Åpen V75-omgang med frekk banker

Olav Mikkelborg og Dancelli. Søndag kommer de ut i V75-6. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En innholdsrik søndag venter, og her er det litt av hvert å glede seg til. Øvrevoll står for dagens lunsj, og det er snakk om en ordentlig SUPERLUNSJ på galoppen! Løpene begynner kl.12.45, og det blir både V4 + V5. Deretter skal vi til grensebanen Årjäng, og her er V75-omgangen i gang kl.15.50. Forus er sist ut denne søndagen, og det er også her dagens store høydepunkt skjer. Det er nemlig JACKPOT i kveldens V65-omgang, og det ligger hele 617 218 ekstra i sekserpotten. Løpene fra Stavanger begynner kl.18.15.

Årjäng byr på en VIDÅPEN V75-OMGANG søndag, og det vil overraske oss om dette ikke gir meget solid betalt. Flere av favorittene er i trøbbel, og vi skal prøve å felle de fleste av dem. 1 Dancelli (V75-6) bankes frekt, og den skal vise veien mot storcashen. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 3 Unheard Of – Har gjort to MEGET GODE løp etter pause, og den har vinnerform i kroppen. Har sjeldent fine betingelser foran seg her, og vi er veldig inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt. Må bare prøves fra drømmebetingelser, og vi iler til med tipsnikken.

V75-2 : 11 Lightningexclusive – Rullet over i galopp, og feilet som klink vinner på Bjerke sist. Har tidligere gjort to løp i Årjäng, og det har blitt to seire. Er klart best med pisk, og den skal normalt duge godt i grunnlaget. Settes frekt først. 7 Aptitude – Har nok aldri fungert bedre enn hva den gjorde i debuten for Østre sist. Fullførte også klart bra etter et upassende opplegg. Kjemper om seieren om det bare klaffer litt bedre underveis. MÅ PASSES!

V75-3 : 12 Vollanfaks – VIDÅPENT kaldblodsløp, og her kan en bred gardering være smart. Draget vårt hadde faktisk kun 3,3% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er altfor lite. Vi snakker nemlig om en hest som på ren kapasitet neppe har noen som er bedre enn den i dette feltet… Ble tatt ut av løpene i sommer pga den var stresset osv, den er blitt behandlet i pausen, og trener nå veldig fint. Kan runde til seier direkte, og den er verdt et forsøk som mulig skrell.

V75-4 : 3 Rocket Man – Her blir 5 Mellby Frodo enormt hardt betrodd, men vi er litt inne på at den får svar innvendig, og dermed er storfavoritten i trøbbel. Draget vårt er veldig grunnkapabel, og glem ikke at den femte sist jogget 13,6/2100ma… Nest sist var den ute i et forsøk til Norsk Derby, og den holdt godkjent mot MYE bedre hester enn hva den møter nå. På sitt beste er denne såpass bra at den kan overraske, og skulle den komme seg foran, ja, da er den HET i et løp som dette. OBS!

V75-5 : 9 Skip Beau – Ble nok aldri den stjernen man hadde håpet på, og det har vært en del skjær i sjøen. Kommer nå ut etter pause, den er fikset på, og leverer den på sitt beste, ja, da duger den normalt godt. Settes knepent først i et spennende lærlingsløp. 3 Thebigbangtheory – Er MYE bedre enn raden, og vi likte oppløpet i kulissene sist. Har en veldig fin form, og dette ser spennende ut på forhånd. Er tidlig på vår bong.

V75-6 : 1 Dancelli – Ble det feil for sist, og den trakk seg fra dødens da. I fjor fant den en helt vill form på denne tiden, og den tok tre strake seire i oktober/november. Jogget for eksempel 12,0/2100ma 7. oktober, og var da 20-30m foran en såpass god hest som Hickothepooh… Søndag har Dancelli en 100% riktig oppgave foran seg, og blir det bare ikke en aldeles villmannskjøring, ja, da er vi veldig inne på at Dancelli leder dette rundt om. Vi banker FREKT i en vidåpen V75-omgang.

V75-7 : 11 A Taste Of Honey – Hadde kun 6% av innsatsen på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er for lite. Vi snakker her om en 4-åring som har tatt store steg i år, og nå sist var den MEGET GOD i nederlaget. Har egentlig radet opp med bra innsatser, men den har møtt knalltøff motstand, og den har dessuten ikke alltid hatt hellet med seg. Nå ser det straks mer overkommelig ut, og den skal være på foto i et løp som dette. MÅ MED PÅ ALT!