Dobbel V75-jackpot med 6,4 millioner ekstra på Sørlandet

Gogo Hall og kusk Frode Hamre. Lørdag kommer de ut på Sørlandet. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sørlandet byr altså på DOBBEL V75-JACKPOT denne lørdagen, og det ligger helt enorme 6 463 260 ekstra i sjuerpotten. Sørlandet er undertegnedes hjemmebane, og det å være på en hjemmebane med slike betingelser er vel ikke helt feil? Vi tror ikke det.

Når det gjelder dagens V75-omgang så er den SVÆRT UTFORDRENDE, og flere av løpene er VIDÅPNE. Det vil derfor overraske oss stort om det ikke er duket for knallfine penger til de med riktig V75-rekke.

Stall Hamre seler blant annet ut 11 Gogo Hall (V75-2). Dette er en utrolig flott svart hingst som normalt er MYE bedre enn de hestene den møter, og uten noe tull på veien skal dette være grønt lys. Dette er dagens i særklasse beste banker.

Ellers vrimler det av mulige godbiter i omgangen, og vi anbefaler deg på det varmeste å få med deg vår V75-tekst denne lørdagen. Alt om både V75-omgangen samt V5-omgangen finner du lengre ned i artikkelen.

Her er dagens V75-tekst til Sørlandet:



V75-1 : 12 Wilma Leggrowbach – Har en sjeldent fin oppgave foran seg når det gjelder motstand, og det er vår klare tipsener. Gikk strålende bak kanonen Cash Crowe i hoppeeliten nest sist, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Gikk 11,4 s 700m på Åby sist, og fullførte fint mot tøff motstand. Nå er den billigere ute, distansen er normalt et pluss, og vi har god tro på denne frekkisen! 10 Allaway G.T. – Har det blitt veldig feil for på slutten, men dette er en formtoppet vallak som også den har et helt riktig løp foran seg. Gikk 12,6/2100ma etter en tøff reise sist, og det løpet ble altså vunnet av Code Bon… Møter ikke en hest av et slikt kaliber her, og Allaway G.T. er naturligvis høyaktuell. VI LÅSER INNLEDNINGEN FREKT PÅ KUN TO HESTER!



3 Handsome Hank – Ble det feil for sist, og vi velger å se bort fra det løpet. I Derby nest sist spurtet den fint, og da møtte den MYE bedre hester enn dette. Er ikke borte fra et fint spor… 9 Kicking Classic – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var god i nederlaget sist. Er normalt ytterligere forbedret her, den er veldig spurtsterk, og den skal passes fra et interessant smygspor. 4 Orlando Knick – Kommer ut etter pause, men det er gode rapporter på den, og det er tydelig at Stall Hamre har siktet litt mot denne oppgaven. Distansen er normalt et pluss, den har blitt strøket inn et spor, og den er en av mange som kan vinne et åpent løp. 6 Kick Off Classic – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den rakk frem til seier etter en iskald styring av Dalen sist (09,7 s 300m). Er en vinnerhest, og når en slik er på vei mot storformen, ja, da er i hvertfall vi på vakt. Bak disse er dette et VIDÅPENT løp, og en bred gardering kan være smart.

Vår rangering : A : 12 B : 10-3-9-4-6 C : 8-5-11-7-1

V75-2 : 11 Gogo Hall – Er normalt helt overlegen i et løp som dette, og for oss er det snakk om en soleklar banker. Den var smellfin på Åby sist, viste 10,8 s 800m, og var ikke tom over mål bak en såpass god hest som Mellby Glader. Har oppført seg dumt fra åpne spor bak bilen, og et bakspor er normalt et pluss. Gikk med vanlig vogn + åpent hodelag på Åby sist, og det blir slik igjen. Runder normalt enkelt en særdeles billig gjeng, og vi går ALL IN!



6 Golden Dooleys – Er i en strålende form, og den spurtet fint sist (14,3 s 300m). Er en av de med best form i feltet, og den er veldig aktuell om vår banker garderes. 5 Luck Kentucky – Fikk maks etter pause sist, men den noterte seg for en OK tid. Er normalt god nok til å kjempe blant de tre beste, og også denne skal med om vår banker garderes. 10 Satori K. Divic – Var langt under pari sist, og noe må ha vært feil på den da. Tredje sist var den positiv i et løp som topphesten Spiderman T.G. vant, og den er altså ikke så verst på sitt beste. Er skrellaktuell for de som spekulerer.



8 N.Y. Play My Ace – Er det ganske fin grunnkapasitet i, men den har skiftet trener, og kommer ut etter pause. Vi vil gjerne se den i et løp for den nye treneren før vi heiser den høyere opp. 3 L.J.’S Sonador – Fikk maks sist, og den gjør stortsett jevne/OK løp. Står perfekt til nå, og den trenger ikke å være helt borte med klaff. 2 Iron Lion Zion – Kom ut med YANKERVOGN sist, og den virket å være mye forbedret. Gikk pigg i mål, og den kunne ha vunnet med luker. Har aldri vært den store stjernen, og er neppe mer en aktuell for en 3-4 plass. 9 Fleury B.R. – Er det ganske fin fart i, men den er utrolig variabel, og ikke enkel å regne på. Østre opp er et solid pluss, og det kan være et supersjokk for de som virkelig graver på dypet.

Vår rangering : A : 11 B : 6-5-10-8-3-2-9 C : 4-12-7-1

V75-3 : 10 Brenne Banker – Vi vet at Marlene Berdalen slet med sykdom på stallen rundt forsøkene til Derby, og med tanke på prestasjonen til Brenne Banker så var nok ikke den helt frisk for dagen. Kommer nå ut etter pause, den har trent fint, og på lørdag går det rapporter på at man vil teste den i en YANKERVOGN. Dette er superspennende, og leverer den på sitt beste, ja, da duger den svært godt i et løp som dette. SPILLES! 3 Wellek – Står med to strake, og den har vært bra. Sist møtte den gode hester, og den imponerte oss med seier da. Ble rapportert, men den slo seg, og til denne starten blir det på med belegg igjen. Står perfekt inne i dette løpet, kusken er knallgod, og fra et perfekt spor er den HET. Motbudet.



9 Vesle Maia – Ble for pigg etter pause sist, og vi setter en strek over det løpet. Var blitt behandlet i forkant, og når denne er som best, ja, da er den veldig bra. Lar seg ikke skremme av motstanden, og den kan storskrelle om det bare klaffer for kusken. 1 Havblikk – Er den hesten med størst fart i kroppen, og den er alltid skummel når den får ryggløpet med luker tilslutt. Bare forsvant fra til en enkel seier sist, og på klokken stod det 21,2 s 300m. Gangen før avsluttet den også solid, og vi hadde 25,7 s 800m på den da. Her får den rygg leder om kusken ønsker det, og med luker tilslutt kan Geir Mikkelsen overraske med Havblikk.



11 Magnums Othello – Har «møtt» grunnlaget sitt nå, og dermed kommer ikke seirene like enkelt lengre. Gikk et bra løp mot gode hester sist, og formen er uforandret fin. Er en av flere som kan vinne, men den er ikke STEKHET i et løp som dette. 8 Tyri Loke – Fullførte bra etter en tøff innledning sist, den har fått to løp i kroppen etter pause, og den kommer ut i helt riktige omgivelser. Er ikke borte med klaff fra et iskaldt spor.

Vår rangering : A : 10-3 B : 9-1-11-8 C : 4-12-6-2-5-7

V75-4 : 2 S.M.K. Silvousplait – Har en drømmeoppgave foran seg nå, og det er snakk om en frekk banker for de som vil gå tynt i et svært åpent oppgjør hvor ingen er sjanseløs. Vi snakker her om en grunnkapabel hoppe som har slått de beste i årgangen, og den var klart godkjent mot tøff motstand nest sist. Nå sist ble den for pigg, og reiste i galopp. Er normalt veldig kjapp i vei, og fra tet taper den ikke et løp som dette om den leverer på sitt beste. Tengsareid er opp på sin springer, og vi iler til med tipsnikken.

1 Katie Mae – Er ikke alltid like fin å se på, men det er en hoppe med en fantastisk innstilling, og den virkelig vil vinne. Var god etter en kort galopp sist, og formen virker uforandret fin. Er nå meldt litt opp, men vi tror uansett ikke at de løper fra den. Sporet kan dog bli en felle, men den er uansett tidlig. 7 Xita Lavec – Er kanskje den hesten i feltet med et høyes maksnivå. Var helt kolossalt bra når den sprintet 12,5 femte sist, og noe tilsvarende her rekker langt. Kommer ut etter pause, rapportene er fine, og vi tviler på om Mikkelborg hadde dradd denne rett ut i V75 uten klare ambisjoner.



12 Velvatter – Ble vi egentlig ikke noe veldig imponert av på Forus sist. Den gjorde jobben sin, men fikk det da sydd opp. Nå må den normalt gjøre mye mer jobb selv, så får vi da se om den er god nok. Outsideren. 10 Prapai R. – Har god fart i kroppen sin, den står i en bra rygg fra start, og kan komme fint gjennom på startsiden. Formen er dessuten fin, og Killingmo tror på sin springer. Er en av flere som kan vinne dette. 6 Amarone Classic – Feilet med krefter igjen i den siste svingen i Hoppe Derby sist, og den er billigere ute når det gjelder motstand nå. Trenger dog litt flyt fra et sjansebetont spor, og det er grunnen til at vi ranker den litt ut. Bak disse er ingen sjanseløs, og vi blir alt annet enn overrasket om den kommer en stjernesmell i dette løpet.

Vår rangering : A : 2 B : 1-7-12-10-6 C : 3-11-5-9-8-4

V75-5 : 5 Professor Ø.K. – Ble sjenert fra en mulig tredjeplass i Derby nest sist, og den kunne altså stått med et LANGT STØRRE grunnlag enn hva den har. Står dermed veldig fint inne i grunnlagsløpene, og pengene vil nok den tjene. Hadde et «gratisløp» på Forus sist, og den møtte egentlig ikke noe da. Vant også veldig enkelt med full spenst i målgangen. Her er den klart hardere ute kontra sist, men den er best, og feilfritt taper den normalt ikke et løp som dette. Motivert storfavoritt. 6 Moe Tyr – Fyker nok til tet om den løser som nest sist, og skulle denne komme seg foran trenger den ikke å bli enkel å plukke ned. Tor-Martin Moe forteller dessuten om en traver som trener meget sterkt, og det er liten tvil om at Moe Tyr kan være en spennende hest å ha med mot storfavoritten Professor Ø.K. 11 Smedpål – Er en knallgod 5-åring, og en hest som er god nok om den bare går feilfritt. Var svært god til seier nest sist, og da var den for eksempel 30m foran en hest som 7 Frier Birk i mål. Nå sist ble det galopp, men den stod uansett meget bra på. Dette er løpets klare outsider, og den kan altså overraske om den går feilfritt. 7 Frier Birk – Har tatt store steg etter Anette Frønes begynte å kjøre den, og sist var den bedre enn noen gang. Tas med som en fjerdehest om man vil spekulere litt ekstra i dette løpet.

Vår rangering : A : 5 B : 6-11-7 C : 8-9-10-1-4-2-3

V75-6 : 10 Cash Okay – Har fått to løp i kroppen etter pause, og det er vi klart inne på at har gjort godt. Den har sett litt tung ut, og selv om den spurtet helt strålende sist virket den enda å være noe tung. Her venter det normalt et høyt oppdrevet tempo, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Cash Okay er en av de klart beste på ren kapasitet, og når formen nå for alvor er i anmarsj, ja, da må i hvertfall vi prøve oss. 9 Deep Sea Dream – Spurtet strålende i Sverige sist, og på klokken stod det 09,8 s 800m med krefter igjen. Har trukket et spennende smygspor, og med tempo dukker den nok opp på foto.



4 Donatomite – Er vi usikker på. Det var nemlig ikke noe sprut i den når den fikk innvendige luker sist. Var dog veldig pigg underveis, og det er mulig at Frode dro litt luften ut av den. Har en finere oppgave her, og med to stallhester innvendig kan Donatomite fort bli sluppet til tet. Fra nettopp den posisjonen kjemper den som best, men vi plasserer den uansett ikke høyere opp enn på outsiderplassen. 1 Hickothepooh – Var indisponert sist, mens den ble sittende bom fast nest sist. Lørdag blir det på med en YANKERVOGN for første gang, man rykker skoene, og setter også på den et helstengt hodelag. Skulle Hop greie teten med sin springer, ja, da kan fakta fort dette løpet være over… Vi tror IKKE på 7 Urakas Gilbak, men ellers kan faktisk resten av feltet vinne med klaff underveis…

Vår rangering : A : 10-9 B : 4-1 C : 5-3-2-7

V75-7 : 11 Thai Donato – Har man ventet på dette løpet med, og det kan være så enkelt at dette bare er en vinner i et ellers veldig åpent oppgjør. Sliter bitvis med aksjonen sin, og det gjorde den også sist selv om det ble en enkel seier da. Spurtet strålende mot tøff motstand tredje sist, og da stod den altså 20m bak 3 Whisky Voice som den her står likt med. Rapportene på Thai Donato går i dur, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt! VI BANKER Thai Donato på vår minste bong.



3 Whisky Voice – Var sensasjonelt tapper sist, og den fikk et stort pluss i kanten. Dog kan slike «tømmere» sette sine spor, og vi er spent på den før denne oppgaven. Står dessuten litt tøft inne grunnlagsmessig. Skal med om Thai Donato garderes. 6 Red Shankly R.S. – Spurtet strålende innvendig sist (10,8 s 300m), og den kom til mål med krefter igjen. Er ordentlig bra når den leverer på sitt beste, men den har uansett skuffet oss i år utfra de forventningene som vi hadde til den. Er løpets klare outsider. 9 Dontgiveme Chocolate – Er en knallgod 4-åring som har fått et løp i kroppen etter pause, og det trengte den. Har hostet etter det løpet, og det er klart at det gjør oss usikker. Kommer den til start skal den med om løpet garderes. Disse fire skiller seg veldig klart ut i et løp som ellers er utrolig jevnt.

Vår rangering : A : 11 B : 3-6-9 C : 12-10-5-8-1-2-7

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 10 Lesja Odin – Har fart som en elitehest, men skader har dessverre hindret den fra å nå veldig langt. Står nå med åtte strake seire, og den vil normalt ikke tape på lenge om den bare unngår skader. Jogget 22,2 s 500m sist, og kom nok en gang alene til mål. Her møter den «IKKE NOE», og den må være syk skal den tape et løp som dette. Dette er lørdagens i særklasse sikreste vinner, og vi går naturligvis ALL IN!

Vår rangering : A : 10 B : - C : 2-6-7-3-4-1-5-8-9

V5-2 : 3 Holen Storm – Er en fin 4-åring som leverte et sterkt løp etter en ganske grov startgalopp sist. Vi hadde 29,0 s 1900m på klokken, og det gjorde den med bremsene på. Var nemlig ordentlig tråkk underveis, og trolig gjorde nok det løpet veldig godt. Skulle den være ytterligere forbedret nå så dukker den med garanti opp helt der foran, og vi iler til med tipsnikken. 5 Valle Hugo – Feilet inn i mål som slått sist, men var uansett god. Gangen før var den helt overlegen, og dette er en 3-åring under utvikling. Nå sitter sjefen seg selv opp, og sjansene skal være store. Vi dobler opp a-gruppen, og låser dette løpet på kun to hester.

Vår rangering : A : 3-5 B : 6 C : 7-4-2-1-8