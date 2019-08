Ekstra V75-omgang med Tjomsland i hovedrollen

Øystein Tjomsland og Grisle Odin G.L. Søndag kommer de ut i Svenskt Kaldblodskriterium. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En særdeles innholdsrik og spennende søndag venter. Vi sparker det hele i gang fra Danmark og Klampenborg, hvor Dansk galopp-Derby skal arrangeres. Det er dessuten DOBBEL V64-JACKPOT, og det ligger deilige 434 104 ekstra i sekserpotten. V64-1 begynner kl.12.45. Deretter skal vi til Dannero hvor en EKSTRA V75-omgang venter kl.15.00. Her er Svenskt Kaldblodskriterium hovedoppslaget. Om kvelden skal vi så til Sørlandet, og her begynner den INTERNASJONALE V65-OMGANGEN kl.18.15.



Dannero står får for dagens V75-omgang, og det er en svært spennende omgang vi har foran oss. Svenskt Kaldblodskriterium skal kjøres, og det skal også Kriteriestoet. Vi tror på flere norske seire, og dagens beste banker, ja, den kjører Øystein Tjomsland. 8 Grisle Odin G.L. (V75-4) er et fantastisk talent som imponerte stort i forsøket. Er helt overlegen i denne finalen om den ikke rører det til for seg. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 5 Marlon Donvici – Småskummelt innledningsløp hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide blir bortglemt, men denne er bra, og duger normalt godt i et løp som dette. Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den fullførte klart bra sist. Var nok ikke helt tom over mål, men hadde rett og slett ikke den toppfarten tilslutt i kroppen. Distansen nå er intet minus, det trange sporet har den taklet før, og vi roper et varsko!

V75-2 : 2 Nordli Alma – Er den overlegent beste hesten i Kriteriestoet, og hadde den vært helt travsikker, ja, da kunne man ha gått ALL IN! Var klin overlegen i sitt forsøk, og har rett og slett utrolig mye inne. Gikk med sko på alle fire i forsøket, men i dag blir det skoløs igjen. Noe som er et klart pluss. Konkurrerer kun mot seg selv, og den skal stå alene på de litt mindre bongene.

V75-3 : 10 Jubel – Her er det VELDIG åpent, og en bred gardering anbefales. Vår ide har vært ute i tøffere omgivelser enn dette, og har motstandsmessig en riktig oppgave foran seg nå. Er dessuten SOLID kuskeplusset med Rikard N. Skoglund, og dette ser fakta litt spennende ut på forhånd. Gikk helt greit i kulissene sist, og formen skal ikke være så verst. Overrasker?

V75-4 : 8 Grisle Odin G.L. – Er et fantastisk stortalent som normalt er helt overlegen i denne finalen. I forsøket vant den med «en mil», og den er rett og slett mye bedre enn de den møter her. Tjomsland valgte spor åtte for å unngå noe rør på startsiden, og her vil nok han søke fremover direkte. Kun uhell/galopper i mot, og vi kan ikke spekulere mot dette supertalentet. ALL IN!

V75-5 : 8 Dame Dream – Må være spennende som altfor lite spilt her. Kommer ut etter en liten pause, og den er behandlet i oppholdet. Er LYNRASK fra start, og når den her er strøket inn to spor så går nok Magnus Djuse ALL IN på startsiden. Satt tidlig i tet fra et tilsvarende spor fjerde sist… Jogget da 13,1/2140ma med krefter igjen. Vær også OBS på at den sist stod 20m bak Beauty Leg som den nå står likt med… Vi liker altså skarpt at den er blitt strøket inn to spor, og må bare prøve å ta betalt! SPILLES!

V75-6 : 3 Sindy Løper – Fant faktisk storformen på samme tid i fjor, og plukket da med seg to andreplasser samt to seire i tidsrommet august-oktober. Varslet dessuten form sist, og den spurtet riktig så fint nedover oppløpet. Var nok ikke helt tom over mål, og den fikk et STORT pluss i kanten av oss. Stod faktisk på likestart med Guli Rubin (strøket) 28. desember i fjor, og er 80m billigere ute nå… Sindy Løper var et nest sistevalg når vi la ut våre tips, og hadde kun 0,3% av innsatsene på seg. Akkurat det er galskap, og vi kan ikke gjøre annet enn å varsle når den står såpass perfekt inne i dette handicapløpet.

V75-7 : 3 Elian Web – Har en skreddersydd oppgave foran seg i finalen, og dette bør egentlig dreie seg om tet og slutt. Hadde det vært 1600ma, ja, da hadde vi gått ALL IN. Motstandsmessig ser dette helt perfekt ut på forhånd, den satt bom fast i kulissene sist, og rapportene går i dur. Leder rundt om? 10 Apollon De Kacy – Spurtet bra mot hester som Sorbet/Baron Gift sist, og den fikk et pluss i kanten. Er kanskje ytterligere forbedret til denne starten, og som lite spilt er den spennende.