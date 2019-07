En av årets beste V75-omganger

Calina og kusk Frode Hamre. Lørdag kommer de ut på Biri. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

V75-sirkuset forflytter seg fra Sørlandet til den vakre banen ved Mjøsas bredd, Biri Travbane. Her venter en av årets BESTE V75-omganger med flotte løp, og muligheter til å vinne hele 13 millioner kroner. Her er det SVÆRT HØY KLASSE på løpene, og en rekke vinnerkandidater i de fleste av løpene. Noe spesielt bedre enn dette er det vrient å få til, og det er liten tvil om at Biri Travbane igjen leverer varene.

For å komme i mål med de flate bongene denne lørdagen så trengte vi faktisk to bankere, og når det ikke var spesielt enkelt å finne en banker så skjønner jo man at dette ikke akkurat er lettløst.

2 Calina i V75-innledningen skal forsvare sitt NM-gull fra i fjor, den er nybehandlet, og fra et ypperlig spor bak bilen anbefaler vi et bankerspill. Skal man først gardere V75-innledningen så er det fakta få sjanseløse hester...

6 Custom Colt i V75-4 er den småfrekke bankeren i omgangen. Fungerte ikke optimalt på Leangen sist, men gikk likevel et helt enormt løp etter galopp. På lørdag blir det på med BIKE for første gang, og vi er veldig inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt.

Alt om lørdagens V75 + V5-omgang finner du litt lengre ned.

Her er lørdagens tekst til løpene på Biri:



V75-1 : 2 Calina – Dette er altså NM for hopper med 250 000 i førstepremie. I fjor vant Calina foran 1 Windy Ammik, og nå har man prøvd å sette den flinke hoppen opp for en ny NM triumf. Det har dog vært litt grus i maskineriet, for den har ikke fungert som best de to siste gangene. Nå skal dette være fikset, og man forventer at den skal levere en solid prestasjon på lørdag. Har trukket det beste sporet, og vi tror på en flott mulighet. Stall Hamre er en mester med å innfri når det mest gjelder, og det viser dem nok en gang på lørdag? VI BANKER!



9 Madelen L.T.C. – Har vært forfulgt av uttur på slutten, og den er betydelig bedre enn raden. Sist kjørte for eksempel Høitomt oppi, og dermed var den dagen spolert. Kan få drømmeløpet fra et nydelig smygspor nå, og med seier på lørdag er all uturen på slutten glemt. 1 Windy Ammik – Var den moralske vinneren av fjorårets NM, og den var helt rå i nederlaget da. Kommer ut lørdag med meget gode rapporter i ryggen, men så var det dette med innersporet da. Kan normalt ikke svare 3 Miracle Tile, og dermed kan sporet bli en felle. Er dog aktuell om det løser seg. 8 Thankful – Her har Team Tjomsland gjort en helt fantastisk jobb, og fått frem en av våre beste hopper. Var kolossalt bra i nederlaget mot Hillary B.R. nest sist, mens den også var bra i finalen sist. Møter ingen Hillary B.R. nå, men fra dette sporet må den uansett ha tur underveis for å bli ropt opp.

Vår rangering : A : 2 B : 9-1-8 C : 7-10-3-4-12-11-6-5

V75-2 : 12 Valle Max – Er et av dagens klart beste objekter, og en hest vi virkelig tror på. Er et 6/7-valg i fagbladene, og med en ganske dårlig rad så burde den ikke bli mye spilt. Man skal dog være klar over at den blir stadig bedre i regi Herman Tvedt, og vi likte avslutningen til den sist. Det vi liker enda bedre er at den kommer ut med drahette for første gang i karrieren, og det er garantert et stort pluss. Et annet stort pluss kan fort være at den skal gå med draskylapper. Vi liker disse endringene, fremgangen hesten virker å være i, og den må bare prøves til flotte odds i lukene!



7 Finnskog Nox – Gikk bra etter galopp sist, kom tilbake, og ble sittende fast i kulissene med krefter igjen. Er en av de beste på ren kapasitet her, og den er tidlig aktuell for gardering. 10 Todin – Blir MYE spilt, men hvorfor blir den egentlig det? Virker ikke like hard i skallen sin lengre, distansen er normalt et minus, og den ble kjørt ned i kjelleren sist. Tom Erik Solberg opp er et pluss, men for oss er dette uansett kun en outsider. 6 Gomnes Hans T. – Var klart forbedret igjen sist, og fullførte da bra. Distansen er et pluss på lørdag, og skulle den være ytterligere forbedret er den aktuell.

3 Faks Blæsen – Har en passende oppgave foran seg nå, og feilfritt er den ikke borte. Finner den bare litt form igjen så burde den dukke opp på foto. 4 Tangen Elvira – Var god til seier sist, men det var under helt «perfekte» forhold med litt regn/kjølig vær. Noe den liker. På lørdag blir det opp mot 30 grader varmt, og da koker det fort over for denne klink usikre hoppen.

Vår rangering : A : 12 B : 7-10-6-3-4 C : 1-9-8-5-2-11

V75-3 : 10 Another Creation – Har vært strålende tre ganger på rappen nå, og den har imponert oss veldig. Det kan bli veldig riktig å komme bakfra i dette løpet da Østre har uttalt at han vil svare teten med 1 Sassy Girl. Da blir det nemlig tempo om han skulle greie det… Another Creation er trolig best når den får gå med i rygg da den kan hisse seg litt opp når den går i tet. Blåser alt med flyt? 6 Deep Sea Candy – Har imponert veldig, men oppførselen i Bergen sist likte vi ikke. Virket «smågal» før løpene begynte, og galoppen kom som brev i posten. Nå er den nybehandlet før denne oppgaven, den er lynrask ut, og skulle likevel den greie å komme seg foran, ja, da blir den vrien å slå.



8 Isabel B.R. – Stall Gundersen er alltid HELSKUMLE i helger som dette på Biri. De pleier nemlig å gjøre det meget skarpt. Isabel B.R. er veldig spesiell, men den har fin kapasitet, og er neppe veldig mye dårligere enn favorittene om den skulle gå feilfritt. Er dessuten behandlet før denne oppgaven, og får stå som en klar outsider. 1 Sassy Girl – Er Østre veldig opp på, men hvordan står det egentlig til med vinnerviljen i denne hoppen? Ledet for eksempel med «en mil» mot oppløpet fjerde sist, men bremset da fra seg seieren. Er veldig kjapp i uttaket, og den kan muligens lede lenge. Er dog mer trippel enn veldig seiersaktuell.

Vår rangering : A : 10 B : 6-8-1 C : 5-12-9-4-3-7-11-2

V75-4 : 6 Custom Colt – Feelingen her er at det vil bli MYE spill på Stall Gundersen sine hester, og at Custom Colt blir et 2-3 valg? Når det gjelder Custom Colt så hadde den levert et helt spinnvilt jobb før løpet på Leangen sist. Der så den dog ikke som best ut, men gjorde uansett et enormt løp etter en grov galopp. Nå har den fått hente seg inn igjen, på lørdag blir det på med BIKE for første gang i karrieren, og dette kan helt klart dreie seg om tidlig tet og slutt. MÅ BARE PRØVES!



3 Ivan B.R. – Er en lillebror til mer kjente Muscles Wiking B.R., og den har altså litt å leve opp til. Har også innledet veldig bra, og avslørt stor styrke. Vi tror dog ikke den vinner dette løpet fra dødens, og GV må nok være litt med bak bilen her. Muscles Wiking B.R. var veldig kjapp i vei, og kanskje er det slik at også Ivan B.R. kan åpne litt raskere enn hva han har gjort hittil i karrieren? Vårt andrevalg. 9 Iggy B.R. – Imponerte noe kolossalt sist, og da viste den seg virkelig frem. La altså inn en sisterunde i 11-fart, og den fikk to klare pluss i kanten av oss. Kan opplagt vinne om den leverer slik igjen. Outsideren.



1 Partyman – Kom turbetont til tet sist, og siden ble det enkelt. Dette er en veldig bra hest, den kan vinne, men da må Flåten ikke bli sittende fast fra et småskummelt spor. Vårt fjerdevalg. 10 Strong Pepper – Har fått to løp i kroppen etter pause, og nå er formen litt pågang igjen? Var nede i en bølgedal, men altså forbedret sist. Er svært grunnkapabel, og aktuell om man bruker noen hester. 5 Myamazingdream – Mammaen her, Ata Malinga, er mammaen til blant andre Anazai, og nevnte Anazai vant hoppeutgaven av dette løpet i 2015 til feite 75x flesket. Vi tror ikke på ny skrell her, men fra rygg leder er den trippelaktuell.

Vår rangering : A : 6 B : 3-9-1-10 C : 5-8-2-4-11-12-7

V75-5 : 5 Brenne Banker – Har det blitt veldig feil for to ganger på rappen, men på lørdag er vi veldig inne på at det kan bli riktig for den, og fra eventuelt tidlig tet skal det en god hest til for å plukke den ned. Har gått to løp med Tengsareid som kusk, og det har endt med to seire… SE OPP! 11 Moe Tyr – Har vært utrolig fin på slutten, og den har funnet en helt spinnvill form. Nest sist lekte den altså med Nordsjø Odin, og på den utregningen er selvfølgelig Moe Tyr helaktuell!



9 Wellek – Hadde vi litt feeling for i drittværet på Sørlandet sist, og skammer oss ikke over det. Den leverte nemlig et av karrierens beste løp, og avslutningen var det virkelig stil over (18 s 300m). Lengre distanse nå, og den skal passes. 6 Bråtnesfaks – Gikk et helt enormt løp etter to galopper sist, og det blir nok en god del skriking på den i dette løpet. Er dog ikke en hest man kan stole på, og den er derfor mer en outsider enn en favoritt for oss.



1 Remix – Gikk helpigg i mål etter sene luker sist, og formen er knallbra! Innersporet kan dog bli en felle, men skulle det løse seg så har Remix vinnerform i kroppen. 7 Spik Mollyn – Plukker vi med som en kantball. Virker å være på riktig vei i ny regi, den møter dønn riktig motstand, og fra for eksempel rygg leder på eventuelt Brenne Banker så trenger den ikke å være ueffen med luker tilslutt. Er lynrask fra start, og med vinklet vinge kan det fort bli tet/deretter rygg leder. Vi tror klart mest på disse seks hestene.

Vår rangering : A : 5 B : 11-9-6-1-7 C : 12-10-8-4-3-2

V75-6 : 2 Photo Lavec – Fikk maks mot betydelig bedre hester enn dette sist. Gangen før jogget den 12,5/2080 i Åmål, og det er veldig kjapt på en slik bane. Har trukket det beste sporet, og den er motivert og tidlig. 6 Ferrari BR – Ble sjenert til galopp sist, men gikk siden et klart bra løp i kulissene. Man har nok siktet litt på årets NM, og ingen skal bli overrasket om den her vil vise seg frem på sitt beste igjen. Løpets store outsider. 9 Kick Off Classic – Var tapper etter et tøft opplegg sist. Å smyge med her kan bli helt riktig, og selv om det er hardt i mot så kan den få sitt store gjennombrudd mot eliten på lørdag.



3 Gigant Invalley – Var nok ikke helt på topp sist, men det er slik denne kan være. Er ellers inne i sin beste sesong i karrieren, og den har bitvis imponert noe kolossalt. Skal naturligvis regnes fra et nydelig spor. 8 The Last Ticket – Kan være sjokket i årets NM. Er ikke noe dårligere enn de andre, og glem ikke at den i fjor feilet som helpigg i stengt posisjon på oppløpet i NM. Er knallgod på sitt beste, men trenger selvfølgelig litt flyt fra et elendig spor. Man skal dog være veldig forsiktig med å bare sage denne.



1 Viking Va Bene – Tok en intetsigende seier i skrotbillige omgivelser i comebacket sist. Det skal nesten ikke være mulig å vinne NM med kun et løp i kroppen etter et slikt opphold, og vi ranker den derfor litt ut. Vi er rett og slett svært usikker på hvor hard den er i skallen etter alt den har opplevd med skader osv. 5 Deep Sea Dream – Blir matchet knallhardt, og den var veldig svak i Sverige sist. Er egentlig god nok i massevis, men etter løpet i Sverige sist er vi usikker på denne. Virker nemlig ikke å ha noen veldig formtopp, og den er kun en bitteliten outsider for oss.

Vår rangering : A : 2 B : 6-9-3-8-1-5 C : 10-4-7-11-12

V75-7 : 15 Brenne Blissi – Småskummel finale. Brenne Blissi er overlegent den beste hesten, men hvordan står det egentlig til med denne superhoppen? Den var av på midten i Sverige tredje sist, og fungerte heller ikke optimalt nest sist. Nå sist var den tvers av i målgangen, og igjen likte vi ikke hvordan den fungerte. Den er i hvertfall ikke i superform, og vi finner verdi i å spekulere mot henne på lørdag. 4 Silkespika – Skulle vi hatt Jomar Blekkaen eller Tjomsland på, to kusker som kan kaldinger, for da hadde dette vært et bra spill. Feilet bort en mulig seier på Bjerke onsdag, og galoppene kommer tett for både hest og kusk. Er uansett såpass god at den må passes!



7 Mailund Jerva – Banket vi frekt sist, og det endte med et målfototap. Avsluttet meget bra. Fant formen på samme tid i fjor, den ser veldig formsterk ut nå, og skulle Brenne Blissi igjen slite, ja, da er Mailund Jerva alt annet enn sjanseløs. 10 Mine – Fikk maks i NM sist, og den holder sin flotte form. Er travsikker, lettplassert, og naturligvis tidlig aktuell. 6 Lille Olga – Holdt unna fra tet sist, og da er denne hoppen i form. Skal nemlig ikke gå i tet da den er klart best i rygg. Er igjen en aktuell gardering.

5 Gyldenlinn – Spurtet bra etter galopp sist, og var ikke langt bak Lille Olga/Mine over mål. Med ytterligere fremgang nå så kan det fakta gå. 8 Vesle Maia – Er det fine rapporter på etter pause, og på ren kapasitet er denne såpass god at den ikke er ueffen. Vi skulle gjerne hatt opp en toppkusk på henne, men er uansett en outsider som skal med om man bruker noen hester.

Vår rangering : A : 15-4 B : 7-10-6-5-8 C : 12-1-2-11-3-14-9-13

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 3 B.B. Viking – Interessant innledningsløp hvor vi trossalt føler at favoritten er motivert. Jogget 28,0/2100mv sist, og virket ikke helt sluttkjørt på det. Vi liker dog ikke hvordan denne ser ut foran løp, og heller ikke hvordan den plundret MYE med å legge seg til sist. Har tydeligvis problemer med et eller annet, og det er hovedgrunnen til at vi ikke tør å banke den. Motivert, men…



1 Magnums Philiokus – Har samme mamma som blant andre Magnums Sebastian/Magnums Othello, og den kommer altså fra et slag som har levert kapable hester. Dukker nå opp for sin nye trener Kjetil Helgestad, og man varsler at den kan på 29-tallet. Bør følges i varming, men vi ranker den uansett tidlig på. 5 Trøllet – Denne er fakta ikke så verst, og den hadde ikke vært veldig langt bak B.B. Viking nest sist, om det ikke var for galoppen i den siste svingen da. Får stå som en klar outsider nå.



6 Stasline – Var langt bak favoritten nest sist, mens det altså ble seier sist. Kan sitte der om favoritten rører det til for seg. 15 Sagen Frøya – Satt bom fast sist, mens den spurtet veldig bra nest sist. Er pågang, og trenger ikke å være ueffen med klaff. 13 Hage Modin – Er kun 3-år, men den virker å ha fint talent, og spurtet bra tilslutt sist. Kan gå om favoritten ikke leverer. Disse seks hestene høyer seg litt over de øvrige.

Vår rangering : A : 3 B : 1-5-6-15-13 C : 4-10-8-2-12-7-9-14-11

V5-2 : 2 Sam The Man – Er VELDIG god, og sist så den bedre ut enn noen gang. Bare blåste rundt feltet, viste 12,6 s 800m, og kom til mål som mer eller mindre ukjørt. Burde hatt et langt større grunnlag, og vi kan ikke helt se hvordan den skal tape et løp som dette. Her blir det gratis tet, ingen tør å trykke på denne, og siden blir det lekestue. Dette er dagens sikreste vinner.

Vår rangering : A : 2 B : - C : 6-7-5-1-10-12-9-4-3-11-8