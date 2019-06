Ekstra V75-omgang med Norrbottens Stora Pris

Propulsion og kusk Örjan Kihlström. Lørdag kommer de ut i Boden. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Etter at kruttrøyken er lagt seg over Stavanger og Forus skal vi til Boden hvor en helt fantastisk V75-omgang venter. Her er det SKYHØY kvalitet på løpene, og omsetningen går normalt i taket. Vi skal være med å kjempe om storcashen i kveld, og vi gjør det med flere lekre objekter som du vil like infoen på. Dagens beste banker har vi spart til finalen, og her må vi bare tro hardt på 4 Propulsion som jakter sin fjerde strake seier i nettopp dette løpet.

Ta rygg på følgende:



V75-1 : 4 Macelleria – Debuterer for Robert Bergh, og vi gir han tipsnikken direkte. Dette er nemlig slett ingen dum traver, og i V75’en tredje sist avsluttet den for eksempel helt strålende etter at kusken valgte feil fil underveis. Remarkable Feet vant det løpet foran Zizou og Kennedy. Bergh velger å rykke alle skoene direkte, den har normalt ikke noen problemer med sporet, og vi roper et stort varsko. 1 Quito Lane – Er vel ingen hest vi stoler fullt ut på, men det er klart at den kan lede et løp som dette fra start til mål. Er nemlig kjapp ut på volte. Sliter dog bitvis med aksjonen sin, men er behandlet før denne oppgaven. Motivert og tidlig. 6 Canwin B.F. – Har vunnet tre løp i billige omgivelser, men den er matchet mot denne oppgaven, og nå skal man dessuten makse den utstyrsmessig. Det blir skorykk på alle fire, og på med et helstengt hodelag. Selv om det er tøffere i mot så vil vi ikke ryke på Ulf Ohlsson med denne formhesten. Bak disse er løpet veldig jevnt, og garderer man videre så bør man plukke med ganske mange.

V75-2 : 1 Forza Sting – Har vi stor tro på i kveld. Den var riktignok ikke mer enn hva den måtte være sist, men gikk da med sko på alle fire. Gangen før var den brenngod til seier på en 14-tid, og skulle den kanskje gå ned mot 14,0 fra tet i kveld, ja, da skal de andre få det svett. Er nybehandlet etter løpet sist, og nå rykkes igjen alle skoene. Vi tror MYE på tet og slutt! 14 Millie Millionaire – Ble det rett og slett et feil opplegg for sist, og det er ikke slike løp den skal ha. Den er best når den får komme bakfra, og da er den blytung tilslutt. Dette er en knallgod hoppe, og den vi frykter mest. 10 Lady Zappa – Står med to strake i år, og den har vært veldig god. Er dog ikke steinhard i skallen sin, og den trenger derfor litt hjelp på veien. Fra et nydelig spor i volten vil den normalt sitte fint på det, og den får stå som en stor outsider. 15 Hope And Dreams – Var toer bak In Toto Sund sist, og møter ikke slike hester her. Er veldig giftig når den får gå med i rygger, og selv fra et langt tillegg gjør den seg ikke bort med klaff. 3 Grace Au Four/12 OM Dont Cry er begge aktuelle for de som leter etter skreller.

V75-3 : 10 Whipped Eggs – Beste hesten, men blir likevel ingen favoritt? Gikk et steinbra løp i Harper sist, og på klokken stod det 12,5/2000m etter galoppen. Vi vet dessuten at Robert Bergh har vært særdeles fornøyd med den etter det siste løpet, og har mest tro på denne av sine i kveld. VÅR IDE! 9 On Track He’s Black – Er en tøffing som stadig gjør det bedre for Nicklas Westerholm. Har vunnet veldig enkelt de siste gangene, og sist viste klokken 11,5 s 800m. Er normalt som best i kveld, og den kan overraske! 2 Coogan – Er bra, men vi kjøper ikke at denne skal være noen storfavoritt i et løp som dette. Fullførte fint sist, men da skal man også huske på at det ble kjørt KNALLHARDT unna i tet, og det ble slitne bein der foran nedover oppløpet. Kan vinne, men dette er mer en outsider enn en klink vinner for oss. 7 Mellby Club – Ble det feil for sist, men oppløpet i kulissene avslørte at det er ingen fare med formen. Motivert og tidlig. 8 Zorro Swing – Er knallgod, og vil nok få en del «patriotspill» på seg i kveld. Har superform i kroppen, og sist ble den sittende bom fast som fulltanket. Er så god at den kan overraske med flyt.

V75-4 : 3 Bjørlifant – Er et av dagens beste objekter, og en hest vi tror MYE på. Har fått to løp i kroppen etter pause, og formen virker å være sterkt stigende. Spurtet sterkt i kulissene sist, og var ikke tom over mål (23,4 s 800m). Er veldig god når den kommer seg foran, og to av seirene i fjor kom fra tet. Har tidligere stått 20m bak 5 Guli Rubin, og har altså smellfine betingelser foran seg. EN BANKER FOR DE FREKKE! 2 Eikfaksen – Kommer ut i ny regi, og er fikset på i pausen. Kan fort få ryggen på vår ide, og da trenger den ikke å være helt ueffen. Får stå som en stor outsider. 15 Pave Faks – Vant dette løpet fra strek i fjor, og vil garantert få det mye verre på en kjapp bane i år. Med stigende form er den uansett ikke helt borte. Videre så er både 5 Guli Rubin, 6 Kringlers Viktor, og 10 Torpa Olea aktuelle for dem som velger å gardere bredt.

V75-5 : 12 Mr Golden Quick – Var klink overlegen i V75’en på denne dagen i fjor, og vi er litt inne på at den kan speede inn til seier igjen. Fullførte klart bra i tøffe omgivelser sist, og var veldig fin for dagen. Her får den gå med i rygger på gode hester i sluttrunden, og da er den supergiftig. Feller alt med kusketalentet Magnus Djuse? 9 Shocking Superman – Er ekstremt forbedret i regi Oscar Berglund. Nå sist ble det riktignok galopp, mens den var helt enorm i nederlaget nest sist. Er nok den beste hesten i feltet, og den skal i a-gruppen. 10 Bucks To Burn – Hadde vi litt feeling for sist, og det ble ikke helt uventet dønn riktig da. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og vil trolig kun bli bedre og bedre fremover. Outsideren. Aktuelle garderinger er også en formtoppet 2 Eder Bob, 7 Nobel Amok, 6 Hawk Cliff, samt 3 Havbergs Knight.

V75-6 : 3 Zinco Jet – Kan være helt klink her, og fra drømmesporet settes den klart først. Var riktignok ikke på topp sist, men den var god nest sist. Til denne starten blir skoene rykket for første gang, man sitter på en svensk yankervogn for første gang, og slår disse endringene heldig ut, ja, da må sjansene være særdeles gode. BANKER FOR DE FREKKE! 1 Quite Special – Gikk strålende i kulissene sist, og dette er en ordentlig bra hest. Fra tet/rygg leder er den med på foto. 12 Fleet Admiral – Blir tungt betrodd fra et iskaldt spor, men vi kan styre vår begeistring for denne. Har nemlig ikke imponert oss, og vi blir fakta litt overrasket om den runder til seier fra dette sporet. Er kun en liten outsider. 8 Littleredcorvette – Har tatt fem strake seire etter den kom inn på stallen til Trine Hansen, og den har lekt seg. Det er fin grunnkapasitet i denne, og den trenger fakta ikke å være helt borte med flyt underveis… Denne er nemlig bedre enn hva mange tror.

V75-7 : 4 Propulsion – Mange vil nok spekulere i kveld pga det som skjedde i Elitloppet hvor den kun var helt OK for dagen. Dermed blir oddsen langt bedre enn hva den normalt ville ha vært på Propulsion. Vi er dog veldig inne på at den vil vise seg frem fra en kraftig forbedret side i kveld, og at han vinner dette uansett hvordan det blir kjørt. Holder normalt enkelt 5 Makethemark ute på startsiden, og da er det meste gjort. Kjører seg tidlig til tet, og tar sin fjerde strake seier i Norrbottens Stora Pris? VI TROR DET!