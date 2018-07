Ekstra V75-omgang med StoChampionatet

Örjan Kihlström er aktuell i dagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Siste info V75-suksess på Sørlandet 21. juli!

Valle Mattis var vår hovedbaker på Sørlandet lørdag, men den ble dessverre kun toer bak Garli Moe Garlin. På siste info bongene våre ble det imidlertid suksess, og samtlige siste info bonger (29 bonger) suste inn. Nesten alle bonger kostet fra Kr.1 000 til Kr.2 000, og disse betalte ut fra Kr.5 535 til Kr.5 625,-.

Axevalla byr på en EKSTRA V75-OMGANG denne søndagen, og StoChampionatet med en førstepremie på 1,2 millioner er det sportslige høydepunktet. Vi går hardt ut denne søndagen, og anbefaler et bankerspill på 5 Double Exposure som omtrent virker uslagbar ut blant hoppene. Ellers vrimler det med spennende objekter i denne omgangen, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V75-1 : 5 Double Exposure – Vi går på en banker direkte denne søndagen, og vi gjør det på en hoppe som Daniel Reden holder SKYHØYT. Hadde kun hatt det fint i trening før løpet sist, og den var derfor ikke mer enn hva den måtte være etter den lille pausen. Gangen før var den helt RÅ fra dødens, og da gikk den altså 07,6 s 700m uten at den var tom på det. Ventes MYE forbedret med en blåser i kroppen etter pause, og den har en TOPP MULIGHET selv om den skulle havne utvendig leder. Det lange oppløpet på Axevalla er kun et pluss for vår klare banker. ALL IN!

V75-2 : 1 Cobourg Hanover – Har vært strålende i comebacket, og spesielt nest sist likte vi den skarpt. Jogget da en 12-tid med krefter igjen, og gjør den noe tilsvarende her, ja, da skal det en fryktelig god hest til for å plukke den ned. Vår favoritt. 3 Gento – Vi dobler dog bongene med denne kanonen. Vant lett på en knallgod tid sist, og da skal man huske på at banen ikke var noe bra… Vet omtrent ikke hvordan det er å tape, og det lyser enorm klasse av den. Må trolig vinne dette løpet fra dødens på Cobourg Hanover, og det vil bli alt annet enn enkelt… Disse to hestene skiller seg klart ut, og vi låser tynt!

V75-3 : 3 Baritone Artist – Blir et veldig skrik denne søndagen, og det med det rette. Har egentlig en veldig misvisende rad, og Markus Svedberg har kjørt snilt med den over en lengre periode. I E3-finalen sist var den ikke tom over mål, og da traver den altså 12,8/2140ma… Er kjapp i vet, og skulle den komme seg foran nå, ja, da er feelingen at man vil kjøre den i tet. SPILLES! 8 Luce Axe – Er en hoppe en bra bit utover det vanlige, og selv om den nå skal møte hingster/vallaker så vil den ikke gjøre seg bort. I E3-finalen for hopper sist satt den BOM FAST med alt igjen på 12,9/2140ma. Har vært 17 ganger blant de to beste på 18 forsøk, og den utvikler seg dessuten helt strålende. Er veldig kjapp i vei, og med flyt på startsiden så er Luce Axe klart aktuell. Motbudet.

V75-4 : 9 Busy Doin’ Nothing – Blir av en eller annen grunn veldig lite spilt her, og akkurat det kjøper vi ikke. Den har nemlig stadig blitt bedre, og sist satt den bom fast på 12,8/2100ma. Da så den sjeldent fin ut i målgangen, og det lyste form av den. Her er den nesten på kronen riktig ute i grunnlaget, og med flyt har den form til å sjokke. SE OPP! 7 Eldorado Mearas – Peter Untersteiner er på slike dager som dette alltid livsfarlig, og han skal ikke undervurderes med denne vallaken som er pågang etter pause. Fullførte MEGET solid sist, og leverte da et herlig formbeskjed. Da gikk den på treningsbalanse, men nå blir det en eller annen form for barfotbalanse? Er kjapp i vei, og fra eventuelt tidlig tet kan fakta dette være over…

V75-5 : 4 Anne Royal – Dette er trøsteløpet for de som ikke kvalet til finalen av StoChampionatet. Her er det VELDIG åpent, og en bred gardering trenger opplagt ikke å være feil. Vi prøver oss med en helt uspilt smellkaramell som så strålende ut sist etter at man rykket skoene på den. Satt altså bom fast over mål, og vi gav den to pluss i kanten. Er veldig kjapp fra start, og fra tet/eventuelt rygg leder er den litt spennende. OBS! 3 Gun Palema – Fullførte meget bra sist, og det etter at den havnet på vingel innledningsvis. Var da ute mot Mily/Dibaba, og er altså MYE billigere ute nå. Kan storskrelle om det klaffer litt bedre. 10 Catch My Love – Ble merkelig disponert sist, og den ble fakta aldri kjørt med. Kom til mål med krefter igjen i kulissene. Kan fort bombe ned alt om den blir kjørt litt mer offensivt med nå.

V75-6 : 6 Vamp Kronos – Er den beste hesten i feltet, og den så helt LYSENDE ut i sitt forsøk. Danset fra til en klink overlegen seier, og nå har denne hoppen funnet superformen for alvor. Er en av de som drar størst fordel av distansen i dette feltet, og er den som de siste gangene, ja, da tror vi rett og slett at den ikke kan tape årets utgave av StoChampionatet. Er en banker for de som ønsker å spille frekt. 11 Dibaba – Blir trolig favorittspilt, men hvordan er det med formen til denne superhoppen, og er egentlig distansen et pluss? Nå sist la den som vanlig litt hissig avgårde, og roer den seg ikke så blir dette tøft. Er dessuten best når den er med der fremme da den er noe sprutredd. Kan naturligvis vinne, men vi har altså MYE større tro på Vamp Kronos.

V75-7 : 14 Ridgehead Melanie – Er fryktelig bra, og dette er en hoppe med et aldeles for lavt grunnlag på konto. Gikk 13,8/2140ma til en sikker seier fra dødens sist, og den var ikke helt tom på det. Tåler å gjøre mye jobb selv i løpene, og det lange oppløpet på Axevalla er kun et pluss. Er en banker for de som ønsker å spille superfrekt! 10 Nacrous – Fullførte bra etter sene luker sist, og da var den altså ute i et forsøk til StoChampionatet. Er billigere ute nå, og den gjør seg ikke bort i omgivelser som dette. Overrasker? 5 Cheerful Rivner – Bare «labbet» unna til en enkel seier sist, og dette er en traver som det fortsatt er MYE utvikling i. Blåseren som den fikk sist har garantert gjort godt, og henger den bare sammen i travet, ja, da er den HET. Er dog veldig entaktet enda, og det er noe som kan felle den når det her er tøffere i mot.