Eirik Høitomt har V75-bankeren på Bjerke

Harmke Schermer og Eirik Høitomt blir kveldens største favoritt i V75-spillet på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi er på god vei mot helgens store Bjerkehelg som altså byr på en herlig V75-omgang lørdag og på Oslo Grand Prix og internasjonal V75 søndag. Men også onsdag er det trav på Bjerke, da handler det om V75 Bonus. Før den tid skal vi gjennom galopplunsj på Bro Park med både V4 og V5 på menyen og vi skal ha ettermiddagens V5 fra Ålborg galoppbane.

I denne artikkelen skal vi dog konsentrere oss om kveldens V75 Bonus på Bjerke. Til tross for at Bjerke byr på superhelg med V75 både lørdag og søndag, er det bra sportslig kvalitet på kveldens løp og min V75-banker, den kommer ut allerede i V75-1.

Høitomt er tilbake etter VM

En kjøresugen Eirik Høitomt deltok som kjent i kuske-VM i hele forrige uke og var først tilbake på Jarlsberg sist søndag og han kusket også fire hester under mandagens lunsj på Bjerke. Landschampionen har kjørt åtte løp siden han kom tilbake fra VM og han har vunnet fire av dem. I kveld er Høitomt kusk bak min V75-banker, 6 Harmke Schermer, i V75-1. Femårshoppa leverte en flott norgesdebut på Bjerke for tre uker siden. Måtte åpne 10.5 første fem for å overta teten fra Sophie Frecel og så ut som enb vinner i det lengste. Men kunne ikke stå imot en smygkjørt Indiana Fortuna oppunder mål og måtte nøye seg med 2. plass. I kveld er motstanden klart billigere i V75-1 og i tillegg har Kolnes-hoppa fått det løpet i kroppen. Hoppa blir kveldens største V75-favoritt, men jeg har vondt for å se henne tape dette løpet. 6 Harmke Schermer blir min V75-banker på Bjerke i kveld.

Rangering V75-1: A: 6 B: 7-2-4 C: 9-1-10-11-3-5-8

V75-2 - DNT's unghestserie. Varmblods. 3-åringer. 2100 meter autostart.

Flotte treåringer på farten i dette unghestserieløpet og det ligger an til en ny duell mellom stall Gundersen og stall Anderssen/Malmin. I V5-4 på Bjerke mandag fikk vi se en herlig duell mellom treåringene Iggy B.R. (Gundersen) og Alpha Scarlet R.R. (Malmin), en duell en imponerende god Iggy B.R. gikk seirende ut av.

I V75-2 tror jeg seieren står mellom 1 Dream Creation (Malmin) og 3 N.Y. Rosslyn (Gundersen). Begge disse treåringene leverte flotte debutløp og selv om det er flere andre gode treåringer med i kveldens løp, står jeg på disse to på samtlige V75-forslag.

Rangering V75-2: A: 1-3 B: 10-5 C: 4-2-12-11-9-7-6-8

V75-3 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Et åpent sprintløp der jeg står på fem hester på de fleste V75-forslagene og tar med seks på det største.

Under tvil setter jeg 4 Solmyr Arvid først på ranken. Fireårsvallaken til Geir Kihle har vel ikke helt utviklet seg som ventet, men følelsen er at sprint er en fordel og hesten er kvikk i vei. Mot ganske moderat motstand, kan Vidar Hop sitte på vinneren her.

3 Skeie Trym er ganske klar spillefavoritt i formiddagstimene onsdag. To disk på rad gir grunn til uro, men etter siste starten er hesten kommer i trening hos Anders Lundstrøm Wolden. Han er kun behersket optimist. Kapasitetsmessig er nok 6 Malala den beste hesten, men denne galopperer titt og ofte om dagen. En oppjaget sprint er således ikke noe pluss, men Malala hører hjemme på kupongen.

2 Neslands Trine har gjort to fine løp i Sverige i sine to siste løp. Kusk og trener Henrik Kulblik håper og tror på tidlig tet. Neslands Trine hører også hjemme på forslagene. Fra dypet tar jeg også med 9 Santans på samtlige V75-forslag. Denne er klart bedre enn raden og vallaken avsluttet fint til tredje sist. På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for 1 Solhøyulven. Sprint er et klart pluss og fra førstespor bak bilen, blir det korteste vei til mål.

Rangering V75-3: A: 4 B: 3-6-2-9-1 C: 5-7-11-8-12-10

V75-4 - Hoppedivisjonen. Varmblods. 2100 meter autostart.

Hoppeløp med skrellpotensial og her tar jeg med ni hester på det største V75-forslaget.

Jeg prøver meg med en frekkis som førstevalg og setter 10 Lastsundayinmay først. Fireårshoppa debuterer i regi dyktige Kim Pedersen og hoppa viste fine tendenser ved flere anledninger i treårssesongen. Bakspor betyr neppe allverden i et ganske svakt felt.

Olav Mikkelborg og 6 Eerin Am er markert på nesten 50 prosent i formiddagstimene onsdag. Formen er bra og hun kan nå tet tidlig i kveld. Jeg synes dog hoppa er for mye spilt og setter henne inn som andrevalg. 9 Nuclear Tile har fått to løp i kroppen etter lang pause og var bra til fjerde sist. Fireårshoppa til Malmin skal tidlig med. 3 Etna Sisu skuffet kanskje litt sist, etter å ha vært strålende toer i finaleløpet på Bjerke nest sist. Møter dog ikke noen Orlando Classic i kveld. Fjerdevalget.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 8 Welcome. Krevende spor for Kvasnes-hoppa i kveld, men på kapasitet er hun blant de beste i feltet. Ytterligere fire hester får plass på det største forslaget. 11 Zenit Zofia (har knallform og med maks klaff kan det gå), 2 Carmen Division (står til for smygløp og har fin kapasitet), 4 Cecilie Halbak (tilbake etter pause, gjorde noen fine løp i fjor) og 7 Photoshoot O.S. (bra som toer sist, klaffer det fra sjuendesporer er hun ikke sjanseløs).

Rangering V75-4: A: 10 B: 6-9-3-8 C: 11-2-4-7-5-1

V75-5/V5-1 - Kaldblodshopper. 2100 meter autostart.

Jan Rune Gaustad har ikke noen stor stall, men han har noen riktig fine kaldblodshester på vise frem. 2 Kaptein Kuling er en av dem. Vant seks av ni løp i fjor og på Sørlandet 12. mai kom første årsseieren i det fjerde forsøket. Kjørte seg da til tet runden igjen og vant meget enkelt. Det er galoppfare bak bilen og også tøffere motstand enn sist, men jeg setter Gaustad-hesten først.

Knepent foran 4 Valle Grom og Dag-Sveinung Dalen. Denne fireåringen gjorde en flott opphenting til andre etter galopp sist og holder strålende form. 10 Ask Major har ikke startet siden det imponerende seiersløpet på Bjerke for en drøy måned siden. Outsideren. Jeg betaler også for 6 Jærvsøelva. Denne dama blir som vanlig undervurdert, men hun er i knallform og blir for lite spilt i kveld.

Rangering V75-5/V5-1: A: 2 B: 4-10-6 C: 7-5-11-9-3-1-8-12

V75-6/V5-2/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

7. september 2016 vant 1 Noss Jetta et av kvalifiseringsløpene til Norsk Hoppederby foran 1,6 oddseren Thai Goodwill til 27 ganger pengene. Hun fulgte opp med en flott 4. plass i finalen. Sommeren 2017 vant et V75-løp på hjemmebanen Leangen, men siden ble det stopp. 5. mai kom Noss Jette så ut i regi Simen Bjørbæk Jessen. Da satt hoppa sist underveis og endte uplassert i en rask avslutning. Tre uker senere holdt Noss Jetta på til å vinne et V75-løp på Bjerke til 122 ganger pengene. Meget gode Royal Baby vant det løpet. I kveld har Noss Jetta førstespor bak bilen og til tross for at hun er tredjevalg, er hun mye mindre spilt enn storfavoritten 5 Categorical. I tillegg er det fyr på stallen til Jessen om dagen (Tenk Nå Dinå og Trø Hera har vunnet løp den siste uken). Jeg lanserer 1 Noss Jetta som mitt førstevalg i V75-6.

5 Categorical blir altså storfavoritt, og det kan hende Jonas Moberg får kjøre seg til tet. Vallaken er i kanonform og naturligvis en klar seierskandidat. Jeg synes disse to skiller seg noe ut i V75-6, men tar med ustabile 7 S.M.K. Silvousplait på de to største V75-forslagene.

Rangering V75-6/V5-2/DD-1: A: 1 B: 5-7 C: 2-3-11-8-6-9-10-4

V75-7/V5-3/DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Hva har skjedd med 6 Kuven Storm? Ja, det kan man undres over. Bork Odin-sønnen har vært en hest som må ha det på sine premisser, men i de to siste seiersløpene har han gjort all jobben selv og imponerte voldsomt. Jeg tror på ny seier i kveld og bankerspiller 6 Kuven Storm både i V5-spillet og DD-spillet.



I V75-spillet tar jeg med kun to hester til på gardering. Kapable 4 Best Ruggen og formsterke 3 Finnskog Nox.

Rangering V75-7/V5-3/DD-2: A: 6 B: 4-3 C: 8-7-10-5-9-12-2-11-1