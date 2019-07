En av årets største V75-omganger - du kan vinne 21 millioner

Guro Mogset og Lukas Rauen. Lørdag kjører Magnus Djuse. foto_Ned Alley_Hesteguiden.com.

En av årets største V75-omganger venter lørdag fra grensebanen Årjäng, og det blir ikke noe bedre enn dette. Her er det ENORME KRONER å spille om, og du kan altså vinne svimlende 21 millioner! Hvordan er så vanskelighetsgraden i denne omgangen? DEN ER HØY, og det vil overraske oss mye om ikke dette gir meget solid betalt.

Vi var dog aldri i tvil om hva som skulle være dagens beste banker, for 2 Lady Nadine (V75-4) så ut som ren dynamitt i årsdebuten, og den taper ikke sitt løp om alt går riktig for seg.

Ellers VRIMLER det av spillbare objekter i denne omgangen, og her anbefaler vi deg på det varmeste å sjekke ut all vår info litt lengre ned på siden.

V75-1 : 2 Apapmand – Har imponert noe kolossalt etter den skiftet trener, og de to siste gangene har den vært BRENNGOD! Var helt strålende fra dødens på en såpass god hest som Hickothepooh på Bjerke nest sist, og da travet den altså 12,5/2100ma etter å ha gjort jobben selv. Var ytterligere forbedret sist, og da gikk den 13,2/2560mv etter å ha gjort jobben selv. Vant veldig enkelt med krefter igjen da. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, og vi tror denne bare vil bli bedre og bedre. MÅ MED PÅ ALT! 1 Eldorado B. – Spurtet strålende sist, og den holder sin flotte form. Blir knallhardt betrodd på lørdag, men hvor hard er den egentlig i skallen over en slik distanse? Vi er alt annet enn sikker at den greier å ta i mot press underveis over 2640ma, og likevel holde inn. Kan vinne, men vi ranker den ut som et 2-valg.



8 Antonio Trot – Er en knallgod stayer som gjør en spennende start etter et par mnd pause. På ren kapasitet er den opplagt en av de beste, og Nurmos har de klare når de kommer ut etter opphold. Outsideren! 7 Virginia Grif – Burde ha vunnet etter et fint opplegg sist, men gikk uansett helt OK. Er normalt forbedret med et løp i kroppen, og den er aktuell om man bruker noen hester. 6 Ragazzo Da Sopra – Var langt under pari sist, og gikk et løp på det jevne da. Nå blir det skorykk på alle fire, men fakta er at den aldri har vunnet på den balansen i Sverige. Den har nemlig vunnet med sko på beina… Skal dog med om man går utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 2-1 B : 8-7-6 C : 3-10-4-9

V75-2 : 1 Deede Star – Har fått seg noen løp i kroppen etter pause, og den virker stadig bedre. Avgjorde sikkert sist, og på klokken stod det 11,7 s 1000m. Har ikke startet ofte med volte, men den har løst OK med denne startmetoden før. Skulle det bli tet så er trolig dette løpet over, og vi tror MYE på favoritten med slike betingelser. Til denne starten velger man også å rykke samtlige sko, og det skal være et pluss. SPILLES!

8 Pegasus All Over – Var enorm i nederlaget mot nettopp Deede Star, og var nok løpets moralske vinner. Havnet utvendig leder, og var rett og slett ekstremt god. Har blitt en helt annen hest etter at man rykket skoene, og det blir racerbalanse igjen. Kan fort få det fine løpet bak favoritten her, og det er en artig skrell for de som ønsker å spekulere. 4 Great Winner – Håndterte et tilsvarende spor helt perfekt sist. Havnet da utvendig leder, og var solid til seier. Må fort gjøre jobben igjen, og det er ikke helt enkelt å vinne V75 fra dødens. Outsideren.



3 Ready To Roll – Var brenngod etter startgalopp sist, og dette er i det hele tatt en ordentlig grunnkapabel traver som vi liker. Er en av flere som kan vinne, og den skal med om løpet garderes. 6 Running Hell – Er en annen traver som har gjort seg om etter at man begynte å rykke skoene. Var knallgod til seier sist, og var også ordentlig bra i et løp hvor det ikke klaffet tredje sist. Trenger ikke å være borte om kusken får til styringen. 10 Pelle Roc og 2 The Real Face er to andre hester som kan vinne, og som skal med om man garderer bredt.

Vår rangering : A : 1 B : 8-4-3-6-10-2 C : 7-5-11-9-12

V75-3 : 13 Lukas Rauen – Har tatt nye steg i en alder av 12-år, og sett helt fantastisk ut på slutten. Løpet som den gjorde nest sist var ikke noe annet enn veldig imponerende, og den fikk to pluss i kanten av oss da. Står i et perfekt spor på tillegget, kusken er meget god, og sjansene for seier burde være bra! 8 U.R. Faxe – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den er på riktig vei. Satt fast sist, og selv om det ikke var mye igjen så var den positiv. På lørdag blir det muligens skorykk for første gang i karrieren, og det tror vi vil passe perfekt på denne. PASSES med en kusk som vil være perfekt på den – Kihlström!



14 Rappnor – Rader opp i stor stil, og den er knallgod. Avgjorde sikkert sist, mens den bare lekte seg nest sist. Motstanden er som den pleier, og blir det bare ikke helt feil så duger den normalt godt. 10 Pyrmo – Er en lekkerbisken av en traver som vi liker svært godt. Har sett utrolig fin ut i hendene på Ulf Ohlsson, og her skal det være MYE å gå på. Motivert og tidlig! 12 Björs Viking – Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og den solgte seg dyrt mot Minelli sist. Er nå noe billigere ute, Adielsson opp er spennende, og fra et perfekt spor kommer den fort fykende direkte. Kan overraske!



5 Spik Loke – Blir tungt betrodd, men dette er en favoritt vi ikke tror spesielt mye på. Den hadde all tur i verden når den vant på foto nest sist, mens den heller ikke imponerte når den vant sist. Sporet trekker ned, og kusken er heller ikke den beste i omgivelser som dette. Denne må vi bare prøve å felle! 1 Perflex – Var helt «dø» sist, mens den var god nest sist. Kontio er tilbake i jolla nå, og på sitt beste er den ikke ueffen.

Vår rangering : A : 13-8 B : 14-10-12 C : 5-1-6-7-15-2-11-4-3-9

V75-4 : 2 Lady Nadine – Er veldig kapabel, og den imponerte altså noe helt kolossalt i årsdebuten sist. La inn en sisterunde i 11-fart, og jogget 13,7/2160mv med krefter igjen. Virket til å ha et sekund til inne, vi tror den får gratis tet her, og siden er vel dette over? Må ha en STOR sjanse, og vi tror hardt!



11 Dallas AS – Matcher man brutalt, og den får ikke akkurat hente seg inn igjen etter StoSprinten sist helg. Gikk da en 11-tid, men var uansett noe under pari. Er billigere ute nå, sporet passer nok perfekt, og det er denne vi frykter mest. 12 Ottens Dibaba – Spurtet fint sist, og den virker å ha funnet formen nå. Står i et nydelig spor på tillegget, og med flyt på veien så gjør den seg ikke bort. 1 Timotejs Godis – Er det OK kapasitet i, men man ligger lavt fra stallen til Björn Goop etter oppholdet. Det gjorde man også med Obi Degato før i uken, og vi husker jo alle hvordan det gikk. Kan fort få det fine løpet bak Lady Nadine, og den er HET på trippelen.



15 Hope And Dreams – Avgjorde på et bra sett sist, og er i toppform. Nå blir det skorykk på alle fire, og den er aktuell for en plass på trippelen. Vi blir dog noe overrasket om den greier å runde denne gjengen fra en «kald» utgangsposisjon.

Vår rangering : A : 2 B : 11-12-1-15 C : 6-14-10-9-13-7-8-3-5-4

V75-5 : 2 Tale Of Jacks – Er i en helt fantastisk form, og den er spennende i et løp som dette. Sist satt den i dårlige rygger, men spurtet knallbra i kulissene, og kom til mål med krefter igjen. Er veldig kjapp fra start, og fra tet/eventuelt rygg leder burde den være HET! Hadde faktisk kun 5,2% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut. 5 Macelleria – Er EKSTREMT forbedret i ny regi, og den har rett og slett vært knallgod. Var strålende fra dødens nest sist (10,5 s 800m), og falt med flagget til topps da. Nå sist i finalen holdt den utrolig bra, men ble plukket ned oppunder mål. Risikerer svar innvendig, men er såpass formsterk at den skal med på alt!



4 Charlock Wiking – Er Magnus Jakobsson veldig opp på, og den gjør nesten ikke annet enn å vinne. Er kjapp i vei, og Jakobsson ønsker seg teten på lørdag. Gjør seg ikke bort om den leverer på sitt beste. 9 Twigs Ceasar – Er en ordentlig tøffing som har funnet formen nå, og som var solid til seier sist. Er normalt ytterligere forbedret til dette løpet, den står i et spennende smygspor, og med tempo dukker den fort opp på foto. 6 Venerdi – Ble aldeles for hissig sist, men holdt med tanke på det veldig bra. Kontio opp er et pluss, og den er aktuell for de som ønsker å bruke noen hester.

Vår rangering : A : 2-5 B : 4-9-6 C : 1-11-10-12-3-7-8

V75-6 : 1 Visa As – Er kjapp ut, men er den kjapp nok ut til å svare et litt småskummelt innerspor? Har forsvart innersporet med nettopp Goop tidligere, men da var motstanden annerledes enn hva den møter nå. Gikk et helt spinnvilt løp etter en drøy reise sist, og formen virker å være knallbra. Feilet fra seg en mulig seier mot 2 N.Y. Coeurdesoleil nest sist, og da travet den i dødens på sistnevnte… Motivert favoritt.

Nevnte 2 N.Y. Coeurdesoleil var under pari sist, men veldig god i løpet nest sist. Blir rigget til med BIKE nå, den står fint til, og er selvskreven på bongen ved gardering. 6 Sanda Love – Feilet seg bort sist, men det er slik denne kan være. Var smellgod i løpene før det, og på ren kapasitet er denne ordentlig bra. Får stå som en stor outsider. 5 Peder Mykla – Kan ikke få noe bedre oppgave enn dette, og skulle den greie å komme seg foran så blir den ikke enkel å ha med å gjøre. Burde muligens hatt en blåser i kroppen etter oppholdet, men rapporteres å være godt forberedt, og er derfor aktuell.



4 Jaques Noir – Er egentlig ingen sprinter, og kun middels fra start. Trenger litt flyt på startsiden, og tempo på forestillingen for å rekke frem. Er i våre øyne kun en liten outsider, og ikke noe mer.

Vår rangering : A : 1 B : 2-6-5 C : 4-12-7-10-11-8-9-3

V75-7 : 3 Uza Josselyn – Blir vår helfrekke ide til å vinne Årjängs Stora Sprinterlopp. Skuffet riktignok i Oslo sist, men vær litt OBS på at den i et forsøk til Elitloppet nest sist travet 10,5, og fikk aldri helt sjansen. Dette er en ordentlig bra hoppe, den har endelig trukket et knallgodt spor, og dette ser spennende ut på forhånd. Vi liker dessuten skarpt at det er Erik Adielsson som nå får sjansen. STOR OBS! 6 Milligan’s School – Plundret/slet litt innledningsvis i år, men nå er fjorårsformen på plass. Spurtet ned Double Exposure nest sist, mens den var helt blendende sist, og kom da alene til mål etter en sisterunde i 09-fart. SE OPP!



1 Dante Boko – Leverte et av karrierens beste løp i nettopp dette løpet i fjor, og den travet da 09,4 etter å ha vært med på en 07-åpning. Følger bilen fra start, den gjør sine beste løp for Adrian, og vil den bare selv, ja, da blir ikke denne enkel å ha med å gjøre. Outsideren. 2 Nadal Broline – Var sensasjonelt god i årsdebuten nest sist, mens den var veldig skuffende i Oslo sist. Tilbake på sitt beste så duger denne alle dager i uken, og fra et nydelig spor får den stå som en klar outsider.



7 Sorbet – Er nybehandlet før denne oppgaven, så får vi se om den gode formen er tilbake. Det lukter et blytungt opplegg fra dette sporet, og den er derfor kun en liten outsider for oss. 5 Milliondollarrhyme – Spurtet veldig bra sist, og den holder sin knallgode form. Er på vei å vokse inn i eliten, og med flyt på startsiden så trenger den ikke å være helt borte. 4 Lionel – Var forbedret på Momarken sist, og den fullførte da fint fra dødens. Er i bunn og grunn god nok i massevis, men det har liksom ikke vært samme hesten etter den kom hjem til sin eier. Er nok også sliten etter en fantastisk karriere. Er derfor mer trippel enn seiersaktuell på lørdag.

Vår rangering : A : 3-6 B : 1-2-7-5 C : 4-9-8-10