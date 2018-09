Fantastisk V75 på Bjerke søndag

Catherine's Chevy er den store favoritten til å vinne Norsk Travkriterium søndag og blir tung favoritt i V75-4 sammen med sin faste kusk Eirik Høitomt. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En fantastisk Bjerkesøndag står for tur. 12 løp står på programmet og hele åtte klasseløpsfinaler skal avgjøres. Det er pengestinne løp også, vinneren av varmblods-derbu kan kvittere ut 1 000 000 kroner og dersom vinneren er meldt i Premiesjansen dobles premien. Det er internasjonal V75 på menyen, men før det skal det kjøres fire løp, alle Hoppefinalene i både Kriteriet og Derby. Her skal det handle om V75 som altså har spillestopp kl 14.30. Kriteriet for både kaldblodshestene og varmblodshestene inngår i V75-spillet, det gjør også Derbyløpene for kaldblods og varmblods. I tillegg er tradisjonsrike Per Ulvens æresløp, Trygve Diskeruds minneløp og et eliteløp for varmblods inkludert i V75-spillet. Jeg tyr til bankere denne søndagen og begge blir storfavoritter i sine løp.

Kroner verket?

Min første banker den starter i V75-4 som er Norsk Travkriterium for varmblodshester. 1 Catherine's Chevy har vært den store eneren blant treåringene gjennom hele sesongen, selv om han måtte gi tapt for Max Brady i Prinsesse Märtha Louises pokalløp på Biri i slutten av juli. I det løpet fikk Catherine's Chevy et steintøft opplegg underveis og gjorde egentlig et kanonløp. Kom så ut i et løp på Åby og lenset unna fra tet for Peter Untersteiner og landet på kruttsterke 12.9/2100 meter. Vant så sitt kvalifiseringsløp til Kriteriet på enkleste vis for snaue to uker siden. Er normalt meget kvikk i vei og holder normalt teten. Derfra skal det være topp vinnersjanse og jeg spiller 1 Catherine's Chevy som den ene av mine to V75-bankere søndag i V75-4.

Rangering V75-4/V5-2: A: 1 B: 2-3-6 C: 9-4-11-8-5-10-7-12

Hamres elitetraver innfrir?

Stor favoritt blir også Frode Hamre-trente 3 Giveitgasandgo i V75-6/DD-1. Fireåringen var lysende i sine fem første starter i regi Frode Hamre. Leverte to toppløp på Åby, før han imponerte stort i seiersløpet på Solvalla under Elitloppssøndagen. Var deretter innblandet i en hjulhekt i Ulf Thoresen Grand International under Jarlsberg-helgen og da var det løpet ødelagt. Kom så helt feil på det i Hugo Åbergs memorial i den nest siste starten, mens hesten var under pari i et stort fireårsløp på Åby i den siste starten for en måned siden. Søndag er motstanden ned flere hakk fra de foregående løpene og treningsrapportene fra stall Hamre er gode. Normalt skal yankeen ta seg av dette løpet og 3 Giveitgasandgo i V75-6 blir min andre V75-banker på Bjerke søndag og bankerspilles naturligvis også i DD-spillet.

Rangering V75-6/V5-4/DD-1: A: 3 B: 2-10-6 C: 9-5-1-12-4-11-7-8



V75-1 - Varmblods. Per Ulvens æresløp. 3100 meter voltestart.

Søndagens V75-omgang innledes med tradisjonsrike Per Ulvens æresløp. Jeg står på seks hester på samtlige V75-forslag.

Min favoritt heter 6 Gretzky Boko. Den tidligere Robert Bergh-trente vallaken fungerte ikke som best for Sigbjørn Kolnes i de første startene her til lands og maktet kun en femteplass som best på tre starter. Kolnes valgte derfor å gi hesten en treningspause. 3. september kom så hesten tilbake i løpsbanen i billig lunsjløp på Bjerke. Fungerte da mye bedre og vant ganske så enkelt. Det er så klart betydelig tøffere imot her i V75-1, men dette er uansett en hest som holder bra klasse. Formkusk Magnus Teien Gundersen kan få en eventyrlig søndag og kan også vinne med 6 Gretzky Boko i V75-1.

7 Dayenne Lane imponerte med flott seier for stall Anderssen i norgesdebuten på Bjerke 20. august. Kom så ut i et V75-løp på Klosterskogen sist, men galopperte seg bort direkte. Står fint til på strek og har et bra startspor. Andrevalget. 8 Windy Ammik ble bortvist fra en tiltenkt start på Bergsåker 25. august. Gikk et gnistrende NM-løp på Biri for en drøy måned siden. 3100 meter er nytt for Windy Ammik, men basert på NM-prestasjonen skal ikke det være et problem.

Fra strek synes jeg også både 2 Dupont (hadde vært i Derbyfeltet med litt mer tur i sitt kvalifiseringsløp) og 4 Soros Kronos (sterk V75-vinner på Klosterskogen sist lørdag) skal strekes. Og fra lengste tillegg synes jeg også kapable 14 Jet Voice fortjener en strek. Fra 40 meter tillegg må de klaffe mot gode strekhester, men har Øverdal-traveren kontakt mot oppløpet, har han som kjent sterke finisher å by på. De seks hestene blir mine utvalgte i V75-1.

V75-1: A: 6 B: 7-8-2-4-14 C: 12-1-10-13-11-5-3-9

V75-2 - Norsk Travkriterium. Kaldblods. 2100 meter autostart.

Øystein Tjomsland har en meget spennende Bjerkesøndag foran seg og flere gode vinnersjanser i klasseløpsfinalene.

1 Rappstjernen er en av fem hester fra stall Tjomsland i denne finalen. Øystein velger selv å kjøre 1 Rappstjernen som var imponerende god vinner av sitt kvalifiseringsløp. Er normalt meget kvikk i vei og jeg tror Tjomsland sitter i føringen ut av den første svingen. Da kan han få revansje på 2 Eld Rask som var vinner av det svenske Kriteriet for en måned siden. Persson-traveren har voldsom kapasitet og er selvfølgelig hovedutfordreren.

Også Jan-Olov Persson er godt forspent med hester i dette løpet og kan skilte med tre hester. 8 B.W. Rune er det spennende objektet. Blir veldig mye mindre spilt enn favorittduoen, men i følge Persson er B.W. Rune kanskje enda bedre enn 2 Eld Rask på kapasitet. Dessverre er hesten vrien å få feilfritt rundt. Ørjan Kihlström kusker søndag og han kjenner denne godt fra tidligere. Jeg krysser for 8 B.W. Rune på samtlige V75-forslag. På de to største V75-forslagene, krysser jeg også for 1 Nordsjø Odin. Denne var sjanseløs mot Eld Odin og Rappstjernen i det svenske Kriteriet, men da fikk Tjomsland-traveren et tøft løp. Nå er det førstespor og Tom Erik Solberg som kusk og hesten var god vinner av sitt kvalifiseringsløp. Jeg betaler for denne på de to største V75-forslagene.

4 Møller Tor (bra i kvaliken, men får nøye seg med en god premie?), 11 Våler Nikolai (står kinkig til) og 7 B.W. Prinsen (Perssons tredje hest) er alle tre meget gode treåringer, men de får stå på venteliste søndag.

Rangering V75-2: A: 3 B: 2-8-1 C: 4-11-7-10-5-6-9-12

V75-3/V5-1 -Trygve Diskeruds minneløp. 2140 meter volte.

Jeg tror fem hester gjør opp om seieren i dette meget fine kaldblodsløpet og tre av dem trenes av Frode Hamre. Det er uvanlig i et kaldblodsløp.

Jeg bankerspilte 6 Roli Eld på V75-forslagene på Nettavisens forrige lørdag og skjemmes ikke over det valget. Roli Eld tapte med minst mulige margin mot Myhreng Jerker, men hadde Adrian Solberg Akselsen kunne sluppet til sin hest for fullt nedover oppløpet, hadde det blitt seier. Jeg tror Adrian sikter inn føringen med 6 Roli Eld her og denne blir min knepne favoritt. 9 Myhreng Jerker var tilbake som en vinner sist, etter et mektig løp. Mikkelborg-traveren kan vinne igjen.

Frode Hamre er nærmest lyrisk på vegne av 15 Ingbest og mener han nesten aldri har kjent hesten bedre i trening. Nå er ikke Ingbest den som rader opp seire fra tillegg, jeg nøyer meg med tredjevalget. 3 Will Prinsen viste klar fremgange igjen sist etter et par løp under pari. Løser normalt bra fra start og skal tidlig med på gardering. 2 Troll Solen tok en velfortjent V75-seier på Bergen travpark sist, etter at alt løste seg fra tredje innvendig. Står til for en fin reise også denne søndagen og med maks klaff kan det bli ny seier. Disse fem hestene blitt mitt lås i V75-3.

V75-3/V5-1: A: 6 B: 9-15-3-2 C: 5-14-13-10-1-8-4-12-11-7

V75-5/V5-3 - Norsk Travderby. Kaldblodshester. 2600 meter auto.

Som i Norsk Travkriterium for kaldblods, er det ny duell mellom Øystein Tjomsland og Jan Olov-Persson i finalen av Derby for kaldblods. Også i Derby er det Persson som har spillefavoritten, men i likhet med i Kriteriet setter jeg Tjomsland først.

1 Philip Ess kommer til å forsvare sitt innerspor og da kan han lede hele veien slik han gjorde i det svenske Kriteriet for en måned siden. Philip Ess vant sitt kvalifiseringsløp enkelt fra tet og teten kan være helt løpsavgjørende. 3 Tekno Eld har vunnet 16 av 23 løp i karrieren og er kanskje god nok til å ta ned Philip Ess fra dødens. Jeg rangerer favorittduoen nesten helt likt, men setter altså Philip Ess først.

Jeg utelukker dog ikke helt at det kan komme en annen vinner og tar med ytterligere to hester på det aller største V75-forslaget. 2 Månlykke A.M. imponerte med å ta ned ledende Valle Ask i sin kvalifisering og står flott til spormessig. Dersom det blir kjøring mellom storfavorittene, kan Månlykke A.M. snyte dem for seieren. Det kan kanskje også 11 Lome Diamant. Djøseland-traveren travet et sterkt løp til fjerde etter startgalopp i sin kvalifisering og selv om ellevtespor trekker kraftig ned, betaler jeg også for denne på det aller største V75-forslaget.

Rangering V75-5/V5-3: A: 1 B: 3-2-11 C: 9-5-10-4-6-12-7-8

V75-7/V5-5/DD-2 - Norsk Travderby. Varmblods. 2600 meter auto.

En fantastisk flott V75-finale venter når varmblodshestene skal gjøre opp om seierssjekken på 1 million kroner. Her er det mange som kan vinne og jeg betaler faktisk for åtte hester på de to største V75-forslagene.

Min favoritt kommer fra stall Gundersen og heter 1 Gretzky B.R. Det har ikke klaffet helt for denne tidligere i år, men i vanlig stil har Geir Vegard Gundersen satt sine stallhester i perfekt skikk til de største oppgjørene. GV tror Gretzky B.R. forsvarer sitt innerspor og da kan mye være gjort. Jeg setter hesten knepent foran Frode Hamres 3 Vainqueur R.P. Denne kapasitetstraveren fungerte strålende i sin kvalifisering og er muligens den eneste hesten i feltet som kan vinne Derbyet fra dødens.

10 Ghazi B.R. var kanongod toer bak nevnte Vainqueur R.P. i sin kvalifisering og fjorårets Märtha-vinner, kan helt klart også vinne Derby. 2 Zelov er en tøffing som har blitt bedre og bedre utover året. Den skal tidlig med. Det skal også 7 Hard Times som tok en imponerende seier i fjorårets Kriterium. Måtte strekke våpen for smygkjørte Spiderman T.G. i sitt kvalifiseringsløp, men i det løpet måtte Hard Times gjøre hele grovjobben i andrespor.

På de to største V75-forslagene betaler jeg for ytterligere tre hester. 4 Spiderman T.G. som fortsatt ikke vet hvordan det er å tape (seks starter og seks seire), 5 A Brave Heart (god kvalifiseringsvinner og kan kanskje få tet) samt 8 Ourastile (fersk blant disse, men voldsom kapasitet).

Det betyr at jeg ikke tar med 9 Crackajack som jeg lanserte som en hrlig tipsener i sitt kvalifiseringsløp, jeg tror rett og slett den ikke riktig rekker til for å vinne blant alle disse.

Rangering V75-7/V5-5/DD-2: A: 1 B: 3-10-2-7-4-5-8 C: 9-11-6-12