Enorm V75-omgang med Gulljackpot

Kristian Malmin og Kick Off Classic. Lørdag kommer de ut i V75-7. foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En praktfull weekend venter for vi som elsker å spille på hester! Lørdag er det igjen duket for GULLJACKPOT i V75-spillet, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten! Omgangen som venter på Bjerke er åpen/spennende, og vi byr blant annet på en banker som trolig ikke blir favoritt... Dagen etter, på søndag, blir det en EKSTRA V75-OMGANG fra Sverige, og det er Bergsåker som står for løpene.

V75-tipsene til undertegnede har satt OK de to siste gangene hvor ansvaret har vært mitt.



Lørdag venter en GEDIGEN V75-OMGANG på Bjerke, og det er altså GULLJACKPOT med ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. Omgangen som venter er ikke spesielt lettløst, og vi blir alt annet enn overrasket om dette ender med en millionutbetaling. Dagens beste GULLJACKPOTBANKER dukker opp i finalen, og her må vi bare gå til på 3 Kick Off Classic som vi tror sporer hele veien. Vi banket den som et 2-valg sist, og den blir fort et 2-valg påny... Ellers vrimler det av godbiter i denne omgangen, og våre komplette V75 + V5-tips finner du litt lengre ned i artikkelen.

Her er dagens V75-tips:



V75-1 : 15 Patricia Hastrup – Har motstandsmessig et gaveløp foran seg i V75-innledningen, og leverer den på sitt beste, ja, da skal sjansene være gode for at den speeder ned denne gjengen. Ble plukket ned oppunder mål av gode hester som Bruno Di Quattro/Pebbe Simoni sist, og den møter ikke noen av et slikt kaliber her. Er dessuten KLART best med et ryggløp, og sist satt den i tet. Her volter de tre + to, og Patricia Hastrup har dermed et nydelig spor. Her kan fakta Kolle sette fart direkte, og den vil garantert sitte fint på det tidlig. VI TROR MYE PÅ DENNE FAVORITTEN! 14 Denise F. Boko – Er en topphest, men den har ikke vært det samme etter at den ble rammet av borrelia. Nå trener den veldig fint, og det er optimistiske toner å spore fra trenerhold. Duger på sitt beste, og vi ranker den høyt opp. 1 Be A Mixt Chili B. – Er utrolig hurtig, men den er veik, og normalt trenger den å få det litt sydd opp. Var positiv sist, den står fint til, og den kan vinne om den får smyge med i for eksempel rygg leder. 3 U.F. Andover Again – Er en flink hoppe, og nest sist satt den bom fast med alt igjen. Da stod den 20m bak 8 Tarantino Classic, som den her står likt med. Sist klaffet det ikke, men tilbake på sitt beste er den ikke ueffen. 7 Kemas Starlight – Her er både hest + kusk i superform, og på lørdag har den spennende betingelser foran seg. Har fart nok til å vinne, og snart må vel det være duket for å teste den med en yankervogn?. 4 Ebba BR – Får mye spill på seg, og den har fått et bedre spor i volten etter strykning. Vær dog klar over at den er STOKK DUM med volte, og det er en skyhøy galopprisiko uansett spor. Vi ranker den derfor ganske langt ut.

Vår rangering : A : 15 B : 14-1-3 C : 7-4-9-12-11-6-13-8-5-10

V75-2 : 8 Homme Hera – Her blir 5 Thale overspilt, for nå er den langt tøffere ute, og sist fikk den altså doblet grunnlaget sitt… Vår ide er ekstremt bra om den får spare speeden, og den er supergiftig da. «Badet» hjem et oppkjøringsløp til denne oppgaven sist, og den kommer til Bjerke med flott form. PASSES! 15 Løkki Flaksa – Har ikke pleid å ha lange formtopper tidligere, og den er inne i sin beste periode i karrieren nå. Var OK i nederlaget sist, og det skal ikke være noen feil på formen. Får mange tilhengere pga kuskebyttet til Kristine Kvasnes, men glem aldri at amatørtrente hester ofte går best for «amatøren» selv… Løkki Flaksa skal uansett tidlig på bongen. 14 Silkespika – Er veldig bra på kapasitet, og den var solid i nederlaget nest sist. Nå sist feilet den, og da var det game over. Er kapabel, men absolutt ikke en hest man stoler for hardt på. 12 Vesle Maia – Er det mulige sjokket i dette løpet. Den er for alvor på vei mot formen, og den spurtet helt enormt etter hinder på veien sist. Hans Jørgen Eggen får tillit igjen, og det liker vi. Duger i massevis på ren kapasitet, og vi roper et stort varsko!

Vår rangering : A : 8 B : 15-14-12 C : 5-11-3-4-2-6-1-7-9-13-10

V75-3 : 7 Mr. Babalo – Blir ikke tatt på alvor i årets Johan Widdings Minneløp, og akkurat det skjønner vi lite av. For det første er det nesten «umulig» å vinne dette løpet fra tillegg, og for det andre snakker vi om en ganske bra hest som vi likte ved noen anledninger i fjor. Kommer nå ut etter pause, og Oleg har ventet på denne oppgaven. Rapportene er meget fine, den er kjapp i vei, og her blir vel det tet med Gunnar Austevoll som kusk? Går den 17 fra tet så har den en topp mulighet, og vi setter den frekt først. 9 Destroyer – Gøran Antonsen forandret balansen på den sist, og det gikk ikke noe bra. Hesten var nemlig ikke til å kjenne igjen fra årsdebuten hvor den var knallgod. Nå går Gøran tilbake til den gamle balansen, rapportene på den er lysende, og dette er en veldig bra hest. KAN VINNE! 3 Eurora – Dette er en ordentlig fin hest, og den dukker opp i regi Sigbjørn Kolnes. På ren kapasitet holder vi den ganske høyt, og det skal bli spennende å se den første gangen ut for Kolnes. Høitomt opp er et pluss, og den skal med på bongen! 12 Ghandi BR – Avslørte fin kapasitet i noen løp i fjor, og det er en traver som både kusk/trener forventer seg en god del av i år. Rapportene på den etter oppholdet er fine, og den er aktuell om det bare klaffer fra tillegget. 10 Akissassweetaswine – Er i toppform, og selv om det ikke er enkelt å vinne dette løpet fra tillegg så er ikke hesten til Anderssen/Malmin sjanseløs. Trenger naturligvis litt flyt, men får man det så dukker den opp langt fremme. 11 Master De Pan – Er veldig spesiell, men meget god. Feilet seg bort sist, men har ellers ikke gjort veldig mye feil. Er dog en traver vi ikke helt stoler på, og vi er spent på hvordan den takler langreisen. Kan vinne om den skikker seg! 2 Roberto Brazz – Var helt grei i årsdebuten, men ventes forbedret til lørdagens oppgave. Da blir det også på med en mody kontra langvogn, og det er et klart pluss. Duger om den bare kommer seg greit avgårde.

Vår rangering : A : 7-9 B : 3-12-10-11-2 C : 5-1-8-6

V75-4 : 4 Valle Fryd – Står ikke tilbake for en hest i dette feltet når den først har funnet formen, og kommer seg rundt uten galopp. Gikk 22,9 s 300m på en sølebane på Sørlandet sist, og vi likte den etter pause. Er normalt forbedret til denne oppgaven, og Dalen opp igjen er naturligvis et pluss. Blir meget skummel med en innvendig smygreise, og luker her. OBS! 13 Lykkje Borka – Har vært stabilt god over en lengre periode, og nå sist tapte den kun for Myhreng Jerker. Her møter den ikke en hest av et slikt kaliber, og den duger normalt godt i hoppeløpene. 6 Trø Hera - Var strålende opplagt sist, og den vant fakta ganske enkelt. Er nå 20m billigere ute kontra flere av de hestene den møtte sist, og leverer den som sist duger den godt. 9 Oriola – Er pågang i regi Åsbjørn Tengsareid, og den var MYE forbedret sist. Gikk da 23,0 s 300m, og det må være godkjent. Er veldig kjapp i vei, og fra første omvendt får den normalt en flott start. Trenger ikke å være ueffen om den får ryggløpet sitt… 12 Bleke Huldra – Varmet flott sist, men da kom selvfølgelig galoppen. Er mye bedre enn raden, men helt håpløs å regne på. Kan vinne, men den må begynne å gå feilfritt, og spesielt i omgivelser som dette. 10 Tao Elda – Stormvarslet vi for sist, og den slo til som et supersjokk da. Er god nok til å runde en gjeng som dette, men fra dobbelt tillegg blir det mer sjansebetont enn hva det var sist. Er uansett en gardering.

Vår rangering : A : 4-13 B : 6-9-12-10 C : 11-8-5-2-7-1

V75-5 : 10 In Håleryd – Er en veldig undervurdert traver, men her må man være på vakt. Den var uheldig etter pause nest sist, og den ble sjenert til galopp som pigg da. Gikk strålende etter galoppen (10,6 s 300m). Nå sist blåste den inn til seier, og slo da Normandie Royal… Er veldig spurtsterk, og den går en lav 13-tid om det bare klaffer litt på veien. SKAL MED PÅ ALT! 6 Quite Cool Classic – Følger bilen fra start, og her er nok Malmin på tetjakt igjen. Ble rigget til med YANKERVOGN på Forus sist, og den holdt bra fra tet. Kommer ut på sin beste distanse nå, og fra tet blir den neppe enkel å fange. 1 Anica Fine – Var LYNRASK fra start når den stod hos Simen Bjørbæk Jessen, og vi blir derfor litt overrasket når Frode Hamre uttaler at sporet var det verste den kunne få. Formen er uansett veldig bra, og blir den bare ikke fast dukker den normalt opp helt der foran. 2 Wakanda – Er kapabel, men ikke helt stabil. Er behandlet i pausen, og feilfritt er den med å gjør opp om seieren. 3 Mira Prawo – Slo altså lett en hest som Glazier’s Support sist, og det er ingen dum hoppe dette. Står helt riktig inne i dette løpet, den har fått et bra spor, og kusken er veldig bra. Er en hest som skal med om løpet garderes. 4 Got You BR – Var tung sist, og den gikk kun helt OK første gangen ut for Johan Kringeland Eriksen. Kan ventes forbedret, men man skal huske på at dette er en veldig fersk hoppe som helst ikke skal kjøres i bunn så tidlig i sesongen.

Vår rangering : A : 10-6 B : 1-2-3 C : 4-11-8-9-7-12-5

V75-6 : 9 Kleppe Slauren – Ble toer i fjorårets Lars Laumbs Løp, og den hadde fakta fortjent å vinne da. Kommer nå ut etter pause, den pleier å være knallgod etter pause, og den er satt opp for dette løpet. Distansen er kun et pluss, og Djøseland kommer til Oslo som stor optimist. Motivert favoritt, og vi tror også mye på denne. 5 Myhreng Jerker – Blir bare finere, og finere etter pausen. Nå sist lekte den seg fra dødens, og vant veldig enkelt. Kan være litt plundrete med volte, men skulle den for eksempel komme seg tidlig foran her, ja, da trenger den ikke å bli veldig enkel å knekke ned. Motbudet. 12 Tekno Jerken – Skal som «vanlig» kjøres forsiktig med, men hvorfor melder man da i V75, rett i et storløp, og etter pause? Vi kjøper ikke det snakket, og Tekno Jerken på sitt beste er veldig bra. Har stor fordel av distansen, og det er løpets outsider. 8 Ingbest – Vet vi at trener veldig bra, men skal den vinne dette bør helst ikke farten bli for stor, og den trenger ryggløp i det lengste. Distansen har nemlig vært et minus tidligere. Er uansett en gardering for de som vil ha med noen hester. 13 Tekno Odin – Er blitt 10-år, og den har gitt oss mange store gleder. Det er alltid farlig å avskrive kaldblodshester, og spesielt når de har vært av et slikt kaliber som Tekno Odin har vært. Dog har den ikke imponert noen etter skadeavbrekket, den trives normalt ikke på disse litt løse vinterbanene, og vi blir fakta overrasket om den runder til seier fra lengst tillegg.

Vår rangering : A : 9 B : 5 C : 12-8-13-10-7-1-3-6-11-4-2

V75-7 : 3 Kick Off Classic – Banket vi mot dagens tyngste V75-favoritt sist, og bankeren vår lekte hjem seieren da. Glem ikke at denne var enormt bra, før den mistet formen på høsten i fjor. Spurtet blant annet helt kolossalt bra i kulissene i et derbyforsøk på Bjerke, og da var det Ferrari BR som vant (30.08.2017). Vi føler at Kick Off Classic skulle hatt en million på konto, og den står derfor veldig billig inne i grunnlaget for tiden. Her burde den få gratis tet, og siden tror vi fakta den ikke taper om den leverer som den skal. DETTE ER DAGENS BESTE GULLJACKPOT BANKER! 13 Valley Ivan – Er brenngod, og den elsker distansen som venter lørdag. Tåler tøffe opplegg, men dette er uansett ingen billig oppgave. Skal dog rankes inn som et 2-valg. 5 Canadian Rolls – Ble bortkjørt i Sverige av Torbjörn Jansson sist, og den hadde vunnet det løpet enkelt med en toppkusk i jolla. Trives bedre med pisk, men fra for eksempel rygg leder på vår banker kan den bli toer. 14 Thai Navigator – Har gjort flere fine løp på slutten, og den er bedre enn raden. Hadde nok hatt fordel av distansen når den var 5-år, men det har den neppe nå. Skal dog med om løpet garderes.

Vår rangering : A : 3 B : 13-5-14-11-1 C : 4-15-6-7-12-9-8-2-10

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 10 Promo Kemp – Blir et halmstrå for mange i innledningen, og skulle ikke den vinne, ja, da er fakta nesten ingen sjanseløse. Det er ingen tvil om at Promo Kemp er en bra traver, men at den nå skal gå bakfra er ikke nødvendigvis et pluss. Kommer dessuten ut etter pause, og Frode advarer litt mot å bruke den banker. Skal stå først, men på lørdag er det spennende å spekulere. 11 Divided Dream – Kan være sjokket. Den gikk HELPIGG i mål etter sene luker sist, og den varslet endelig litt skikkelig form igjen. Med flyt/tempo spurter den ned mange, og den er tidlig på vår rank. 2 Tiffany TG – Er ingen stjerne, men den er nyttig, og den gjør jobben hver gang. Står nydelig til nå, den er sikret et bra opplegg, og den skal naturligvis på bongen om løpet garderes. 1 Tulle Ringhøj – Er MILEVIS bedre enn raden, og den fortjener virkelig å vinne et løp igjen. Spurtet strålende via drøye spor i den siste svingen sist, og på klokken stod det 12,2 s 300m med krefter igjen. Kan få løpet nå, og for oss er dette løpets store outsider. 3 S.M.K. Shocking – Er ingen dum traver, og den er pågang etter pause. Spurtet flott via siste indre på Klosterskogen sist, og den tapte kun på foto da. Står ikke tilbake for disse, den har trukket et bra spor, og den MÅ passes!

Vår rangering : A : 10 B : 11-2-1-3-9-6-4-5-7 C : 12-8

V5-2 : 6 Neslands Faksen – Er helt umulig å regne på fra gang til gang. Sist spant den i fra når lukene kom, og den var alene på foto. Er dog ikke 100%, og det er ingen garanti for at den traver feilfritt på lørdag. Grei favoritt, men ingen banker. 7 Spang Emblan – Er MYE bedre enn raden, og den var morsk etter en grov galopp sist. Trives best med Tom Erik Solberg, og nå er han tilbake i «jolla». Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og den må passes. 5 Alm Nagano – Skuffet etter pause sist, men ble felt av banen da? Er veldig god på sitt beste, den er trolig forbedret, og den er aktuell på gardering. 1 Frøyu Pelle – Var langt under pari etter pause sist, og vi håper at det løpet gjorde godt. Er egentlig ikke så verst på sitt beste, nå står den spennende til, og den skal med om løpet garderes.

Vår rangering : A : 6-7 B : 5-1 C : 9-4-8-2-3