Fantastisk V75-kveld på Bjerke

Sven Olav Weberg og L'Amour Bonanza. Onsdag kommer de ut på Bjerke. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Nye supertips fra Lerum - sjekket du V75-tipsene på Solvalla 29. september?

Kavata Käll (6-valg) ble lansert som et spennende objekt. Global Trustworthy (2-valg), og JH Respons (3-valg) stod begge først på vår rank. Etter seks avdelinger var verdien Kr.17 430, og da satt den LILLE BONGEN på Nettavisen (Kr.216) igjen med et bankerspill på Callmesally i finalen. Den var solid, men ble dessverre bare nummer to. Derfor ble det kun en trøstegevinst på Kr.2 342, men hadde vår banker vunnet i finalen, ja, da hadde vår minste bong betalt ut ca 30 000 med seksere og femmere.



Lerum med knallsterke V75-tips på Leangen 28. september!

Voje Piril (3-valg), og Golden Dream ME (3-valg) var begge vårt ENESTE A-VALG! Magnums Othello innfridde som vår beste banker. Det store systemet (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.16 238, folkesystemet (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.15 825, folkesystemet (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 522, systemet til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.15 805, ellers var det endel bonger som også gikk inn med fine penger.

Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine Kr.154 068,-.



Sjekk ut følgende fra lørdagen på Färjestad:

Folkesystem (20 andeler a Kr.300) betalte ut storfine Kr.154 068,-.

Folkesystem (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.18 112,-.

To store systemer (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Et av våre siste info systemer (4 andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.33 960.

Disse V75-onsdagene på Bjerke liker vi skarpt, og igjen har landets hovedbane fått sammen en helt herlig omgang hvor det vrimler av spillbare objekter. Når det gjelder kveldens beste holdepunkt så har vi faktisk spart det til finalen, og her kan vi ikke gjøre annet enn å tro MYE på feltes i særklasse beste hest, 6 L'amour Bonanza. Den bør fakta vinne sitt løp selv om den skulle få svar innvendig... ALL IN! Ellers vrimler det altså av objekter, og her er det bare å sjekke ut følgende:



V75-1 : 6 Mjølner Marius – Er kanskje feltes beste hest, distansen er intet minus, og det er fine rapporter på den etter oppholdet. Vær OBS på at dette er en hest som tidligere (07.03.2019) enkelt har plukket ned 3 Aasvind, og er i det hele tatt veldig bra. Prøves direkte da det er NÅ det er litt odds i den… 8 Voje Jerv – Har vært et ordentlig eventyr, og har radet opp med meget sterke prestasjoner over tid nå. Det beste løpet som den har gjort var nok nest sist når den ble toer på knallsterke 25,4/2140mv. Det gjorde den altså på et subbete innerspor. Skal kjøres i rygg i kveld, men det takler den fint, og blir ikke enkel å stå i mot. DOBBELT A-VALG!



3 Aasvind – Gikk et fint løp etter startgalopp sist, og den holder formen. Har neppe noen stor fordel av distansen, men den står fint til bak bilen, og er en naturlig gardering. 5 Fløya – Er det fin fart i, men hvordan var egentlig aksjonen sist? Var ikke helt optimal, og den må fungere bedre her om den skal vinne. 2 Harald – Håndterer distansen selv om den ikke er noe pluss. Vil sitte i rygg leder underveis, og har den først dagen så gjør den seg ikke bort om lukene kommer tilslutt.

Vår rangering : A : 6-8 B : 3 C : 5-2-9-1-7-4

V75-2 : 4 Montego Bay – Er en 3-åring under klar utvikling, og den vant sikkert sist på en bra tid. Møtte da langt tøffere motstand enn hva som venter nå, og det kommer nok en ny seier om den leverer som sist. Er en lillebror til Lady Lara, og den viste sist at den har litt av de startegenskapene som hun har. Løste nemlig skikkelig bra fra start, og vi tror den sitter tidlig i tet igjen. Med en pappa som Yarrah Boko så er nok tøffheten en helt annen enn hos sin lillesøster, og her skal det i det hele tatt være litt å gå på. SPILLES!

Velger man å spekulere så er det en hest vi frykter, og det er 7 Icarus B.R. som er en superfin 3-åring. Skuffet riktignok litt med å trekke seg fra tet sist, og var kun helt grei da. Tilbake på sitt beste så er dette den hesten i feltet som kan utfordre favoritten. 2 Welcome Malcolm – Har ikke imponert, men den viste i hvertfall fin speed sist når den avgjorde et bløffløp enkelt. Søker ryggen til Montego Bay nå, og er trippelaktuell.

Vår rangering : A : 4 B : 7 C : 2-3-8-1-5-6

V75-3 : 11 Myhreng Trym – Her er det ikke spesielt lettløst, og en bred gardering trenger ikke å være feil. Hesten vi prøver oss med varmet opp i en bra stil i Sverige sist, men i selve løpet ble det en grov galopp (trangt). Viste 28,5/2000m bak feltet, og den gikk OK. Er god nok i omgivelser som dette, og den plasseres knepent først. 3 Turbo Teddy – Er ikke så verst på sitt beste, og formen er dessuten noe bedre enn raden. Husk på at denne gikk et meget bra løp etter galopp fjerde sist, og da var den hakk i hel på Myhreng Trym fra likestart… Kan overraske i en feilfri utgave!



1 Hauan Mina – Er lunefull, og det er nok ikke tilfeldig at den kommer ut med ny kusk. Har nemlig kvittet seg med Tengsareid tidligere… Holder dessuten noe usikker form, og var ekstremt svak sist. Kan vinne om den er tilbake på sitt beste. 4 Hauan Hero – Virker forbedret i ny regi, og var slett ikke verst i nederlaget sist. Er kjapp i vei, og kan muligens lede hele veien. 2 Magnums Cornelius – Kommer ut etter et lengre avbrekk, og vi vet at Christina Kjenner var fornøyd med den i prøveløpet. Rapportene på den er dessuten fine, og den tas med på mistanke.



10 Nattbris – Rader opp med fine løp, og var helt grei i Sverige sist. Er en av flere som kan vinne dette. 6 Arverud’n – Er en annen som gjør helt OK løp, og som kan vinne om noen av de antatt beste gjør det vrient for seg. 9 Brutal – Er det gode rapporter på, men med Per Ivar Bendiksen som kusk blir den ranket langt ut.

Vår rangering : A : 11-3 B : 1-4-2-10-6-9 C : 12-5-7-8

V75-4 : 9 Alonso Jenta – Av en eller annen grunn blir 10 Voje Maren enormt hardt betrodd her. Kan naturligvis vinne, men den skal ikke være storfavoritt. Vår ide gikk et bedre løp enn Voje Maren i HOPPE DERBY sist, og den spurtet sylvasst i kulissene etter at det ikke klaffet helt underveis. Hadde nok enkelt slått Voje Maren med luker… Er tilbake hos eier nå, men det kan bety en ytterligere formstigning da den helt sikkert har fått det litt roligere. SKAL MED PÅ ALT! 10 Voje Maren – Gikk bra i kulissene av HOPPE DERBY sist, og den er bra. Er dog ikke like god som den var tidligere i år, og vi vil se den vise litt ordentlig skalle igjen før vi ranker den som en klar favoritt.



6 Skumsjøstjerna – Er et dønn sistevalg i begge «fagbladene», men er det riktig da? Fant superformen på samme tid i fjor, og vant to løp på nøyaktig denne tiden. Røpet dessuten vinnerform sist hvor den ble sittende bom fast som fulltanket etter galopp (sjenert). Har en riktig oppgave her, og er du på jakt etter en skikkelig skrell, ja, da skal denne på bongen. 2 Laeskog Raija – Er etter ultra kapable Laeskog Ronja, og den har altså litt å leve opp til. Nå virker det imidlertid som det er i ferd med å løsne for denne, og sist senket den rekorden MYE. Har enda mer inne, og trenger ikke å være helt borte her…

Vår rangering : A : 9-10 B : 6-2 C : 8-3-11-7-1-5-4

V75-5 : 11 Given – Interessant hoppeløp hvor vi tror mest på seier for Stall Hamre, og Given. Vi har vel egentlig ikke vært noen stor tilhenger av denne, men løpet som den gjorde sist var fakta meget sterkt i tøffe omgivelser. Fullførte da oppløftende etter å ha vært med på en knalltøff åpning. Blir det bare litt tempo nå, ja, da skal de andre få kjørt seg. Vår tipsener. 7 Ilenna Bonanza – Hadde vært HET om vi hadde vært sikker på at den hadde blitt sluppet til tet. Gjør nemlig nesten kun fine løp, og det er snakk om en herdet hoppe dette. Risikerer dog svar innvendig, og da er dette mer sjansebetont. Motbudet.



9 Tiffany Yellow – Er det nesten alltid litt skriking på, men seirene uteblir. Er helt riktig ute nå, og skal derfor med på gardering. 2 My Cool Mama – Kan være litt spennende. Er nemlig noe bedre enn raden, og spurtet altså meget oppløftende sist (09,8 s 300m). Står i et optimalt spor nå, og den er ikke ueffen i et løp som dette.



5 Tiria Jet – Radet opp med flotte løp før den fikk seg en pause. Er halsoperert i oppholdet, og rapportene er fine. Er en aktuell skrellhest som kan være smart å plukke med på bongen. 12 Pearl Street – Har Kvasnes gjort en flott jobb med, og denne var helt strålende til seier sist. Var fakta såpass god at den er skrellaktuell med flyt også her.

Vår rangering : A : 11 C : 7-9-2-5-12 C : 6-8-3-10-1

V75-6 : 10 Brage Hindø – Er i en helt egen klasse på ren kapasitet i dette feltet, og den burde vært storfavoritt i et løp som dette. Debuterer for Stall Hamre, og her meldes det om at det blir på med en BIKE direkte. Blir dessuten utstyrt med Magnus Teien Gundersen som holdt oppvisning med denne på Forus fjerde sist når den vant på 12,8/2040ma. I sitt siste løp for Djøseland gikk den HELPIGG i mål, og formen virket knallbra. Lar seg rett og slett ikke stoppe nå?



1 Roberto Brazz – Har fine betingelser foran seg nå, og skulle den greie å forsvare sitt innerspor så kan den lede lenge. Var indisponert sist, men skal være tilbake på sitt beste i kveld. Er den første som skal med om man garderer 10 Brage Hindø. Ellers er dette løpet vidåpent, og begynner man først å gardere her så er ikke mange sjanseløse. 2 Next Game med flott form og en perfekt utgangsposisjon, 9 Imperium Bo solid før pause og nybehandlet, 4 Knight Classic OK rapporter på etter pause, 5 Fox Dragon med meget bra form, samt 7 Willy Invalley som var tapper sist er alle aktuelle garderingshester.

Vår rangering : A : 10 B : 1-2-9-4-5-7 C : 6-11-12-8

V75-7 : 6 L’amour Bonanza – I finalen er fakta INGEN sjanseløse, men vi tror likevel HARDT på dagens beste banker. L’amour Bonanza var kanskje ikke som best i Sverige sist, men en svært lang reise må nok ta litt av skylden for det. Har bare lekt seg i omgivelser som dette i Norge, og det gjorde den fra dødens både tredje + fjerde sist. Nest sist møtte den en UMULIG Madelen LTC, og ble kun kjørt etter andre. Skulle den få svar av 5 Revenue Lavec så vil L’amour Bonanza normalt knekke den enkelt ned, og likevel ha en STOR sjanse til å vinne løpet. Revenue Lavec har nemlig vist seg klart best med rygg, og det vil derfor overraske oss om den ikke blir kjørt slik. Det er trossalt 15 000 i en andrepremie… L’amour Bonanza tror vi altså MYE på, og den står alene i finalen.



2 Dayenne Lane – Holder superformen, og spurtet også sist veldig bra. Får det fine innvendige smygløpet nå, og med luker er den en HET trippelkandidat. 8 Ulisse Kronos – Er pågang i regi Stall Hamre, og var også helt OK i kulissene sist. Kan være storskrellen i finalen. 10 Super Strong – Har blitt utrolig tøft kjørt, men i kveld skal det kjøres i rygg. Er egentlig god nok til å kjempe helt der foran om den bare viser litt ordentlig form. 11 Delicious Dream – Holder toppform, og kan komme inn i løpet med et høyt oppdrevet tempo.



4 Avery – Er stadig noe bedre enn raden, og er en av mange som kan vinne dette med rett reise. 9 Amerone Classic – Er giftig på speed, og står i et perfekt smygspor. 3 Lins Tanic – Var bra sist, men greide altså ikke å plukke ned en såpass ordinær hest som Global Undefeded nest sist, og dermed havner den langt ut på vår rank.

Vår rangering : A : 6 B : 2-8-10-11-4-9-3 C : 5-12-7