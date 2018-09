Ekstra V75-omgang med Svenskt Travderby

Robert Bergh er aktuell i dagens V75-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lørdag ble det fullklaff for 26 siste info V75-bonger fra Kurt Leirvåg. De billigste bongene kostet Kr.900 (fire andeler a Kr.250/fem andeler a Kr.200/ti andeler a Kr.100), og disse betalte ut Kr.4 895 hver seg.

En spennende søndag venter, og her blir det både trav og galopp. Klampenborg byr på både V4 + V5, og her er man i gang kl.12.45. Deretter venter en ekstra V75-omgang på Jägersro, og her begynner løpene kl.14.30. Sist ut denne søndagen er Jarlsberg, og den INTERNASJONALE V65-omgangen starter kl.18.15.



Her skal det dreie seg om Jägersro, og vi byr på følgende:



V75-1 : 9 Platon Face – Var ikke på topp sist, men møtte også overmakten i Propulsion/Readly Express. Før det har den radet opp, og vært brenngod. Nå er den veldig riktig ute når det gjelder motstand, og den har en stor sjanse om den leverer på sitt beste. Vi hadde banket den med Adrian, men vi gjør det ikke med Lutfi. 4 Racing Mange – Er den med best form i feltet, og den vi vil ha med i mot. Er rett og slett fryktelig god, og sist gikk den HELPIGG i mål etter sene luker. Har trukket et bedre spor enn favoritten, og det kan fort bli utslagsgivende på en bane som Jägersro… DOBBELTBANKER.

V75-2 : 1 Dream Of Success – Er lovende, og den var solid til seier fra dødens sist. Var klart forbedret etter at man rykket skoene, og vi håper på den balansen igjen. Er normalt veldig kjapp ut bak bilen, og det kan dreie seg om tet og slutt løser den som i Danmark. 5 Nolimitjimmit – Galopperte sist, men var brenngod i nederlaget nest sist. Er kanskje den beste hesten på ren kapasitet, og er selvskreven på bongen. Ellers er dette løpet svært åpent, og vi tar også med 2 Gumball In, 3 Fashion Fine Wine, 7 Timo Lane, og 9 Jeppas Qlipper.

V75-3 : 2 Vamp Kronos – Er enormt bra, og vi likte den skarpt i forsøket. Jogget da en 12-tid, og virket til å ha MYE krefter igjen. Er en av de klart beste i årgangen, og fra et nydelig spor må den være HET. 4 Mily – Imponerte noe kolossalt i forsøket, og den bare forsvant i fra etter et løp utvendig leder. Har utviklet seg MYE som 4-åring, og vært en ordentlig positiv overraskelse. Kan opplagt vinne om den bare unngår dødens. 1 Run Chica Run – Kjører Peter selv da den er litt spesiell. Vant lett i forsøket, og den er effektiv fra nettopp tet. Leder trolig lenge… Ellers vrimler det med vinnerkandidater i årets Derbystoet, og en bred gardering trenger ikke å være feil.

V75-4 : 11 Staro Litchi – Er bra, og som lite spilt MÅ den passes her. Ble sittende bom fast i et forsøk til Derbystoet sist, og så ordentlig bra ut for dagen. Her er den mer riktig ute når det gjelder motstand, og den har form til å skrelle om det løser seg. OBS! 13 Vera Spiro – Skuffet oss nest sist, men sist var den helt RÅ etter et tøft opplegg i dødens på Vamp Kronos. Virker å være under en konstant utvikling, vi tror den er best med et ryggløp, og den dukker opp på foto om den leverer som sist. OBS! Dette blir vår HELFREKKE A-DUO. Bak disse er dette løpet alt annet enn lettløst, og det er fakta ikke mange som er helt sjanseløs.

V75-5 : 2 Magic Happens – Er Peter Untersteiner LYRISK til, og den har aldri vært bedre enn hva den er nå. Sist dundret den til tet, gikk 10,5 s 800m, og vant utrolig enkelt. Løser den like bra nå, ja, da henter ikke 3 Lord Flax en lengde på den, og fra eventuelt tidlig tet er fort dette løpet over. 3 Lord Flax – Har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og dette er en hest i toppform. Nå sist ble det enkelt fra tet, og den var fin for dagen. Er kun middels+ fra start, og vi er alt annet enn sikker på at dette dreier seg om tet og slutt som veldig mange tror… 5 La Diva Rossi – Er en SVÆRT grunnkapabel hoppe som virkelig har tent til for sin nye trener Linda Pulkkinen. Var tapper etter et upassende opplegg nest sist, mens den vant enkelt fra tet sist. Er lynrask fra start, og skulle denne komme seg foran, ja, da har den form til å overraske. OBS!

V75-6 : 5 Who’s Who – Er den store favoritten i årets Derby. Den gikk en strålende sisterunde i sitt forsøk, og det ble sikkert tilslutt. Grunnen til at vi ikke banker er at den risikerer å måtte vinne årets Derby fra dødens, og akkurat det er det ikke mange som greier. Vi tror nemlig ikke den blir sluppet til tet, og da blir fort dette tøffere enn hva flere tror… 12 Alcoy – Peter Untersteiner ble nok litt for seierssikker i forsøket, og ble altså kontret ut av en heroisk 2 Transcendence. Vant utrolig enkelt i tøffe omgivelser gangen før, og det er ingen tvil om at denne duger på sitt beste. Det pleier å bli kjøring i disse løpene, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter… Alcoy er dessuten en av de som tåler denne distansen best, og vi setter på varsellampene på full styrke! 7 The Bucket List F. – Fullførte solid fra dødens i forsøket, og da skal man også vite at kusken ikke kjørte den i bunn. Den så helt fantastisk ut for dagen, og vi likte den skarpt på sin barfotbalanse. Er en av de beste i årgangen, den fortjener en storløpsseier, og den kan kommer her. Ellers er årets Derby VIDÅPENT, og ikke mange er helt sjanseløs…

Dagens beste banker:

V75-7 : 11 Carabinieri – Blir vår banker i finalen. Den har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og selv om den har vært god så har nok også disse løpene gjort veldig godt. Har nemlig sett noe «seig» ut. Har en svært passende oppgave foran seg i finalen, den drar stor fordel av et lite felt, og feelingen er at den runder til en ny seier. ALL IN. Bak denne er det 10 Bravo Navarone (endelig litt pågang?), 8 Ragazzo Da Sopra (positiv etter pause sist), og 6 Sir Q.C. (god nok, men hvordan takler den sporet?) som er aktuelle.