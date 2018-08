Bjerke serverer en strålende V75-omgang

Annie's Boy er i flott form, og regnes med fin vinnersjanse i V75-7 på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Lørdag er det dags for en veldig fin V75-omgang på Bjerke. Du, ja du, kan vinne hele 13 millioner kroner denne dagen. Det er ingen enkel oppgave, men vi har funnet mye snadder, og to meget fine bankere. Skal man ha syv rette i dagens omgang, da lønner det seg å ha to bankere. Innleveringsfrist til V75-spillet er som vanlig 15:00. Ved siden av Bjerke, som er det soleklare fokuset denne lørdagen, er det en veldig tiltalende V65-omgang fra Harstad. Her er innleveringsfrist så sent som 20:10. Det er med andre ord trav hele lørdagen, og det er lite som slår det!

Herlig systemtreff på Øvrevoll 2. august!

Fire av våre systemer satt som de skulle på Øvrevoll denne torsdagen. Det største systemet (fire andeler a Kr.2 000) betalte ut Kr.21 126, det nest største systemet (fire andeler a Kr.1 500 - levert to ganger) betalte ut Kr.21 126, mens systemet med fire andeler a Kr.1 000 betalte ut Kr.20 784,-.

I V4-spillet satt ALT, og vår minste bong på Kr.192 betalte ut Kr.2 948,-. Her hadde våre eksperter bankerspilt Appelina (2-valg) mot dagens tyngste favoritt, Icecapada.

Deilig lunsjtreff i Drammen 2. august!

Det ble servert solide tips fra Petter i lunsjen denne torsdagen, og forslaget på Kr.900 betalte ut fine Kr.4 912,-.

Før V75-spillet tar til går det to V5-løp. V5-spillet begynner 14:10, og vi har funnet frem til noen fine objekter i begge disse to løpene.

V5-1: 6 Willy Invalley så veldig fin ut i Drammen nest sist, der hesten vant veldig enkelt. Enda bedre så Desserud-traveren ut nå sist på Jarlsberg. Han kom seg løst i den siste svingen, og leverte en enorm avslutning. Det var en innnsats det stinket form av. I dag tror jeg hesten har fine muligheter til å holde ute hovedopponent 7 Next Game og ta seg tidlig til tet. Derfra er sjansene gode, men hesten er på langt nær avhengig av det for å vinne. Willy Invalley er en mulig banker i V5-1.

V5-2: 3 Kringlers Balder. Denne er travsikker og veldig rask fra start. Jeg ser for meg at hesten sitter i tet tidlig her. Derfra er vinnersjansene gode. En hest som 4 Odin Faks er trolig bedre på ren kapasitet, men denne galopperer hver gang. Kringlers Balder satt bom tredje sist på Momarken, og gjorde et godt løp til tredje nest sist. Sist satt hesten nok en gang fast. Skal han få betaling for sin flotte form i dag mon tro? Jeg tror det. Et fint objekt er det.

Vi spiller med to bankere i V75-spillet, og har funnet flere meget flotte objekter. Det lukter penger av omgangen!

Sjekk ut følgende V75-analyser på Bjerke:

V75-2/ V5-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 2 Xita Lavec skal ha solide tetsjanser i dette løpet. Hoppa har vist, ved flere tilfellere, meget stor fart bak bilen. Og uten galopp så sitter Mikkelborg-hoppa tidlig i tet. Hester som 3 Amarone Classic og 4 Springlove er raske, men skal normalt ikke hente en lengde. 1 Precious To Me sitter i rygg leder.

2 Xita Lavec. Dette blir dagens beste banker for meg. Ja, dette blir dagens soleklare halmstrå også for salen, men jeg synes det er riktig. Vel i tet, hvem skal så presse opp tempo utvendig her? Det er ingen som er ivrig på å legge press på utsiden av Mikkelborg-traveren. Da blir det trolig 15-tempo den første runden, og da skal Xita Lavec være mer enn god nok til å vinne dette løpet.

Dagsformen til 4-åringen virker til å være fin, men ikke absolutt på topp. Nå sist måtte hun åpne i 07-tempo den første 500-meteren. Det ble demping den andre 500-meteren, men åpningen satt i beina og hun ble kun tredje. Glem det, 07-tempo er voldsomt fort, og det er normalt å bli sliten av dette. Hun er litt ivrig enda, og vet ikke helt hvordan hun skal bruke kreftene på en riktig måte. Prodigious-datteren er dog så god at hun bør vinne dagens løp fra tet. Med andre ord, taper hun dette fra tet, blir jeg svært skuffet. Hun vant på samme distanse femte sist, og da fra dødens. I Sverige, før hun ankom Norge og Mikkelborg, møtte hun på svært gode hester. I det ene løpet møtte hun på hester som Waffle Cone og Vanquish Kronos. Her galopperte hun seg bort tidlig, men dette viser jo litt om ambisjonene kretsen rundt hesten hadde. 2 Xita Lavec blir dagens beste banker!

Rangering V75-2: A: 2 B: 8-3-6-1-5-10-4 C: 9-7-11-12

V75-7/ V4-4/ DD-2 - Varmblodshester. 2600 meter autostart.

Startside: Det som trolig skjer i dette løpet er at 2 Red Bar blåser til tet. Om 4 Thai Donato da går feilfritt kommer denne til å overta. Da det er 2600 meter ser jeg for meg at Høitomt senior kommer tidlig å tester med 6 Annie's Boy. Da tror jeg sistnevnte får overta teten på et tidlig tidspunkt. Dette er mitt klare hovedscenario. Skulle det ikke bli slikt som dette må Høitomt junior svaret opp med Thai Donato, men som sagt jeg tror han slippper.

6 Annie's Boy. Etter en god del tenking, og prøve å forstå seg på hvordan dette løpet blir kjørt, falt jeg ned på at Annie's Boy skal være en god banker. Hesten som blir trent av Tor Ola Halle har virkelig tatt store steg den siste tiden. Dagsformen er helt enorm. I tillegg står 6-åringen helt strålende inne i dette løpet, kun 500 kroner unna hva løpet er stengt på. Femte sist vant Halle-traveren en 3100-meter på Bjerke i et V75-løp. Hester som C.C Nosto, Darco, og Going Transs R var alle sjanseløse på å hente tillegg på hesten da. Hingsten var dønn overlegen. Annie's Boy gjorde en helt enorm opphenting på Leangen fjerde sist. Det var en svært fin innsats.

Tredje sist fullfører han sterkt til fjerde i et meget tøft V75-løp på Jarlsberg. Nest sist på Sørlandet ble hesten satset med fra start, men kunne ikke hente en lengde på Royal Baby og gikk ned i ryggen på denne. Åpningen kom midt på oppløpet, og hva var det vi egentlig fikk se av hesten? Det var et spinnvilt inntrykk. Det er akkurat slikt man vil se av en traver som får åpning 50 meter igjen. Om løpet hadde vært tyve meter lengre, hadde Make It Happen-sønnen vunnet. Nå sist på Klosterskogen ble det en veldig enkel seier, men her pliktvant han. Også her synes jeg hesten så svært fin ut over mållinjen. Det var massevis av krefter spart. Hadde jeg vært Marius Høitomt hadde jeg sluppet teten til denne. Uansett tet eller ikke, vinnersjansene til denne hesten er veldig god. Dagens nest beste banker i V76-spillet er servert. Hesten blir en alenestrek både i V4 og DD-spillet for meg.

10 Forever Peace og 12 Royal Baby er to solide hester, men de skal virkelig få slite med å slå min banker, om ikke alt blir feil for den. Forever Peace blir nok kjørt den siste 500-meteren, og til tross for den svake innsatsen sist, så er han en av de første som skal regnes her. Royal Baby liker jeg veldig godt, og hoppa er svært god. Regnes som et tredjevalg. 4 Thai Donato er og en hest som regnes tidlig om man dekker opp.

Rangering V75-7: A: 6 B: 10-12-4 C: 8-2-7-5-11-3-9-1

V75-1/ V5-3 - Kaldblodshester. Bjerkebanens stayerløp. 3120 meter voltestart.

Startside: Vi bruker ikke altfor mye tid på dette her. Kun 1 Eldhusodin som står på strek.

5 Tomeld Ø.K. Herre min hatt som denne traveren ser ut for tiden. Dette er en hest med enorm stor kapasitet, men som har variert altfor mye i prestasjonene sine. Jeg har aldri sett Tomeld Ø.K så fin som han er nå. Mørtvedt Jerkeld-sønnen har nå gjort fire løp på rappen som har holdt høy klasse, og det vitner om stabilitet. 7-åringen var kun centimetre fra å tukte selveste Ulsrud Tea i monteløpet på Jarlsberg tredje sist.

Nest sist på Sørlandet var det en helt enorm innsats vi fikk se av Øksnevad-traveren. Etter å ha måtte travet de første 500 metrene i tredjespor, ble det dødens i resten av løpet. Herfra var hesten overlegen. Det jeg likte spesielt godt var at det tilsynelatende så ut som det var masse krefter spart. Tengsareid, som kusket, så ut til å ha nok med å holde hesten på bittet. Her gikk hesten 1.22,0 fra dødens, med det som så ut som masse krefter spart. I dag skal hesten trave hele 3160 meter, og jeg må innrømme at jeg lenge var inne på å bankerspille hesten. Det er fortsatt en risiko for galopp, men om hesten fungerer på slutten og ikke galopperer, så er vinnersjansen veldig god. Mitt soleklare førstevalg i løpet.

7 Søndre Jerkeld blir mitt andrevalg. Den hvite hingsten har sett veldig fin ut på slutten, og gått noen morske løp. Sist sitter 9-åringen fast i NM der Odd Herakles vinner foran Kleppe Slauren. Søndre Jerkeld sitt toppnivå, er etter min mening, dårligere enn Tomeld Ø.K sitt. Men med klaff på veien kan hesten spurte ned selv favoritten. Må med på alt. Disse to hestene utgjør mine minste forslag.

På de større får både 8 Will Prinsen og 10 Myhreng Jerker plass. Førstnevnte gikk virkelig på veggen sist, etter å ha travet i dødens i NM-løpet. Det så ikke bra ut, men denne hesten har reist seg gang etter gang, og kan gjøre det igjen. Regnes som tredjevalg. 10 Myhreng Jerker har nå galoppert rundt den siste svingen de siste tre gangene. Jeg liker dette dårlig, men kjenner allikevel toppnivå hans, og mener det er en hest som skal regnes.

3 Ask Eld og 4 B.B Terje T er garderinger for de større bongene, men jeg tror begge skal få slite med å holde unna for tilleggshestene. Sistnevnte skuffet meg sist på Forus, men på topp er hesten virkelig god.

Rangering V75-1: A: 5 B: 7-8-10 B/C: 4-3 C: 2-9-6-1

V75-3/ V5-5 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Lilje Sylfiden har aldri startet i første rekke bak bilen. 2 Hage Prinsen er ingen tetkandidat. 3 Stjerne Lykke var treg ut på Kongsvinger nest sist. 4 Valle Grim har så langt kun blitt kjørt rolig med bak bilen, men han viste litt fart nest sist. Jeg tror denne kan åpne klart fortere enn vist. 6 Briskebytrikken har mye fart, men ikke vært noe imponerende bak bil tidligere. Har endret en del utstyr siden sist, og kan kanskje blande seg inn i tetkampen her. 7 Faks Blæsen og 8 Stumne Fyr er ikke hester som kan blåse til tet herfra. Mitt hovedscenario er at enten 1 Lilje Sylfiden eller 4 Valle Grim sitter i tet tidlig. Jeg har tro på at sistnevnte kan åpne fort, og ta seg til tet tidlig.

4 Valle Grim. Tet eller ikke, dette er en hest som skal regnes veldig tidlig i dette løpet. Hesten kom ut på Biri sist, og det etter en nesten tre måneders pause. Dalen, som kusket, kjørte bare innvendig underveis. Men da åpningen kom i siste sving tok 4-åringen virkelig tak i bittet og avsluttet i stor stil til seier. I oppløpsduellen ble Hommes Ferrari slått kontrollert. Jeg må si det var flott stil på Tekno Odin-sønnen. Denne 4-åringen har lenge vist tegn på veldig fin kapasitet, men innsatsen sist var et steg i riktig retning. Jeg håper han kan gjenta dette, og være enda et hakk bedre i dag. Da skal nemlig vinnersjansene være fine i dette løpet. Han møter et par gode konkurrenter, men er definitvt en av feltets beste hester. I tillegg står vallaken strålende til, kontra de verste motstanderne. Dette er en alldeles spennende hest i løpet.

1 Lilje Sylfiden får og plass på alt av forslag. Denne blir ikke mye spilt, men fakta er at hesten er svært god. Det ryktes om at Nils Olav Holm skal kjøre i amerikanervogn. Hesten har mye fart i kroppen, og jeg innbiller meg at hesten kan åpne veldig godt fra førstesporet. Derfra blir det enten tet eller rygg leder. Da er dette helt klart en hest å se opp for. Husk at han står med to solide seire på slutten. Dette er et glansbilde av en traver i banen.

Videre får og favorittduoen 8 Stumne Fyr og 9 Spikfaks plass. Sistnevnte vant med 50 meter i Sverige sist, og var knusende overlegen svak motstand. Undertegnede har lenge varslet om hvor god denne hesten er. Fra bakspor i dette løpet, er det dog ikke noe banker, men selvfølgelig en av de som skal regnes tidlig. 8 Stumne Fyr synes jeg fungerte veldig dårlig sist mandag på Bjerke. Bør være klart bedre om det skal bli seier, eller i det hele tatt start i dag.

7 Faks Blæsen er heller ikke en traver vi skal glemme. Han har stor kapasitet, og står ikke tilbake for noen her. 6 Briskebytrikken får plass på de aller største bongene. Hesten har vist seg veldig uvillig her hjemme, og jeg liker det dårlig. Mye bedre med pisk i Sverige, men i Norge har ikke hesten imponert noe som helst.

Rangering V75-3: A: 4 B: 1-9-7-8 B/C: 6 C: 3-12-10-11-2

V75-4/ V4-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: At 1 Hickothepooh skal forsvare teten tror jeg egentlig ikke så mye på. Hesten har stått i førstespor bak bilen hele tre ganger, og aldri maktet å forsvare sporet. 2 Deep Sea Dream er i øyeblikket en av norges raskeste hester. Til tross for at hestene står side om side, tror jeg klart mest på at 2 Deep Sea Dream bomber til tet her.

1 Hickothepooh skal være favoritten i dette løpet. Det her er en meget god traver, som fort kan bli en ordentlig slager den kommende tiden. Innsatsen sist i NM-løpet som Lionel vant var enorm. Hickothepooh spurtet lynraskt til andreplassen. Triton Sund-sønnen har vært veldig stabil lenge nå. Formen har vært på plass lenge, og her har trenerne Malmin og Anderssen gjort en god jobb. Det blir utrolig spennende å se hvordan hesten takler dagens utfordring. Han er nemlig ikke mange meter svakere enn favoritten 9 Donatomite. Til tross for at startsidescenarioet sier at hesten blir overflydd, mener jeg uansett at denne formhesten skal være først på ranken.

2 Deep Sea Dream. Jeg håper Svein Ove Wassberg kjører denne i tet. Hesten avsluttet godt fra fjerde utvendig i samme løp som Hickothepooh sist. Deep Sea Dream kan til tider gjøre noen helt enorme prestasjoner. Har han en slik dag, og sitter i tet, så er vinnersjansene så absolutt tilstede. Gaute Lura sin traver regnes svært tidlig. Det samme skal naturligvis også favoritten 9 Donatomite, men for meg blir dette kun et tredjevalg i løpet. Bakspor har ikke vært noe god utgangsposisjon for hesten tidligere. Donato Hanover-sønnen er slik jeg ser det klart best fra tet eller dødens. Er såpass god at han kan vinne, men kun et tredjevalg på ranken.

Disse tre hestene skiller seg mye ut.

Rangering V75-4: A: 1 B: 2-9 C: 8-6-7-5-4-3-10

Merk: I løpet over starter V4-spillet. Her bankerspiller vi 6 Annie's Boy på alle spill.

V75-5- Kaldblodshester. 2120 meter voltestart.

Startside: Av de fire hestene som står på strek er det 2 Osen Expressa som vil sitte i tet her. Om kusk Ole Christin Kjenner får hesten fint i gang sitter han tidlig i tet. Kommer han seg ikke ordentlig i gang, er det trolig 1 Rymix som leder an etter 500 meter. Jeg tror dog klart mest på at Osen Experssa er tethesten underveis.

13 Tangen Elvira. Dette blir mitt klare objekt i løpet. Feilfritt så tror jeg hesten slår favoritten 9 Mailund Jerva, men det er ingen enkel oppgave å få denne feilfritt rundt. Hesten til Tjomsland er uansett i absolutt toppform nå. Nå sist på Sørlandet galopperer hesten bort en klar seier 100 meter igjen. Inntrykket på hesten etter galoppen var strålende. Hoppa så rålekker ut. Gangen før ble det seier med innlagt galopp.

Innsatsen i V75-løpet på Jarlsberg tredje sist var nok en gang veldig fin. Satt da sist når det gjenstod en runde, og ut av den siste svingen så det ut til at hoppa skulle gå mot en klar andreplass. Dessverre ble det galopp. Inn i mål kom Järvsöfaks-datteren med full fart. Dette er en rett og slett en svært god traver, men hun sliter med galoppene. Jeg håper så inderlig hun traver feilfritt her, for da tror jeg vinnersjansene er store. Det er bedre at hester har kapasitet og galopperer, enn å være travsikker og dårlig. Motivert førstevalg for meg dette.

Jeg kommer til å gardere dette løpet, for jeg stoler nemlig ikke på 9 Mailund Jerva. Hesten blir klar favoritt, og har vært god den siste tiden. Hun blir nok litt vel mye spilt her, det er nemlig flere gode konkurrenter i mot i dette løpet. Hoppa til Erland Holm var god toer bak Brenne Blissi sist, og er en av de som kan vinne, men ingen banker. 2 Osen Expressa gjorde et godkjent løp til andreplass senest onsdag. Tapte kun for Stuve Sky. Fra strek må Mjølnerød-traveren regnes tidlig.

10 Spydomann Ø.K og 12 Tinas Odin er og to hester som skal på alle forslag. Førstnevnte er sterk. Det viste Killingmo-traveren på onsdag, da han vant etter en tøff tur underveis. Formen blir bedre for hver eneste start han gjør. 12 Tinas Odin så rålekker ut nest sist. Var og positiv nå sist. Kan vinne. 14 Smedpål var elendig sist, men er en traver som innehar stor kapasitet. På sitt beste kan han blåse denne gjengen, men da må hesten være kraftig forbedret fra sist. 7 Jega Janda har stått to uker hos Anders Ludstrøm Wolden. Hesten får plass på forslagene grunnet det.

Rangering V75-5: A: 13 B: 2-9-10-12-14-7 B/C: 5-6-8-1-4 C: 3-11

V75-6/ V4-3/ DD-1 - Varmlodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Etna B.R forsvarer innersporet. Da sitter nok hoppa i tet underveis. Om kusken slipper må det komme en ekvipasje som klinker til etter 3-400 meter. Jeg tror kretsen rundt 1 Etna B.R vil sitte i tet her. 3 Luzifer min favoritt på rygg leder.

5 Falcon Dragon. Dette var en av de hestene jeg vurderte et bankerspill på. Da denne hesten ankom Norge sto den hos Sigbjørn Kolnes. På det tidspunktet var det en annen hest som het Fox Dragon. Noen av dere kjenner til denne, men dette var en ordentlig kanon. Kolnes meldte da fra om at Falcon Dragon var en klart bedre hest enn Fox Dragon. Hos nevnte Kolnes ble det aldri noe suksess for Falcon, men nå har det virkelig blitt flott stil på Høitomt-traveren.

Nest sist måtte hesten ut i drøye spor rundt den siste svingen, men avgjorde svært enkelt. Nå sist på Klosterskogen synes jeg stilen på hesten var upåklagelig. Det var rett og slett meget bra. Han danset unna til en overlegen seier. I dag er det tøffere motstand, men hesten er såpass bra at jeg mener det skal være feltets soleklare førstevalg. Jeg har snakket med Marius Høitomt og han kan fortelle om en hest i toppform. Han sa det blir amerikanervogn til dagens start. Dette er en kanon i mine øyne, og jeg gleder meg til å se han.

4 Lins Tanic. Dette er litt av grunnen for at jeg ikke bankerspiller Falcon Dragon. Denne Thai Tanic-sønnen har nemlig sett helt vill ut på slutten. Innsatsen sist på Sørlandet var svært god. En hest som Outstanding O var slått med tyve meter, og Buer-traveren bare lenset unna ned oppløpet. Lins Tanic var og meget god nest sist på Jarlsberg i et tøft V75-løp. Gangen før på Forus vant han med tyve meter, og med i feltet var en hest som Wayne Brogård. Pål Buer er virkelig en fagmann, og han tar neppe turen forgjeves med denne stallhesten. Mitt andrevalg i løpet dette.

1 Etna B.R får plass på alt av bonger som et tredjevalg. Disse tre skiller seg ut for meg. 7 American Cheque blir mye spilt, men denne er treg ut og må trolig bakkes sist. Da blir det veldig sjanseartet.

Rangering V75-6: A: 5-4 B: 1 B/C: 2-7 C: 11-10-6-3-8-12-9