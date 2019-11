Du kan vinne 34 millioner i lørdagens V75 på Bjerke

Formsterke Gigant Invalley jakter sin fjerde strake seier sammen med Gunnar Austevoll i V75-4 på Bjerke lørdag. Foto: Morten Skifjeld/hesteguiden.com

Vi har en fantastisk fin helg foran oss med storstilt internasjonal V75 på Bjerke lørdag ettermiddag som der soleklare sportslige og spillemessige høydepunktet. Her det 60 millioner i den totalt premiepotten og hele 34 millioner til en eventuell norsk alenevinner. Det er bra klasse på løpene og hovedbegivenheten er Axel Jensens minneløp i V75-6 som kan friste med hele 300 000 kr til vinneren. Merk at det er svenske starttider gjelder denne lørdagen og at det derfor er spillestopp i V-75 først kl 16.20.



Verd å merke seg er også at det avvikles en helt egen V4-omgang før V75 tar til, denne har spillestopp kl 14.45. Tips til V4-omgangen kommer i en egen artikkel.



Spillemessig er det naturlig en herlig omgang og det ligger store penger i luften for dem som prikker sju rette. Etter en lang tids vurdering, endte jeg opp med to bankere og går for heldekk i V75-5. Min hovedbanker kommer ut i Axel Jensens minneløp som altså er V75-6.

Enorm i Hamburg sist

Det handler om 4 Zarenna Fas som kuskes av Rikard N. Skoglund som har fått sitt definitive gjennombrudd som kusk i år. Varenne-sønnen var mektig vinner av Grosser Preis von Deutschland i sin siste start og kom alene til mål da. Har møtt knallhard motstand i Sverige og til tross for at Axel Jensens minneløp er et storløp, er likevel følelsen at motstanden er ned en klasse for den Jerry Riordan-trente fireåringen lørdag. Sprintet 10.7 på Solvalla i sommer og er en hest som går alle distanser. Skal man første gardere dete løpet, er det ikke mange sjanseløse. Jeg tror på seier for 4 Zarenne Fas og den blir altså min hovedbanker i V75-spillet og bankerspilles også i V5-spillet og DD-spillet.

Rangering V75-6/DD-1/V5-4: A: 4 B: 1-2 C: 9-3-7-5-10-6-8

Untersteiner innleder

V75-1 er et løp i Silverdivisjonen og sportslig er dette ikke av de tøffeste løpene i denne klassen. 6 Dizzy River har funnet en hysterisk formtopp og blir mitt andre bankerforslag i V75-spillet. Tredje sist satt hesten langt bak underveis i V86-løp på Solvalla med Kenneth Haugstad som kusk og det var ikke det tøffeste tempoet i front. Haugstad dro på via fjerdespor i den siste svingen og tok seg enkelt forbi ledende Output Pressure mot mål. Galopperte seg bort fra start nest sist, mens Johan Untersteiner satt rolig til utvendig for ledende Normandie Royal i et V64-løp på Jägersro i den siste starten. Derfra kontrollerte han begivenhetene og tok en enkel og overbevisende seier mot solid motstand. Det er mange hester med litt usikker form i V75-1 og selv om ikke Dizzy River er blant de kjappeste fra start, skal han ha en meget bra vinnersjanse i innledningen. Jeg "trenger" to bankere og velger meg 6 Dizzy River som min andre V75-banker på Bjerke lørdag.

Rangering V75-1: A: 6 B: 1-12-10-5 C: 7-11-3-2-4-9-8

V75-2 - Varmblodshester. Klass II. 2600 meter autostart

Geir Vegard Gundersen var bare sånn måtelig optimist foran 2 Iggy B.R.'s start på Jarlsberg forrige lørdag i V75-6 som var DNT's høstfinale for treåringer. Golden Dream M.E. var stor favoritt, men løp seg trøtt fra tet. Via tredjespor i siste sving tok Iggy B.R. seg lett forbi til en enkel seier. Blir på bakgrunn av det og naturligvis solide prestasjoner tidligere i år, stor favoritt i V75-2 og en del vil nok gå på denne som banker lørdag. Han er dog fortsatt ikke til å stole på, så jeg garderer.

Jeg var veldig opp på 9 Ixelle Bolets til V75-7 på Jarlsberg forrige lørdag, der Frode Hamre var stor favoritt med Best Of All. Den satt tidlig i tet og det hele utartet seg til et bløffløp. Tjomsland-hoppa dro på via fjerdespor i den siste svingen, men var sjanseløs slik det løpet utviklet seg. Jeg slipper dog ikke denne og den er mitt klare andrevalg. 10 Thai Explosive har stort sett startet i Sverige på slutten. Stod vrient til i ellevtespor bak bilen på en sprint på Färjestad sist og fikk maks som tredje da. Bakspor også denne lørdagen, men over 2600 meter betyr det mindre. Skal tidlig på.

Jeg tror egentlig klart mest på de tre ovennevnte, men plukker med meg 3 Corleone D.K. på det største V75-forslaget. Veijo Heiskanen som trener hesten skulle dog gjerne sett at distansen var litt kortere og det har han nok rett i. Har såpass bra kapasitet og står så fint til, at jeg likevel tar den med på det største forslaget. Bak denne kvartetten er det jevnt, men jeg tror fire hester skal rekke bra i V75-2.

Rangering V75-2: A: 2 B: 9-11-3 C: 4-6-8-7-11-11-5-12

V75-3/V5-1 - Big Noons pokalløp. Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Gulldivisjonen frister med 200 000 kr i førstepremie, men likevel er det blitt et ujevnt felt der to hester skiller seg klart ut.

1 Gigant Invalley har hatt en kanonsesong og har igjen vunnet sportrekningen. Det må være bra sjanse for at Gunnar Austevoll svarer ut innersporet og sprint er nok også hestens alle beste distanse. 7 Pastore Bob sviktet sist han gjestet Norge i vår og har heller ikke vært i nærheten av å gjenskape fjorårssesongen da han løp inn over 2,5 mill kr. Men har vist solid formstigning i det siste og kan som kjent flytte beina fra start. De to hestene ser uansett ut som et bra lås i V75-3/V5-1.

Rangering V75-3/V5-1: A: 1 B: 7 C: 9-12-5-2-8-6-11-3-4-10

V75-4/V5-2 - Axel Jensens minneløp, hoppeavdeling. 2100 meter autostart.

Kr 150 000 venter vinneren av hoppeutgaven av Axel Jensens minneløp og det er mange om beinet i dette løpet. Jeg står på seks hester på de fleste V75-forslagene.

1 Thankful går fra å være uspilt i V75 sist, til å bli favoritt. Det snur som kjent fort i travsporten. Fikk alt servert i DNT's høstfinale da og tok seg forbi til overraskende seier. Lørdag har Tjomsland-hoppa trukket førstesporet bak bilen og det skal være god tetsjanse. Er hun like bra som sist, kan det bære hele veien. 2 Maggie Cash presterer ujevnt, men har et bra maksnivå. Står bra til spormessig her og er første motbud.

11 Blueridge Sun har hatt en kanonsesong, men stått fint til stort sett hver gang. Ellevtespor denne gang, det er helt andre forutsetninger. Outsideren. 4 Princess Corner er kanskje best på kapasitet i løpet, men har litt usikker form i øyeblikket. Danskegjestene 5 Dream Girl og 6 Dusty Shadow får også plass på forslagene. Begge er vanskelige å sette inn i dette løpet, men de kommer med svært gode meritter fra Danmark. Jeg står på disse seks på tre av fire V75-forslag.

Frode Hamre er alt annet enn optimist med 8 Rebella Matters som for n'te gang denne sesongen, har hatt utur i sportrekningen. Det er ikke lett å vinne disse årgangsløpene fra spor åtte, men jeg tar henne med på det aller største V75-forslaget.

Rangering V75-4/V5-2: A: 1 B: 2-11-4-5-6-8 C: 12-9-3-10-7

V75-5/V5-3 - Klass I. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Omgangens i særklasse beste spilleløp og her er det ingen sjanseløse hester. Rune Wiigs seiersmaskin 4 Shankly Lane blir stor favoritt, jeg værer favorittfall og tar med alle 11 hestene på det største V75-forslaget.

1 Muscle Lane blir min favoritt. Steen Juuls femårige vallak har hatt en flott sesong og har vunnet sportrekningen. Er kanskje ikke rask til å forsvare sitt innerspor, men kommer uansett til å få et fint løp. 4 Shankly Lane har vært fantastisk bra i sitt comeback og vunnet åtte av ni starter. Men lørdag er det opp til bevis mot svært så kvalifisert motstand. Naturligvis kan hesten vinne, men jeg værer favorittfall og smell i dette løpet.

2 Eddie Arctous har vært i kanonform i lang tid og står nydelig til både pengemessig og spormessig i dette løpet. 5 Marvellous Tooma var fantastisk bra når han vant et kvalifiseringsløp til Svenskt Travderby tredje sist og gjorde et nytt toppløp som toer bak stallkompisen Best Of All på Bergen travpark sist. 9 Beartime satt bom fast i rygg på Ibra Boko i finaleløpet på Solvalla i sin siste start, og er i kalasform. De fem blir mine utvalgte på de to minste V75-forslagene, mens jeg altså garderer helt ut på det største V75-forslaget.

Rangering V75-5/V5-3: A: 1 B: 4-2-5-9 C: 6-12-7-11-10-8

V75-7/V5-5/DD-2 - Bronsdivisjonen. Varmblods. 1609 meter autostart.

Nok et strålende spilleløp avrunder lørdagens V75-omgang. Jeg står på fem og seks hester på de ulike forslagene, men heller ikke i dette løpet føles det som noen er sjanseløse på seieren.

1 Red Bar avsluttet sin karriere hos Ole Johan Østre med å spurte inn til andreplass i et eliteløp som ble vunnet av Cash Okay. Det var i starten av september. Lørdag dukker seksåringen opp i regi meget dyktige Kim Pedersen. Red Bar har vist en rekke ganger at han kan flytte beina fra start og trener Pedersen er veldig opp på sin hest. Jeg tror det er bra sjanse for at Red Bar kan lede hele veien.

3 Park View er dog en utfordrer i tetkampen. Killingmo-traveren har vært lysende i noen seiersløp i år, og varsles klar til kamp lørdag. Andrevalget. 4 Lord Flax stod med tre strake seire, før det meste ble feil nest sist. Havnet i dødens på en 2600 meter sist og det gikk naturligvis ikke. Toppnivået er skyhøyt på denne. Tredjevalget. 2 S.K.'s Mystic Titan debuterer i regi Gunnar Austevoll. Fireåringen gjorde et kanonløp på Sørlandet sist og tapte kun for en smygkjørt Thankful.

10 S.M.K. Silvousplait klarte ikke å hente 20 meter på en fenomenalt opplagt Katie Mae i V75-1 på Sørlandet sist, men gjorde et strålende løp til andre. Tåler å gjøre jobben selv og selv fra bakspor er hun aktuell i et løp det lukter tempo av. På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 9 Hakon von Haithabu. Vallaken holder knallform og har gode rygger fra start.

Jeg stenger løpet på disse to. Ergo finner jeg ikke plass til verken 11 U.R. Amazing som jeg bankerspilte i V75 på Bjerke for halvannen uke siden eller 7 Golden Dream M.E. som jeg bankerspilte i V75 på Jarlsberg forrige lørdag. Det forteller litt om det sportslige nivået på V75-7 på Bjerke lørdag.

Rangering V75-7/V5-5/DD-2: A: 1 B: 3-4-2-10-9 C: 11-7-5-6-12-8