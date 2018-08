Ekstra V75-omgang med Jubileumspokalen

Noralf P Brækken kjører Evil Enok M.E. Tirsdag kommer de ut på Solvalla. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Årjäng: Knallfin lunsjomgang fra Sverige

V65 Forus: Utfordrende V65-omgang fra Stavanger

Oddstips 1: Bortedobbel til feit odds

Oddstips 2: CL-drømmen kan bli knust for Uwe Rösler

Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

V75-fest med Lerum og Snoken 12. august

Tipsene satt meget bra til Dannero denne søndagen, og det ble fullklaff på en rekke av våre V75-bonger på Eksperten. Lerums største V75-forslag på Nettavisen (Kr.1 920) suste inn, og betalte ut meget solide Kr.17 689,-.



På Eksperten ble det fulklklaff for FEM av Lerum sine bonger, og prisen på disse var fra Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200) til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000). Disse bongene betalte ut fra Kr.17 689 til Kr.18 076,-. Vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på fire bonger i samme omgang, og disse kostet Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200). Disse bongene betalte ut fra Kr.18 205 til Kr.18 334,-.



Lerum hadde også KNALLSTERKE bonger i V5-spillet denne dagen! Nettavisens minste V5-bong på Kr.144 betalte ut herlige Kr.7 876,-

Superklaff på Biri 10. august - Kr.1920 ble til Kr.49 225!

Petter Kristiansen tok virkelig for seg på Biri denne fredagen. Det ble en ganske vanskelig rekke ved mjøsas bredd, men vår største bong (Kr.1 920) satt klokkerent. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.49 225,-.



På Eksperten var det hele fem bonger som fikk seks rette, og de bongene så ut som følger:



* En bong a Kr.2 000 (seks andeler a Kr.332) betalte ut Kr.49 225,-.

* Tre bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.49 225,-.

* En bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.49 225,-



I tillegg til dette satt V5-forslaget vårt på Kr.480 som det skulle, og det betalte ut meget fine Kr.3681.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solvalla byr på et FYRVERKERI av en V75-kveld denne tirsdagen, og her skal man blant annet kjøre Europamesterskapet for hopper samt Jubileumspokalen for 5-åringer. Dette vil bli en helt magisk kveld, og vi gleder oss MYE. Dagens beste banker i en ikke helt enkel V75-omgang kommer ut fra stallen til Daniel Reden, og på våre bonger står 10 Chapter Review (V75-4) alene. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 10 Carabinieri – Gikk et fantastisk løp etter galopp sist, og på klokken stod det 11,4 s 1900m med krefter igjen. Peter Untersteiner er VELDIG opp på sin springer, og sier nesten rett ut at den nesten bør vinne et løp som dette… Er altså betydelig mer herdet enn de den møter nå, den har fått en nødvendig blåser i kroppen etter pause, og vi tror på en STOR SJANSE! 9 Antonio Trot – Er hesten som skal med om vår favoritt garderes. Denne var knallgod over 4160mv sist, og den elsker å løpe langt. Kan overta om Carabinieri skulle prestere under pari. 9 Qahar Q.C. – Har doblet grunnlaget sitt i år, og dermed har det blitt MYE hardere å vinne. Er dog såpass tøff at den ikke trenger å være helt borte.

V75-2 : 2 Musique D’Inverne – Har det ikke klaffet for de iste gangene, men dette er en knallgod hoppe som trolig er en av de 3-4 beste i årgangen. Den vant fra tet tredje sist, og da jogget den altså 13,1/2140ma. Skulle den komme seg foran her, ja, da går nok den en lav 11-tid, og da er nok dette løpet kjørt. 1 Evelyn – Er litt over middels fra start, men den er uansett såpass bra ut at det blir dårligst rygg leder. Har aldri vært dårligere enn toer, og også denne er svært lovende. Motbudet. 5 Zona O.K. – Har gått 13 på trege baner i Italia, og den kommer altså ut fra stallen til den «gule mannen». Disse hestene pleier å være ENORME når de først kommer til Sverige, og den får stå som en stor outsider med Goop i jolla.

V75-3 : 2 Zenio – Burde nok ha vunnet sist, men den ble altså speedet ned av KNALLGODE Even’s Cool Boy. Var faktisk spilt til 1,4x flesket mot en såpass god hest… Nå blir den kuskeplusset med Kontio, og dette er opplagt en av de som kan vinne. 4 Holy Water – Rader opp med toppløp, og sist var den en klar moralsk vinner mot Zeus Bi. Ulf Ohlsson opp er spennende, og finnes det bare litt rettferdighet kan seieren komme nå. 1 Zeus Bi – Fikk det sydd opp sist, og den knep seieren. Er under utvikling, den er garantert et fint opplegg, og den er en av flere som kan vinne. Vi tror klart mest på disse tre, og det kan være et sunt lås.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-4 : 10 Chapter Review – Er en veldig bra hoppe som vi har likt skarpt etter den kom inn på stallen til Daniel Reden. Den ble sittende bom fast i debuten, mens den nå sist gikk en blytung sisterunde. Gav seg aldri, og den hentet hele veien. Vi hadde 12,7 s 1300m på klokken, og den var ikke tom på det. Har gått med vanlig vogn i disse to løpene, men i kveld kommer det på en YANKERVOGN. Vi tror på en topp mulighet, og dette er dagens i særklasse beste banker. ALL IN! PS. 8 Happy Steel er hesten i mot om man velger å gardere. Gikk helpigg i mål etter veldig sene luker sist, mens den ble sittende bom fast nest sist. Untersteiner er opp på sin springer, og den er et klart 2-valg her.

V75-5 : 2 Laskari – Debuterer for Nurmos denne tirsdagen, og når han melder den rett på Solvalla, ja, da er den klar for å levere ordentlig. Har blitt matchet mot BETYDELIG tøffere hester enn dette, og nest sist var den for eksempel toer bak General Bianco. Nevnte General Bianco skal ut i hovedløpet senere denne kvelden… Laskari er kjapp ut, den har trukket et perfekt spor, og vi føler den skal prøves direkte. Dette kan fakta være en klink vinner om den er på sitt beste. Motbudene her er 6 Beautiful Bacardi om den bare fungerer som den skal igjen, samt hesten til den «gule mannen, 5 Vicki Laksmy.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6 : 1 I Love Paris – Vant EM helt overlegent i fjor, men i år er den plutselig ikke spilt. Det var den heller ikke i fjor, og da betalte den ut 47x flesket. Skuffet i NM sist, men vi tror ikke at denne skal gå i tet/dødens lengre. Vi er klart inne på at den skal gå med i rygger, for så å speede tilslutt. Den gikk PIGG i mål med krefter igjen tredje sist, og nest sist var den altså hakk i hel på hester som Heavy Sound/Cyber Lane. Møter ikke hester av et slikt kaliber her. Fra rygg leder/tredje innvendig skal man ikke bli overrasket om Goop finner lukene, og skreller. OBS! 6 Unique Juni – Rykket man skoene på for første gang på LENGE sist, og den så ut som ren dynamitt. Feilet seg bort etter vel 400m, og den tapte mye. Kom altså noe så spinnvilt tilbake, og den leverte nok karrierens beste løp. Duger om den leverer slik i kveld. 3 Anna Mix – Er den beste hesten i feltet, men den er ingen ungdom lengre, og den vinner heller ikke ofte løp når den starter i Sverige. Det blir nesten alltid tøffe opplegg, og da blir det 2-4 plasser kontra seire. Er dog aktuell, og tidlig på bongen. Videre så er hester som 2 Trendy OK + 9 In Toto Sund aktuelle.

V75-7 : 11 Double Exposure – Er en helt fantastisk superfin hoppe, og man må ikke glemme at dette var en hest Reden hadde litt tanker rundt Elitloppet med. Varmet opp i en helt strålende stil sist, og den var også enorm fra dødens i det løpet. Å vinne disse løpene fra bakspor er aldri enkelt, men vi tror på tempo med gode hester i dårlige spor, og da trenger det fakta ikke være feil å komme bakfra med sparte krefter. VÅR IDE! 9 Evil Enok M.E. – Er en av de mest undervurderte elitehestene som finnes, og den blir veldig sjeldent spilt. Vant årets OGP etter at Urlo Dei Venti ble tatt for doping, og da gikk den altså 08,3 s 800m. Var for eksempel mye bedre enn en hest som Cyber Lane i det løpet. Nå sist i NM ble den aldri kjørt med, og den gikk pigg i mål. Blir garantert rigget ordentlig til nå, og fra et nydelig smygspor er vi litt inne på at den kan storskrelle. 7 Diamanten – Fikk syre sist, og feilet litt inn på oppløpet. Hadde gjort et veldig bra løp uten den galoppen, og det er ingen fare med formen. Var meget god nest + tredje sist, og fjerde sist spurtet den som en virvelvind bak Readly Express (09 s 1000m). Kan åpne, og med spor på innsiden av 8 Cyber Lane blir det nok gasset fra start. 8 Cyber Lane – Var enorm i fjor høst, og den vant det som var mulig å vinne. Virker igjen å ha funnet formen nå, og til denne starten varsler Johan Untersteiner skorykk for første gang siden Derby i fjor. Outsideren. 4 Makethemark var smellfin fra dødens sist (første gang skoløs i 2018), og 2 Love Matters har vunnet i sporlottoen, ranker vi bak de vi tror mest på.