjorde et veldig bra løp på Biri sist, men kom feil på det underveis. Avsluttet meget sterkt og har en mye bedre utgangsposisjon denne lørdagen. 12 Reime Kongen stod 20 meter foran Professor Ø.K. på Bergen travpark sist lørdag, men misset starten og var bak Professor'n etter 200 meter. Fikk siden et fint løp innvendig og speedet inn til helenkel seier. Kan vinne igjen.

4 Komnes Bork var sensasjonelt god i sitt seiersløp på Jarlsberg sist og mon tro om Gaustad-traveren noensinne har vært bedre. Jakter sin fjerde strake seier lørdag, og skal tidlig med. 1 Alma Prins var god i seiersløpet sist på Leangen og Blekkan er optimist på forhånd. Må trolig opp enda et hakk for å slå denne gjengen, men er i form og tas med som femte og sist hest i V75-3.

Rangering V75-3/V5-1: A: 11 B: 3-12-4-1 C: 10-5-2-7-9-6-8

V75-4/V5-2 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2600 meter autostart.

Jeg synes to hester skiller seg litt ut i dette hoppeløpet og formsterke 2 Mega Classic blir mitt klare førstevalg. Hoppa er i knallform. Galopperte fra seg en trolig seier nest sist og spurtet som en vind til delt V75-seier sist. Står perfekt til spormessig lørdag og må ha en flott vinnersjanse. 8 Lifestile fikk et ganske tøft løp sist, og trykket seg til tet snaue runden fra mål. Holdt unna til seier på flotte 13.3/1609 meter. Åttendespor bak bilen nå, men samtidig er det 2609 meter. Bra vinnersjanse igjen.

Jeg står på de to ovennevne på de fleste V75-forslagene, men tar med ytterligere to hester på det største V75-forslaget. 5 Norah As vant via den tunge veien sist og imponerte da. Tøffere motstand nå, men kan vinne. 6 Isabel B.R. bankertippet jeg sist, men tross et fint løp klarte hun ikke å ta ned dødenstravende Norah As. Burde vunnet det løpet for å fått fullt godkjent. Må nok heve seg et lite hakk for å vinne lørdag, memn er såpass grunnkapabel at det kan gå.

Rangering V75-4/V5-2: A: 2 B: 8-5-6 C: 3-11-12-7-4-1-10-9

V75-6/V5-4/DD-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Odd Herakles, Roli Eld og Lome Brage befinner seg alle på Solvalla denne helgen, men likefullt er eliteløpet for kaldblodshestene blitt et meget fint løp.

6 Søndre Jerkeld blir mitt klare objekt i løpet. Hesten til Jan Erik Bergesen trives fantastisk godt på Bjerke og har vunnet tre av sine fem siste løp på landets hovedbane. Senest var det Lars Laumbs løp i februar. Stod da 20 meter foran Troll Solen, men denne var ikke nærheten som tredje. Søndre Jerkeld er i form og står også fint til her. Blir ikke favoritt, og jeg drar til med DD-banker på Søndre Jerkeld lørdag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

12 Troll Solen blir spillefavoritt. Hamre-traveren har holdt formen i evigheter, men hemmes av tolvtespor. Slipper de aller beste dog og er en selvskreven seierskandidat.

På de to største V65-forslagene betaler jeg også for 5 Valle Mattis som er den meget sannsynlige tethesten. Hadde det vært sprint, hadde jeg trolig satt hesten først. 2100 meter favoriserer min favorittduo. Så er det 10 Pave Faks som kan alt på en god dag. Tilbake til gamle galoppsynder sist, men er god nok i feilfri utgave.

Rangering V75-6/V5-4/DD-1: A: 6 B: 12-5-10 C: 11-9-2-7-8-4-3-1

V75-7/V4-4/DD-2 - Varmblodshester. Sølvdivisjonen. 2100 meter autostart.

En sportslig perle av et sølvdivisjonsløp avslutter lørdagens V75-omgang, og jeg står på tre hester på samtlige V75-forslag.

5 Madelen L.T.C. pådrar seg et tungt favorittstempel etter sin knallsterke V75-seier på Bergen travpark forrige lørdag. Måtte da gå den tunge veien, men vant likevel enkelt. Nå blir det amerikanervogn og skoløs og full bøtt mot tet. Skal stå som favoritt, men møter er par kanongode konkurrenter, så jeg velger å gardere.

4 Calina var mektig i "comebacket" for Frode Hamre på Sørlandets travpark for tre uker siden. Kjørte seg til tet runden fra mål da og landet på 11.8/1609 meter. Er hun like god lørdag, er det klar vinnersjanse påny. Kapasitetstraveren 6 Code Bon gjorde sin første start siden september 2018 mot nettopp Calina på Sørlandets travpark for tre uker siden. Kunne aldri utfodre calina da, men stod knallsterkt på til andre. Det løpet har garantert gjort godt, og selv om han har tapt sportrekningen kontra sine to verste konkurrenter, kan han vinne.

Bak denne trioen er det en rekke flotte hester med i løpet, men normalt skal det rekke med disse tre i V75-7.

Rangering V75-7/V5-5/DD-2: A: 5 B: 4-6 C: 1-2-10-9-11-3-12-7-8