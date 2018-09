Ekstra V75-omgang med årets frekkeste V75-bonger

Propulsion og kusk Örjan Kihlström. Søndag kommer de ut i V75-6. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum med V75-suksess på Jägersro 2. september – Kr.324 ble til Kr.11 134,-.

Det ble servert MEGET STERKE V75-tips fra Rolf Lerum denne søndagen, og det meste satt som det skulle!



Vårt mellomste V75-forslag, med en innleveringspris på Kr.324, suste nemlig inn og betalte ut knallfine Kr.11 134,-. På Eksperten satt samtlige 25 bonger fra Lerum, og alle betalte ut fra Kr.11 134 og oppover.

I V5-spillet ble det også fullklaff, og her betalte vår V5-bong på Kr.432 ut Kr.3 473,-.



Nøkkelen for å hente fine kroner denne søndagen het La Diva Rossi (2,4% - odds 27,49), og den var de fleste sjakk matt på. Vi hadde dog SOLID TRO på denne storskrellen, og serverte topp info!

Lerum med V65-suksess i Bergen 6. september - Kr.2 000 ble til Kr.98 622,-.

Undertegnede la ut EN V6-BONG (fire andeler a Kr.500) på Eksperten til Bergen Travpark, og den satt som et skudd. På denne bongen ble V65-6 låst HELFREKT på kun to hester, og Ila Håleryd (5-valg) var en av disse. Utbetalingen på V6-bongen ble storfine Kr.98 622,-.



Vi har en innholdsrik søndag foran oss, og her blir det både trav og galopp. Göteborg galopp er først ut med sin lunsj kl.13.00. Her blir det både V4 + V5. Deretter knaller Östersund til med en ekstra V75-omgang, og her begynner V75-1 kl.14.30. Sist ut er Biri, og her venter en internasjonal V65-omgang med start kl.18.15.



Her er dagens V75-tekst til Östersund:

V75-1 : 1 In Toto Sund – Har et gaveløp foran seg i innledningen, og dette er dagens i særklasse beste banker. Var god treer i EM for hopper sist, mens den jogget 10,0 nest sist. Nå går den veldig ned i klasse, og det må et uhell til skal den tape et løp som dette. ALL IN!

V75-2 : 12 The Last Ticket – Var faktisk et 10-valg når dette tipset ble lagt ut, og akkurat det er galskap. Den var klart bra i nederlaget sist, og da møtte den altså Qahar Q.C. / Antonio Trot. Nå er den MYE billigere ute, og går alt riktig for seg så skal denne være med helt i fremste rekke mot en motstand som dette. Dagens beste objekt! 6 Heading Refrence – Gikk klart bra i kulissene sist, og da møtte den meget gode 4-åringer. Viste i fjor at den er veldig kjapp i vei fra springsporet, og her kan det fort bli gratis tet. PASSES! 2 Mr Dream Coktail – Var ikke tom i mål etter sene luker sist, og den er stadig noe bedre enn raden. Er kjapp i vei, og her blir det dårligst rygg leder. Kan absolutt vinne om den leverer på sitt beste.

V75-3 : 11 Ferry Boko – Feilet i stengt posisjon med ALT igjen i finalen på Åby nest sist, og den hadde gått en lav 13-tid/2140ma uten den galoppen. Nå sist ble den også sittende bom fast, og igjen var det masse krefter igjen. Står perfekt inne i dette løpet grunnlagsmessig, det lukter fart på forestillingen, og nå er vel det endelig duket for Ferry Boko? 8 Ramon Dekkers – Imponerte i debuten for Robert Bergh, og den var overlegen for gjestekusk Preben Sövik. Har normalt gått ytterligere frem med den blåseren i kroppen, og klaffer det bare litt fra et «kaldt» spor, ja, da kan det komme en ny seier. OBS! Ellers er dette løpet meget jevnt, og ikke mange er helt sjanseløs.

V75-4 : 2 Bro Viking – Har sett helt ENORM ut på slutten, og den er i sitt livs form. Avgjorde lekende lett på ny banerekord sist, mens den spurtet strålende til andre nest sist. Har en perfekt oppgave foran seg nå, og vi tror på en flott mulighet! 11 Art Nökkve – Avgjorde enkelt sist, mens den var tapper i nederlaget nest sist. Er i en fryktinngytende form, den blir kuskeplusset med Ulf Ohlsson, og den er normalt med på foto i et løp som dette. 1 Pave Faks – Er nesten som vanlig betydelig bedre enn raden, og den gikk voldsomt i kulissene etter galopp nest sist. Jomar Blekkan opp er et pluss på denne, og han har vist før at han har et godt tak på den. Kan opplagt overraske om den går feilfritt. OBS!

V75-5 : 3 Dardanos – Så helt uslagbar ut sist, og den kunne nok gått en god del fortere da. Er brennkvikk i uttaket, og feelingen sier at denne kan lede dette løpet fra start til mål… SPILLES! 9 Order By Box – Kan være en artig skrell. Ble aldri kjørt med sist, og den gikk pigg i mål etter sene luker. Det var første gang i karrieren at den gikk skoløs, og vi håper/tror på samme balanse nå. Ulf Ohlsson opp er et solid pluss, og blir det bare litt tempo skal den duge godt. OBS! 11 Major Vici – Er veldig sterk, og den går alltid til mål med tempo. Var nok ikke helt tom etter et smygløp sist, og den gikk dessuten en fin tid. Kommer mye bedre til sin rett om det blir kjørt litt aktivt, og på ren kapasitet duger den i omgivelser som dette. 6 Kimbee Crown – Er forbedret etter den kom inn på stallen til Nurmos. Slet dog litt med aksjonen på den siste svingen sist, men spurtet likevel strålende tilslutt. Må trolig vinne dette løpet fra dødens, og det trenger ikke å bli veldig enkelt…

V75-6 : 2 Propulsion – Har vunnet sportrekningen mot 3 Readly Express, og det ble utslagsgivende for hvem vi satt først på ranken. Readly Express greide nemlig ikke å hente en lengde på Propulsion sist, og skulle det skje igjen, ja, da leder normalt Propulsion dette løpet rundt om. Har hatt et helt spinnvilt år, og løpt inn over 8 millioner. Passerer 10 millioner innkjørt i år ved seier i dag… Knep seieren på foto sist, og det er nok kanskje det travløpet vi vil huske best etter 2018. For et race det ble. 3 Readly Express – Var STOR i nederlaget nest sist, mens den ikke var på topp sist. Slet med litt sykdom da. Oppladningen mot dette løpet har altså ikke vært helt optimal, men denne er uansett såpass god at den naturligvis skal på bongen. At Goop nå sitter seg opp er også et klart pluss. Vi tror på en ren duell, og blir veldig overrasket om det kommer noe annet.

V75-7 : 13 Ditty Bopper – Diamantstoet-løpene er de beste løpene som kjøres i Sverige, og her hender det titt og ofte at det skreller til. Draget vårt var et 6-valg nå vi la ut tipset, og det er bare å takke og ta i mot. Dette er nemlig en hoppe på vei mot storformen igjen, og den må bare prøves. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var helt strålende i nederlaget sist. Her er den DØNN RIKTIG ute når det gjelder motstand, sporet er bra i en sportrapp, og vi setter varsellampene på full styrke! 15 Under The Counter – Debuterte for sin nye trener sist, og den ble sittende bom fast som ubrukt. Er veldig bra på ren kapasitet, nå kjører vel man mer offensivt, og da skal den være på foto i et løp som dette. 9 So Nobel Gede – Kan være supersjokket. Den har fått tre løp i kroppen etter pause, og vi likte den skarpt sist. Innledet da i dødens, men fikk etter hvert andre utvendig. Ble sittende bom fast over mål, og det var godt med krefter igjen. Kom da ut skoløs for første gang i karrieren, og det var noe som slo heldig ut. Må passes fra et nydelig smygspor.