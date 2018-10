Biri med strålende V75

Brenne Blissi og kusk Åsbjørn Tengsareid blir lørdagens største største V75-favoritt på Biri. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er en strålende V75-omgang vi har foran oss på Biri lørdag. Kun kaldblodsløp står på menyen og både den sportslige og spillemessige kvaliteten er utmerket. Biri oppdretningsløp for 3-årige kaldblodshester er det mest pengestinne løpet med 400 000 kr til vinneren. Vinneren av DNT's 5-åringsløp kan kvittere ut 200 000 kr, mens vinneren av hoppeavdelingen tar med seg 125 000 kr. Vintillatravet kan friste med 125 000 kr til vinneren i V75-1, mens tradisjonsrike Arne Lunds minneløp i V75-7 er blitt et kanonløp for de 4-årige kaldblodshestene.

Omgangen er ikke lettløst, og beveger meg til V75-3 (hoppeavdelingen av DNT's 5-åringsløp) for å finne min banker.

Storfavoritten innfrir?

14 Brenne Blissi blir nok omgangens aller største favoritt, men det skal være en flott vinnersjanse. Jens Kristian Brenne-trente Brenne Blissi kvalifiserte seg til finalen av fjorårets Hoppederby, men vant det svenske Hoppederbyet i Østersund og hadde en meget innbringende fjorårssesong. Åtte seire ble det og hele 989 066 kr innkjørt. I år har Brenne Blissi tatt ytterligere steg og spesielt de siste månedene.

Har vunnet fem av sine seks siste løp og hadde blant annet en nesten identisk oppgave som lørdagens i et V75-løp på Biri 28. juli. Vant da veldig lett. Nå står riktignok Brenne Blissi på 60 meter tillegg lørdag, men det er ei tøff dame dette og hun er fantastisk flink til å holde farten. Vi har sett en rekke eksempler på at de beste kaldblodshoppene ofte innfrir fra lange tillegg. Slik jeg leser løpet er det en feilfri 3 Osen Expressa som er motbudet, dersom hun kommer seg tidlig til tet og holder seg på beina. Men jeg må ha en banker og min V75-banker lørdag, heter 14 Brenne Blissi i V75-3.

V75-3/V5-5: A: 14 B: 3-13-10-15 C: 5-6-11-12-1-9-8-7-4-2

V75-1 - Vintillatravet - 2600 meter voltestart

Ti hester stiller til start i V75-1 som er tradisjonsrike Vintillatravet. Distansen er 2600 meter og jeg tror de fire strekhestene blir for lette i denne sammenhengen.

Jeg står på tre hester på samtlige V75-forslag og setter 10 Myhreng Jerker først på min rangering. Det har virkelig løsnet for Mikkelborg-traveren i det siste og han har tatt det definitive steget inn i kaldblodseliten. Gjorde all jobben selv som overraskende vinner av det store kaldblodsløpet på Färjestad sist og fikk med seg 300 000 SEK for den bragden. Myhreng Jerker må nok gjøre mye av jobben selv også lørdag, men det er han god nok til.

5 Kleppe Slauren klarte ikke å ta seg forbi Myhreng Jerker på Färjestad. til tross for at han fikk et bra løp underveis. Det var litt overraskende. Overraskende er det også at Kleppe Slauren er vesentlig mer streket enn Myhreng Jerker fredag formiddag, men det kommer nok til å jevne seg litt nærmere løpsstart lørdag. Kleppe Slauren er uansett en het vinnerkandid at i V75-1. 6 Ulsrud Tea har hatt en ny enestående sesong og runder 6 mill kr innkjørt i karrieren dersom hun er blant de to første i mål lørdag. Ulsrud Tea kan få fint heng underveis lørdag og kan være istand til å ta ned favorittduoen da. Jeg hadde lyst til å ta med også 7 Tekno Jerken på mine V75-forslag, men fikk ikke råd til det. Det er uansett min klare fjerdehest i løpet.

Rangering V75-1/V5-3: A: 10 B: 5-6-7 C: 2-3-4-8-1-9

V75-2/V5-4 - Hoppecupen - 2100 meter autostart.

V75-2 er et av V75-løpene med skrellpotensial denne lørdagen. Men all den tid jeg kun spiller en banker, må jeg begrense kryssene også her. Jeg står på hhv fire, fem og seks hester på de ulike forslagene.

11 Valle Fryd er et sjanseartet førstevalg. Hoppa står fint inne på pengene i dette løpet og selv om hun ikke var som best på Klosterskogen første gang ut etter pause, tror jeg Valle Fryd er klart best på fart og kapasitet. Feilfritt må det være topp sjanse. 4 Sol Faksa blir spillefavoritt og er også den mest sannsynlige tetkandidaten. Hoppa er i ålreit form og løpet holder ikke allverdens klasse. Kan helt klare lede dette fra start til mål.

6 Villmira gjorde sin første start etter nesten fire måneders pause i et V64-løp på Bergsåker for to uker siden. Kusk og trener Thomas Mjøen lå veldig lavt på forhånd før det løpet, selv om hun var mye betrodd. Havnet i dødens da og trøtnet litt mot mål. Mjøen er betydelig mer optimist før lørdagens løp og Villmira har et fint løp på papiret. Det har også trønderkollega 7 Krokstad Juvita. Burde kanskje tatt ned Stensvik Marikken mot mål i V75-løpet på Leangen sist, men gjorde uansett et bra løp. Tidlig strek her.

På de mellomstore V75-forslagene finner jeg også plass til 8 Vesle Maia. Denne er mer enn god nok dersom hun ikke galopperer, men åttendespor er en minusfaktor. Helt ute på kanten og på det største forslaget, betaler jeg også nytente 2 Vital Sjanell. Vidar Hop har kusket henne to ganger og vunnet begge gangene. Det er samtidig de to eneste seirene hoppa har tatt. Satt bom fast for Dag-Sveinung Dalen sist på Jarlsberg. Vital Sjanell står tilsynelatende tøft inne på pengene lørdag, men Vidar Hop er optimist på forhånd. Jeg stenger på disse seks, men utelukker ikke at det kan komme andre vinnere.

Rangering V75-2/V5-4: A: 11 B: 4-6-7-8-2 C: 3-5-10-12-9-1

V75-4/V4-1 - DNT's 5-åringsløp - 2600 meter voltestart

DNT's femårsløp er blitt en sportslig perle og også spillemessig er det et herlig løp. Vinneren kvitterer ut hele 200 000 kr og jeg synes fem hester skiller seg litt ut og tar med en real outsider i tillegg på det aller største V75-forslaget.

Til tross for lang pause, til tross for kastrering og til tross for at trener og kusk Bjørn Garberg er usikker, setter jeg seiersmaskinen 6 Rofstad Odin først på min rangering. Rofstad Odin har vunnet åtte løp på ti starter i år og Bjørn Garberg hadde aldri tatt denne med til Biri om han ikke følte at hesten kan være med og kjempe om seieren. 15 Will Prinsen blir trolig spillefavoritt. Anders Lundstrøm Woldens tøffing imponerte stort tidligere i vår, men røk så på en formsvikt. Har sett klart bedre ut i de siste løpene og er kapabel til å stige rundt denne gjengen.

11 Tand Kraft fikk aldri kloa i vinneren Vill Solen i et løp på Bergsåker sist, men måtte gå utenpå denne i sisterunden. Det er tøft fra 40 meter tillegg, men Persson-traveren er herdet i tøffe lag. Det er også 12 Troll Solen og til tross for at Frode Hamre ligger lavt på forhånd, synes jeg han skal tidlig på. 14 Garli Moe Garlin kan vinne et slikt løp overlegent, men han kan også finne distansen for lang. Trener Tor Martin Moe er usikker på distansen, det er jeg også.

Jeg tror ikke strekhestene klarer å holde unna for tilleggshesten i dette løpet og derfor betaler jeg verken for 2 Spikfaks eller 1 Smedpål. Men fra 20 meter tillegg, tar jeg med 10 Alsaker Blest på det største V75-forslaget. Bø-traveren er på vei opp i form nå og skulle det klaffe maksimalt kan det bli seier.

V75-4/V4-1: 6 B: 15-11-12-14-10 C: 2-1-7-3-4-9-8-5

V75-5/V4-2 - Kaldblodscupen - 2100 meter voltestart

Nytt flott løp venter i V75-5 og her står jeg på hhv to og fire hester på de ulike V75-forslagene.

10 Remix har som vanlig spillernes tillit og blir ganske klar favoritt. Remix har vunnet 21 av 46 løp i karrieren og hittil i år er det blitt seks seire på ti starter. Satt bom fast over mål som trolig vinner i et V76-løp på Bjerke nest sist og gjorde en formidabel opphenting til andre etter startgalopp som favoritt i et V75-løp hjemme på Leangen sist. Lørdagens oppgave er ikke veldig tøff og Remix er en motivert favoritt. 12 Wellek blir et like klart annetvalg. Jeg bankerspilte Løvdal-hesten på mine Eksperten-andelslag på Sørlandet forrige lørdag og Wellek leverte et toppløp til enkel seier. Disse to skiller seg litt ut i V75-5, men jeg tar med ytterligere to hester på de to største V75-forslagene.

13 Vetle Petter holder koken imponerende godt,men fra 20 meter tillegg er kusken avhengig av å disponere riktig underveis. 2 Bossum Faksen kan sitte tidlig i tet og derfra kan han muligens holde unna. Var klart bedre som toer sist på Bjerke enn i seiersløpet på Klosterskogen nest sist og det er vinnerskalle på Mjølnerød-traveren.

V75-5/V4-2: A: 10 B: 12-13-2 C: 5-8-11-1-4-9-6-14-15-3-7

V75-6/V4-3/DD-1 - Biri oppdretningsløp - 2100 meter autostart.

Lørdagens aller mest pengestinne løp der vinneren altså kan kvittere ut hele 400 000 kr. De sju første i mål i Kriteriet stiller alle bak startstreken og kanskje er det dags for revansje for Øystein Tjomsland.

Sportrekningen er ihvertfall til fordel for 6 Rappstjernen kontra 8 Eld Rask. Øystein Tjomsland vil nok satse alt mot føringen, men det er raske hester på innsiden. Rappstjernen så strålende ut i seiersløpet på Leangen sist og blir min favoritt og bankerspilles også på det minste V75-forslaget. 8 Eld Rask gjorde en heftig sisterunde i Kriteriet og blir naturligvis lei å hanskes med også nå. Jeg tror vinneren er blant disse to, men tar med en hest til på det største V75-forslaget.

5 Møller Tor kunne aldri utfordre Eld Rask og Rappstjernen i Kriteriet til tross for at han fikk et perfekt ryggløp. Det er ikke helt utenkelig at Lars Anvar Kolle satser det det går fra start og velger å teste foran lørdag. Skal muligens utstyres med drapropper for første gang i løp lørdag og jeg tar denne med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 6 B: 8-5-4 C: 3-1-9-7-10-2

V75-7/V4-4/DD-2 - Arne Lunds minneløp - 2100 meter voltestart

Tradisjonsrike Arne Lunds minneløp avrunder lørdagens V75-omgang og her er de fireårige kaldblodshestene som skal i aksjon i kampen om førstepremien på 75 000 kroner. Jeg synes tre hester skiller seg klart ut og står på disse tre på samtlige V75-forslag.

11 Grislefaksen G.L. blir min favoritt i løpet. Mjølnerød-traveren startet aldri som treåring, men har levert en strålende sesong. Har vært med der fremme hele veien og var svært uheldig i kaldblodsderbyet nest sist, da hesten galopperte fra seg andreplassen og store penger. Hadde heller ikke flyten med seg i Sverige sist. Avsluttet gnistrende til andre da, kun veldig knepent slått av Månlykke A.M. Jeg tror Mjølnerød får revansje lørdag og lanserer 11 Grislefaksen G.L. som min frekke DD-banker.



Det er vel vitende om at storfavoritten 7 Professor Ø.K. starter 20 meter foran. Djøseland-traveren galopperte bort en god premie i den siste svingen i Derby og har fulgt opp med to enkle V75-seire etterpå det. Jeg tror dog både 11 Grislefaksen G.L og 12 Månlykke A.M. henter 20 meter tillegg allerede i løpet av startsiden her. Professor Ø.K. hører naturligvis hjemme på V75-forslagene. Det gjør også 12 Månlykke A.M. I likhet med Grislefaksen G.L. var ikke Månlykke A.M. med i de store treårsløpene, man Persson-traveren har vist at han tilhører årgangseliten og sist på Bergsåker slo han i likhet med Grislefaksen G.L den norske Derbyvinneren Tekno Eld regelrett.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 11 B: 7-12 C: 8-2-1-6-5-10-4-9-3