Ekstra V75-omgang med StoChampionatet

Double Exposure og kusk Örjan Kihlström. Søndag kommer de ut på Axevalla. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V64 Bro Park: Utfordrende V64-jackpotomgang på galoppen

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Vi har en svært spennende søndag foran oss, og her er det MYE å glede seg til. Det er galoppen som starter denne søndagen, og det er JACKPOT I V64-SPILLET på Bro Park. Det ligger vel 240 000 ekstra i sekserpotten, og V64-1 er i gang kl.12.45. Deretter skal vi spille V75 på Axevalla, og her begynner V75-1 kl.15.00. Biri avrunder uken med en INTERNASJONAL V65-OMGANG kl.18.15.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



En av årets fineste V75-omganger venter søndag, og her skal vi altså kjøre finalen av StoChampionatet. Det vrimler av spillbare objekter denne søndagen, og flere av disse blir mildt sagt lite spilt. Når det gjelder dagens beste banker så har vi spart den til finalen, og her kan vi ikke spekulere mot 7 Double Exposure. På de flate bongene står også 7 Danilo Brick alene i innledningsløpet. Har motstandsmessig et gaveløp foran seg, og vinner uten noe tull underveis! Gå ikke glipp av følgende til løpene på Axevalla:



V75-1 : 7 Danilo Brick – Vi går HARDT ut denne søndagen, og anbefaler et bankerspill direkte! Når det gjelder Danilo Brick så er den i en helt egen klasse på ren kapasitet, og glem ikke at den nest sist gav en storkanon som Campo Bahia kamp etter et løp i dødens… I selve Svenskt Trav-Kriterium gikk den et helt spinnvilt løp etter grov galopp. Kommer nå ut etter en lengre treningspause, den matches mot Derby, og rapportene går i dur. Taper normalt sett ikke dette om alt går riktig for seg, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne. Hadde faktisk kun 18% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og den burde hatt mellom 50-60% av innsatsene på seg…

V75-2 : 5 Höwings Unbeatable – Småskummelt amatørløp, og her leter vi skreller. Ideen ble kjøpt til Norge med et særdeles godt rykte, men slo liksom aldri skikkelig til. Så ble den flyttet til Robert Bergh, har hatt sine problemer også der, men nå virker den å ha funnet storformen. Så utrolig bra ut sist, og den kom alene til mål etter å ha vist 10,7 s 800m med masse krefter igjen. Tøffere i mot nå, men denne er bra, og som lite spilt skal den passes! 9 Pompano Euphoria – Hadde 0,4% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er mulig at det ikke går veien, men vær litt OBS på at denne er betydelig bedre enn raden. Gikk HELPIGG i mål etter sene luker på en fin tid nest sist, mens den sist var ute i et gressløp, og det kan man bare se bort fra. Nydelig smygspor nå, er speedig, og kan komme på lette bein om det blir kjørt litt…

V75-3 : 6 Ecurie D. – Er en lekkerbisken av en traver, og den var igjen smellgod fra dødens sist. Virker å være steinhard i skallen sin, og sjansene for en ny seier skal være veldig bra. Motivert favoritt. 4 Redneck Woodland – Denne vil vi dog advare litt for. Den er veldig talentfull, og spurtet sterkt sist. Kom til mål hakk i hel på et par knallgode hester, og var ikke tom på 13,1/2140ma. I dag blir skoene rykket for første gang i karrieren, og det kan fort gi den et ytterligere kick. Overrasker?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-4 : 11 Alva Palema – Er en lettbeint hoppe som har fin fart i kroppen sin. Hjemmetrener Pär Hedberg har med garanti satt denne i ordning til søndagens oppgave, og i dag blir det på med en BIKE for første gang i karrieren. Er såpass bra at den kan overraske om det bare klaffer litt underveis. 5 First Heartbeat – Vant enkelt fra tet nest sist, mens den ikke likte det varme været sist, og presterte langt under pari. Alt skal være normalt med den i jobbene igjen, og i dag velger man å teste den med BIKE for første gang i karrieren. Blir ikke enkel å fange om den komme seg foran, og den MÅ passes.

V75-5 : 1 Vikens Fingerprint – Solgte seg meget dyrt mot kanonen A Sweet Dance tredje sist, mens den vant enkelt nest sist. Sist ble det dessverre galopp. Fra tet trenger ikke denne å bli enkel å fange, for her møter den i hvertfall ingen A Sweet Dance… 11 S.G. Maleficent – Dette kan være storskrellen i løpet. Blir gradvis bedre, og den var ytterst nære å gå til finalen av StoChampionatet sist. Vi hadde vel 12 s 1000m på klokken, og den spurtet riktig så bra. Med tempo kan den dukke opp helt der fremme, og som for lite spilt må vi bare varsle!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-6 : 4 Conrads Rödluva – Er årgangens beste, og nesten ALLE tror det er nettopp henne som tar seg av StoChampionatet. Vi tror også naturligvis mye på denne topphoppen, og den var veldig fin i sitt forsøk til en enkel seier. Det vi ikke liker er at hun i dag trolig får svar, og må gjør all jobb selv. Det kan hun naturligvis greie, men med svar så er vi ikke skråsikker på at hun fikser det. Motivert, men… 1 Zeta Kronos – Ingen er bedre enn Björn Goop i løp som dette, og man skal være litt forsiktig med å undervurdere hans stortalent her. Imponerte noe kolossalt i sitt forsøk, og vant etter en svett sisterunde i sporene. Vi hadde 10,7 s 1000m på klokken, og noe mer enn det kan man nesten ikke kreve. Er kjapp i vei, den er sikret et bra opplegg, og på ren kapasitet står den nok ikke veldig mye tilbake for storfavoritten. Björn Goop vant dette løpet med Mellby Free i fjor, og kan vinne det i år igjen… OBS! Hester som 11 Racing Brodda/12 Activated er også aktuelle hester for å vinne årets StoChampionat, og med tempo blir begge skumle.

V75-7 : 7 Double Exposure – Er normalt i en egen klasse i disse hoppeløpene i Sverige. Har vist det gang etter gang, og det gjør nok hun i dag også. Det ble feil på Jarlsberg sist med at hestene kom altfor sent til banen osv, og vi bare ser bort fra det løpet. Var enorm i nederlaget nest sist, og formen skal være knallbra. Har blitt strøket inn to spor, og normalt burde hun bli sluppet til tet. Vi kan ikke helt se hvordan denne skal kunne tape, og her går vi ALL IN!