Årets beste V75-omgang - du kan vinne 26 millioner

Peter Untersteiner er aktuell på Solvalla lørdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

V75-lørdagen på Solvalla denne helgen er kanskje den BESTE V75-OMGANGEN man har å spille til hvert år. Snittutbetaling på riktig V75-rekke har lagt på hele 187 000 kroner de siste 25 årene, og hele åtte ganger på disse 25 årene har det blitt millionutbetaling. 26. mai 2012 betalte riktig rekke ut hele kassen på 20,9 millioner! Snittomsetning de siste 15 årene har vært på over hundre millioner kroner, og dette er en omgang som alltid omsetter enormt mye uansett om det er jackpot eller ei.







Når det gjelder lørdagens omgang så er den naturligvis utfordrende, og det vrimler av spennende objekter i flere av løpene. Vi byr på litt ekstra info til samtlige løp, og det er derfor endel tekst man bør gå gjennom før bongene blir levert.



Vi prøver oss med to bankere i denne omgangen, og det for å få litt ekstra brodd på bongene slik at vi kan kjempe om storcashen selv for et mindre beløp. 6 Hankypanky Rubyred (V75-2) er den "sunne" bankeren, og normalt skal dette dreie seg om tidlig tet og slutt. 5 Heart Of Steel (V75-6) er den småfriske bankeren, for den blir ingen favoritt. Vi tror dog hardt på tet og slutt!





OBS! Alt om lørdagens V75-omgang finner du litt lengre ned på siden







Her er lørdagens V75-tekst:



V75-1 : 3 Shadow Gar – Årets utgave av Stoeliten er et av de dårligste på svært mange år, og en ny generasjon av hopper er på gang. Shadow Gar varmer som en krakk (aldri se på den der), men i løpene gjør den som den skal, og er veldig god. Vant enkelt etter tidlig tet sist, og på klokken stod det 11,9 s 900m med krefter igjen. Kommer nok til å fly raskt på en kjapp sprint, og fra et nydelig spor iler vi til med tipsnikken. 4 Peace Of Mind – Fikk maks i Finland på en dårlig bane sist, og den trengte det løpet i kroppen. I fjor travet den 09,7 fra tet i dette løpet, og ble da kun plukket ned av storkanonen Double Exposure. Får trolig svar av Shadow Gar, men skulle den komme seg foran, ja, da er den HET! Disse to skiller seg klart ut.



10 Mellby Free – Er en veldig bra hoppe, og den kan fakta bli favorittspilt selv om den nå møter bedre hopper enn noen gang. Fikk bløffe hjem årsdebuten sist, og på klokken stod det 10,8 s 800m. Før det løpet var Björn Goop usikker på sin springer, og nå som den møter BETYDELIG tøffere motstand ranker vi den litt ut. Står dog i knallfine rygger fra start, og det hadde vel ikke akkurat vært utypisk om Björn Goop ble ropt opp fra andre par utvendig… Outsideren. 8 Elite Du Ruel – Er matchet i harde omgivelser, og det at den ikke rader opp er ikke uten grunn. Vi likte den dog skarpt når den besøkte Oslo i fjor, og da var den helt enorm fra dødens på Giveitgasandgo. Gikk altså 10,3, og var stor i nederlaget. Har blitt strøket inn et spor, og klaffer det for kusken så kan dette være skrellen. 1 Viscarda Jet – Fikk aldri skikkelig fritt frem sist, og den kom til mål med krefter igjen på en knallgod tid. Møtte da langt bedre hester enn hva den møter nå. Har dessuten trukket et knallfint spor, og er aktuell for dem som bruker noen hester.

Vår rangering : A : 3-4 B : 10-8-1 C : 9-2-5-7

V75-2 : 6 Hankypanky Rubyred – Vinner dette løpet fra tidlig tet? Har egentlig vært helt utrolig god, men sist fikk den svar, og var helt nede i kjelleren etter et steintøft opplegg. Er dog etter Love You, og de pleier å tåle en støyt. Vi er derfor veldig inne på at det kan bli revansje på direkten, og det vil overraske oss mye om den får svar fra noen av de i første rekke her. Motivert favoritt som også vi tror MYE på.

13 Miss Sober – Er ikke langt bak de beste i årgangen, og sist gikk den et aldeles helsvett løp etter galopp. Kom kolossalt sterkt tilbake, og på klokken stod det 11,2 s 1900m med krefter igjen. Sporet trekker ned, men uten noe tull på veien er det denne vi frykter mest da den nå går ned noen klasser i motstand. 14 Fast Moving Cash – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den utvikler seg fint. Gikk 11,4 s 800m sist, og knep seieren. Står i et perfekt spor på tillegget, og den er alt annet enn ueffen skulle favoritten prestere under pari. 10 Flaming Ace Sisu – Trodde vi på sist, men da var den under pari. Gangen før var den nemlig helt RÅ, og avsluttet voldsomt i et løp hvor det ikke klaffet underveis. Har veldig toppfart i kroppen sin, og tilbake på sitt beste kan den skrelle.



11 I’m A Beliver – Tok en fortjent seier etter mange solide innsatser sist. Er stadig under utvikling, og den trenger ikke å være helt borte med flyt på veien. 7 Fossens Walley – Spurtet gedigent sist, men var altså sjanseløs mot Hankypanky Rubyred nest sist. Har hatt springspor i volten en gang tidligere, og da ble det galopp direkte. Skulle den trampe avgårde, og kanskje finne ryggen til favoritten så er den en HET trippelkandidat. 5 Miss Silver – Var stor i nederlaget mot Global USA sist, men sporet nå trekker ned, og vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 6 B : 13-14-10-11-7 C : 5-15-12-2-3-8-4-1-9

V75-3 : 5 Vincero Gar – Er et «travmonster» som har imponert noe helt enormt på slutten. Løpet som den gjorde sist skal ikke være mulig, og den fikk tre pluss i kanten av oss. Var altså med på kjøring før det ble rygg leder, og man passerte på 07,8/09,9 i sølen på Åby. Avgjorde likevel svært enkelt på en knallgod tid. Det som er et lite usikkerhetsmoment er formkurven på hestene til Gocciadoro, og det er hovedgrunnen til at denne ikke bankes. 4 Excalibur IT – Er en annen som travet et helt uvirkelig løp sist. Var klink overlegen fra tet, og gikk 10,8 s 800m med krefter igjen. Da skal man huske på at det sluddet, og at banen var alt annet enn optimal. Kan nok krype langt ned på 11-tallet på en god bane, og leverer den som sist dukker den 100% sikkert opp på foto. PASSES!



2 Buck’s To Burn – Fikk det sydd opp sist, men var uansett bra til seier. Ventes ytterligere forbedret til denne starten, og fra et ypperlig spor bak bilen er den tidlig på vår rank. OBS! 11 Ural – Kan ALT på gode dager, og den imponerte veldig sist. Havnet da utvendig leder, og passeringstidene var 07/10. Vant likevel sikkert på ny bestetid. Distansen nå er kun et pluss, og den har ikke noen problemer med å gå bakfra. Blir livsfarlig med tempo. OBS! Disse fire skiller seg klart ut i et meget flott løp.

Vår rangering : A : 5 B : 4-2-11 C : 6-1-9-7-12-10-3-8

V75-4 : 1 Zizou – Er etter Love You, og vi liker utviklingen til denne særdeles skarpt. Den spurtet som en virvelvind nest sist, men kom akkurat for sent til å fange vår ide 7 Remarkable Feet. Varslet dog superform. Nå sist skyllet den rundt feltet, gikk 10,6 s 800m, og vant veldig enkelt. Er kjapp ut, og fra tet/eventuelt rygg leder på 3 Charlock Wiking burde sjansene være gode. SPILLES! 10 Marcello Wibb – Var uforklarlig svak på Momarken fjerde sist, men har siden den gang vært meget god. Den kom til mål med krefter igjen tredje sist, mens den avgjorde sikkert etter fin reise nest sist. Nå sist leverte Johan Untersteiner et mesterverk av en styring fra spor 12, og når hesten også var brenngod så ble det en overlegen seier. Distansen lørdag er normalt et pluss, og med tempo feller den fort de fleste. DOBBELT A-VALG!



3 Charlock Viking – Leverte en bra avslutning fra en kald utgangsposisjon sist (11,5 s 800m), og er på vei mot storformen. Er lynrask fra start, og fra eventuelt tet på en kjapp bane blir den ikke enkel å fange. 5 Sato – Er kanskje den mest kapable hesten i feltet, og etter at den røpet toppform nest sist kom seieren på et imponerende vis sist. Knakk 9 Taiga Woodland enkelt fra dødens, og la inn 11,7 s 700m med krefter igjen. Det vi ikke liker er at den trolig må vinne dette fra dødens, og det pleier ikke å være enkelt i en finale. 8 Head For Home – Kan være supersjokket i løpet. Den tok en turbetont seier nest sist, men var uansett god. Gikk da 10,7 s 800m med mye krefter igjen. Nå sist var den ute mot knallgode hopper, og den ble da sittende bom fast bak Flash AM nedover oppløpet. Har utviklet seg såpass bra at den er litt artig om man velger å bruke noen hester.



7 Remarkable Feet – Fikk vi inn som en godbit til 31x flesket nest sist, mens den fulgte opp sist med en ny seier på et solid vis. Vi liker dog ikke sporet på lørdag, og for oss er den mer trippel enn seiersaktuell. 12 Viking Brodde – Er det fin grunnkapasitet i, men sist mistet den aksjonen helt tilslutt, og det likte vi såpass lite at vi ranker den en god bit ut.

Vår rangering : A : 1-10 B : 3-5-8-7-12 C : 9-2-11-4-6

V75-5 : 9 Victory Island – Er steinbra, og vi er veldig inne på at dette kan bli dønn riktig for springeren til Steen Juul. Spurtet knallbra ute i banen sist, men da ble det meste feil. Vant sikkert via 12,4 s 1000m nest sist, og da var nok ikke distansen helt optimal. Nå passer distansen bedre, det blir skorykk på alle fire, og blir det bare litt tempo her så må denne være HELAKTUELL! Feller alt?



3 Norton Commander – Hadde vi banket om vi hadde spilt på utseendet til en hest. Dette er nemlig en vakker FUX som man alltid ligger litt godt merke til i både varming samt løp. Ble kjørt ned i årsdebuten nest sist, mens den avgjorde enkelt sist (09 s 800m). Det man skal være klar over er at den ikke er veldig hard i skallen sin, og skulle Conrad Lugauer få litt veps under hjelmen (det skjer titt og ofte), ja, da kan det bli langt til mål. Skulle det dog klaffe for kusken har naturligvis «den røde fare» en god sjanse. 2 Panamera – Trakk seg etter pause sist, og det ble rett og slett for hardt da. Gangen før var den strålende bak Victory Island. Har svært gunstige betingelser foran seg nå, og får den bare spareløpet fra sitt nydelige spor samt luker tilslutt, ja, da er denne mer enn god nok til å storskrelle. Vi forventer den dessuten kraftig forbedret med et løp i kroppen etter pause.



5 Mellby Club – Har vel ikke fungert optimalt i ett løp hittil i 2019, og selv om det ble seier sist så var den heller ikke da helt slik vi ønsker å se den. Er sårbar når den fungerer slik, og spesielt om den havner utvendig leder… Tas med på ren kapasitet. 1 Emile Zola Sisu – Ble spurtet ned av skyggen i Finland sist (12 North Lexus), og Björn Goop har nok hatt bedre dager i vognen enn da. Vi likte den uansett ikke helt, og den slet bitvis med aksjonen sin. Vi er derfor spent på hvordan den ser ut aksjonsmessig i dag, og vi er fakta redd den vil få problemer å holde travet sammen om det skulle bli høy fart her. 11 Bizzi Blizz – Har vært en ordentlig slager på slutten, og har ikke vært i nærheten av å tape. Nå er dog betingelsene helt annerledes, og distansen lengre. Er uansett såpass sylvass på speed at den er aktuell på gardering. 12 North Lexus – Er den beste fra Finland i dette løpet, og den avgjorde altså sikkert fra rygg leder sist. Sporet ødelegger dog det meste her.

Vår rangering : A : 9 B : 3-2-5-1-11 C : 12-6-8-7-4-10

V75-6 : 5 Heart Of Steel – Er vi veldig inne på denne lørdagen, og for oss er det et av helgens aller beste spill. 1 Mr. Golden Quick skal ha rygg, 2 Hawk Cliff er lang i takene og ikke spesielt rask ut, 3 Varieta Luis var kun middels ut sist, og 4 He’s A Diffacolt skal normalt ha rygg i omgivelser som dette. Dermed er vi altså inne på at det vil bli gratis tet på Heart Of Steel, og da tror vi rett og slett ikke den taper. Den spurtet som en virvelvind via sporene tredje sist, og da viste klokken 08,3 s 800m med krefter igjen. Så var den mye under pari på Åby nest sist – felt av den bløte banen? Nå sist i Danmark var det tet og slutt, og den vant enkelt på 12,5. Peter Untersteiner er veldig opp på sin springer, og her skal det laddes hva som går fra start. Vi tror den godeste Peter lykkes med å finne teten for sin springer, og da er vel dette over?



2 Hawk Cliff – Har trukket vinnerloddet i sporlottoen, og den er sikret et løp i andre/tredje utvendig. Var litt tung etter pause sist, og det løpet gjorde nok veldig bra. Er såpass god på sitt beste at den ikke skal undervurderes om man garderer. 1 Mr Golden Quick – Vant til skrellodds denne helgen i fjor, og den er SYVASS når den får smyge med i rygger. Her blir det trolig tredje innvendig, og med luker kan den skrelle med svært talentfulle Magnus Djuse i jolla. Formen på hesten er dessuten meget god. 11 Global Trust – Var uvirkelig god sist, og den jogget bare rundt feltet på en brenngod tid. Har blitt strøket inn et spor, og står dermed i bedre rygger fra start. Må dog frem i dødens for å vinne dette løpet, og det er alt annet enn enkelt i slike toppløp som dette.



6 Baron Gift – Har tatt store kliv i år, og den er for alvor på vei til å vokse seg inn i eliten. Tapte knepent for elitloppshesten Bahia Quesnot nest sist, mens den spurtet meget sterkt sist. Rikard Svanstedt som kusk kan vi dog styre vår begeistring for, og da spesielt i løp som dette. Vi ranker den derfor litt ut. 3 Varieta Luis – Var enorm når den plukket ned Milliondollarrhyme sist, men man skal være litt OBS på at den var ganske klart mye mindre spilt enn for eksempel Heart Of Steel i det løpet, og nå er altså rollene plutselig byttet om. Vi stoler ikke på hverken kusk eller hest, men den skal naturligvis med om man går utover de vi tror mest på. 9 Bullyoung – Er det «smygform» på, og det kan være en tenkbar storskrell når den nå får opp Åke Svanstedt.

Vår rangering : A : 5 B : 2-1-11-6-3 C : 9-8-4-7-12

V75-7 : 10 C.D. – Kommer ut fra Bazire sin «dynamittstall», og i følge rapportene skal den kunne gå en 12-tid denne lørdagen. Gjør den det, ja, da vinner den. Avgjorde sikkert sist, og nedover oppløpet løp den som om den ikke hadde kusk bak seg. Har trolig MYE inne, og vi iler til med tipsnikken. Vi stoler dog null på Jos Verbeeck, og denne er derfor ikke annet enn et førstevalg for oss. 8 Ragazzo Da Sopra – Er det store draget i årets Harper Hanovers, og en hest vi bare må stormvarsle for. Den gikk 13,3/3000m etter startgalopp på en dårlig bane sist, og man har siktet på denne oppgaven. Er nå 20m billigere ute kontra 2 Whipped Eggs fra det løpet, og glem heller ikke at vi her snakker om en hest som har slått 15 Handsome Brad fra likestart. Gjorde det på Solvalla 24. november 2018, og er nå 20m billigere ute kontra den. Vi vil også legge til at Björn Goop er helt overlegen i løp som dette, og ingen beregner farten som han. VI DOBLER OPP A-GRUPPEN!



6 Magic Cash – Løp inn i veggen sist, og man uttaler fra stallen noe så «fordummende» at man har ikke funnet noen feil på den. Jeg fulgte dog med løpene denne dagen, og vet at den hostet som besatt etter løpene, og var rett og slett indisponert for dagen. Kjører seg til billig til tet nå, og tilbake på sitt beste kan den lede hele veien… 1 Eelis – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var klart bra sist på 12,3/2640ma. Kan finne ryggen på stallkompis Magic Cash nå, og er en mulig skrell med Olli Koivunen. 15 Handsome Brad – Sa man nei til Elitloppet med, og man valgte heller å ta den ut i et tøft stayerløp. Har altså tapt fra likestart mot Ragazzo Da Sopra tidligere, og selv med superform i kroppen er det null garanti for at den bare runder til seier. Er dog en aktuell gardering.



11 Son Of God – Er Daniel Reden veldig opp på, og den kom til mål med litt krefter igjen sist. Ble da ikke kjørt med. Var strålende opplagt nest sist, og da så den også briljant ut i varming før løpene. Er en av mange som kan vinne om man først begynner å gardere. 2 Whipped Eggs – Har vært sensasjonelt forbedret etter man rykket skoene, men hvordan vil denne komme seg avgårde fra et trangt spor i volten? Glem ikke at den hadde STORE PROBLEMER å løse ut fra et bedre spor nest sist, og er den på det humøret i lørdag, ja, da er det skyhøy galopprisiko. Vi ranker derfor den litt ut. 12 Canular – Har ikke gjort mye feil på slutten, men vi er uansett usikker på hvor god den er. Åke opp er spennende, og den er aktuell på gardering. 9 Jet Voice – Har en helt spinnvill form, og taktet strålende om etter sene luker sist. Elsker stayerløp, og spiller man patriotisk så er den selvskreven på bongen. Vi ranker den dog langt ut da det her er veldig hardt i mot, og man skal være steinhard i skallen for å vinne et løp som dette.

Vår rangering : A : 10-8 B : 6-1-15-11-2-12-9 C : 5-14-7-3-13-4