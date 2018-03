Enorme penger å spille om i V75

B.B.S. Sugarlight og Vidar Hop ble nummer to i fjorårets utgave av Steinlagers æresløp. Lørdag er de på plass igjen i Steinlagers æresløp i V75-6 på Momarken. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Vi har en helt eventyrlig travuke foran oss og uten tvil er det lørdagens internasjonale V75-omgang på Momarken som er det store spillemessige og sportslige høydepunktet. Det er jackpot og over 90 mill kr i samlet premiepott. Hele 17 539 688 SEK ligger ekstra i sjuerpotten.

Det er en strålende meny som venter på Momarken lørdag og som vanlig i denne årvisse mars-omgangen, så er det Steinlagers æresløp som er den største sportslige godbiten. Hele 250 000 kr venter vinneren og det har igjen samlet et flott felt, der fjorårstoer B.B.S- Sugarlight på forhånd er det største norske håpet. Det er voldsomt omsetningstrøkk rundt denne V75-omgangen og fjorårets omgang omsatte for formidable 109 millioner kroner.

Kurt Leirvåg og Petter Kristiansen er tipsansvarlige for Nettavisen i lørdagens omgang og allerede nå, kan du kjøpe andeler på våre andelslag på Eksperten. Der vil du finne andeler fra kr 50 og helt opp til 4 995 kr per stykk. Disse finner du i spillboksen under.