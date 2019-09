Dobbel jackpot i V75

Park View med kusk Tom Erik Solberg blir kveldens klart største V75-favoritt på Bjerke. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Alle V75-løpene kan du se gratis direkte på Nettavisen. I kveld starter sendingen fra Bjerke kl 17.00

En herlig onsdag står foran oss med super galopplunsj fra Bro Park, ettermiddagsgalopp fra Ålborg og ikke minst en saftig V75-omgang på Bjerke med dobbel jackpot og hele 1 463 566 kr ekstra i sjuerpotten.

Bjerke travbane byr virkelig opp til fest denne uken. I kveld er det altså V75 Bonus med dobbel jackpot, fredag er det ettermiddags-V5. Lørdag er det finaler i de ulike divisjonene og en strålende V75-omgang. Og søndag kommer det største høydepunktet. Da er det klasseløpsfinaler med internasjonal V75 og hele 15 millioner kr i premiepotten.

Men før vi kommer dit, skal vi heretter konsentrere oss om kveldens V75 Bonus. Her er det altså dobbel jackpot og hele 1 463 566 kr ekstra i sjuerpotten. Sportslig er det en omgang på det jevne, men spillemessig ser det kanoninteressant ut. I jakten på jackpotkronene og sju rette, lanserer jeg to bankere i kveld.

Storfavoritten innfrir?

Kveldens i særklasse største favoritt dukker opp i V75-7/V5-3/DD-2 og det handler om 3 Park View og Tom Erik Solberg. Etter å ha imponert i tre strake seiersløp her hjemme, valgte trener Erik Killingmo å sende hesten til Solvalla og storløpet Big Noon-pokalen på Solvalla i midten av august. Hadde der 20 meter tillegg på treårskanonene Ecurie D. og Upset Face og kunne ikke gjøre seg gjeldende da. Det er det lite å utsette på.I kveld er det tilbake i mer vante omgivelser og fra et perfekt tredjespor bak bilen, skal det være stor sjanse for ledelse hele veien. Støter for all del på bra motstand, men er veldig bra selv også. Jeg tror på seier og 3 Park View blir den ene av mine to V75-bankere og bankerspilles også i både DD og V5.

Rangering V75-7/V5-3/DD-2: A: 7 B: 4-2-9 C: 10-8-7-1-6-12-5-11

Misset Kriteriet - vinner i kveld?

Treårige 7 Pantani var en hårsbredd fra å kvalifisere seg til Kriteriet i forsøksløpet som ble kjørt forrige tirsdag. Men Frode Hamres nyervervelse måtte nøye seg med fjerde til tross for 12-fart siste runden. I kveld støtet hesten på motstand i sitt vanlige grunnlag og selv om sjuendespor bak bilen, er litt sjanseartet skal det være toppsjans. Hovedutfordrer 8 The Baron står enda mer kjelkete til og ellers er motstanden helt på det jevne. Forutsetningene ser med andre ord helt perfekte ut, jeg lanserer 7 Pantani i V75-3 som min andre banker i kveld.

Rangering V75-3: A: 7 B: 8-11 C: 5-6-2-4-10-1-9-3

V75-1 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 1640 meter voltestart.

Sprint, voltestart og kaldblodshopper kan bety hva som helst i V75-1 og jeg garderer bredt og tar med sju hester på de to største V75-forslagene.

Nytente 4 Jillborka blir min småfrekke favoritt. Innfride som favoritt i V65-6 på Biri fredag og var en hårsbredd fra å nå igjen Mailund Jerva på Biri nest sist i et V75-løp. Har funnet en hysterisk form nå og sprint passer utmerket. 6 Osen Prinsessa er nok beste hesten, men et vrient startspor trekker ned og sprint er heller ikke noe pluss. Garderingshest uansett. 8 Hvatt Ronja blir trolig spillefavoritt. Hvattum-hoppa skal som kjent ha det litt på sine premisser, men er god nok.

7 Sol Faksa har trøblet mye med galopper i det siste, men skulle denne dama trave feilfritt er hun god nok. 3 Lykkje Embla var ikke som best i de siste løpene før pausen, men gjorde noen pangløp tidligere i vår. Er behandlet siden siste starten og på en god dag, kan hun vinne dette.

På de to største V75-forslagene tar jeg også med strekhesten 2 Eldmia. Har kun gjort en start i år, og rapportene et litt ymse. Eirik Høitomt får sjansen som kusk i kveld, fungerer hun som best er det ikke utenkelig med seier. 5 Miramill hadde en voldsom formtopp i vår, men falt så ut av form. Tilbake etter et par måneders pause i kveld og trener fint i følge treneren. Jeg betaler også for denne.

Rangering V75-1: A: 4 B: 6-8-7-3 C: 2-5-9-11-1-10

V75-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Om det er åpent i V75-1, er det minst like utfordrende i V75-2. Kaldblodshester i lavt grunnlag møtes. Jeg tar med hhv fem, seks og sju hester på de ulike V75-forslagene.

Lars Tore Hauge tar med seg to hester fra Bergen travpark og velger selv 1 Kolnes Kine. Var god i seiersløpet i Bergen sist og står perfekt til i førstespor på strek. Mitt førstevalg. 10 Tønder Ø.K. har levert en rekke fine løp på Forus og gjør i kveld sin første start i regi Anders Lundstrøm Wolden. Står i et bra spor på 20 meter tillegg og den trolige spillefavoritten, er naturligvis høyaktuell i seierskampen. 12 Nume Bris er kanskje den beste hesten, og klaffer det for Ernst Petter Knutsen fra 20 meter tillegg kan det bli seier igjen.

10 Torje er en Forusgjest som har innledet karrieren med tre strake andreplasser. Kanskje kommer første seieren i kveld med gjestekusk Eirik Høitomt. Treårshoppa 5 Viljar Sola har levert fine løp i Bergen og får kaldblodsspesialist Åsbjørn Tengsareid opp som kusk i kveld. Det er spennende. 6 Spiksnerta er en fin treårshoppa i Gøran Antonsens varetekt. Var med i en HoppeKriteriekvalifisering sist, men galopperte da fra start. Vist fine ting i et par løp før det. 20 meter tillegg trekker ned, men med klaff på veien kan det bli seier. Helt ute på kanten betaler jeg også for kapable 13 Arverud'n. Bakspor på tillegg trekker ned og øker galopprisikoen, men det en viss kapasitet i denne dama.

Rangering V75-2: A: 1 B: 11-12-10-5-6-13 C: 14-3-8-9-15-7-2-4

V75-4 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Nytt fint spilleløp venter i V75-4 hvor jeg velger å stå på tre hester på samtlige V75-forslag.

Åsbjørn Tengsareid har vært i en fantastisk fin flyt i det siste. I dette løpet sender han ut stallhesten 3 Aner Ikke. Vallaken gjorde sin første start på 10 måneder og sin første start i regi Tengsareid på Sørlandet for halvannen uke siden. Gjorde et flott løp da til tredje bak gode Holen Storm og Waxen. Er bra fra start og i kveld satser nok Tengsareid på å lede dette løpet så lenge som mulig. Med løp i kroppen, er det også bra sjanse for at hesten er enda bedre i kveld.

5 Bjørnemyr Tore hang veldig bra med i sin derbykvalifisering på Bjerke forrige mandag, selv om det ikke rakk til finaleplass. Gikk 26.1/2600 meter da og møter såklart enklere motstand i kveld. Blir ganske stor favoritt i V75-4, men er ikke hesten som rader opp seire. Så er det 1 Huseby Snuppa. Gunnar Austevoll får sjansen kan dennee i kveld. Kom sterkt tilbake etter stor galopp på Jarlsberg sist og feilfritt er hun en klar seierskandidat. Det vrimler ellers av store og små outsidere i dette løpet, men jeg tror min trio gjør opp om seieren i V75-4.

Rangering V75-4: A: 3 B: 5-1 C: 10-6-11-12-9-2-7-8-4

V75-5/V5-1 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 2140 meter voltestart.

Med to kaldblodsløp for hopper og et lavgrunnlagsløp for kaldblods, kan det være rom for store penger på Bjerke i kveld. Fellesnevneren for de tre løpene er at de ikke er lettløste, ei heller V75-5. Jeg tror likevel det skal rekke med fem hester.

Høykapable 13 Å.M. Luna spør neppe noen om seieren dersom hun traver feilfritt. Det gjorde hun ikke i Hoppekriterietkvalifiseringen forrige mandag, men i seiersløpene forut har hun sett stabil og fin ut. Mitt klare førstevalg. 9 Rive Ruska er førsteutfordrer. Martine Wessel har gjort en flott trenerjobb med denne og hun skal tidlig med. 7 Stasline kan sitte tidlig i tet fra sitt springspor. Var ikke helt på topp sist, men fra tet yter jo gjerne disse kaldblodshoppene som best. 10 Pinsleterna gikk et voldsomt løp etter galopp sist, men det var samtidig fjerde løpet på rad hun rotet det til med galopper. Feilfritt duger hun naturligvis i et slikt løp.

Avslutningsvis er det 11 Brødsjø Brisa. Radet opp med seire på forsommeren, men var ikke som best i sine to siste starter i juli. Skal trene som normalt nå og tilbake på sitt beste, er hun seiersaktuell. Hun blir min femte og siste hest på V75-forslagene.

V75-5/V5-1: A: 13 B: 9-7-10-11 C: 3-6-5-8-4-2-12-14-15-1

V75-6/V5-4/DD-1 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2100 meter autostart.

Det er ingen tvil om at 8 Velvatter er den beste hesten i dette hoppeløpet. Åttendespor bak bilen er dog et klart minust. Jeg velger å bankerspille Hamre-hoppa på det minste V75-forslaget, men tyr til garderinger på de øvrige.

Først og fremst med 2 Prapai R. som slo flere av kveldens konkurrenter i grunndivisjonafinalen på Bjerke 11. mai. Fikk 100 000 kr for den seieren og har ikke løsnet ei krone i de tre løpene etter det. Var dog klart forbedret igjen sist og står ypperlig til spormessig i kveld. Så er det 9 Encore Un Sisu som har gjort sine tre siste løp i Sverige. Sterke andreplasser på Åby både tredje og nest sist, mens det ble galopp direkte fra start i løpet på Jägersro sist under Åbergskvelden. Tåler å gjøre mye selv og er en klar seierskandidat i kveld.

På det største V75-forslagene tar jeg også med duoen 4 Quite Cool Classic og 3 Towanda's Classic. Førstnevnte er ujevn i prestasjonene, men har et høyt maksnivå, mens sistnevnte står bra til spormessig. Må nok likevel heve seg fra løpet sist, men det er også fullt mulig at hun gjør.

Rangering V75-6/V5-2/DD-1: A: 8 B: 2-9-4-3 C: 10-5-1-6-7