Ekstra V75-omgang med Svenskt Kaldblodskriterium

Rappstjernen og kusk Øystein Tjomsland. Søndag kjører Lars Anvar Kolle. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Superklaff på Biri 10. august - Kr.1920 ble til Kr.49 225!

Petter Kristiansen tok virkelig for seg på Biri denne fredagen. Det ble en ganske vanskelig rekke ved mjøsas bredd, men vår største bong (Kr.1 920) satt klokkerent. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.49 225,-.



På Eksperten var det hele fem bonger som fikk seks rette, og de bongene så ut som følger:



* En bong a Kr.2 000 (seks andeler a Kr.332) betalte ut Kr.49 225,-.

* Tre bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.49 225,-.

* En bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.49 225,-



I tillegg til dette satt V5-forslaget vårt på Kr.480 som det skulle, og det betalte ut meget fine Kr.3681.



Dannero klemmer til med en LEKKER V75-omgang denne søndagen, og det er en omgang vi liker skarpt. 3 Eld Rask (V75-4) kan vi ikke spekulere mot i hovedløpet, for går alt riktig for seg så skal den bare være best. Ellers er flere av løpene utfordrende, og det burde gå mot en ganske bra utbetaling. Sjekk ut følgende:



V75-1 : 5 Whitehouse Express – Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter et lengre opphold, og den er på vei mot storformen igjen. Gikk et knallsterkt løp etter en ganske grov startgalopp sist, og den kom dessuten til mål med litt krefter igjen. Kihlström er et pluss på denne, og vi tror IKKE den taper om den bare ikke finner på noe tull. D er meldt bra vær denne dagen, og dermed får Whitehouse Express en bane som den vil like. Motivert storfavoritt som har en solid sjanse. Garderer man dette løpet så er det 4 Beau Mec, 7 Montdore, og 6 Poochai som er aktuelle.

V75-2 : 9 Brenne Blesa – Hadde vært klin overlegen om den ikke hadde feilet inn på oppløpet i sitt forsøk, og dette var en hest vi likte skarpt. Er en finstammet fux med fremtiden foran seg. Gikk kun 32,9 i sitt forsøk, men vær OBS på at det var et ordentlig drittvær når denne gikk. Er fort ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, og feilfritt skal det en svært god hest til for å slå den. Vår klare tipsener. 2 Voje Maren – Var en vinner for Tjomsland sist, og den blir hardt betrodd nå. Er en av de som kan vinne, om den går feilfritt, men vi tror altså mest på den andre hesten fra Team Tjomsland. 3 Jeksa – Er en veldig bra hoppe, og den kunne nok ha utfordret Voje Maren i forsøket om den hadde vært kjørbar. Var dog veldig skakk, og vi håper den er rettere nå. Ulf Eriksson opp er spennende, og den er en joker i leken.

V75-3 : 1 Hunter Dillon – Hadde 1,7% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er aldeles for lite. Sist stod den likt med favoritten 15 New Joker, og gikk da et strålende løp i kulissene etter en grov galopp. Gangen før vant den lekende lett fra dødens, og gikk da en lav 16-tid. Skulle Per Linderoth komme seg tidlig til tet med denne, ja, da går den i hvert fall 15,0, og da skal de andre få kjørt seg. MÅ BARE PRØVES! 14 Bicc’s Lamborghini – Har vært for tøft matchet de to siste gangene, men glem ikke at vi her snakker om en hest som slo Mister Niky tredje sist, og da travet den 14,4/2660mv… Møter her riktig motstand, og med flyt duger den godt. 15 New Joker – Var fullstendig overlegen sist, og den holder toppform. Står dog feil inne i dette løpet, og for oss er dette en «kald» favoritt. Tas kun med om man velger å bruke noen hester…

V75-4 : 3 Eld Rask – Banker vi i Svenskt Kaldblodskriterium. Det er lenge siden vi har sett en slik oppvisning som denne leverte i forsøket, og du verden hvor bra den var. Havnet utvendig for 5 Egon, smadret den, og vant med 70-80m. Husk på at banen i det forsøket var krevende, og tiden var altså knallgod. Egon har tidligere vært hakk i hel på 1 Rappstjernen i Norge, og det viser bare hvor bra denne prestasjonen av Eld Rask var. Skulle den igjen få svar så vinner i hvertfall ikke tethesten, men Eld Rask har uansett en solid mulighet. ALL IN! 10 B.W. Rune – Er den vi frykter mest. Den gikk et strålende løp i dødens på Eld Rask nest sist, og var også bra etter galopp i forsøket. Kan fort få løpet om vår banker får svar… 1 Rappstjernen – Er en lekker modell som vi liker skarpt. Vi er dog skeptisk til om den er «modig» nok, men fra rygg leder på Eld Rask, og luker tilslutt, ja, da er den alt annet enn ueffen… Vi tror dog IKKE den vinner fra eventuelt tet. 2 Ängsborken – Er knallgod, men den må fungere skal den kjempe om seieren. Det gjorde den ikke i forsøket, men vant likevel. Er mer trippel enn seiersaktuell, men bruker man noen hester er det den fjerde vi ser med sjanse.

V75-5 : 7 Elvis Tabac – Svensk Travsports Guldtäcke er som vanlig et «krevende» løp å ranke, og ingen skal bli overrasket om det skreller til i dette løpet. Draget vårt hadde faktisk kun 7% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er for lite. Har nemlig funnet superformen, og den har vært meget god de siste gangene. Er for eksempel 40m billigere ute kontra 10 U.R. Faxe som den har møtt tidligere, og vår tipsener står veldig bra inne i dette løpet. SE OPP! 6 Hustvedt Lyn – Er en annen meget formsterk strekhest som vi ranker tidlig inn. Den holdt bra sist, mens den vant sikkert fra tet nest sist. Går jevnt på 27-tallet, og på en kjapp bane trenger den ikke å bli enkel å fange. OBS! 12 Järvsöodin – Er veldig bra, men den har en knalltøff oppgave foran seg. Må trolig gå en 24-tid om den skal vinne, og det må den altså gjøre etter en reise litt ute i sporene… Selv med toppform kan det bli i meste laget for favoritten.

V75-6 : 13 Tesio – Er et «monster» av en hest, og den har også en ekstremt bra skalle. Var litt tung i takene etter pause sist, og den var fakta slått tidlig på oppløpet. Kontret dog til seier, og den viste igjen hvilken kjempe den er. Kommer nok fykende tidlig her, så får vi se om noen tør å svare. Feelingen er god for denne favoritten, og også vi tror hardt. BANKES PÅ DD! 5 Wutan – Er en hest som Daniel Reden holder høyt, og den har vært veldig bra i de to løpene som den har gjort for han. Sporet trekker ned, men distansen er et pluss, og den er god nok skulle favoritten være noe under pari. 1 Mr Dream Coktail – Er kjapp i vei, og kan lede dette løpet lenge. Var med i seierskampen sist, mens den vant nest sist. Er en ordentlig bra stayer, den står spennende til, og det er den siste vi ser med seiersjanse i dette løpet.

V75-7 : 7 So Nobel Gede – Blir ENORMT kuskeplusset denne søndagen, og Kihlström opp her må være spennende. Formen til So Nobel Gede er også veldig bra, og nest sist gikk den for eksempel 12,6 s 1000m. TAS MED PÅ ALT! 14 Under The Counter – Kommer ut etter en liten pause, og det gjør den med gode rapporter i ryggen. Gikk med vanlig vogn sist, men nå kommer det på en yankervogn igjen. Er en av de klart beste hestene på ren kapasitet, og den er selvskreven på bongen. 15 Millie Millionaire – Er formbomben i feltet, og den gjør fakta ikke dårlige løp. Søndag skal man prøve å makse den litt mer utstyrsmessig, og det blir drapropper for første gang i karrieren. Dette har den tent veldig på i trening, og det vil nok gi den en ekstra effekt. Motivert, og tidlig.