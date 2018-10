Ekstra V75-omgang med semifinaler til Breeders'

Erik Adielsson er aktuell i dagens V75-omgang på Solvalla. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Søndagskupong med seriefinalen mellom Brann og Rosenborg

Oddstips 1: Derfor tror vi Brann vinner seriefinalen

Oddstips 2: Lukaku og United slår tilbake

Oddstips 3: Glimt tar årets viktigste trepoenger

Lotto: Fem ferske Lotto-millionærer



Lerum med V64-fullklaff 26. oktober - Kr.1 750 ble til Kr.14 312,-

Vi kom dessverre ikke i mål på V64-systemet (utgangsbasert), men på flere av de flate bongene ble det fullklaff denne kvelden fra Kalmar. Undertegnedes største V64-bong (Kr.1 750 - oppdatert kl.16.40 fredag pga strykning på bankeren) suste inn, og betalte ut knallfine Kr.14 312,-. På Eksperten ble det fullklaff for to V6-bonger (fire andeler a Kr.750 / fire andeler a Kr.500), og disse betalte ut Kr.24 262,-. I tillegg ble det fullklaff for to V64-bonger (fire andeler a Kr.500), og disse betalte ut Kr.14 312,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solvalla byr på en knallfin V75-omgang søndag, og her får vi altså se sveriges beste unghester i semifinalene av Breeder's Crown. Det er SKYHØY kvalitet på løpene, og man skal være OBS på at det ofte skjer litt i slike løp. Spesielt sent på sesongen hvor hestene begynner å bli slitne... Dagens beste banker kommer ut i V75-4, og her må vi bare tro HARDT på 4 Global Withdrawl.

Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 4 Chianti – Hadde vært klink her om den hadde vært som i løpene nest/tredje/fjerde sist. Dog var den elendig fra tet på Vincennes sist, og den så rett og slett ikke noe bra ut. Nå skylder Björn Goop på reisen, og det kan naturligvis være den som ødelagte for Chianti sist. Dog har sesongen vært lang, og som storfavoritt kjøper vi den ikke fullt ut. 5 Son Of God – Var ikke helt på topp sist, men har ellers vært bra, og den har utviklet seg en god del. Duger om den er tilbake på sitt beste. 10 Southwind Hydro – Er veldig spurtsterk, og skulle det bli kjøring i dette løpet, ja, da kan fort denne komme på lette bein tilslutt. Er en KLAR outsider som tas med på alt. Formen er fin.

V75-2 : 2 Baritone Artist - Har sett kolossalt bra/sterk ut de siste gangene, og dette er den store formbomben i feltet. Spurtet voldsomt innvendig nest sist, mens den ble sittende bom fast som ubrukt i løpet som Inti Boko vant sist. Blåser til tet om kusken kjører til, og den kan vinne fra tet/eventuelt rygg leder/et utvendig par. Her har altså kusken mye å velge på, og nå lykkes man? 5 Globale Wise Guy – Har vært meget god, og den satt altså fast i Svenskt Trav-Kriterium nest sist. Har trukket et bra spor bak bilen, og her vil nok Goop prøve seg litt direkte. 2-valget. 12 Adress Book – Har hatt en herlig utvikling, og den blir bare bedre og bedre. Spurtet bra i Svenskt Trav-Kriterium sist, det er gode rapporter på den før denne oppgaven, og den dukker opp der fremme med tempo. Outsideren.

V75-3 : 3 Fanny Chenal – Har en skreddersydd oppgave foran seg, og feelingen vår sier tidlig tet og slutt. Slo meget gode hester nest sist, mens den ble sittende fast under maning sist. Taper ikke dette løpet om den kommer seg foran, og det er snakk om en motivert favoritt. 9 Racing Brodda – Er en av de mest kapable hoppene i denne årgangen, og den har fått ELENDIG betalt i 2018. Var enorm i nederlaget sist, og den blir helskummel her om Fanny Cheval får svar. Motbudet. 8 Zara Kronos – Er det en veldig bra kapasitet i, og den er ikke ueffen skulle det klaffe for den. Var syk sist, og det løpet kan man bare sette en tykk strek over. Har jobbet bra før denne oppgaven, den er kjapp i vei, og den får stå som en stor outsider!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-4 : 4 Global Withdrawl – Er dagens beste banker, og den står alene på våre bonger. Spinner normalt til tet, og da taper den ikke et løp som dette om den henger sammen i travet hele veien. Jogget 12,7 som en test før denne oppgaven sist, og det gjorde den på en veldig fin måte. Mellomdistanse passer perfekt, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på denne. ALL IN! 8 Betting Gangster – Er minst like bra på ren kapasitet, men den er normalt ikke så god at den kan gå frem i dødens å knekke ned vår banker. Vær også OBS på at de fire beste går til finalen, og det er ikke sikkert at Björn Goop ønsker å tømme den i semifinalen… Kunne ha vunnet Svenskt Trav-Kriterium med litt bedre flyt sist, og formen er ordentlig bra. 3 Versailles U.S. – Er det veldig fin kapasitet i, men den fungerte veldig dårlig sist, og det gjør oss usikker. Tilbake på sitt beste er den en klar outsider som skal med om løpet garderes.

V75-5 : 12 A Sweet Dance – Har vært dronningen i kullet, men floppet altså sist. Den dagen ble det feil, og når den heller ikke var på topp så ble det en smultring i raden. Er klart best når den får gå med i rygger, og nesten ingen har tempo i kroppen til å svare henne når hun kommer for fullt. Blir det bare litt tempo her så er hun altså supergiftig på speed, og feelingen er at den er tilbake på sitt beste. Rapportene på den er nemlig meget fin før dette løpet. SPILLES! PS! Per Lennartsson kjører i Johnny Takter sitt fravær. 8 Staro Miami – Snakker Mika Forss enormt bra om, og forteller at dette er en hoppe som skal bli enda bedre som 4-åring… Har radet opp med toppløp, og den var svært tapper/god bak Conrads Rödluva sist. Kan muligens komme seg foran, og da blir den ikke enkel å plukke ned. Disse to skiller seg klart ut, og normalt vinner en av dem.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6 : 2 Vamp Kronos – Vinner et løp som dette på normal form, og det kan helt soleklart dreie seg om tidlig tet og slutt. Satt bom fast sist, og formen er nok bra. Sesongen har dog vært lang, og fra tid til annen har den også vært i piggeste laget. Dette gjør at vi avstår fra et bankerspill. 12 Wild Love – Er voldsomt kapabel, og leverer den for eksempel som tredje sist, ja, da er den aktuell selv fra et iskaldt spor. Jogget da 11,8/2140ma på en veldig imponerende måte. Kommer nå ut etter en liten pause, og det er fine rapporter på den. Må med om favoritten garderes. 9 Gloria Web – Falt blytungt som en 1,6-oddser i det finske StoChampionatet sist. Gikk dog fullt godkjent etter sin tidlige galopp (slo sammen på startsiden). Er veldig kapabel, og smygsporet burde passe. Denne blir kjørt at Örjan Kihlström i Johnny Takter sitt fravær. Outsideren. 10 Catch My Love – Har «bare» tjent 590 000 i år, og det er lite for en slik hest. Var bunnsolid etter pause sist, og denne kan ALT på en god dag. MÅ MED OM LØPET GARDERES!

V75-7 : 5 Very Kronos – Blir knallhardt betrodd i finalen, men dette er altså hesten som er best når det IKKE GJELDER. Har galoppert bort store summer, og det er en hest vi aldri kan stole fullt ut på. Vant på en strålende måte sist (11,8 s 800m), og feilfritt vinner den trolig igjen. Her er det dog mange aktuelle motbud som blir altfor lite spilt, og vi må bare spekulere. 2 Milliondollarrhyme – Er en hest vi alltid har holdt SKYHØYT, men den hadde sine problemer tidligere i år (ble syk), og har derfor fått magert betalt. Har sett helt enorm ut de siste gangene (08,9 s 800m sist), og ingen skal bli overrasket om denne kammer med seg et storløp på tampen av året. TAS MED PÅ ALT! 11 Perfect Spirit – Kihlström fra spor 11 i et løp man ikke trenger å vinne pleier aldri å være spillbart. Dog er dette en fantastisk hest, og den burde være HET om ikke Kihlström «sovner» bak i feltet. Skal naturligvis med på bongen. 3 Short In Cash – Er en kanon som har tjent 249 000… Kommer til å bli enormt bra som eldre, og den har et potensial til å nå så langt som helst. Rotet det til for seg i Frankrike sist, men det er slik den er. Var strålende i nederlaget nest sist (11,2 s 1400m), og på ren kapasitet er den ikke veldig langt bak de beste i årgangen… Kan skrelle.