Åsbjørn Tengsareid kusker V75-bankeren på Bjerke

Åsbjørn Tengsareid har vunnet 34 løp på Bjerke i år, blant annet med Brenne Banker. Onsdag kusker han Nettavisens V75-banker på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Her ser du onsdagens V75-omgang fra Bjerke gratis. Sendingen starter kl 17.45:

Onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj og V75 Bonus til kvelds. Denne onsdagen er det Jägersro galoppbane i Malmö som er vertskap for galoppen og det er både V4 og V5 på menyen. Bjerke travbane er som vanlig vertskap for V75 Bonus onsdag kveld.

Og det er nettopp V75-omgangen det heretter skal handle om i denne artikkelen. Det oser store penger av omgangen og bankerkandidatene står så definitivt ikke i kø. Jeg spiller kun med en banker, og den starter i V75-2.

Treåring med stort potensial

Det handler om 11 Vestpol Loke i løpet som inngår i DNt's unghestserie for kaldblods og kan friste med 30 000 kr til vinneren. Vestpol Loke trenes av mirakelmannen Øystein Tjomsland, men sjefen sjø er ikke på plass på Bjerke onsdag. Åsbjørn Tengsaried er gjestekusk og det er på ingen måte en dårlig erstatter. Vestpol Loke debuterte med et sterkt løp til 3. plass på Sørlandet for en måned siden og fulgte opp med totalt overlegen seier på Sørlandets travpark søndag kveld. Støter på gode 12 Voje Eldin i V75-2, men på fart tror jeg Tjomsland-traveren er overlegen. En viss galoppfare er det nok, men jeg tror på seier og bruker 11 Vestpol Loke som min V75-banker på Bjerke onsdag.

Rangering V75-2: A: 11 B: 12-2-5 C: 1-3-9-6-13-10-8-7-4

V75-1 - DNT's unghestserie. Varmblods. 3-årige. 2100 meter autostart.

Det vil overraske om noen av deltagerne i V75-1 er å finne på startstreken i neste års varmblodsderby og løpet er ikke av de beste kvalitetsmessig.

3 Tib Roxanna er favoritt, en motivert sådan. Hoppa har innledet fint med en seier og en 3. plass, men motstanden har ikke vært allverden i de to løpene. Det er sannelig ikke her heller og fra et bra startspor, kan det være tidlig tet. 10 Photo Creation er trolig hesten med størst kapasitet i løpet. Galopperte flere ganger i debutløpet for en drøy måned siden og har ikke startet siden. Bakspor betyr ikke allverden i et løp med så mange urutinerte hester.

5 New Young har vært på trippelen en gang på sju starter i år og har en viss kapasitet. Trener Morten A. Pedersen er veldig opp på sin hest, jeg setter vallaken på outsiderplassen. 4 Cash On Time vant på tiltalende vis i debuten på Bjerke for en drøy måned siden, men var direkte svak sist. Hadde visstnok problemer med halsen da. Tilbake som i seiersløpet, er han helaktuell her.

På det største V75-forslaget finner jeg også plass til 6 Drogba Division. Vallaken har vært stabil og flink i sine fire første løp og tåler i motsetning til mange andre i dette løpet, å gjøre litt selv. Fem hester på det største V75-forslaget, uten at jeg føler meg helt komfortabel med det, da det svak klasse på løpet.

Rangering V75-1: A: 3 B: 10-5-4-6 C: 8-11-9-2-11-7

V75-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart. Ungdomsløp.

Stian Hansen Brynemo har ikke vunnet løp siden 22. juni 2017 og i V75-3 skal 23-årignen kuske den store favoritten, 2 Dan Mølgård. Det kan gå bra det, all den tid hesten har trukket et ypperlig startspor. Var meget bra i seiersløpet sist, men har agert ustabilt i de foregående løpene.

1 Makalo imponerte stort i norgesdebuten for Morten A. Pedersen med kruttsterk seier fra dødens. Gikk så ut i V75 på Jarlsberg sist, og hadde et vrient startspor i volta da. Det gikk fint, men likevel ha hesten seg mye mot mål etter et fint løpsopplegg underveis. Førstespor bak bilen og Vemund Madsen Drolsum er den klart mest rutinerte kusken i løpet. Fra Sverige kommer 6 Pink Diamond. Denne har gjort veldig bra fra seg på Visby i regi Henrik Hoffmann. Onsdag er det første gang ut for Diana L. Olsson og Pink Diamond bør kunne duge bra her.

3 Hazil Boko var sterk vinner første gang ut i regi Sigbjørn Kolnes, og svært uheldig nest sist. Litt mer på det jevne sist, men kapasitetsmessig skal han være med denne gjengen her. Jeg stenger løpet på disse fire, all den tid 7 Always A Star ikke har imponert noe som helst i regi Frode Hamre og dessuten står sjanseartet til spormessig.

Rangering V75-3: A: 2 B: 1-6-3 C: 7-4-5

V75-4/V5-1 - Varmblodshester. Monteløp. 2140 meter voltestart.

Hele 15 hester til start i dette monteløpet som går over tre distanser. Fra Danmark kommer 1 Belle Ami Butcher og Michelle Mønster. Michelle er nok Danmarks beste monterytter og hun kommer med en hest i form. To strake monteseire er det blitt nå på slutten og hoppa har vært overlegen hver gang. Blir stor favoritt i dette løpet og er nok en bankerkandidat.

Jeg velger dog å gardere på V75-forslagene på Nettavisen. 9 L.A.'s Mr Brown blir første gardering. Etter fire strake monteseire, var vallaken direkte svak på Axevalla sist. Kanskje var det distansen over 2600 meter som ble for lang. Uansett skal hesten regnes tidlig her. 5 Babycat har kun startet tre ganger i monte og vant i montedebuten for Helene Kolle på Momarken i sommer. Har vært ute i sulkyløp i det siste, men vist at han duger godt i monte. Tredjevalget.

8 Etna B.R. har vist en rekke ganger at hun trives veldig godt i monte. Har ikke startet i monte siden 10. august, men vist form i flere travløp etter det. Får opp unge Renate Tangen som rytter og 18-åringen totodebuterer faktisk i dette løpet. Med på gardering blir også 3 Nora Noark. Hedershoppa til Thure Bottolfs har rukket å gjøre 66 starter i karrieren, men kun tre av disse har vært i monte og har en 3. plass som best. Har dog vist form i travløp i det siste og står fint inne på pengene i dette løpet. De fem hestene blir mine utvalgte i dette monteløpet.

V75-4/V5-1: A: 1 B: 9-5-8-3 C: 14-4-11-10-15-7-2-13-12-6

V75-5/V5-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Siden jeg kun spiller med en banker denne onsdagen, må jeg også spille tynt i et par av de andre løpene og i V75-5, står jeg to hester på samtlige V75-forslag.

5 Valle Grom står på strek, har strålende form og kommer garantert til å lede dette løpet i det aller lengste. Står med to strake seire nå og motstandsmessig er det klart overkommelig.

Bortsett fra 6 Valle Grim da. Vallaken til Vidar Rugsveen har hatt en strålende sesong og nærmer seg 250 000 kr innkjørt i år. Inkludert V75-seire og seks seire. Galopperte seg riktignok bort sist og har fått ladet batteriene en måneds tid nå. Grim er nok den mest størst kapasitet, men han skal uansett hente 20 meter på Valle Grom.

Jeg synes disse to skiller seg klart ut i V75-5 og står på to hester på samtlige V75-forslag.

Rangering V75-5/V5-2: A: 5-6 B: 10-7 C: 9-1-2-3-4-12-11-8

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 2600 meter autostart.

Kapasitetshesten 3 Brage Hindø har ikke fått fullklaff i regi Frode Hamre. Avsluttet flott til fjerde i debuten for Hamre nest sist på Bjerke, fra et vanskelig bakspor. Ble hardt betrodd på Bergen travpark sist, men galopperte fra start og ble disket. Står bra til i dette løpet onsdag og er en motivert favoritt.

13 Fox Dragon gjorde et råsterkt seiersløp i V75-1 på Jarlsberg for halvannen uke siden. Tross 40 meter tillegg og selv med liten galopp inn i siste sving, ble det enkel seier. Det er ikke noe tøffere imot onsdag, men bakspor trekker naturligvis ned. 7 Anthony Downs var tilbake på sitt beste på Sørlandet sist og hadde kun seiersmaskinen Syoss foran seg i mål da. Tåler distansen bedre enn de fleste. Outsideren. 9 Draco Braz Minto blir ikke mye spilt, men er i form og har vært ute i to meget tøffe V75-løp på slutten. Kan smyge herfra og distansen er ikke noe problem.

På det største V75-forslaget betaler jeg også for 11 Forrest Beemd og 12 Credicone. Førstnevnte hang bra med i Momarken Høstmaraton sist og tok en sterk seier på Biri nest sist. Credicone har vært litt skuffende etter V75-seieren på Forus for fire starter siden og må være klart forbedret for å vinne dette løpet fra et kinkig tolvtespor.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 3 B: 13-7-9-11-12 C: 10-6-8-5-2

V75-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 2100 meter autostart.

Et veldig fint spilleløp avslutter onsdagens V75-omgang på Bjerke. 3 Mine blir min favoritt. Hovel Helmens flotte Lome Elden-datter har hatt nok en strålende sesong og spesielt på slutten har hun vært god. Vant grunndivisjonsfinalen fjerde sist, bom fast som treer tredje sist, spurtseier på Gävle nest sist og bom fast med vinnerkrefter bak Lykkje May i V75 sist. Hoppa er nok fortsatt best med ryggløp, så får vi se hvilket løpsopplegg taktisk dyktige Erlend Rennesvik velger. I en flott DD-omgang velger jeg å bankerspille 3 Mine i DD-2.



8 Osen Prinsessa ble tatt ned fra tet av nettopp Mine på Gävle nest sist, men lot aldri storfavoritten Åsrud Vilja slippe inn i leken på Bjerke forrige onsdag. Østre kjørte seg til tet runden igjen og dro hardt unna i front og Osen Prinsessa vant enkelt. Fra åttendespor er det garantert at Ole Johan Østre velger et offensivt opplegg. Jeg tror klart mest på 3 Mine og 8 Osen Prinsessa, men tar med meg kapable 4 Vertigo Dominant på de to største V75-forslagene. Har ikke vært som best i de to siste startene og er blitt behandlet etter siste løpet på Bergen travpark. Tilbake på sitt beste, utfordrer hun favorittduoen.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 3 B: 8-4 C: 10-6-1-11-7-2-9-12-5