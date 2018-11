Ekstra V75-omgang med Breeders' Crown

Frode Hamre og Vainqueur R.P. Søndag kjører Ulf Ohlsson. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Eskilstuna står for dagens klare høydepunkt når de kjører sin andre V75-omgang denne helgen. I dag er det finaler i Breeders' Crown som gjelder, og her er vi sikret gedigen sport med noen av Sverige sine beste unghester. Dagens beste banker kommer ut i V75-4, og her må vi bare tro MYE på 3 Global Welcome. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 3 Southwind Feji – Var sliten når den skulle møte de beste tidligere i år, og presterte derfor under pari da. Fikk seg så en pause, og nå sist var den smellbra fra dødens på 12,1. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, sporet er perfekt, og vi tror på en flott sjanse for denne vinnermaskinen! SPILLES!

V75-2 : 6 A Sweet Dance – Floppet etter et tøft opplegg nest sist, men var tilbake på sitt beste sist. Fullførte da fantastisk sterkt, og på klokken stod det 10,7 s 1000m. Var den klart beste i årgangen for ikke veldig lenge siden, og vi kjøper ikke at A Sweet Dance nå skal være betydelig mindre spilt enn for eksempel 2 Conrads Rödluva. Vi tror på A Sweet Dance, og håper den avrunder året med en storløpsseier.

V75-3 : 11 Equine AM – Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den skal bli SVÆRT SPENNENDE å følge i hendene til Björn Goop på søndag. Equine AM skuffet sist, men var positiv nest sist. Er veldig grunnkapabel, og på ren kapasitet er det neppe noen bedre i dette feltet. Blir veldig undervurdert pga innsatsen sist, men vær OBS på at dette er en hoppe, og de kan være variable… Tilbake på sitt beste er vår ide STEKHET her, og den må med på alt!

V75-4 : 3 Global Welcome – Har vunnet 11 av 14, og den så SMELLFIN ut i sitt forsøk. Bare danset unna til en overlegen seier, og på klokken stod det 09,1 s 800m med krefter igjen. Svante Båth uttaler at han ikke ligger seg borti hvordan Kim Moberg disponerer løpet med 1 Global Withdrawl, men det er bare tull. Den andre stallhesten skal selvfølgelig ha ryggen til Global Welcome… Her blir det altså tidlig tet, og da taper ikke Global Welcome om den leverer som den skal. VI BANKER!

V75-5 : 1 Dream Night Palema – Fikk aldri sjansen i Europaderbyet sist, og den kom til mål med draskylappene oppe. Går ned MYE i klasse nå, og blir den bare ikke fast, ja, da skal sjansene være fine. Motivert favoritt som skal stå først på ranken.

V75-6 : 9 Hevin Boko – Her er det VELDIG ÅPENT, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide imponerte i forsøket sist, og den skal være spennende her. Havnet på vingel i forsøket, og bakket seg etter hvert ned i sjette utvendig. Gikk så på igjen via tredjespor ca 1000m fra mål, kom lynraskt frem i dødens mot siste sving, og fullførte solid. På klokken stod det 10,7 s 800m. Står nydelig til nå i en startrask rygg, den er sikret et bra opplegg, og med tempo har den form til å overraske. SE OPP!

V75-7 : 3 Perfect Spirit – Er Kihlströms valg i løpet, og det er klart at slikt veier tungt. Vant sitt forsøk enkelt, og på klokken stod det 10,6 s 800m. Her ligger det an til gratis tet, og fra den posisjonen har naturligvis Perfect Spirit en SOLID sjanse. Motivert favoritt som også vi tror mye på.