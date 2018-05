Du kan bli mangemillionær i V75 på lørdag

Björn Goop er aktuell i lørdagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Örebro står for lørdagens V75-omgang, og det er rett og slett en praktfull omgang som venter. Her er det ÅPNE løp med knallgode hester, og det vil overraske oss mye om ikke dette gir solid betalt. Bankeren som vi tilslutt landet på kan være noe for de største fireårsløpene senere i år, og vi banker småfrekt SUPERKAPABLE 9 Milliondollarrhyme (V75-4). Var syk i sitt siste løp, men har trent knallbra inn mot denne oppgaven, og Fredrik B. Larsson er optimist. Ellers vrimler det med mulige objekter i denne menyen, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V75-1 : 9 Anna Mix – Var enorm i monte etter pause sist, og vi likte det vi fikk se da. Dog skal man være klar over at Anna Mix ikke har vunnet med vogn på de siste syv startene i Sverige, den rapporteres å ikke være i toppform enda, og en bane som Örebro med et kort oppløp er neppe noe pluss. Settes først, men vi tør ikke å banke den. 2 I Love Paris – Var monstergod når den lekte med Anna Mix i EM i fjor, og det er snakk om en fryktelig god hoppe. Var positiv etter pause på Klosterskogen nest sist, mens den ble gretten etter et for tøft opplegg sist. Står nå smellfint til, den er sikret et bra opplegg, og med luringen Björn Goop tilbake i vognen er i hvertfall vi på vakt.



1 In Toto Sund – Var dårlig sist, men rapporteres å trene forbedret til denne starten. Er kjapp ut, og er den på sitt beste kan den lede hele veien. Vi er dog usikker på den etter å ha sett den sist. 4 Indoor Voices – Er bedre enn raden, og den trenger ikke å være borte om det skulle klaffe. Den kom til mål med litt krefter igjen nest sist, mens den viste 10,0 s 800m sist. Skal med om løpet garderes utover favorittene. 8 Unique Juni – Er knallhard i skallen sin, og den hadde vært HET fra et bedre spor. Gikk 10,0 siste 1000m i tredjespor sist, og den fullførte strålende. Gangen før knakk den enkelt In Toto Sund fra dødens, og den er rett og slett i en helt fantastisk form. Kan vinne, men trenger litt flyt fra et nitrist spor.

Vår rangering : A : 9 B : 2-1-4-8 C : 5-3-6-7

V75-2 : 9 Springover – Var brenngod etter pause sist, og vi gav den to klare pluss i kanten. Havnet altså ordentlig på vingel innledningsvis, og ble etter hvert bakket ned i køen. Gikk helt strålende tilslutt, og på klokken hadde vi 09,1 s 800m med litt krefter igjen. Har normalt gått ytterligere frem med det løpet i kroppen, og fra et interessant smygspor må den være spillbar. 1 Baron Gift – Har gjort to løp etter et lengre avbrekk, og den blir gradvis bedre. Gikk 09,8 s 800m sist, og den fullførte godkjent. Til denne starten blir det skorykk på alle fire, og på med en yankervogn. Kan lede rundt om…



3 Michelangelo Ås – Er ikke stabil, men den har vært fin etter den kom tilbake fra Frankrike. Gikk i nærkamp med Qahar QC sist, og den var solid i nederlaget. Outsideren. 10 Mellby Drake – Vant mot en overkommelig gjeng i årsdebuten, men den imponerte oss ikke noe veldig da. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen, og den er aktuell om man bruker noen hester. 5 Dartagnan Sisu – Årsdebuterte på 12,8/2140ma i fjor, og var helt enorm direkte. Har trent 16/2100m før denne årsdebuten, men nå blir det sko på (skoløs i fjor). Er dog bra med sko også, og på ren kapasitet er den såpass solid at den ikke skal undervurderes.

Vår rangering : A : 9 B : 1-3-10-5 C : 8-11-4-2-6-7-12

V75-3 : 2 Milligan’s School – Dette er ikke en veldig formsterk elite, og kvaliteten er heller ikke den beste. Vi prøver oss derfor med et ordentlig langskudd, og vi gjør det på en hest vi likte skarpt sist. Milligan’s School spurtet som en vind nedover oppløpet, den hentet lengder på hester som Diamanten/Muscle Hustle, og var ikke tom over mål. På klokken stod det 09,2 s 800m/08,5 s 400m… Leverer den på et like bra sett her, ja, da kan den storskrelle. 3 Charrua Forlan – Har fått to løp i kroppen etter pause, og sist måtte den dele seieren med Lionel etter en lynrask sistrunde (08,5 s 800m). Er på vei mot storformen, den står riktig til her, og den er igjen aktuell. 5 Shadow Woodland – Har sett veldig tung ut, og feelingen er at den enda trenger løp i kroppen før toppformen er der. Fikk maks sist, og gikk 10,0 s 800m uten at vi ble veldig imponert. Får mange tilhengere i totoen, men den er kun en av flere for oss.



9 Digital Ink – Har Robert Bergh gjort en solid jobb med, men sist var den under pari. Tilbake på sitt beste er den svært aktuell, og et løp i rygg kan vise seg å være veldig bra. 7 Volstead – Banket vi frekt sist, men den viser enda ikke full form, og den var slått når den feilet mot oppløpet. Nå blir det på med et stengt hodelag, og det vil nok hjelpe en del. Beste hesten, men hvor havner den fra start, og hvordan er egentlig formen? 1 Target Kronos – Er ikke hard i skallen sin, men det er en flink sprinter. Har trukket drømmesporet, og leverer den på sitt beste kan det kanskje dreie seg om tet og slutt. Vant kun et løp i fjor, og det er ikke tilfeldig… 4 Nappa Scar – Fikk maks bak solide Heavy Sound sist, mens den var vel så god som Shadow Woodland nest sist. Har en passende oppgave foran seg, og vi er klart inne på at Per Lennartsson kommer til å gjøre alt for å svare ut favoritten fra start. Nappa Scar kan vinne om den leverer på sitt beste.

Vår rangering : A : 2-3-5 B : 9-7-1-4 C : 12-11-8-10-6

V75-4 : 9 Milliondollarrhyme – Var syk sist, og det løpet kan man bare sette en tykk strek over. Vant enkelt nest sist, og det etter dødens underveis på en upassende/dårlig bane. Tredje sist kommer den etter hvert frem i dødens, dundrer til tet ned mot siste sving, og kommer alene til mål. Gikk da 12,8 s 1000m uten at kusken kjørte noe veldig hardt. Dukker nå opp etter pause med sterke rapporter i ryggen, det er snakk om en ytterst kapabel 4-åring, og dette kan være noe for de større løpene senere i 2018. Lar seg rett og slett ikke stoppe? 6 Loke Survive – Gikk 12,3 s 800m i kulissene sist, og den var positiv i et løp hvor det ikke stemte helt på veien. Skulle den komme seg tidlig foran her, ja, da skal de andre få slite. Motbudet.



10 Output Pressure – Var helt «spinnvill» når man rykket skoene på den sist, og den vinner da sikkert fra tet etter 07,8 s 500m… Til denne starten blir det kun en vanlig vogn, og man tar også bort det helstengte hodelaget. Er uansett såpass bra at den er selvskreven om man garderer Milliondollarrhyme. 5 Bo C. – Ble sjenert til galopp i den første svingen sist, og dermed var den dagen spolert. Var kolossalt god nest sist, og da vant den enkelt på en meget god tid. Løser den bare greit ut fra sitt dårlige spor så er den ikke ueffen. 7 Livi Joy – Er normalt kjapp i vei, og det kan bli tet/rygg leder. Feilet fra seg en god plassering på oppløpet sist, og den hadde gått ca 13,0 uten galoppen. Trenger ikke å være borte med flyt.

Vår rangering : A : 9 B : 6-10 C : 5-7-4-8-3-2-1-11-12

V75-5 : 4 National Prince – Vinner dette løpet om den leverer på sitt beste. Da dreier det nemlig seg om tet og slutt. Fullførte klart fint etter pause sist, og innsatsen var plussbetont. Er normalt forbedret med det løpet under vesten, og den skal stå først på ranken. 7 Ragazzo Da Sopra – Er i sitt livs form, og den er fakta bedre enn noen gang. Var enorm i nederlaget mot vinnermaskinen Sir Q.C. sist, mens den plukket ned Magic Gwin nest sist. Utfordrer storfavoritten?

6 Whisky Akema – Var knallgod etter pause sist, og den bare dundret unna til seier via 12,5 s 800m. Prøver seg nok på tet igjen, og skulle den komme seg foran, ja, da er dette hesten å slå. Henter dog ikke en lengde på National Prince om den løser ut som den kan. 2 Sugar Daddy – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er på vei mot formen. Fullførte klart bra sist, og vinnerformen er ikke langt unna. Fra et nydelig spor er den sikret et bra opplegg, og den er svært aktuell om løpet garderes. Disse fire hestene skiller seg ut.

Vår rangering : A : 4 B : 7-6-2 C : 11-12-10-3-9-5-1-8

V75-6 : 4 Urgent Call – Fullførte meget fint i årsdebuten sist, og den varslet form direkte. Til denne starten rykker man skoene, man stenger igjen hodelaget noe, og vi er veldig inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt på en bane som Örebro. SPILLES! 12 Rigel Face – Tynget man ned i balansen sist, og da fungerte den betydelig bedre. Fullførte oppløftende, og aksjonen var veldig fin i forhold til hva den var i løpene forut. Er den beste hesten på ren kapasitet, men sporet trekker MYE ned, og den trenger overpace for å komme inn i leken. Motbudet! 7 Arsenal – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den er i en helt strålende form. Taktet flott om etter ganske sene luker sist, og den hadde krefter igjen over mål bak gode hester som Who’s Who/Floris Baldwin. Er ikke borte med flyt nå. Outsideren.



3 Sir Henry P. Hill – Er noe bedre enn raden, og den var god etter galopp sist. Feilet fra et trangt spor da. Nå er den veldig kuskeplusset med Kihlström, sporet passer perfekt, og det er snakk om en god hest i grunnlaget. Skal med om løpet garderes. 1 It’s Showtime Zaz – Vant enkelt sist, og den kom til mål med krefter igjen. Innersporet er ikke det beste, for vi snakker om en traver som er lang i takene, og som ikke har vært rask fra start tidligere. Kan vinne, men den er ikke veldig HET fra innersporet. 9 Gizmo De Veluwe – Er egentlig en SVÆRT grunnkapabel hest, og den har gjort to bra løp etter et lengre avbrekk. Imponerte sist, og det skal bli spennende å se om den kan heve seg ytterligere på lørdag. Kan opplagt vinne om den leverer på sitt beste igjen. 2 Minnestads Ecuador – Har ikke vært like bra som tidligere på slutten, og den var langt under pari sist. Kapasiteten er dog fin, men inntil videre er den kun en bitteliten outsider. Den må rett og slett heve seg for å senke denne gjengen.

Vår rangering : A : 4 B : 12-7-3-1-9 C : 2-5-6-11-8-10

V75-7 : 8 Tesio – Debuterte for Robert Bergh sist, og det ble en enkel seier i et billig løp. Var ikke 100% i aksjonen, men betydelig finere enn tidligere. Når en trener som Robert Bergh tar sin springer ut i et såpass tøft løp som dette, ja, da har han ordentlig tro på hesten. På ren kapasitet er den veldig bra, distansen er kun et pluss, og feelingen er at Tesio vil vise seg frem på lørdag. Prøves som en frekkis i en ellers meget jevn finale. 14 Call Me Keeper – Var morsk i Finland sist, og den blir trykket til bunns i lukene nå. Vær dog litt OBS på at banen på lørdag blir LYNRASK, det er aldri enkelt å runde fra lange tillegg i svensk V75, og det må klaffe litt på veien. Kan selvfølgelig vinne, men som storfavoritt kjøper vi den ikke fullt ut. 12 Bryssel – Feilet i en trang situasjon på Klosterskogen sist, men den gikk strålende etter galoppen. Bjørn Goop er «umulig» i stayerløp, og ingen bedømmer tempoet bedre enn han. Bryssel holder Goop høyt, og den får stå som en stor outsider.



5 Track Angel – Avgjorde lekende lett nedover oppløpet sist, og den kom til mål med krefter igjen. Har et altfor lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, og den skal bli skikkelig spennende å følge som 5-åring. Må med om løpet garderes! 11 Quhar Q.C. – Er god nok, men ikke helt til å stole på. Sist oppførte den seg, og da ble det en sikker seier uten at den var tom over mål. 13 Antonio Trot – Er egentlig tøft ute her, men Timo har meldt den her, og meldt den rett etter pause. Er en tøffing, og leverer den på sitt beste kan det gå. 3 Canadian Rolls – Kjørte Jansson bort sist, og den fikk en pause etter det løpet. Untersteiner opp er spennende, den er kjapp ut, og fra for eksempel rygg leder, ja, da kan dette være storskrellen i løpet.

Vår rangering : A : 8 B : 14-12-5-11-13 C : 3-6-4-1-9-2-15-7-10