Det går mot store V75-kroner på Solvalla

Örjan Kihlström er aktuell på Solvalla søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Solvalla byr på en svært utfordrende V75-omgang, og det er altså en krone rekken som gjelder i dag, noe som ikke akkurat gjør det lettere. Flere av løpene er vidåpne, og vi blir fakta overrasket om ikke dette gir godt betalt. Dagens beste banker kommer ut i V75-6, og på våre bonger står 1 National Prince alene. Sjekk ut følgende:



Dagens frekke banker:

V75-1 : 4 Enjoy’s Topnotch – Må vi bare gå på i innledningen. Vi ble nemlig veldig imponert av den sist, og den gikk et svett løp etter at den tapte 30-40m fra start. Gikk altså 15,0 med det terrengtapet, og det på en regnvåt bane… Søndag er det opp med Jorma Kontio, og det er et solid kuskepluss. Viser den noe tilsvarende som sist så tror vi rett og slett at dette er en vinner, og vi må bare tro hardt! SPILLES!

V75-2 : 6 Fancy Nancy – Debuterte for Stig H. sist, og den leverte en sterk innsats etter pause. Fikk en tøff innledning, før den kom frem i dødens. Kjempet bra på etter det harde opplegget, og vi gav den et pluss i kanten. Er verdt et forsøk mot den finske favoritten, 4 Stoneisle Ocean. Sistnevnte har vi egentlig ikke blitt veldig imponert av i Finland.

V75-3 : 9 Bright Pace – Kammet med seg fire seire i fjor, men har ikke vært på det nivået i år, og den har egentlig skuffet stort. Vi likte den dog skarpt for samme kusk i kulissene sist, og den virket merkbart forbedret. Avsluttet riktig så bra, den passerte mål med krefter igjen, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Leverer den noe tilsvarende her så gjør den seg ikke bort, og som helt uspilt må den være spennende. OBS!

V75-4 : 10 Illinois Sund – Er egentlig en grunnkapabel hest som ikke har fått det til i år. For en tid tilbake ble den solgt, og den kom ut i ny regi sist. Var da ute i et bløffløp med dårlig tempo, men den spurtet fullt godkjent i kulissene. Var ikke tom over mål, og det er fullt mulig at denne er ordentlig på riktig vei igjen. Claes Sjöström har det med å skrelle fra tid til annen, og leverer vår ide på sitt beste gjør den seg ikke bort. Skreller?

V75-5 : 4 Van Gils – Var knallgod etter et tøft opplegg sist, og selv om den ikke var helt 100% i stilen så var inntrykket uansett solid. Banen den dagen var betonghard, og forholdene ikke helt optimale. Utvikler seg veldig fint for tiden, og vi tror ikke den står mye tilbake for favoritten på ren kapasitet. PASSES!

Dagens beste banker:

V75-6 : 1 National Prince – Har vært strålende på slutten, og i følge Svante Båth skal formen være like bra etter en liten pause. Er ordentlig kjapp når den blir laddet med, og greier Kihlström å forsvare sporet med det som er vår banker, ja, da skal dette løpet være over. Har møtt betydelig tøffere motstand enn dette før i år, og sjansene for seier skal være store. Det blir skoløs rundt om som de siste gangene, og for oss er altså dette dagens beste banker. ALL IN!

V75-7 : 4 Mellby Elegant – Er den klart beste hesten i finalen, og den vinner trolig dette løpet om den bare kan skikke seg underveis. Rapportene på den fra Stall Bergh er meget positive, og det kan dreie seg om en klink vinner direkte. Robert Bergh er dog en kusk vi ikke er veldig glad i å banke, og han viste senest i går hvorfor vi kan styre vår begeistring med å gå ALL IN på han. Mellby Elegant settes først, men vi tør ikke å banke den.