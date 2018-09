Du kan vinne 13 millioner i V75

Svein Ove Wassberg og Ulsrud Tea. Lørdag kommer de ut i V75-6. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

V75-bankerne:

9 Ulsrud Tea (V75-6) gjør nesten aldri dårlige løp, den drar stor fordel av et lite felt, og vi tror bestemt den bomber inn til seier. Dette er lørdagens beste banker.

4 Gogo Hall (V75-5) var et 2-valg når vi la ut tipset, men blir nok en favoritt etter at vi lanserer den som dagens nest beste banker. Det er snakk om en grunnkapabel 3-åring, den blir rigget ordentlig til, og vi tror HARDT på at den vinner selv om den skulle havne utvendig leder.



Alt om dagens V75/V5-omgang finner du lengre ned i artikkelen.



Her er dagens V75/V5-tekst til løpene på Forus:



V75-1 : 14 Professor Ø.K. – Er totalt overlegen i et løp som dette om den bare går feilfritt. Feilet fra seg en 3-4 plass i Derby sist, og den kunne altså stått med et grunnlag på 500-600 000 kontra 199 000 som den har nå. Er en veldig fin 4-åring som kommer til å fortsette å gjøre det skarpt fremover, og pengene vil nok den hente selv om utbyttet ble magert i Derby. Kun galopp, og store posisjonsproblemer i mot.



5 Hommes Ferrari – Er alt annet enn enkel, men den har vært mer stabil på slutten, og den står dessuten veldig fint inne i dette løpet. Kan muligens bli sluppet til tet, og feilfritt blir den da ikke enkel å fange. Skal med om Professor’n garderes. 10 Neslands Faksen – Kommer ut i Kåre Refsland regi, og han har det av og til med å forbedre hester med mye. Dette er en hest vi tror vil passe Kåre ypperlig, og vi ranker den derfor som et 3-valg og mulig skrell. 12 Skauga Rasken – Leverte en voldsom sisterunde sist, og på klokken stod det 23,9 s 300m med krefter igjen. Er i en helt forrykende form, og får den bare litt flyt fra tillegget kan den bli skummel for noen og enhver. Bak disse fire trenger ikke



2 Kuven Tøtto å være helt borte. Satt for eksempel bom fast i et løp som Magnums Othello vant nest sist, mens det ble feil sist. Magnus Teien Gundersen opp er jo heller aldri feil. Bak der ranker vi en formtoppet 9 Gyldenlinn som kanskje aldri har vært bedre enn nå. 7 Dæmro Svarten er tøft ute nå, og var kun helt grei i debuten for Geir Gudmestad. 6 S.G. Jerv Blesa – Feilet fra seg en fin premie og en god tid sist. Er variabel, men ganske bra når den bare fungerer som best.

Vår rangering : A : 14 B : 10-5-12-2-9 C : 7-6-1-3-8-13-11-4

V75-2 : 1 Ubet – Det virker kanskje litt rart å prøve seg med en 5-åringen som enda ikke har vunnet løp, men vi mener bestemt at denne er verdt et forsøk. Er nemlig klart bedre enn raden, og avslutningen sist likte vi skarpt. Her blir det fort et løp i trolig tredje innvendig, det lukter bra tempo, og med luker er den giftig på speed. Vi likte dessuten godt det taket Per Vetle Kals hadde på den. OBS!



10 Velvatter – Har møtt MYE bedre hester enn dette, og det er en spennende nykommer. Frode Hamre ligger dog noe lavt, og mener at det er snakk om en hoppe som ikke har fordel av sprint. Skal i a-gruppen, men når Frode ligger litt lavt er det ofte gode grunner for akkurat det. 5 Lady Lara – Følger bilen fra start, og her er nok Hop på tetjakt. Ble kjørt dønn ned i kjelleren på en upassende distanse sist, og det er mulig at det har satt sine spor. På sitt beste leder den fort et løp som dette lenge…



4 Fam B.R. – Er også veldig kjapp ut, men vi blir uansett noe overrasket om den greier å svare superkjappe Lady Lara. Skulle likevel Fam B.R. greie det, ja, da vil den lede dette svært lenge. Formen virker nemlig å være veldig bra. 3 Glennis Attack – Var brenngod etter en tøff innledning sist, og dette er en hoppe i toppform. Pål Buer er negativ til en kjapp sprint, og vi tror ikke den vinner et løp som dette fra dødens. Er god nok, men da må det klaffe.

Vår rangering : A : 1-10 B : 5-4-3 C : 9-7-11-6-8-2-12

V75-3 : 9 Vertigo Lotta – Er kommet tilbake i nygammel regi, og der hvor den har gjort sine KLART BESTE løp de siste årene. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og sist feilet den omtrent på linje med 14 Valle Tiril kort før mål. Har tilsvarende betingelser i forhold til favoritten nå, og rapportene på den går i dur. Magnus Teien Gundersen opp er også svært spennende. Vær også klar over at Vertigo Lotta vant nettopp dette hoppeløpet på denne dagen i fjor, og da slo den Valle Tiril fra likestart til friske 32x flesket. OBS!



14 Valle Tiril – Var oppløftende i NM nest sist, mens den fullførte godkjent sist. Har ikke noen enkel oppgave foran seg på lørdag, og den skal ha litt flyt på veien for å bli ropt opp. Vårt andrevalg. 2 T.M. Stjerna – Er spesiell, men har den først dagen, ja, da kan den fakta lede rundt om på en kjapp bane. Viste 27,2/1900m etter galopp sist, og innsatsen var sterk. Løpets outsider.



5 Jerkla O.K. – Debuterte for Jenny Thygesen sist, og den spurtet kvikt i kulissene etter galopp. Har en del inne, og den er alt annet enn borte om det skulle klaffe på veien. 10 Lykkje Mai – Har flott form, og den har altså blitt matchet i tøffe årgangsløp på slutten. Nå er det ut mot eldre hopper, men denne er såpass bra at den duger om den leverer på sitt beste. 8 Prinsesse Sølv – Kommer ut etter pause, men rapportene på den er fine, og den skal være klar til dyst. Gikk bra etter galopp sist, og dette er en hoppe som besitter en fin kapasitet.

Vår rangering : A : 9-14 B : 2-5-10-8 C : 3-4-11-7-12-13-6-1

V75-4 : 9 Urakas Gilbak – Er i en fryktinngytende form, og den skal absolutt tas på alvor nå. Sist vinner den sprettlett fra dødens (10,3 s 300m), og en såpass god hest som Radieux var sjanseløs fra andre utvendig. Gangen før spurter den helt strålende bak elitehesten Sejr Gammelsbæk, og da viste den 10,6 s 300m. Her står den ypperlig til i en startrask rygg, den får opp Svein Ove Wassberg, og vi forventer at den dukker opp på foto. OBS!



8 Thai Profit – Hadde vært en banker fra spor 2-5, men fra dette sporet lukter det en drøy reise, og da trenger det ikke å bli like enkelt. Kommer dog til Stavanger med superform i kroppen, og var ikke helt tom over mål i seiersløpet til Code Bon sist. Motivert, og tidlig. 2 Toto – Har fått tre løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Tor Olaf Halle, og den har løftet seg. Fullførte fint etter sene luker sist, og den var roligere underveis enn gangen før. Har trukket drømmesporet, og nå kan det være duket. 1 N.Y. Diamond In The Sky – Har vært svak de to siste gangene den har besøkt Forus, og slikt gjør oss litt usikker. Ellers er det gode rapporter på den etter pause, den er kjapp i vei, og den duger normalt i et løp som dette. Regnes fra et spennende spor. Disse fire skiller seg ganske klart ut, men bak der er det åpent.

Vår rangering : 9 B : 8-2-1 C : 11-10-6-12-5-4-3-7

V75-5 : 4 Gogo Hall – Kan fort være helt overlegen i et løp som dette, og det er snakk om en banker for de som ønsker å spille litt frekt. Feilet seg riktignok bort sist (ble for pigg), men er altså ikke veldig mange lengdene bak årets vinner av Norsk Trav-Kriterium, Stoletheshow nest sist… Tredje sist ble den plukket ned på streken av svært gode L’amour Bonanza. Her er det med få unntak billig i mot, den er kjapp i vei, og vi tror på en TOPP MULIGHET! Til denne starten blir den også rigget til med en yankervogn + skoløs rundt.



2 Thai M. Share – Trenger ikke å være helt ueffen skulle Gogo Hall røre det til for seg. Var bunnsolid fra dødens på Van Der Meulen sist, og da satt faktisk Tom Erga å snudde seg rundt i den siste svingen. Var altså sikker på seier… Har nå trukket spor innenfor Van Der Meulen, den er LYNRASK ut, og fra tet går den 15,0… OBS! 5 Van Der Meulen – Står med fem strake, og salen tar bølgen. Har vært bra, men vær OBS på at den har vært billig ute, og på lørdag er det opp til bevis. Vi er ikke sikker på den får tet, og dermed er dette veldig sjansebetont. Er en gardering, men heller ikke noe mer.



9 Rebella Matters – Har vært ute i årgangsløp på slutten, og den holder en uforandret fin form. Står i en perfekt smygspor, den er normalt sikret et bra opplegg, og med tempo er den giftig. Er en av flere garderingshester. 8 Donatell Viking R.R. – Er lynrask fra start, og Malmin prøver nok å ladde til direkte. Står med tre strake seire, og den blir også stadig bedre. Er helaktuell om det bare løser seg litt fra et elendig spor. Disse fem skiller seg litt ut, og det skal være et OK lås.

Vår rangering : A : 4 B : 2-5-9-8 C : 6-1-7-3-11-10-12

V75-6 : 9 Ulsrud Tea – Blir dagens tyngste V75-favoritt, og det er også snakk om en motivert favoritt. Den har radet opp med knallsterke løp i år, og vant altså NM for hopper tredje sist. Har vært ute mot eliten de to siste gangene, og den har gjort to sterke løp. Et lite felt er kun et stort pluss, og den skal ha en flott mulighet til å speede inn til seier. Etter å ha vært i tenkeboksen litt landet vi på "SUPER TEA" som dagens beste banker.



6 B.B. Terje T. – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den leverte en blytung sisterunde sist. Er for alvor på vei mot formen, her kan det bli tidlig tet, og på en kjapp bane blir den da alt annet enn enkel å ha med å gjøre. HETT MOTBUD for de som garderer favoritten. 4 Valle Mattis – Var enorm til seier nest sist, mens den ikke var like bra sist. Er fryktelig god når den er som best, den har en OK oppgave foran seg nå, og den får stå som en klar outsider.



7 Nyland – Var fullt godkjent etter pause sist, men hadde nok helt sikkert også godt av den blåseren i kroppen. Er veldig speedig, og får den først ryggløpet sitt, ja, da trenger den ikke å være borte. 2 G. Jerken – Har skuffet over en lengre periode, og formen er usikker. Var dog syk i sitt siste løp, og det kan man sette en strek over. Er såpass bra at den kan skrelle skulle det bli feil for Ulsrud Tea.

Vår rangering : A : 9 B : 6-4-7-2 C : 5-8-1-3

V75-7 : 9 Mr. Malando – Storskrellet i V75’en på Forus tidligere i år (16.06.2018), og dette er ingen dårlig hest på ren kapasitet. Var dessuten strålende opplagt etter pause sist, og vant enkelt fra dødens etter å ha lagt inn 10,7 s 300m. Er god nok å skrelle med tempo, og vi heiser den helfrekt til topps!



2 Impression – Var strålende opplagt etter pause sist, og gjorde et av karrierens beste løp da. Er kjapp ut, men ikke kjapp nok til å nå tet? Vi tror ikke den vinner V75 fra dødens, og dermed kan dette fort bli litt sjansebetont. 4 Silver Wing – Hadde vært en banker om vi hadde følt oss trygg på formen. Vær dog OBS på at den sist ble kjørt dønn ned i kjelleren, og det løpet kan ha kostet mer enn det smakte. Er lynkjapp fra start, og går den opp mot sitt beste har den naturligvis en bra sjanse. Vi ble dog skeptisk etter løpet sist.



8 Red Shankly R.S. – Gikk OK i tøffe omgivelser sist, mens den var meget god til seier tredje sist. Er ordentlig bra på sitt beste, men fra dette sporet trenger den tur. 1 John’s Boy – Holder toppform, og var meget god i nederlaget sist. Kan få løpet i rygg leder, tredje innvendig nå, og med luker er den ikke ueffen. 3 Lucky Black Pearl – Rykket man skoene på sist, og da kom galoppen. Var bra både nest + tredje sist, og den er interessant når nå Vidar Hop sitter seg opp. 10 Neverending L. – Ble for pigg sist, og den feilet seg altså bort. Spurtet meget bra nest sist (09,9 s 300m), og hentet da lengder på en såpass bra hest som Highland Breeze. Er ikke borte med tempo i omgivelser som dette…

Vår rangering : A : 9 B : 2-4-8-1-3-10 C : 7-5-6

Litt om V5-1 + V5-2:



V5-1 : 2 Kleppe Vesten – Er trolig helt overlegen i innledningsløpet, og dette er en hest vi tror HARDT på. Jogget en sisterunde i underkant av 29 sist, og da kjørte egentlig ikke Tom Erga noe spesielt med den. Har nok minst en 29-tid i kroppen, og dette talentet blir umulig enkel å ha med å gjøre her. VI BANKER! Velger man å spekulere så er det Djøseland-duoen 10 Ros Son/9 Talent ØK som skal på. Bak der igjen er det svært åpent, og veldig jevnt på ranken.

Vår rangering : A : 2 B : 10-9 C : 1-3-8-12-13-6-4-5-7-11

V5-2 : 4 Matchplay S.S. – Er SVÆRT kapabel, og trolig den beste hesten i feltet. Kommer nå ut i ny regi, det er gode rapporter på den, og dette kan fort være en vinner på direkten. MÅ BARE PRØVES! 7 Ithinkiama Genius – Gikk fullt godkjent etter en grov galopp sist, og da var den også ute mot MYE bedre hester enn dette. Er dessuten kjapp i uttaket, og skulle den komme seg foran blir den skummel. 6 Siberian Justice – Leverte en MORSK sisterunde i debuten, og vi hadde altså 12,3 s 800m på klokken. Er normalt forbedre med det løpet i kroppen, og den skal selvfølgelig tas på alvor her. Disse tre skiller seg klart ut.

Vår rangering : A : 4-7-6 B : - C : 1-2-3-5