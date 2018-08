Årets beste V75-omgang står for tur

Kleppe Slauren (til venstre) og Odd Herakles har utkjempet mange fine dueller. Hvem er best i den femte avdelingen i dag? Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

For en torsdag vi har foran oss. Først ut denne dagen er den internasjonale V4-omgangen fra Boden. 12:20 er frist her. Hovedfokuset ligger på Bjerke denne torsdagen, men Drammen henger seg på og kjører V5-lunsj med start 13:40. Klampenborg galopp starter Kveldsshowet med en herlig V4 og V5-omgang. V4-spillet starter her opp 17:15, mens V5-spillet tar til 18:05. Så er det Bjerke sin tur. Den feiende flotte V75-omgangen tar til 19:30. Heller ikke glem V4-omgangen som et vorspiel. Dette begynner 18:38.

Før V75-omgangen trer til 19:30, starter V4-spillet opp. V4-1 og V4-2 går før V75-start. Det er to meget fine løp, og merk at V4-omgangen starter 18:38:

V4-1: Et meget fint løp dette. Mange meritterte kaldblodshester åpner dagen. Størst tro har jeg på 9 Pave Loma. Dette er en hest jeg liker veldig godt. At Vidar Hop kusker er også et stort pluss. Hesten er i strålende form, og gikk løp senest mandag. Ble da annen bak en god Lykkje Borka. Pave Loma trives med å starte tett, og jeg mener det skal være førstevalget. 7 Brenne Blissi skal regnes rett bak. Hoppa er strålende for tiden.

V4-2: 7 Encore Un Sisu. Dette blir min V4-banker for dagen. Jeg er klar over sjansen det er å bankerspille denne, for Ready Cash-sønnen er usikker. Men jeg synes dagens motstand er såpass billig og om han bare kommer seg frem til dødens mener jeg vinnersjansene skal være fine. Encore Un Sisu var strålende god sist og vant med tyve meter foran Roberto Brazz og Laylock Classic. Uten galopp tror jeg hesten vinner. All in i V4-spillet.

Dagens V75-omgang på landets hovedbane liker vi skarpt. Det er meget fine spilleløp, og vi har funnet frem til to bankere.

V75-5/ V5-3: Her kommer dagens beste banker ut. 6 Odd Herakles. Hesten står nå i femtesporet bak bilen, da 5 Storm Odd ikke kommer til start. fra femtesporet har hesten svært gode tetmuligheter. Slik jeg ser det så piler 3 Særpefanten forbi 1 Ingbest og 2 Hellin Faxen. Deretter kommer Odd Herakles og får overta teten. Første 500 meter blir kanskje passert på 21-tallet, muligens i 20-fart, men dette er fart Romtveit-traveren tåler alle dager. Jeg sliter veldig med å spille i mot hesten når jeg tror han er i tet etter 3-400 meter. Derfra er nemlig seierssjansene veldig store.

Formen på Moe Odin-sønnen er veldig god for tiden. Undertegnede bryr seg lite om at hesten kun ble annen sist på Åby. Månprinsen A.M, i øyeblikket verdens beste kaldblodshest, vant løpet. Sistnvente gikk uten sko for første gang, og så helt rå ut. Ingen ville slått Månprisen denne dagen. Odd Herakles gikk veldig sterkt til andreplassen i høyt tempo. Heller ikke glem at hesten holdt ute Lome Brage ute fra start. Første 500-meteren ble passert på 17,0. Det er uhyggelig fort. Dette løpet tror jeg Odd Herakles sitter på. En god banker i en vrien V75-omgang. All in i både V5 og V75.

Hovedopponenten i dette løpet er 7 Kleppe Slauren, men denne må trolig slå Odd Herakles fra dødens i dag, og det har han ikke vært i nærheten av å klare de siste gangene de har møttes - hvertfall ikke på en sprint. Dette er dog andrevalget i løpet. 1 Ingbest var strålende sist, men må trave med sko i dag. Det er et minus. Bør slite med Odd Herakles her.

Rangering V75-5: A: 6 B: 7-1-8-9 C: 4-2-3-10

V75-3/ V5-1: 6 Royal Baby. Dette blir dagens nest beste banker for dagen. Vi må ha to bankere i dagens omgang, og jeg mener denne hesten har en meget god vinnersjanse. Slik jeg leser denne startsiden tar 4 Bastian Lendalund tet, men slipper tidlig til Royal Baby. Tom Erik Solberg vil til tet, og når den mannen ønsker dette er det svært sjeldent noen andre hindrer han i det. Han har stor respekt for sin råhet. Fra tet er vinnersjansene gode for Royal Baby.

Royal Baby debuterte i løpsbanen som 4-åring, altså i fjor, og viste lovende takter. På åtte starter ble det godt over hundre tusen innkjørt. Men nå, som 5-åring, har hesten virkelig hevded seg flere hakk. At hoppa har blitt tatt forsiktig med hele karrieren tror jeg kretsen rundt får igjen for nå. I år har hun rukket å trave åtte løp, og det har resultert i fire seiere, to andreplasser og en tredjeplass - og 172 000 innkjørt. Dette er fine tall. Den gode formen hun har holdt gjennom alle startene virker fortsatt å være tilstedet.

Femte sist vinner hun helenkelt og legger inn 12,0 siste 500-meteren. Fjerde sist er hun helt enorm etter grov startgalopp. At 5-åringen kom tilbake og ble tredje var virkelig imponerende. Slike løp koster, men det virker som hun har tatt det godt. Det var derfor oppsiktsvekkende at hun fikk to fine løp etterpå. Hun vant enkelt både tredje sist og nest sist. Men ikke tro at det var noe enkel motstand. Det var tøff V76- og V75 konkurranse. Nå sist var det nok en gang ut i V75. Tolvtesporet med mange gode hester i fremste rekke reduserte vinnersjansene til hesten veldig. Spurten til femteplassen synes jeg uansett var fin. Undertegnede tok frem klokken, og tok den siste 1000-meteren på Royal Baby. På klokken sto det 1.11,7 - og det med store deler i tredjespor. Dette er uhyre sterkt. Formen er så til de grader tilstedet. Tom Erik Solberg skal til tet, og det ønske tror jeg han får oppfylt. Royal Baby er dagens nest beste banker. All in!

1 Bestbyarsenal og 3 C.C Nosto er to klare motbud. Særlig førstnevnte er jeg spent på. Men denne blir overflydd og da er det sjanseartet. C.C Nosto er virkelig i slaget, men skal slite med å holde ute vår banker fra start. Dette tror jeg blir løpsavgjørende.

Rangering V75-3: A: 6 B: 1-3 B/C: 2-4 C: 9-10-7-5-8-12

V75-1/ V4-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Rapide Frecel har aldri stått i dagens spor tidligere. Han er dog meget rask, og var ikke langt unna på å holde ute superraske support Kindness tredje sist. 3 Falcon Dragon ble virkelig laddet med sist. Med samme taktikk er dette faktisk hesten som har muligheten til å hente en lengde på 1. Rapportene går på at kretsen rundt har lyst, men han må roe seg ned. Blir han like hissig som sist er vinnersjansene borte. Men om 4 Double Spin går feilfritt er denne veldig rask, og med tanke på at Falcon Dragon ble så hissig sist, er det et sidescenario at 4 Double Spin får overta tidlig. Dette er dog bare et sidescenario. 3 i tet er hovedscenario.

4 Double Spin. Dette blir uttaket mitt i innledningen. Det er ingen enkel oppgave å få hesten feilfritt rundt den første svingen. Om kusken lykkes med det er kapasiteten svært høy. Og derfor er han en het vinnerkandidat i dette løpet. Særlig med dagens utgangsposisjon. Denne hesten kan faktisk vinne dette fra dødens på en god dag. Det virket som, etter fire feilfrie løp, at hesten hadde stabilisert seg. Men nå har det altså endt med galopp i de to siste. Det er slik denne er, men med Høitomt i dag ligger det an til at det blir feilfritt. Måten hesten vant femte sist, fjerde sist og tredje sist vitner om stor kapasitet. Jeg liker denne hesten svært godt. Og nå med to galopper i raden blir det også verdi i han.

Det er ikke et lettløst løp denne første avdelingen. 11 Laser Tile blir mitt klare andrevalg. Vinnermaskinen til Malmin og Anderssen er meget god. Det skal bli svært artig å se hesten fra spor i andre rekke her. De fleste seirene hesten har tatt er fra tetposisjon. Innsatsen sist på Jarlsberg var virkelig femstjerners. 10 Lins Tanic er og en hest jeg virkelig har falt for den siste tiden. Hingsten har utviklet seg mye og går veldig gode løp. Passes. 1 Rapide Frecel, 3 Falcon Dragon, 5 Derby d'Estino og 6 Skylander Hill skal alle regnes.

Rangering V75-1: A: 4 B: 11-10-1-3-5-6-9 C: 2-7-8-12

V75-2/ V4-4 - Kaldblodshester. 2640 meter voltestart.

Startside: Kun tre hester på strek her. 3 Bol Odin skal ha fine tetmuligheter, men kan velge å slippe til 1 Mjølner Zorr. 9 Troll Svenn står veldig fint til i springspor, og om kusk Høitomt treffer bra er han tidlig fremme å tester for tet.

3 Bol Odin. Her jakter vi virkelig på dypet, men denne må bare varsles for. Dette er i bunn og grunn en svært god traver. Han innledet karrieren sin hos Jan Roar Mjølerød. I sin tredje start i karrieren, møtte vallaken på Will Prinsen fra likestart. Sistnevnte, som vant derby i fjor, fikk et perfekt løp i andre par utvendig. Allikevel var hesten sjanseløs på Bol Odin som vant enkelt. Nå har Will Prinsen blitt mye bedre etter dette, men dette viser bare hvor stor kapasiteten til Bol Odin egentlig er. Nå har altså hesten ankommet stallen til Ole Johan Østre. Her har han gjort to løp. Første gang ut på Bjerke synes jeg ikke det var noe stil på hesten. Han fungerte rett og slett dårlig. Men nå sist på Jarlsberg var det helt annen stil på Moe Odin-sønnen. Han kjempet som bare det fra dødens, og var nære på å ta seieren. Det var hester som Rolf Martin og Valle Storm i løpet. Dette er en innsats som det stinket form av, og med en enda bedre innsats kan han ta seg av dette løpet. Et meget spennende uttak dette!

Dette er et åpent løp, og det blir gardert. Både A og B-hestene får plass på samtlige V76-forslag. Jeg er skeptisk til 5 Vetle Petter, som blir klar favoritt her. Andrespor i volten på tyve meter tillegg kan virkelig skape problemer.

Rangering V75-2: A: 3 B: 9-4-1-10-5-4-7-11-13 C: 2-8-12

V75-4/ V5-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: 1 Ambitious Voyager har veldig fine tetsjanser. I dag er det og første gang med amerikanervogn, og dette vil nok gjøre hesten enda et hakk rappere. Han har stått i dette sporet to ganger tidligere, og ble ved den ene anledningen kun overflydd av lynraske S.M.K Spirit. Det var på Biri, og der er førstesporet vanskelig å forsvare. Verre enn på dagens bane. Jeg har sett noen av løpene til 4 Humble Hill i Nederland og den er rask, men jeg tror ikke det rekker til å hente en lengde på 1. 3 Impression og 5 O.M Corpentino er og to veldig raske hester, men henter ikke lengde på 1, tror jeg.

1 Ambitious Voyager. Første gang amerikanervogn på denne er hyperinteressant. Et løp i kroppen har og Pine Chip-sønnen fått nå. I tillegg er det sprint, noe jeg ser som et pluss for hesten. Nå sist på Bjerke var det ikke noe spesielt imponerende inntrykk på hesten, til tross for seier. Men det gikk tross alt i 12-fart den siste 500-meteren. I tillegg var dette første løpet hesten hadde gjort tre måneder. Herman Tvedt sin traver skal ha gått masse frem med dette løpet. Jeg tror han forsvarer sporet. I mine øyne skal dette være det klare førstevalget i løpet.

4 Humble Hill er en stor hest som har møtt på god motstand i Nederland. Slike hester som dette pleier Hamre-stallen og lykkes med. Hestene responderer veldig ofte positivt på treningen, og denne Humble Hill må regnes veldig tidlig i norgesdebuten. 12 Faust Boko rangeres rett bak der. Dette er litt av en traver, men tolvtespor og kort distanse trekker kraftig ned. Han er så god at det langt i fra er bekmørkt. 9 Harley D.E er og god. Skuffet stort sist, men har vist mye bedre ting tidligere. Regnes. Disse fire hestene skiller seg klart ut.

Rangering V75-4: A: 1 B: 4-12-9 C: 3-2-10-7-8-6-5-11

V75-6/ V5-4/ DD-1 - Varmlodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Charisma K.W har hatt dagens spor en gang tidligere, og holdt da sporet helenkelt. Det var raske hester i mot den dagen og det var imponerende. Med tanke på at Marius Høitomt, som ventet, vil ha rygg med sin 4 Chellas Girl mener jeg tetsjansene til Charisma K.W er meget store.

11 Etna B.R. For en form denne hoppa er i for tiden. Den seks år gamle Muscles Yankee-datteren imponerer stadig. Tredje sist er hun svært overraskende toer på 1.12,1 bak gode Code Bon. Nest sist var hun ute i NM, der Lionel vant. Men denne dagen var hoppa veldig brunstig og trenere mente dette var årsaken til den slette innsatsen. Derfor var det svært gledelig å se hoppa prestere svært god igjen nå sist. Hun var tidlig å finne i rygg leder. Underveis var det et knallhardt tempo med 11-tempo den første runden. Ned oppløpet kom det aldri noe luke til Etna B.R. Hun kom dog i mål med full tank og så ekstremt fin ut for dagen. Selv fra dagens bakspor skal hesten regnes veldig tidlig her. Obs!

1 Charisma K.W debuterer for Jens Kristian Brenne i dette løpet, og dette er spennende. Jeg tror hun får tidlig tet i dette løpet. Da er sjansene for å lede rundt om gode. Regnes som en A-hest.

10 Merles Simone er for meg neste heste på ranken.

Rangering V75-6: A: 11-1 B: 10-3 B/C: 6-12-4-2-9 C: 8-7-5

V75-7/ V5-5/ DD-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: For en startside og løp som avslutter V75-omgangen. Hvem sitter i tet gjennom den første svingen her? Jo, det tror jeg er 2 Photo Lavec. Jeg mener 2 tar en lengde på 1, selv om det ikke er en enkel oppgave. Utenfra vil både 4 Deep Sea Dream, 5 Flashing Boko og 7 Donatomite komme. Men ingen av disse, tror jeg, henter en lengde på 2. Det er dog liten tvil om at det vil bli en rask første 500-meter, og det kommer til å sitte i beina til slutt.

3 B.B.S Sugarlight. Grunnen for at jeg trekker frem denne har litt med startsiden å gjøre. Vidar Hop er meget flink til å studere løp, og det vil forbause meg om han blander seg inn i noe tetkamp her. La de andre kjøre og kom til slutt, det er garantert tanken til Hop. Og dette tror jeg kan være en suksessoppskrift. B.B.S Sugarlight kan da sitte i andre, dårlig tredje utvendig underveis. Derfra mener jeg hesten skal regnes først på ranken. Formen til denne stjernetraveren er for tiden uviss. Det er dog ikke mer enn tre måneder siden han gikk på 10-tallet og var god mot noen av verdens beste hester. Mot dagens motstand duger han veldig langt. Eneste A-hesten min i løpet og dagens DD-banker. Bankerspilles også på de aller minste V75-forslagene!

7 Donatomite blir det klare andrevalget mitt. Hesten skuffet radikalt sist, men det ble også feil underveis. På en god dag kan hesten trave ned mot 10,0. 2 Photo Lavec var god sist, men her blir det tøft tempo. Da tviler jeg på at han vinner, men det klare tredjevalget. Han er nemlig i sitt livs form.

Rangering V75-7: A: 3 B: 7 B/C: 2-1-4-9-5 C: 10-8-6