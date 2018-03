Enorm jackpot i V75-omgangen på Åby

Johan Untersteiner er høyaktuell i dagens omgang. Her med Pastore Bob under unionstravet for to uker siden. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Vi har en meget spennende søndag foran oss og spillemessig er det utvilsomt V75-omgangen på Åby som er det klare høydepunktet. Det er stor jackpot og hele 4 475 426 SEK ekstra i sjuerpotten og det forventes skyhøy omsetning. Søndagen innledes dog i Danmark med internasjonal V4/V5 i Ålborg. Og til kvelden søndag er det så klart for internasjonal V65-omgang på Jarlsberg.

Da får vi håpe den tipsformen er intakt, når vi nå retter blikket mot søndagens store jackpotomgang i V75-spillet på Åby der det altså venter 4 475 426 kr ekstra i sjuerpotten. Jeg går på bankeren direkte i V75-1.

Lindgren med kapasitethest

Ja, jeg tror 7 Ghandi Boko er en vinner i V75-1. 5-åringen til Lindgren er feltets klart beste hest, og har nå fått to løp i kroppen etter en fem måneders pause. Første gang ut etter pausen var i et lunsjløp på Halmstad der hesten ble kjørt meget passivt. Hingsten spurtet godt da luken kom midt på oppløpet, men var tydelig tung i kroppen og trengte gjennomkjøringen. Adskillig bedre så det ut sist på Åby, da han var ute på samme lange distanse som dagens. Da fikk From Above-sønnen et perfekt løp i rygg leder på lenge ledende Othello Face. Når Ghandi Boko angrep ut mot oppløpet var det aldri snakk om saken, hesten så veldig fin ut og vant helenekelt.

Lindgren-hingsten kommer garantert til å være ytterligere forbedret til dagens start, og ingen av dagens konkurrenter skremmer i dette syvhestersfeltet. I fjor møtte Ghandi Boko på langt bedre hester enn dagens. Han var blant annet ute i sprintermesteren, og møtte Rajesh Face, Paul The Appostle og Grant Boko. Jeg tror 7 Ghandi Boko er en vinner i V75-1, og det blir dagens beste banker for meg.

Goop for alle penga

I V75-6 har jeg god tro på at Bjørn Goop og 7 Mellby Collector vinner. Den høykapable Going Kronos-sønnen byttet regi til Bjørn Goop fra Roger Walmann for en stund tilbake. I den nye regien har 7-åringen rukket å gjøre et løp, og det på Färjestad for tyve dager siden. Da blåste han til tet. Underveis fikk Bjørn Goop, som kusket, styre alt av tempo. Inn i den siste svingen, slet hesten med travet, men med hjelp av kusken kom de seg gjennom og vant kontrollert. Det var en fin prestasjon.

I dag blir skoene plukket av, noe som er til stor fordel for Mellby Collector. Jeg tror hesten vil få overta teten tidlig av 6 Noble Southwind. Derfra skal sjansene være meget gode for den flotte hingsten. 7 Mellby Collector skal ha en solid vinnersjanse, og jeg går all in på Goop i både V75- og DD spillet.

Untersteiner i 3-åringsløpet?

I V75-2 har jeg fått et meget fint inntrykk av 6 Betting Gangster, og det blir min klare tipsener. Han har rukket å starte to ganger hittil i karrieren. Jerry Riordan trener hesten, og han var overlegen sine konkurrenter sist på Åby. Det så ikke ut som Johan Untersteiner rørte hesten ned oppløpet, og pisken sto rett opp. Going Kronos-sønnen gikk et fint løp til annen bak Felix Am i løpsdebuten. Jeg tror dette er en hest med stort potensiale. Det virker som en ganske rask herremann, så jeg er sikker på at han kan finne seg en fin posisjon tidlig. Han har ikke vært i nærheten av å galoppere, og selv om det er bilstart for første gang i dag tror jeg det går uten problemer. 6 Betting Gangster synes jeg er hyperaktuell i den andre avdelingen.



8 Hurricane River er en traver det går store ord om. Han har dog galoppert i to av sine tre starter i karrieren. Slike hester spiller jeg aldri banker, og det blir ikke et unntak i dag. Han har vist såpass stor kapasitet at han må regnes rett bak mitt førstevalg. Jeg tror det rekker veldig langt med disse og står på to hester i V75-2.

Simon Helm mot årets første

Om objektet mitt 12 Höwings Venus vinner V75-3, så tar Simon Helm sin første kuskeseier for året. I fjor kjørte 20-åringen tolv løp, og vant to. Höwing Venus er en meget god hest, og jeg mener det er hesten med best form i dagens løp. Hoppa har rukket å gjøre fire løp i år. Første gang ut i januar tok hun en overlegen seier på dagens bane, og det fra dødens. Tredje sist skuffet hun fra tet. Mens hun nest sist satt helt sist da det gjenstod 500 meter, men spurtet solid til femteplassen med full fart inn i mål. Nå sist sitter hoppa bom fast med alt av krefter spart i et tøft V86-løp. Jeg mener 12 Höwing Venus er hyperaktuell, selv fra dagens triste spor. Førstevalg!

Storfavoritten kan tape

I V75-4 blir 7 Stardust Melody er en grei favoritt, men søndags morgen er det snakk om en 78-prosenter. Det klarer jeg ikke spille denne hesten til. Det er en flink hoppe, som årsdebuterte på en positiv måte på Färjestad for en drøy måned siden. Hoppa var sjanseløs på å ta ned Golden Garbo fra tet den dagen. Selv om det kun er ni hester i dagens løp, og det ligger ann til at Stardust Melody skal få tet tidlig, tror jeg hoppa kan gå på et nytt tap. Hun er nemlig ikke så overlegen et par av konkurrentene.

Jeg velger derfor å trekke frem 5 Toscano. Dette synes jeg rett og slett er en fin traver å se til i banen. Tredje sist på Charlottenlund galopperer hoppa som klink vinner i den siste svingen. Hun så ukjørt ut da galoppen kom. Nest sist vant hun sprettlett og svarte enkelt opp ned oppløpet. Peter Ingves kusker henne for første gang, og jeg mener hun skal kunne kjempe om seieren i dette løpet. 9 Denco'sLucky Kilab er og en hest som skal tidlig på. Var svært positiv i sin siste start da hun spurtet strålende når åpningen kom hundre meter fra mål. Jeg likte også inntrykket på hoppa fjerde sist da hun vant enkelt. Disse to motbudene vil vi få strålede verdi på i både V75- og V4 spillet.

Heiskanen i femte?

V75-5 er et fint spilleløp der mitt førstevalg heter 5 Doubletrouble Sisu. Yankee Glide-sønnen kommer i dag ut etter en drøy tre måneders pause. Det siste løpet hesten gjorde før pause, var enormt. Galopperte tyve meter da det gjenstod 500 meter og mistet all fart. I mål var han kun en lengde bak vinneren. Med seier i det løpet hadde hesten hatt for mye penger til å delta i dette løpet. Han galopperte og grovt tredje sist. Gikk også her en solid opphenting til andreplassen. Heiskanen melder om en god treningsperiode nå, og jeg føler meg sikker på at dette er en av de beste hestene i feltet. Kun en 8-prosenter søndags morgen, og det finner jeg spillbart. 5 Doubletrouble Sisu blir objektet i den femte avdelingen.

Italiener i siste avdelingen

Jeg tror Christian Fiore har fine muligheter til å vinne V75-7 med 5 Uappa di Azzura. Denne hoppa fortjener å vinne løp når som helst. Nå sist sitter hun sist i feltet da det gjenstår 3-400 meter. Ned oppløpet går hun ekstremt fort og blir annen bak en knallgod hest i Arsenal. Tredje sist gikk hun nok en gang veldig sterkt, og det i V75. Hun satt fast for lenge, men spurtet strålende når åpningen kom og inntrykket var gedigent. Nest sist er hun uforskyldt da Wilhelm Pal, som kusket henne, kjørte som en villmann. Det løpet kan vi se bort i fra. Oppsumert så har Uappa di Azzura gått solide løp i en lengre tid. Hoppa blir det klare førstevalget mitt.

2 Maremma Sock skal og regnes veldig tidlig i dette løpet. Dette er feltets beste hest på ren kapasitet, og hun er vant med å møte bedre hester enn dagens. Formen er dog usikker etter en fire måneders pause. Må med på alt av forslag.