Fantastisk V75-omgang fra Örebro

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V75-omgang fra Sverige.

Örebro byr på en fantastisk flott V75-omgang, og her er det SKYHØY kvalitet på løpene. 2-årsløpet SVAMPEN med over 400 000 i førstepremie skal kjøres, og vi har faktisk med tre norskeide hester i dette storløpet for de yngste. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V75-3, og her må vi bare tro hardt på tet og slutt for 1 Sukpoint CC som sprudlet i ny regi sist. Gå ikke glipp av følgende:

V75-1 : 1 Valley Brodde – Er EKSTREMT kapabel, og har mye ugjort i løpsbanen. Debuterte for Daniel Reden sist, og den var smellfin direkte for han. Kom alene til mål, og den fikk to pluss i kanten av oss. Hadde den hatt spor 2/3 bak bilen så hadde dette vært 100% grønne lykter. Nå står den imidlertid i det skumle innersporet, og det var den fakta sjanseløs å forsvare på Örebro 21.09.2017. Vi avstår derfor fra et bankerspill. Vi vil nemlig plukke med oss 5 Whisky Akema som kan FYKE til tet om den tramper ordentlig til på startsiden, og da trenger ikke den å bli enkel å fange. DOBBELTBANKER!

V75-2 : 7 Dwayne Zet – Så ut som en ren KANON i sitt siste løp før pausen, og du verden hvor den imponerte oss da. Fra stallen sier man at dette er en av de bedre 3-åringene de har, og slikt bør man notere. Er kanskje ikke helt på topp direkte, men i et løp som dette tror vi uansett den har en STOR SJANSE. Er den beste hesten i feltet, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. Velger man å gardere så liker vi også 1 Get Involved mye. Dette er en lekker hest som har sett veldig bra ut i billige omgivelser. Kan nok senke rekorden sin en hel del, og den skal med om løpet garderes.

V75-3 : 1 Sukpoint CC – Så fantastisk bra ut i regi Ulf Stenströmer sist, og avslutningen var gedigen. Kom til mål med krefter igjen, og den fikk to solide pluss i kanten av oss. Til denne starten henger man på en BIKE for første gang, den er veldig kjapp fra start, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Kan nesten ikke få en bedre oppgave enn dette, og det er NÅ den skal spilles. ALL IN!

V75-4 : 4 Le Crack Sox – Er en TOPPHEST i grunnlaget, og den fullførte solid sist uten kanskje å fungere helt optimalt. Til denne starten rykker man skoene bak, og det er vi veldig inne på vil gi en meget solid effekt. Motstanden skremmer ikke, og sjansene MÅ være store. Björn Goop blir som vanlig mye spilt, og han har med seg 1 Cruise her. Var knallgod tredjesist, men har ikke prestert som best de to siste gangene. Kan selvfølgelig vinne, men da må den tilbake på sitt beste.

V75-5 : 15 Worth A Lot – Helskummelt og et flott hoppeløp venter. Her velger vi å plukke med oss en del hester. Draget hadde 0,6% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det mener vi er 100% feil. Ble meldt rett ut i tøffe omgivelser etter et lengre opphold sist, og avslutningen via drøye spor likte vi skarpt. Er nok ytterligere forbedret til løpet nå, og med litt klaff på veien kan denne storskrelle. 7 Ies Elisabeth – Blir et av dagens store skrik, og det er fortjent. Spurtet voldsomt i OAKS-kval nest sist, og også sist spurtet den strålende. Har kommet til mål med krefter igjen de siste gangene, den møter riktig motstand, og MÅ passes.

V75-6 : 4 Tiny Rocket - SVAMPEN venter, og dette er altså et løp for 2-åringer med hele 455 000 i førstepremie. Dette har vist seg å være et skrell-løp, og i fem av ti løp har vinneroddsen vært godt over 10x flesket. Per Nordström som kjører vår frekke ide har vunnet dette løpet to ganger tidligere, og han var først over streken med Dixi Sisu (2015) samt Denim Boko (2012). Når det gjelder Tiny Rocket så følger den bilen fra start, den var klink overlegen sist, og blir ikke enkel å plukke ned på en bane som Örebro. OBS! 8 Global Badman – Ser ut til å være noe helt spesielt, og det LYSER stor klasse av denne hingsten. Spor åtte på en oppjaget sprint med en urutinert hest er vi dog ikke glad i, og føler derfor den blir noe overspilt selv om den er knallgod.

V75-7 : 8 Lord Flax – Hadde trolig vært helt klink i finalen fra spor 2-6. Nå står den dessverre i et noe dårligere spor, og den er derfor ikke helt klink selv om vi tror på en topp mulighet. Spurtet meget sterkt via drøye spor mot oppløpet sist, den fungerte strålende, men det ble noe for oppjaget da. Her passer distansen langt bedre, den tåler å bli brukt underveis, og for oss er dette den klare tipseneren i finalen. I finalen ser det fakta ut som om 6 Deede Star blir TUNGT betrodd. Vær dog OBS på at den var ute i en KLASS 2 finale sist, tjente 250 000, og møter helt andre dyr nå. Blir derfor etter vår smak kraftig overspilt.