Du kan vinne 13 millioner i V75 på lørdag

Per Oleg Midtfjeld og Ferrari B.R. Lørdag kommer de ut på Forus. Foto: Anders Kongsrud / hesteguiden.com / NTB scanpix (NTB scanpix)

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Romme: Svært spennende V65-lunsj på Romme

V65 Biri: Magnus innfrir med storfavoritten

V64 Umåker: Norsk banker i et herlig V64-spill

Oddstips 1: Millwall kan ødelegge for Fulham

Oddstips 2: Ny målfest med Lyon

Eurojackpot: Fredag kan du vinne utrolige 325 millioner

Forus Travbane byr på en gnistrende V75-omgang lørdag. Flere av løpene i dagens omgang er VIDÅPNE, og alt annet enn enkle å regne på. Vi har dog en ordentlig sportslig godbit å glede oss til, og Kjell Håkonsens Minneløp har blitt en perle av et løp. Donatomite vs Ferrari B.R., eller kan kanskje Pingus Vang skrelle igjen? Hjemmetrener, Kjetil Djøseland, er svært aktuell da han trekker ut norges beste kaldblodshest, Kleppe Slauren, og starter dessuten med ENORMT KAPABLE Into The Sun. Dette er rett og slett en spekket V75-omgang som vi gleder oss stort til. Alt om dagens fantastiske V75-omgang finner du litt lengre ned i artikkelen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solid trøstegevinst på flere V75-bonger 15. april!

Nettavisens samarbeidspartner, SNOKEN, hadde meget solide bonger til V75-omgangen fra Årjäng. Samtlige bonger på Eksperten inneholdt 6xseksere, og en haug med femmere. Snokens minste bong på Kr.864 betalte ut Kr.13 716,-. Totalt ble det spilt inn Kr.195 336 for en innsats på Kr.21 416,-. Vi gratulerer de som tok rygg på Snoken denne søndagen!

Lerum med lukefest i lunsjen 6. april - Kr.240 ble til Kr.12 405,-!

Tipsene sitter veldig bra for tiden, og undertegnede hadde en ny stor dag på travbanen fredag! I lunsjen til Örebro ble nemlig lukene tømt, og vi håper du var med på spillfesten! I V65-spillet ble det fullklaff for vår største V65-bong på Kr.1 944, og den betalte ut meget solide Kr.60 906,-. I V4-spillet satt alt, og her betalte vår minste bong på Kr.240 ut herlige Kr.12 405,-. På Eksperten ble det naturligvis fullklaff for samtlige V4-bonger.



Lerum med nye fulltreffere - denne gangen på Solvalla 3. april!

Det ble herlig klaff for fire av undertegnedes alternative kupongoppsett på Eksperten denne tirsdagen. Sjekk ut følgende:

Ett andelslag med fire andeler a kr 729 - utbetaling kr 27 729

Ett andelslag med fire andeler a kr 429 - utbetaling kr 25 595

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 26 341



Lerum med knallsterke tips på Momarken 2. april!

På Momarken 29. mars serverte undertegnede MH Herkules (2-valg / vår alternative banker), Ingemar Palema (2-valg / vår DD-banker), og Arnspik (2-valg) i en uløselig V65-omgang. Bare noen dager senere på samme bane, 2. april, så ble det dog "kling i kassen", og igjen var tipsene knallsterke. Det store V65-systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret, og betalte ut storfine Kr.27 030,-. I V5-spillet ble det fullklaff for samtlige bonger på Eksperten, og Nettavisens bong på Kr.432 betalte ut herlige Kr.5 340,-. DD-forslaget på fire rekker hadde med storskrellen Kamperhaugs Dina på kun to hester, og gav en odds på solide 31,64.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Her er dagens tekst til løpene på Forus:



V75-1 : 7 Kleppe Slauren – Vi gleder oss til Kleppe Slauren skal møte Månprinsen AM på Solvalla siste helgen i mai, for fakta er at Kleppe Slauren virker å ha utviklet seg ytterligere i løpet av vinteren… Var smellfin når den dundret rundt Klosterskogen nest sist, og vi likte den skarpt da. Tillegg, sprint, er ingen drømmeoppgave, men har den tak i konkurrentene når det gjenstår 300-400m, ja, da vinner Kleppe Slauren dette. Motivert tipsener, men vi tør ikke å gå ALL IN på en oppjaget sprint. Har nemlig 0 av 8 på denne distansen de siste årene…



2 Nyland – Har toppfart til å utfordre Kleppe Slauren, og får den for eksempel gå med i ryggen på 1 Solør Svarten, ja, da kan dette blir veldig riktig. Nyland har superform i kroppen sin, og den var bunnsolid i nederlaget sist. Nå passer distansen bedre, og den går nok en 22-tid på strek i nåværende form. OBS!



6 Galileo – Har monsterform i kroppen sin, og den siste vi ser med seierssjanse. Den var knallgod i nederlaget sist, mens den feilet som helpigg i angrep nest sist. Er flink på volte, og fra ryggen til for eksempel Kleppe Slauren i sisterunden, ja, da er den ikke borte. 1 Solør Svarten – Er normalt veik den siste biten mot en type motstand som dette, og vi blir overrasket om den havner på noe annet enn en 3-4 plass. Leder dog lenge. 9 Lex Lodney er i grei form, og kan blande seg inn i trippelstriden på en god dag.

Vår rangering : A : 7 B : 2-6 C : 1-9-5-8-3-4

V75-2 : 11 Hurricane Field – Er egentlig en ganske grunnkapabel traver, men den floppet likevel MYE i de første løpene for Wiig. Vi har dog hatt en mistanke om at den har vært syk, og tror bestemt at det var grunnen til at den presterte LANGT under pari. Spurtet fantastisk bra nest sist (13,9 s 300m), mens den lekte hjem seieren på en OK tid sist. Har stor fart i kroppen sin, den er normalt helt travsikker, og med flyt kan den overraske litt.

7 Dupont – Er smådum i hodet sitt, og galoppene kommer tett. Nå sist ville den ikke være med, og det var game over før løpet begynte. Frode passer nok bedre på denne, den duger på kapasitet, og feilfritt er den med på foto. 3 Tears In Heaven – Søkte bedre med et helstengt hodelag sist, og den var meget god til seier. Gikk dog i nærheten av kjelleren der, og det kan fort ha satt sine spor til denne starten. Skal med på gardering, men vi kjøper den ikke som storfavoritt. Så god er den nemlig ikke.



9 Diamon Yankee – Var det gode rapporter på før årsdebuten sist, men da ble det galopp. Nå blir det vanlig vogn og sko på, men den er såpass bra at vi ikke tør å ta den bort. 12 Nu Love S.S. – Er HELAKTUELL på utregning fra løpet nest sist, mens den ikke var like bra sist. Nå er den nybehandlet, det er OK rapporter på den, og selv fra et kaldt spor kan det gå veien.

Vår rangering : A : 11-7 B : 3-9-12 C : 6-2-10-5-4-1-8

Dagens beste banker:

V75-3 : 3 Nordlys Rosa – Er vi veldig inne på denne lørdagen. Den har mildt sagt fått dårlig betalt etter den kom inn på stallen til Ole Anton Svinsholt, og nå sist var den i ferd med å gjøre et knallbra løp før den feilet på oppløpet. Hadde vært blant de tre beste, og innsatsen var altså solid. Eirik Høitomt opp er spennende, og den har vært lysende fin for nettopp Høitomt i jobb før dette løpet. Vi tror på en TOPP MULIGHET, og er veldig inne på at det løsner for den fartsfylte hoppen. BANKES!



4 Valle Tiril – Rader opp med flotte innsatser, og den var GOD til seier sist. Har fått fire løp i kroppen etter pause, og man har nok siktet litt på denne oppgaven. Kan naturligvis vinne igjen, og det er den vi frykter mest mot vår klare tipsener. 2 Mine – Møter bedre hester nå, men den er ikke så verst selv, og den har fin fart i kroppen sin. Velger trolig ryggen på Nordlys Rosa om den kommer tidlig, og er opplagt trippelaktuell fra en slik utgangsposisjon. 8 Vesle Maia – Hadde vært STEKHET med Hans Jørgen Eggen, men med Humborstad ranker vi den ut som et 4-valg. Avsluttet imidlertid strålende sist for nettopp Humborstad, og den kunne ha vunnet det løpet med litt bedre flyt. Duger på sitt beste, og klaffer det for kusken kan det gå veien.



10 Arvesølv – Holder en noe usikker form, men er billigere ute, og det er en av flere som kan vinne om den leverer på sitt beste. 7 Elding Frøya – Har fått noen løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er ikke så verst på sitt beste. Er en mulig gardering om man vil bruke noen hester.

Vår rangering : A : 3 B : 4-2-8-10-7 C : 12-6-11-1-5-9-13

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens beste OBS:

V75-4 : 1 Winner Vang – Har kommet inn på stallen til Håkon Tornes, og dette er altså mannen bak mer kjente hester som Montana FH og Tip Esterel. Det er meget dyktige folk som jobber der, og stort sett blir hestene MYE forbedret. Winner Vang har stått i ca 6 uker på den stallen, og debuterte altså for nevnte Tornes sist på Bergen Travpark. Føk da til tet fra spor syv, slapp, og ble siden sittende bom fast som helt ubrukt. Vi hadde 10,3 s 300m på klokken. Vær klar over at vi snakker om en traver som er MYE bedre på sprint, og den kan opplagt vinne dette løpet fra tet/eventuelt rygg leder. EN AV DAGENS STORE OBS-HESTER!



6 Dream Princess – Blir HARDT betrodd her, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Avgjorde sikkert sist, den er perfekt matchet inn mot denne oppgaven, og den er selvskreven bak vår ide. 7 Belaine – Har vi egentlig ikke blitt veldig imponert av, men sist, ja, da gikk den noe helt enormt. Ble kjørt ned, galopperte, og tapte mye. Kom formidabelt tilbake, og satt dessuten bom fast over mål i kulissene. Er HET om den leverer som sist.



10 Eck Black Attack – Er en annen som er litt spennende. Den jogget 15,9/2100ma sist, og tok sin første seier. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og den duger godt i såpass overkommelige omgivelser som dette. OBS! 9 Enjoythespirit SC – Er bedre enn noen gang i sin nye regi, men vi har uansett ikke holdt den som veldig hard i skallen, og i V75 tror vi at trippel er maks. Skulle Herman Tvedt rykke skoene på alle fire/sette på en yankervogn for første gang, ja, da er den plutselig aktuell. For det kan bli dynamitt. 8 Belive La Marc – Har vel ikke imponert, og selv om den her er billigere ute så velger vi å «sage» den fra et dårlig spor.

Vår rangering : A : 1 B : 6-7-10 C : 9-8-2-4-5-3

Dagens beste skrell:

V75-5 : 2 Frøya Lill – Dette er et SÆRDELES spennende løp, og vi er litt inne på at det kan komme en skrell fra en hjemmehest. Frøya Lill har vi vært litt etter, og det er en hoppe med bra fart/kapasitet når den først har dagen. Nå har man ventet på denne oppgaven, og VÆR OBS på at den nå står 20-40m billigere ute kontra en rekke hester som den har møtt tidligere. Viste i V75’en på Forus 9.12.2017 hvor bra den kan være, og da var den altså helt morsk i nederlaget. Kan muligens en 27-tid på strek, og da sier det seg selv at den ikke er ueffen… MÅ MED PÅ ALT!



12 Odins Høvding – Er en hest som Atle Erga har et solid tak på, og vi hadde tro på den sist. Så da ut som en klink vinner, men ble plukket ned på streken av en annen hest vi trodde på, Godtepåsen. Har fått tre NØDVENDIGE blåsere i kroppen etter pause, og normalt skal den bare bli bedre og bedre fremover. Fra tredje omvendt burde den havne fint på det, og den kommer i a-gruppen vår. 6 Gyldenlill – Blir et av dagens STORE SKRIK pga at den nå får Ole Johan Østre opp som kusk. Østre er dyktig, men ofte går disse amatørhestene vel så godt for amatøren selv… Gyldenlill gikk meget bra sist, og den avsluttet storveis. Løpets klare outsider.



11 Dag Jo – Var smellfin når den jogget rundt en billig gjeng i Bergen sist. Gikk da 25,6 s 800m, og den vant med krefter igjen. Er bedre enn det grunnlaget den har på konto, og med toppform er den en av flere som kan vinne dette med flyt. 5 Tangen Elvira – Er vi begynt å gå lei, for det er en dyr hest å spille. Er dog MILEVIS bedre enn raden, men det vil seg liksom ikke. Kan vinne, men da må den gå feilfritt. 8 Karmland Stilson – Var enorm til seier sist, og den er knallgod på sitt beste. Er dog alt annet enn stabil, og sporet var nok heller ikke det man ønsket. Er kun en bitteliten outsider som skal med om løpet garderes.



9 Tangen Bjørn – Har bra grunnkapasitet, men det sprudler ikke akkurat form av den. På sitt beste kan den runde, men fra tillegg på en kjapp bane ranker vi den litt ut. 4 Møller Viktoria – Så dårlig ut sist, og den er behandlet etter det løpet. Blir MYE spilt, men vær OBS på at for eksempel Frøya Lill har hentet både 20 og 40 meter tillegg på den tidligere. Kanskje ikke så rart at vi tror klart mest på Frøya Lill da?

Vår rangering : A : 2-12 B : 6-11-5-8-9-4-10 C : 15-13-14-1-7-3

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6 : 3 Donatomite – Så ut som «TØRR DYNAMITT» på Bjerke sist, og den imponerte noe kolossalt i årsdebuten. Det skal nesten ikke være mulig å være såpass hissig, og vinne såpass lett. Tiden ble også bra. I fjor startet den 16 ganger, og ÅTTE av gangene travet den 11-tider eller bedre… Er ikke lynrask ut, men den er rask ut, og løser den som normalt blir det trolig gratis tet. Utenom Ferrari BR vil de som prøver å svare trolig ikke komme til mål. Donatomite kan muligens vise frem 09-tallet på lørdag om den får teten mer eller mindre direkte. Så bra er nemlig denne hesten. Etter at sporene er fordelt må vi bare tro HARDT på Hamre-traveren.



5 Ferrari B.R. – Var «pervers» når den gikk 09,9/2100ma på Jarlsberg i fjor, og det er naturligvis snakk om en kanon. Var fin i årsdebuten, men skal gå med et åpent hodelag på lørdag, og Per Oleg Midtfjeld virker nesten som å ha gitt "opp før" løpet er i gang. Yankervogn er et pluss, men uten et helstengt hodelag tror vi ikke den kommer forbi Donatomite på startsiden, og da vil det overraske oss litt om Ferrari BR vinner. Oleg virker heller ikke veldig lysten på å teste sin traver i dødens, men skal naturligvis med om Donatomite garderes. Bak disse vrimler det av aktuelle kandidater som kan overta om begge skulle prestere under pari, og årets Kjell Håkonsens Minneløp er blitt et fantastisk løp.

Vår rangering : A : 3 B : 5 C : 1-4-10-2-7-6-9-8

V75-7 : 12 Into The Sun – Er totalt overlegen disse om den fungerer som best. Kom ut etter et lengre avbrekk sist, var blitt fikset på, og Djøseland var opp på sin springer før årsdebuten. Da fungerte den dog ikke som best, og galoppen kom som brev i posten. Djøseland mener grunnen var at hesten ikke var rigget til med stengt hodelag osv, men det blir den nå. Jogget rundt feltet på 13,6/2100ma på Bergen i fjor, og den driver en helt egen idrett i dette feltet om den er i nærheten av en slik form her. Vi tror hardt!



3 Massive Speed – Lekte med 13-traveren Cathrine’s Chevy tredje sist, mens den spurtet flott både nest sist og sist. Har toppform i kroppen, og skulle den komme seg foran blir den ikke enkel å plukke ned. 5 Highland Breeze – Vant sikkert fra tet sist, og den la inn 12,5 s 300m da. Er ganske bra fra start når den blir laddet med, og klaffer det for Mikkelsen på startsiden er den ikke borte. 2 Revenue Lavec – Er best med et ryggopplegg, men den holdt uansett bra fra tet i Sverige sist. Nå tror vi at man ønsker å kjøre den i rygg, og med luker tilslutt er den trippelaktuell.



9 Xante – Var heroisk til seier sist, og det var meget fortjent etter et mildt sagt tøft opplegg. Nå har den fått dette løpet i kroppen etter pause, den kan ventes ytterligere forbedret, og med tempo er den ikke borte. 7 Nerverending L. – Kommer ut etter en liten pause, og den er nybehandlet. Siktet har vært innstilt på dette løpet en stund, og rapportene på den er fine. Er veldig kjapp ut når den blir laddet med, og vi ser ikke bort fra at Thomas Karlsen er på tetjakt. Er en av mange som kan vinne dette med klaff.

Vår rangering : A : 12 B : 3-5-2-9-7 C : 1-8-6-11-10-4

Litt om V5-1 og V5-2:

V5-1 : 13 Tinas Odin – Vi har et VIDÅPENT løp foran oss i V5-innledningen, og vi blir alt annet enn overrasket om det skreller til direkte. Tinas Odin virker veldig pågang, og den var finere enn tidligere i oppvarmingen før løpene sist. Gikk også et fullt godkjent løp, og det ble ny bestetid. Her er det ikke akkurat hardt imot, men 40m tillegg på en lynrask bane er aldri enkelt. Plasseres først, men bankes ikke. 14 Erga Jokeren – Er ordentlig bra, og feilfritt er den normalt på foto. Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og nå sist feilet den altså i angrep på siste bortre. Gangen før vant den enkelt, og så veldig fin ut for dagen. Motbudet, og vi dobler opp a-gruppen! 6 Røyns Bror – Er vel ingen hest vi liker spesielt godt, men den har kommet seg etter at Geir Gudmestad fikk den inn på stallen, og den var god etter galopp sist. Er løpets KLARE outsider, og den skal naturligvis med på bongen.

Vår rangering : A : 13-14 B : 6-11-7-5 C : 15-3-10-12-9-4-1-8-2

V5-2 : 6 Comecatchme C.J. – Var enorm på samme tid i fjor, og den hevdet seg mot vel så gode hester som dette da. Var rett og slett brenngod på våren, og frem til forsommeren. Nå virker formen igjen å være på vei, og den skal passes. Spurtet fint med vogn nest sist, mens den fullførte solid mot tøffe montehester sist. Her burde det bli full bøtt fra start, og skulle Magnus Teien Gundersen lykkes med å komme foran med vårt store drag, ja, da skal de andre være god for å plukke den ned på en kjapp bane. 1 Silas Hovmand – Er ikke av de beste hestene i feltet, men den har flott form, og den kan vinne dette løpet fra rygg leder. OBS! 2 Wayne Brogård – Var sensasjonelt forbedret sist etter at den klappet sammen fra tet kun fem dager før. Er god nok på sitt beste, men den begynner å merke grunnlaget sitt, og vil dessuten neppe dra noen fordel av de lynraske banene utover. For oss er den kun en outsider som skal med på gardering. 4 Gin’n Tanic – Knakk Wayne Brogårde fra dødens sist, og den var utrolig bra i nederlaget. Har toppform, og kan vinne med flyt. 3 Black Credit – Duger på kapasitet, og den skal bli spennende å følge med et løp i kroppen etter pause. Står fint til, og den er alt annet enn ueffen.

Vår rangering : A : 6-1-2 B : 4-3-11-9-7-12 C : 5-8-10