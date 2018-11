Ekstra V75-omgang med Kihlström i hovedrollen

Örjan Kihlström er aktuell i dagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Örebro står for det klare høydepunktet søndag, og her blir det altså en EKSTRA V75-OMGANG. Kvaliteten på løpene er som vanlig meget solid i Sverige, og når dette i tillegg ser utrolig spennende ut spillmessig, ja, da kan vi ikke annet enn å glede oss. Dagens beste banker dukker opp i V75-1, og er ikke Double Exposure syk så taper den ikke et løp som dette. Normalt er dette en "KLINK VINNER"! Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 7 Double Exposure – Er en solid banker å støtte seg til, og vi kan ikke spekulere mot denne. Var fin etter pause sist (10,5 s 800m / 08,9 s 400m), og den vant med krefter igjen. Er fullstendig overlegen mot hoppene i Sverige, her blir det gratis tet, og siden er dette over. Distansen er dessuten neppe noe minus. ALL IN!

V75-2 : 12 Ready Ribb – Vi liker å spille de rolige/fornuftige kuskene over slike distanser, og her har vår tipsener fått en perfekt gjestekusk i Örjan Kihlström. Ready Ribb er dessuten en ordentlig bra stayer, og løpet som den fikk i kroppen etter et opphold sist har nok bare gjort godt. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, og i omgivelser som dette skal den være HET. SPILLES!

V75-3 : 5 Kövras So Far – Blåser til tet, og leder dette rundt om? Var BRENNGOD fra tet mot topphester som Who’s who/Selmer I.H. nest sist, og leverer den noe i nærheten av en slik innsats her, ja, da skal det en god hest til for å plukke den ned. Har utviklet seg enormt i år, og man skal være veldig forsiktig med å undervurdere den her. MÅ MED PÅ ALT!

V75-4 : 1 Argbiggan – Rickard Svanstedt er ikke den enkleste å sveive inn, men vi må uansett bare prøve oss på dette objektet som ser ut til å gå under radaren. Vi snakker nemlig om en ordentlig grunnkapabel hoppe som burde ha tjent langt mer enn hva den faktisk har gjort i år. Har møtt mye bra hopper i år, og den står ikke tilbake for søndagens motstand. Var fullt godkjent etter pause sist, mens den feiler i stengt posisjon med mye krefter igjen nest sist. Kan få det sydd opp fra innersporet, og blir den bare ikke fast så skal de andre få kjørt seg. OBS!

V75-5 : 2 Andthedanceisover – Er i TOPPFORM, og som relativt lite spilt (hadde 7,7% av innsatsene på seg når vi la ut tipset) er den verdt et forsøk. Var meget god til seier nest sist, mens den sist feilet med krefter igjen i stengt posisjon ca 250m fra mål. Er veldig kjapp i vei, den står i et ypperlig spor, og klaffer det bare litt underveis så er den normalt med helt der foran. MÅ MED PÅ ALT!

V75-6 : 1 Smevikens Cruiser – Var maks uheldig på Bjerke sist, og den endte opp med å bli sittende bom fast som HELPIGG! Gangen før kom den til mål med litt krefter igjen etter sene luker. Vi liker at Kim Eriksson igjen får sjansen, og fra dette sporet får han normalt dårligst rygg leder. Blir den bare ikke fast igjen så har den vinnerform i kroppen, og den må være spillbar i omgivelser som dette. Det er tydelig at ikke veldig mange i Sverige har sette denne på slutten for når vi la ut tipset hadde den uvirkelige 5,6% av innsatsene på seg, og det er ALTFOR lite!

V75-7 : 10 Leader Brodde – Er i en hysterisk form, og den er spennende i finalen. Den vant utrolig enkelt fra tet sist, og den så fin ut for dagen. Fikk maks på 11,9/2140ma nest sist, men da møtte den rett og slett for gode hester (Who’s Who vant løpet). Tredje sist fullfører den bunnsolid uten at det da klaffet helt underveis. Er nydelig matchet inn til denne oppgaven, og får den bare litt tempo så må den være HET! Vår klare tipsener i et ellers svært åpent oppgjør.