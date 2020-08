V75-søndag fra Solvalla med stor jackpot

Nesten 4 mill ekstra i premiepotten i søndagens herlige V75-omgang på Solvalla.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

En fantastisk flott trav- og galopsøndag står foran oss. Først ut er Øvrevoll med Derby-søndag. Her er det 10 løp på menyen med Norsk Derby og Marit Sveaas minneløp som de aller største sportslige godbitene. I tillegg er det internasjonal V64, V5 og V4. Litt senere søndag er det V75 med JACKPOT på Solvalla og hele 3 957 485 SEK ekstra i premiepotten. Og som om ikke det er nok, er det også internasjonal V65 med DOBBEL JACKPOT på Bergen travpark søndag kveld med hele 801 144 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om V75-omgangen på Solvalla. Her er det altså stor jackpot og 3 957 485 SEK ekstra i premiepotten. 40 % av denne summer legges i sjuerpotten, 20 % i sekserpotten og 40 % i femmerpotten.

Rolf Lerum er på en velfortjent frihelg og det er således Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig til V75-omgangen på Solvalla. Snoken som "varmet" opp med strålende tips til fredagens V64-omgang i Kalmar.

Alt satt i V64 på Kalmar fredag 21. august

Med banker på 2 Aragorn As i V64-3 og 15 Wild Love i V64-5, samt stor "varning" mot dagens største favoritt 1 Joker of Steel i V64-2, ble det fullklaff på alt denne fredagskvelden. V64-forslaget med innl. pris på kr 448 satt som støpt og betalte tilbake pene 4 095 kr.

Når det gjelder søndagens V75-omgang på Solvalla er det bra klasse på løpene og Snoken byr på to bankere i omgangen.

Haugstad vinner med Elitehesten

Det handler om Daniel Reden-trente 13 Heavy Sound. Mangemillionæren vant i overlegen stil i årsdebuten på Eskilstuna nest sist, mens han sist tross 1.08 siste 800 kun rakk frem til femte i et sterkt gulldivisjonsløp. Har bakspor på 20 meter tillegg søndag, men møter svært så overkommelig motstand og skal normalt ta seg av et slikt løp. 13 Heavy Sound blir den ene av våre to bankere i V75 og bankerspilles også i DD-spillet og på de to minste V4-forslagene.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Flott oppgave for vår andre V75-banker

Vår andre banker i søndagens V75-omgang kommer ut i V75-3. Det er et såkalt K50 løp, og her deltar kun kusker som ikke kjørte mer enn 50 sulkyløp i 2019. Johan Svensson er uansett fast kusk bak 5 Farlander AM som har vært strålende i 2020. Tre seire på seks starter og i tillegg to andreplasser. Gjorde et knallsterkt løp til andre i en V75-finale på Åby i sin siste start og møter klart overkommelig motstand søndag. 2640 meter er ikke noe minus, hesten vant på samme distanse femte sist. 5 Farlander AM blir vår andre V75-banker på Solvalla.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Gode vinnersjanser for både Goop og Kihlström

I de øvrige løpene lukter det flere seire for både Bjørn Goop og Ørjan Kihlström. De to gutta vant som kjent samtlige V75-løp på Solvalla under onsdagens V75-omgang. Kihlström sitter opp bak favorittene både i V75-2 og V75-6. 4 Gypsy De Chamant i V75-2 og 2 Big Shot i V75-6, mens Goop har sin beste sjanse i omgangen med favoritten 12 Anita Roc i V75-4. Vi velger uansett å gardere alle disse tre favorittene, da vi føler vi har to solide bankere.