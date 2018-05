Copenhagen Cup med Ferrari B R

Ferrari B R tok en imponerende seier i Kjell Håkonsens minneløp på Forus i sin siste start, sammen med sin trenerPer Oleg Midtfjeld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

Vi har en strålende travsøndag foran oss med Copenhagen Cup og stor internasjonal V75-omgang fra Charlottenlund travbane i København. Vår egen Ferrari B.R. blir favoritt i hovedløpet og jevnt over er det meget fine spilleløp. V75-løpene starter kl 14.30. Før det skal vi også gjennom en helt egen V4-omgang som starter kl 12.45. Søndag kveld er det så duket for internasjonal V65-omgang på Sørlandets travpark.

Tips og vurderinger til søndagens V75-løp av Carsten Rabjerg:

BANKEREN:

V75-3:

9 Slide So Easy er en tophest som jeg ved Flemming Jensen forventer en rigtig god sæson for. Min fornemmelse er at hesten er klar efter pause, og den plejer at være fin efter pause. Jeg tror på et rolig oplæg og så siden en stærk afslutning til sejr. Denne her hest er rigtig GOD!

LURINGEN:

V75-2:

2 Raket Brodde har imponeret i Peter Jensens regi, og kommer nu til start efter pause. Køres af en dygtig kusk og har en god udgangsposition i et åbent løb. Bør absolut ses som en god vinderchance.

V75-1:

Interessant løb indleder en spændende V75-omgang. Tre heste er i første omgang de bedste bud, men hvem der så af de tre klarer sig bedst må tiden vise. 7 Kash Brodda har holdt lidt pause efter to starter på Vincennes, men vi ved det er en god hest som trods yderligt spor givet et klar til opgaven. Løser det sig er det en topchance. Det samme er 6 Indoor Voices der længe har set formstærk ud, men ikke rigtigt haft rette held med på vejen. Er bedst inde af alle i løbet og må være en stor vinderchance. Den tyske gæst 5 Goldy Stardust vandt helt efter behag senest i sæsondebuten. Der blev den sendt til føring på første langside og var siden overlegen. Den skal man have respekt for, selvom den er hårdt inde på pengene. 9 Mulligan var nummer to i Derbystoet på Jägersro sidste år, men kommer nu i sæsondebut og kan måske mangle løbet i kroppen. Derfor mest en pladschance i første omgang.

V75-2:

Her lurer en overraskelse, men jeg ved kredsen omkring 4 Twitter Laser drømmer om V75-finalen på Solvalla i Elitlopps-weekenden. Hesten kom tilbage efter en længere skadespause senest, men var bare bedst efter den blev sendt fremad og til føring. Er klar til en toppræstation og har vundet 10 af sine 17 starter. Offensivt? 9 Wildcat Hanseatic bliver interessant da den er kraftigt kuskeforstærket med Björn Goop. Får en rolig rejse her og runder givet mange til slut. 3 Patronus har forbedret sig imponerende og virker bare til at blive bedre og bedre. Godt spor og selvfølgelig med fremme. Siden har jeg feeling for 2 Raket Brodde der er en god hest, der kommer efter pause fra et perfekt startspor.

V75-3:

Normalt vinder 9 Slide So Easy er løb som dette, men hesten er tilbage efter en start i V75-finalen på Solvalla i februar, hvor den hang med fornuftigt efter et ellers perfekt løb i andet par udvendigt. Mangler sikkert løbet, men der er så meget klasse på denne hest og jeg ved Flemming Jensen tror meget på den, at den absolut skal være en stor vinderchance og det blir altså min V75-banker og V5-banker.

11 Balfour har stor kapacitet og skal være gået frem med løbet i kroppen fra senest, hvor den sæsondebuterede. Hesten har en god opgave og er klart modbuddet til Slide So Easy. 1 Crown Wood kan blive lidt glemt, men trives på distancen og sporet kan ikke være bedre. Luring.

V75-4:

Måske man her kan ”nøjes” med heste? 7 Tsnumani Diamant er en ”rigtig” hest, der senest svarede føringen fra spor 1 og vandt helt efter behag. Så fantastisk fin ud og selv fra yderligt spor er Paul Hagoorts hest en stor vinderchance. Mon ikke den bliver kørt offensivt fremad fra start? 4 Portland har vundet to af tre starter på Vincennes, og er en skøn hest, der virker til at skulle bruge sine kræfter for om muligt at vinde løbet. Har trods alt kun startet 10 gange, men er meget spændende her. 12 Husse Boko havde en stærk sæson i fjor som bl.a. tredje i Kriteriet, men spor 12 i sæsondebut trækker ned på chancerne. Den store luring hvis der skulle komme tempo på løbet er 11 Chablis. Hesten er kraftigt på vej fremad og kan være en mulig dansk Derbyvinder senere i år, så se op!

V75-5:

En af dansk travsports store håb er 12 Bandit Brick, der har vundet 24 af sine 27 starter. Steen Juul har enorme forventninger til denne hest, der i år for alvor skal ud i de større løb for at vise sig frem. Havde senest et dårligt spor og blev bakket sidst, men sluttede forrygende af i sporene og gik fantastisk. Matches mod Elitlopps-weekenden, men så forrygende ud i lukket hovedlag senest og selv fra spor 12 er den en stor vinderchance, selvom den efter planen denne gang skal gå med åbent hovedlag og måske med sko. Modbuddet er 3 Demolition Man der endelig har et godt spor og kapaciteten er stor. Mon ikke Peter Untersteiner gerne vil afsted fra start og frem forrest i feltet, for at forsøge at holde Bandit Brick fra sig? 2 A Delicious One imponerede med lang spurt senest, hvor den havde fået hevet skoene af. Fin hest i godt spor og sammen med 10 Dizzy River de næste chancer.

V75-6/DD-1:

Endnu et topløb som bliver meget spændende, men jeg prøver fra indersporet med 1 Springover som hvis ikke sporet driller må være en topchance. Leverede en toppræstation senest og er bare en god hest. Det samme er 5 Global Republic der viste det flere gange i 2017, men den starter her for første gang i denne sæson og det er altid svært at vurdere. Har dog imponeret så Midtfjelds hest er absolut en mulig vinder af løbet. 3 Racing Mange var meget positiv efter lidt uheldig løb senest, men sprang frem til slut til enkel sejr. Har nu løb i krop samt klart bedre spor. 12 Olle Rols fortsatte ikke rækken af sejre senest, hvor det blev for hårdt og fra spor 12 mod gode heste skal der held til, selvom Olle Rols er en fin hest. Løser det sig for 7 Onceforall Face er det løbets sjove luring, for den er absolut topform.

V75-7/DD-2 - Copenhagen Cup:

Så er det igen blevet tid til Copenhagen Cup på Lunden, og det bliver så for første gang mødet mellem et par fantastiske 5-åringer, 3 Ferrari B R og 4 Cyber Lane, som ser ud til at skulle kæmpe om sejren. Jeg har meget svært ved at skille dem ad, men med startsporene vælges 3 Ferrari B R som vinderbuddet. Det er jo en fantastisk hest som desværre kiksede i Derbyet i fjor, men ellers viste sig overlegen. Der er enorm fart i denne hest som jeg glæder mig meget til at opleve i Copenhagen Cup. Mon ikke taktikken bliver offensiv? Jeg spiller 3 Ferrari B R som banker i DD.

4 Cyber Lane er en anden helt utrolig god hest, og den kan man fornemme på Johan Untersteiner han tror meget på. Årsdebuten er afklaret og hesten vandt jo som den plejer. Går med sko, norsk hovedlag og almindelig sulky, lyder det fra Untersteiner der tænker offensivt omkring taktikken. 7 Romanesque var forrygende senest, hvor den efter en god start endte indvendigt i tredje par og perfekt kom ud til angreb. Spurtede forrygende og var først i mål foran så gode heste som Up And Quick og Un Mec d’Heripre, men blev disket for urent trav? 2 Takethem har endeligt et godt spor, men var for peppet sidst og er lidt svær at sætte ind i dette løb. Kan dog godt levere en overraskelse, men det er der mange der kan – men er der nogen den kan ødelægge duellen mellem Ferrari og Cyber?