Ekstra V75-omgang med Derby

Conrad Lugauer er aktuell i dagens V75-omgang på Jägersro. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med solide V75-tips 24. august

V75-tipsene til undertegnede sist lørdag var SOLIDE, men vi kom likevel ikke helt til mål. Systemet til Kr.8 000 (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.21 708,-. Systemet til Kr.6 000 (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.21 087,-. Systemene til Kr.4 000 (4 andeler a Kr.1 000 og 20 andeler a Kr.200) betalte også ut Kr.21 087,-. Ellers var det en rekke lag med litt gevinster på, og vi håper å følge opp lørdag når V75-sirkuset forflytter seg til Stavanger og Forus.



Enorme fulltreffere i V75 på Bjerke 22. august - Kr.2 000 ble til Kr.165 710!

Kurt Leirvåg kom ikke til mål på bongene med banker på Moe Tyr (V75-2), men på flere av siste info bongene ble det SUPERTREFF! På tre siste info bonger hvor 4 Troja Face ble banket i finalen ble det spilt inn voldsomt med penger! To siste info bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut enorme Kr.165 710,-. Mens en siste info bong a Kr.3 576 (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.172 414,-.

Alle V75-løpene kan du se gratis direkte på Nettavisen. Søndag går V75-løpene på Jägersro i Sverige. Det er klart for Svenskt Travderby. Sendingen fra Sverige starter kl 14.15 og V75-1 kl 15.00.





Man får ikke en spesielt mye finere V75-omgang enn dette, og her skal man altså kjøre Derby og Derbystoet! Du vil like vår info skarpt til hovedløpene, for vi går for frekke vinnere som vil gjøre livet surt for favorittene. Vi går hardt ut i innledningen denne søndagen, og 4 Heart Of Steel står alene på våre bonger. Peter Untersteiner er lyrisk før dette løpet, og normalt leder Heart Of Steel med gjestekusk Johan Untersteiner dette løpet fra start til mål. Gå ikke glipp av følgende til dagens omgang på Jägersro:



V75-1 : 4 Heart Of Steel – Har en skreddersydd oppgave foran seg denne søndagen, og normalt skal dette dreie seg om tidlig tet og slutt. Fullførte klart bra i steintøffe omgivelser sist, og har før det gjort veldig få feil. Dette er en traver som Peter Untersteiner snakker Elitloppet 2020 om, og han holder den svært høyt. Johan Untersteiner kusker den i dag, og den er dermed i de beste hender. Går ikke «vepsene» innvendig her amok (Robert Bergh / Adrian Kolgjini), ja, da skal dette løpet være kjørt, og vi må bare tro hardt på favoritten.

V75-2 : 11 Procolate – Helskummelt løp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide har fått to løp i kroppen etter pause, og den gikk et knallsterkt løp etter en ganske grov galopp sist. Kunne fakta vært med i Derbystoet uten denne galoppen. Går likevel under radaren her, og det synes vi er rart. Kan sitte der med tempo, og den skal passes! 2 True Devotion – Kan lede dette fra start til mål. Var bunnsolid fra dødens i det samme løpet som Procolate sist, og falt virkelig med flagget til topps. Grunnen til at vi ikke banker True Devotion er at vi er noe usikker på skallen om det blir hard kjøring her. Skal dog med på alt, og vi dobler opp a-gruppen!

V75-3 : 9 Racing Brodda – Var en moralsk vinner i StoChampionatet nest sist. Dro da med seg Activated i sporene, men ble altså kun plukket ned helt oppunder mål av nevnte hest. I forsøket sist vant den veldig enkelt fra dødens, og her har man virkelig prikket toppformen. Står i et spennende smygspor nå, trenger ikke å være med på noe, og blir det bare litt tempo skal de andre få kjørt seg. MÅ MED PÅ ALT! 4 Conrads Rödluva – Gikk på en smell femte sist hvor den ble kjørt ned i kjelleren med en syk kropp. Har vært OK etter det, men kanskje ikke helt på sitt beste. Nå skal skoene rykkes, og dette blir det nok mye skriking på i dag. Kan selvfølgelig vinne, men det er ikke snakk om noen klink vinner. 5 Activated – Var LEKKER i sitt forsøk, og den har vært best i 2019. Er helaktuell igjen, og spesielt om den får ryggløpet. Motivert og tidlig. 3 Staro Miami – Hadde reist dårlig sist, og var derfor under pari i sitt forsøk. Er brenngod, og tilbake på sitt beste er den ikke ueffen. 1 Aleppo Pine – Tok en fortjent seier sist, og har sett helt fantastisk ut på slutten. Blir ikke sporet en felle så kan den helt klart vinne.

V75-4 : 4 Quick Vald – Christoffer Eriksson er veldig opp på sin springer, og føler den ikke står tilbake for noen. Gikk et bra løp i kulissene etter galopp sist, og har dessuten trent sterkt etter det løpet. Har trukket et perfekt spor bak bilen, og den er verdt litt oppmerksomhet. Ellers bør man være OBS på at 5 Gambit Brodde og Hurricane River får på seg en BIKE for første gang, dette pleier nemlig å heve hester betydelig. 10 Quite A Quality – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den gikk solid i kulissene etter galopp sist. Kan fort vise seg å være en luring om det bare blir litt kjøring.

V75-5 : 1 L’amour Bonanza – Kunne ikke gjøre noe med Madelen LTC sist, men akkurat det kan ingen i dette feltet heller. Var god for samme kusk nest sist, og med en spennende utgangsposisjon kan dette gå veien om den bare ikke blir fast innvendig. Settes frekt først. 9 Wham Bam Boo – Rader opp med sterke prestasjoner, og den fullførte fint sist selv om den ikke fikk vinne da. Kan få drømmeløpet fra et perfekt smygspor nå, og med tempo blir den skummel for noen og enhver. OBS! Ellers vrimler det av seierskandidater i årets utgave av KG Bertmarks Minne, og en bred gardering trenger ikke å være feil.

V75-6 : 4 Inti Boko – Vant fjorårets Kriterium, og den kan vinne Derby. Vi likte den nemlig enormt skarpt i forsøket, og den pullet nesten over mål på 12,6/2640ma. Wow, hvilket inntrykk! Følger bilen fra start, og feelingen er at det er nettopp Inti Boko som sitter i spiss etter 300-400m. Fra den posisjonen skal det en kolossalt god hest for å plukke den ned, og Inti Boko er med på alt hos oss! 3 Campo Bahia – Er den beste hesten i årets Derby, og vi hadde banket den med for eksempel Björn Goop som kusk. Conrad Lugauer er noe helt annet, og dette er en kusk som kan absolutt alle varianter i boken. Campo Bahia har sett MAGISK fin ut i år, og var rålekker i sitt forsøk. Har naturligvis en stor sjanse om kusken greier å gjøre jobben i vognen. Disse to skiller seg klart ut. 6 Attraversiamo – Var langt under pari nest sist, og heller ikke som best i forsøket. På sitt beste er den god nok, men hvordan er egentlig formen?

V75-7 : 7 Sevilla – Spurtet bra i kulissene etter pause sist, og den kom til mål med litt krefter igjen. Den blåseren har nok gjort godt, og den er fort ytterligere forbedret til dagens løp. PASSES! 10 Reckless – Blir nok mye spilt på at den ble fjerde mot en helt annen verden av hester sist. Vær dog litt OBS på at den imponerte ingen nest sist, og hadde all tur i verden da. Kan vinne, men vi kjøper den ikke som en storfavoritt. 9 Monark Newman – Har funnet storformen nå, og den har virkelig løftet seg etter pause. Distansen er null problem, og et lite felt er dessuten et pluss. Løpets klare outsider. Med på gardering skal også 8 Vincent AS samt 11 Coktail Fortuna.